CEC dezminte un nou fals privind buletinele de vot prin corespondență
Ziarul de Garda, 23 septembrie 2025 19:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că un nou fals circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali, se arată în comunicatul de presă emis de CEC. Conform sursei citate, această informație este...
• • •
Liga Orașelor și Comunelor, pe scurt LOC, a fost fondat în 2023 „din inițiativa unui grup de primari care au constatat necesitatea unei mișcări social-politice a comunităților locale”, potrivit site-ului lor oficial. LOC se declară un partid proeuropean și condamnă războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a...
MAI: Vladimir Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie și urmează să fie condus la Penitenciarul nr. 13 # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Potrivit sursei citate, conform procedurilor, Vladimir Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13, întrucât anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare. La finele...
Compania producătoare a serialului „Plaha” spune că nu a beneficiat de vreun sprijin financiar din partea instituțiilor de stat # Ziarul de Garda
„Magnet Production”, compania care a produs serialul „Plaha” a precizat că în realizarea serialului compania și întreaga echipă de producție nu au beneficiat de vreun sprijin financiar din partea instituțiilor de stat – fie că e vorba de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Culturii sau alte entități publice. „Nu a existat niciun contract, acord sau înțelegere...
SINTEZA ELECTORALĂ/ Costiuc a primit un ultimatum de la CEC, Alternativa vrea dezbateri cu PAS, noi percheziții # Ziarul de Garda
În patru ani de guvernare, PAS și-a îndeplinit 56% din promisiunile electorale cu care a câștigat alegerile în 2021. Aceast este concluzia unui studiu realizat de experții WatchDog, în cooperare cu alți specialiști din diferite domenii. Cel mai mic grad de îndeplinire a promisiunilor se atestă la capitolele anticorupție, justiție, a monopolurilor și managementului defectuos...
Experții demontează „alerta” SVR: „Un fals fabricat pentru a băga frică în oameni” # Ziarul de Garda
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a publicat marți, 23 septembrie, un comunicat în care acuză Uniunea Europeană și NATO că pregătesc o „ocupație militară” a R. Moldova. Guvernul de la Chișinău și experții consultați de Ziarul de Gardă califică afirmațiile drept falsuri grosolane, menite să intimideze electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28...
Raport: Care este impactul tarifelor aplicate de administrația lui Trump asupra economiei SUA # Ziarul de Garda
În cel mai recent raport al său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică transmite că impactul tarifelor încă nu s-a resimțit pe deplin, unele efecte fiind absorbite până acum prin marje mai mici de profituri și prin stocuri făcute în avans, înainte de intrarea noilor taxe în vigoare, scrie Reuters. Dacă în iunie, OCDE anticipa...
Lituania, modificări în legislaţie pentru a putea doborî imediat dronele care îi încalcă spaţiul aerian # Ziarul de Garda
Parlamentul lituanian a votat marţi, 23 septembrie, amendamente la legislaţia existentă pentru a permite forţelor armate ale ţării baltice, membră NATO şi vecină cu Rusia, Belarus și Polonia, să neutralizeze mai rapid şi mai uşor dronele ce reprezintă o ameninţare pentru spaţiul aerian naţional, informează agenția de știri EFE, citat de G4Media. Într-un comunicat, Parlamentul...
VIDEO/ Șofer din Drochia, reținut pentru 72 de ore după ce a refuzat testarea alcoolscopică. Are la activ 26 de procese-verbale contravenționale # Ziarul de Garda
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost reținut pentru 72 de ore după ce a refuzat să fie testat alcoolscopic, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Conform Poliției, luni seară, 22 septembrie, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au...
LIVE TEXT/ Doi civili răniți într-un atac cu drone în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 Despre aceasta a fost relatat Oleh Hryhorov, șeful Administrației Militare Regionale Sumî, potrivit Ukrinform. „Doi civili au fost răniți într-un atac în comunitatea Seredyna-Buda. Dimineața, armata rusă au atacat orașul cu o dronă. Doi bărbați, în vârstă de 45 și 49 de ani, au fost răniți”, a spus acesta. Potrivit lui Hryhorov, răniții au...
Cadrele didactice din școlile profesionale din toată țara au primit un e-mail fals de la MEC, care ar conține o cerere din partea Blocului electoral Alternativa # Ziarul de Garda
Un e-mail fals a fost expediat de pe o adresă falsă din numele unei angajate Ministerului Educației și Cercetării (MEC), care ar conține o cerere din partea Blocului electoral Alternativa privind acordarea spațiului pentru desfășurarea unei activități politice, anunță marți, 23 septembrie, MEC. Potrivit unui comunicat, e-mailul a fost trimis cadrele manageriale și didactice din...
Investiții de circa 8 miliarde de lei în următorii zece ani: ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru perioada 2025-2034 # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 23 septembrie, planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru perioada 2025–2034, elaborat de „Moldelectrica”. Documentul prevede investiții de circa 8 miliarde de lei în următorii zece ani pentru modernizarea infrastructurii existente de transport a energiei electrice, construcția de noi linii de interconexiune, precum...
FALS/ Filmul sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia”, interzis în Moldova? CA: „Este un FALS” # Ziarul de Garda
După ce în presa din Federația Rusă au apărut informații precum că în R. Moldova a fost interzis filmul artistic de producție sovietică „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”), Consiliul Audiovizualului (CA) a venit cu precizări. Autoritatea de reglementare spune că nici CA, nici o altă instituție publică nu a dispus vreo...
Cum o simplă testare a sirenelor poate semăna panică: lecția comunicării eficiente pentru autoritățile din R. Moldova # Ziarul de Garda
Un eveniment banal care a avut loc vara asta la Cupcini, în raionul Edineț, reamintește cât de crucială este comunicarea clară și rapidă din partea autorităților. Într-un context regional tensionat și cu teama războiului încă prezentă în mintea cetățenilor, lipsa informării corecte poate transforma chiar și un test tehnic inofensiv într-un moment de panică și...
Rusia a susținut marți, 23 septembrie, că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni traficul aerian timp de patru ore, transmite G4Media. „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”, a declarat în briefingul său zilnic, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Poliția daneză a anunțat luni...
Renato Usatîi, