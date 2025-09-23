Festivalul Recoltei Țăranilor Chinezi, ediția a opta
Noi.md, 23 septembrie 2025 22:00
Înaintea deschiderii celei de-a opta ediții a Festivalului Recoltei Țăranilor Chinezi, Xi Jinping, secretarul general al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, a transmis, în numele Comitetului Central al PCC, sincere felicitări și urări de bine țăranilor și tuturor celor care lucrează în domeniul agriculturii și în mediul rural, scrie romanian.
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
22:00
Conform Cărții Recordurilor Guinness, există un tort care a fost preparat acum aproximativ 4200 de ani, devenind, astfel, cel mai vechi tort din lume despre care se știe.„El este format din două lipii de grîu cu lățimea de 10 centimetri, care se crede că sînt umplute cu lapte, miere și susan, ceea ce permite să fie considerat mai degrabă un tort decît pîine. Sună destul de gustos, pînă cînd îț
22:00
Înaintea deschiderii celei de-a opta ediții a Festivalului Recoltei Țăranilor Chinezi, Xi Jinping, secretarul general al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, a transmis, în numele Comitetului Central al PCC, sincere felicitări și urări de bine țăranilor și tuturor celor care lucrează în domeniul agriculturii și în mediul rural, scrie romanian.
Acum o oră
21:30
Inspectoratul General pentru Migrație a organizat două evenimente socioculturale în regiunile de Nord și Sud ale țării, menite să promoveze patrimoniul național, nmotează Noi.md.Evenimentele au fost găzduite de Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți și de Muzeul Ținutului Cahul din municipiul Cahul.{{828118}}Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți a fost gazda un
21:30
Franța va detașa un expert tehnic pe l îngă Ministerul Agriculturii din Republica Moldova, pentru a sprijini negocierile în sectorul vitivinicol și armonizarea legislației cu acquis-ul european, iar Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va finanța proiecte de reabilitare a sistemelor de irigații, în valoare de peste 44 milioane de euro, transmite moldpres.Subiectele au fost discutate în cad
Acum 2 ore
21:00
Ghețarul Griss din Elveția, cu o lungime de 5,4 km, se topește rapid, deoarece schimbările climatice grăbesc topirea fără precedent a gheții în întreaga țară.Despre acest lucru a anunțat serviciul elvețian de monitorizare a ghețarilor.{{835839}}„Este un ghețar care moare”, a declarat directorul Serviciului de monitorizare a ghețarilor din Elveția, Matthias Huss. Potrivit acestuia, grosimea
21:00
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat marți că Polonia va redeschide, săptămîna aceasta, punctele de trecere a frontierei cu Belarus, care au fost închise din cauza exercițiilor militare „Vest-2025”.Despre aceasta informează „Adevărul European”, citînd Polsat News.La deschiderea ședinței de marți a Seimului, Tusk a declarat că, împreună cu ministrul de Interne al Poloniei, a luat d
20:30
Republica Moldova s-a alăturat declarației pentru protecția personalului umanitar, prin care este reafirmat angajamentul statului față de dreptul internațional și activitatea umanitară sigură.Documentul a fost semnat la New York de către reprezentantul permanent al țării noastre pe lîngă ONU, Gheorghe Leucă.Declarația a fost elaborată de un grup de țări, printre care Australia, Brazilia, C
20:30
În cîteva zile, expiră termenul-limită pentru participarea la un concurs anunțat de Consiliul Superior al Procurorilor # Noi.md
În scurt timp expiră termenul-limită pentru participarea la concursul public anunțat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pentru selectarea a doi membri și a membrului supleant în Colegiul de disciplină și etică din rîndul reprezentanților societății civile, notează Noi.md.Candidații pentru funcțiile menționate trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții: deține cetățenia Repu
20:30
Xi Jinping participă la celebrarea a 70 de ani de la înființarea Regiunii Autonome Xinjiang-Uigură # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președinte al statului și președinte al Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a ajuns marți în Urumqi pentru a participa la celebrare a 70-a aniversare a înființării Regiunii Autonome Xinjiang-Uigură, scrie romanian.cgtn.com.Prezența sa la eveniment, în această dublă calitate de lider politic și militar, reprezintă o pr
Acum 4 ore
20:00
Arheologii irakieni au anunțat descoperirea unei statui care ar putea schimba percepția asupra artei asiriene. În ruinele palatului regelui Asarhaddon din vechiul Ninive (azi Mosul) a fost descoperită o statuie de șase metri înălțime care reprezentă un lamassu - o creatură mitică cu corp de taur, aripi de vultur și cap de om.Sculptura făcea parte dintr-o compoziție de la intrarea în sala tronu
20:00
CA dezminte: Moldova nu a interzis difuzarea filmului sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” # Noi.md
Nicio instituție din R. Moldova nu a interzis difuzarea filmului artistic de producție sovietică „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”), așa cum pretinde o informație falsă distribuită în presa din Federația Rusă.Precizarea a fost făcută de Consiliul Audiovizualului (CA), care amintește că legislația națională interzice doar retransmiterea de programe audi
20:00
Moldova se pregătește să negocieze cu UE primele trei clustere. Parlamentul a dat undă verde Pozițiilor de Negociere # Noi.md
Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizele consultative pentru proiectele Pozițiilor de Negociere pentru trei clustere.La ședință au participat și președinții comisiilor parlamentare de profil, a căror activitate vizează domeniile abordate în capitolele care vor fi negociate.Astfel, au fost discutate Pozițiile de Negociere pentru Clusterul 3 „Competitivitat
19:30
Miercuri, unii consumatori din capitală vor rămîne temporar fără apă la robinet, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 20:00, în data de 24 septembrie fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:{{824742}}-str. Uzinelor 124-140;- str. L. Bîcului 41/1, 28 (cu fracții), 24, 19 (cu fracții), 21, 23, 27;-str. Varnița 34.Măsura este luată în legătură cu executarea l
19:30
Moldova adoptă bune practici pentru creșterea siguranței rutiere în apropierea școlilor și grădinițelor # Noi.md
Astăzi, la Chișinău, a fost prezentat ghidul „Mai multă siguranță în drum spre școală”, elaborat de Agenția de Infrastructură din Slovenia.Evenimentul a fost organizat de Secretariatul Permanent al Comunității Transporturilor și autoritățile slovene, cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.Ghidul conține un set de recomandări și soluții practice menite să reducă
19:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie.Informația a fost confirmată pentru Moldpres de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).Potrivit sursei citate, conform procedurilor, Vladimir Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13, întrucît anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare.
19:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a denunțat un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde că buletinele de vot destinate alegătorilor ce au optat pentru votul prin corespondență ar fi fost tipărite fără unii concurenți electorali, transmite moldpres.CEC precizează că această informație este „complet falsă” și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul
19:00
Astăzi, în satul Țînțăreni raionul Anenii Noi a avut loc lansarea oficială a sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului Chișinău, proiectul este realizat în parteneriat cu Î.M. Regia „Autosalubritate” și Primăria comunei Țînțăreni, în baza unui contract de societate civilă, avînd drept scop reducerea volumului d
19:00
În această săptămînă, pe malul rîului Prut, în urma unor măsuri speciale de investigație, polițiștii de frontieră, sub coordonarea Procuraturii raionului Leova, au dejucat o tentativă de contrabandă la frontiera de stat cu România.În cadrul operațiunii, au fost găsite peste 50 000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare estimativă de peste 100 000 de lei, două autoturi
18:30
Curtea de Apel a transmis cauza privind excluderea partidului „Inima Moldovei” către Curtea Constituțională # Noi.md
Curtea de Apel Chișinău a admis solicitarea reprezentantului partidului „Inima Moldovei”, Fadei Nagacevschi, privind verificarea constituționalității unor prevederi din legea partidelor politice.{{837844}}Anume în baza acestei prevederi Ministerul Justiției solicită suspendarea activității partidului.După decizia Curții Constituționale, ședința la Curtea de Apel va continua, transmite News
18:30
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar al degradării activității economice. Despre aceasta a declarat, în cadrul dezbaterilor la BASTV, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. „Noi pornim de la ideea că fără o e
18:30
China a prezentat pentru prima dată zborurile unui avion de vînătoare de generația a cincea de pe noul portavion „Fujian” # Noi.md
China a făcut publice primele imagini cu zborurile efective ale avioanelor de vînătoare de pe noul său portavion „Fujian”.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd CNN. Potrivit publicației, au fost prezentate nu numai imagini cu decolarea și aterizarea vechiului avion de vînătoare J-15T. Au fost publicate și imagini cu noul avion de vînătoare de generația a cincea J-35, precum și cu avion
18:30
Inspectorii de mediu din Dondușeni au găsit cazuri de tăieri ilegale de arbori, notează Noi.md.În cadrul raziilor desfășurate conform planului de lucru săptămînal, inspectorii de mediu din Dondușeni au identificat două cazuri de tăiere și sustragere ilegală a masei lemnoase.{{825615}}În fîșia forestieră de protecție gestionată de Primăria Scăieni, au fost descoperite 53 de cioate de arbori
Acum 6 ore
18:00
Moldova a trecut la achiziții publice digitale: ce noutăți a adus parteneriatul cu Lituania # Noi.md
Moldova și Organizația Centrală de Achiziții din Lituania (CPO LT) au încheiat un proiect care a vizat modernizarea și digitalizarea achizițiilor publice centralizate, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, inițiativa a fost implementată în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, în baza unui parteneriat între Ministerul Finanțelor și CPO LT, cu scopul de a co
18:00
Curtea de Apel transferă responsabilitatea privind scoaterea partidului Inima Moldovei din cursa către Curtea Constitutională # Noi.md
Curtea de Apel Chișinău a admis solicitarea reprezentantului partidului „Inima Moldovei”, Fadei Nagacevschi, privind verificarea constituționalității unor prevederi din legea partidelor politice.{{837844}}Anume în baza acestei prevederi Ministerul Justiției solicită suspendarea activității partidului.După decizia Curții Constituționale, ședința la Curtea de Apel va continua, transmite News
18:00
Jucătorii clubului „Zimbru” din Chișinău au primit cîte 15 mii de lei pentru victoria împotriva echipei „Sheriff” din Tiraspol.Potrivit Media Sport, în cadrul emisiunii „La Firul Ierbii”, președintele de onoare al clubului „Zimbru” din Chișinău, Nicolae Cernei, a declarat că pentru a doua victorie consecutivă împotriva echipei „Sheriff” din Tiraspol (2:0) în campionat, jucătorii vor primi bonu
17:30
GreenFields Academy Republica Moldova – primul program gratuit pentru agricultori, susținut de EFSE, Microinvest și AMAZAG # Noi.md
Agricultura din Republica Moldova se află într-un proces amplu de transformare. Tot mai mulți agricultori tind să adopte tehnologii avansate și practici durabile, care să le asigure atât protecția solului, cât și prosperitatea afacerii. În acest context, EFSE în parteneriat cu Microinvest și AMAZAG lansează GreenFields Academy, un program gratuit de formare a agricultorilor care cultivă culturi de
17:30
Doi bărbați, de 43 și 45 de ani, au fost condamnați pentru comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii, grație acțiunilor procesuale ale procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Procuraturei Generale, unul dintre inculpați a primit o pedeapsă de 16 ani de închisoare și a fost privat de dreptul de a exercita activități le
17:30
Macron s-a pomenit într-o situație jenantă în New York: a fost oprit de poliție și l-a telefonat pe Trump # Noi.md
În New York, în ajunul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a avut loc un incident interesant cu cortegiile diplomatice.Astfel, în momentul în care toate drumurile erau blocate pentru trecerea cortegiului președintelui SUA, Donald Trump, mașina președintelui Franței, Emmanuel Macron, de asemenea, a fost oprită de poliție.Potrivit Oxu.Az, pe rețelele de socializare circulă i
17:00
Naționala Moldovei joacă cu România și Estonia în octombrie.Debut pentru Mihail Gherasimencov # Noi.md
Naționala de fotbal a Republicii Moldova va disputa în octombrie două meciuri oficiale internaționale, transmite Noi.md.Primul amical cu România va avea loc la 9 octombrie pe Arena Națională din București.Cea de-a doua partidă, a șasea din preliminariile Campionatului Mondial 2026, contra Estoniei, se va ține pe 14 octombrie pe stadionul A. Le Coq din Tallinn.Selecționerul Lilian Popes
17:00
Automotive Forum Moldova 2025, care a avut loc la Arena Chișinău, unde au fost organizate 32 de standuri, peste 70 de reprezentanți, zeci de ateliere, participarea structurilor de stat și a experților internaționali — toate acestea au transformat forumul în principalul eveniment al sezonului auto din Republica Moldova. Chiar aici, vizitatorii au avut ocazia unică de a vedea viitorul i
17:00
Moldova are o a treia opțiune: în locul confruntării dintre două forțe politice, se poate alege dezvoltarea țării # Noi.md
„28 septembrie nu este ziua alegerilor între Est și Vest, ci între trecut și viitor!”, a declarat președintele partidului pro-moldovenesc aflat în ascensiune, Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, înaintea prezentării publice a scenariului de viitor pe care îl pot alege cetățenii Republicii Moldova.Potrivit politicianului, actuala campanie electorală s-a transformat din nou într-o confruntare du
17:00
Cupa Moldovei la fotbal feminin revine pe 1 octombrie cu meciurile tur din cadrul etapei preliminare.În sezonul 2025/26, 5 echipe din campionatul național: Real Succes-ȘS-11, FC Zimbru, RSDUȘOR Nistru-Cioburciu și Agarista-CSF Anenii Noi 2020, SS-4 Tiraspol vor lupta pentru trofeul competiției, transmite oficial.md.Programul turului preliminar: 15:00 RSDUȘOR Nistru-Cioburciu – Real Suc
17:00
Șapte procurori desemnați în Procuraturile din Cahul, Căușeni, Hîncești, Cimișlia și Ungheni # Noi.md
Șapte noi procurori au fost desemnați cîștigători ai concursului pentru funcțiile vacante în cadrul Procuraturii Cahul, Procuraturii Căușeni (Oficiile Anenii Noi și Ștefan Vodă), Procuraturii Cimișlia, Procuraturii Hîncești (Oficiile Ialoveni și Leova) și Procuraturii Ungheni.Anunțul a fost făcut de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, comunică moldpres.Conform sursei citate, cand
16:30
Comisia Electorală Centrală a decis că Partidul „Democrația Acasă” are la dispoziție 24 de ore pentru a ajusta lista candidaților la alegerile parlamentare.Hotărîrea vine după ce două femei au fost excluse din listă, fapt ce a dus la nerespectarea cotei obligatorii de minimum 40% reprezentare feminină.{{837969}}Totodată, CEC a aplicat sancțiuni sub formă de avertisment atît Partidului „Dem
16:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că rezultatele sondajelor de opinie, care au fost autorizate de către CEC în perioada electorală, pot fi făcute publice cel tîrziu cu două zile înainte de ziua alegerilor, adică pe 25 septembrie, notează Noi.md.În ziua alegerilor, 28 septembrie, pînă la ora 21:00, se interzice de a publica rezultatele oricăror sondaje de opinie privind preferințele
16:30
Observatorul din Hong Kong a emis o avertizare de furtună de gradul 8 din cauza apropierii super-taifunului Ragas, care se așteaptă să fie cel mai puternic din oraș din 2018.Toate instituțiile oficiale ale metropolei își întrerup activitatea, iar tuturor locuitorilor li se recomandă să se întoarcă acasă de la birou și să rămînă în interior.„Stați departe de țărm și nu practicați sporturi n
16:30
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, ar fi fost vizată în cadrul unor acțiuni desfășurate astăzi de autoritățile din Iași. Poliția a efectuat 23 de percheziții și a legitimat 30 de persoane pentru a verifica legalitatea vizelor de reședință ale cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Rusia.Contactată de TV8, Furtună a negat orice implicare a sa sau a apropiaților în astfel d
Acum 8 ore
16:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut astăzi vinovat pe un bărbat de finanțarea ilegală a partidului „Șansa”, notează Noi.md.Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani în penitenciar de tip semiînchis. Mijloacele bănești în mărime de aproximativ 5,2 milioane de lei (care se află la păstrare la Serviciul Fiscal de Stat) au fost trecute în folosul statului,
16:00
La sesiunea Adunării Generale a ONU de la New York, mai multe țări europene au anunțat recunoașterea statului palestinian.Informația a fost comunicată de „Adevărul European”, cu referire la Reuters.Mai precis, recunoașterea statului palestinian a fost anunțată de președintele Franței, Emmanuel Macron.„Fidel angajamentului istoric al țării mele față de Orientul Mijlociu, față de pacea d
16:00
Deținătorii avizelor de racordare pentru centrale electrice cu o capacitate mai mare de 200 kW vor fi obligați să depună garanții financiare, în urma aprobării în prima lectură a modificărilor la Legea energiei electrice, transmite Noi.md.Potrivit unui comuncat al Ministerului Energiei al Republicii Moldova, măsura are ca scop responsabilizarea investitorilor și sprijinirea proiectelor se
16:00
Apeluri automate inițiate de telefoane și ceasuri inteligente – informații importante pentru cetățeni # Noi.md
Tehnologia modernă joacă un rol din ce în ce mai important în salvarea de vieți. Dispozitivele inteligente – precum telefoanele mobile și ceasurile smart – sînt dotate cu funcții avansate, capabile să detecteze automat situații de urgență și să apeleze Serviciul 112, chiar și atunci cînd utilizatorul nu poate face acest lucru în mod direct..{{836770}} Serviciul Național Unic pentru Apeluri
16:00
La întrebările site-ului Noi.md a răspuns Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov.Oleg Borisovici, recent, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare de la mai mulți ambasadori străini, însă dumneavoastră ați lipsit din nou. Mai există asemenea precedente în practica diplomatică mondială? Și cît de mult
16:00
O nerezidentă intenționa să treacă prin vamă fără a declara suma de peste 62 de mii de dolari americani, notează Noi.md.Planurile i-au fost zădărnicite, astfel că nu a mai plecat spre destinație, mijloacele bănești i-au fost ridicate, iar cazul este examinat sub aspect penal.{{837438}}Incidentul a fost înregistrat la postul vamal Aeroport, în timpul controlului asupra unei pasagere care ur
15:30
Calitatea aerului în Chișinău și Bălți, sub nivelul admisibil: Agenția de Mediu raportează depășiri ale poluanților # Noi.md
Condițiile meteo din ultimele 24 de ore – lipsa precipitațiilor, vîntul slab din sectorul sudic și ceața – au favorizat acumularea poluanților în aerul din municipiile Chișinău și Bălți, transmite Noi.md. Ptrivit unui buletin emis de Agenția de Mediu, datele colectate la posturile de observație pentru ziua de 22 septembrie (orele 13:00, 19:00) și în dimineața zilei de 23 septembrie (ora 7:00)
15:30
La data de 22 septembrie 2025, Poliția de Frontieră a găzduit vizita șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, general de brigadă, Vitalie Micov.În cadrul vizitei, delegația a luat cunoștință de principalele subdiviziuni ale instituției, inclusiv Centrul chinologic, Direcția acțiuni speciale la frontieră, Centrul operațional de coordonare și Direcția informații privind pasagerii (UIP).
15:30
Meteorologii au venit cu o avertizare de pericol de incendiu, fiind emis Cod Galben, notează Noi.md.Intervalul de acțiune: 24–30.09.2025.În intervalul menționat, se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural.
15:30
HIT FM domină topurile de audiență din Republica Moldova!Cel mai recent studiu realizat de compania de cercetări XPLANE și compania australiană BPR (Broadcast Programming & Research), în lunile iunie-august 2025, confirmă: HIT FM este postul de radio preferat al moldovenilor – acasă, în mașină, la muncă și online.Cercetarea, desfășurată pe un eșantion reprezentativ de 1800 de respondenți
15:30
Ofițerii de patrulare au identificat și sancționat șoferul care a încălcat Regulamentul circulației rutiere pe strada Ciuflea din Chișinău, în data de 11 septembrie.Este vorba despre un bărbat de 33 de ani, locuitor al capitalei, aflat la volanul unui automobil și care conducea cu manevre periculoase.Conform legislației, acesta a fost sancționat pentru comportament agresiv în trafic și ner
15:30
Avocat: "Procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc va avea loc pe 25 septembrie" # Noi.md
Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, a venit cu un nou anunț despre extrădarea acestuia, notează Noi.md."Ținînd cont de ultimele informații, care le-au primit colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe data de 25.09.2025.{{835963}}Am decis să fac această precizare și după ce am fost contactat de mai multe inst
15:30
Polițiștii au identificat în localitățile din raionul Strășeni mai mulți conducători în stare de ebrietate, notează Noi.md.Șoferii iresponsabili au fost identificați în următoarele sate:-Lozova: bărbat de 47 de ani, la volanul unui automobil – 1,01 mg/l alcool în aerul expirat; tînăr de 20 de ani, pe motocicletă – 0,40 mg/l;-Gǎlești: biciclist, 41 ani – 1,07 mg/l;{{836452}}-Ciobanc
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.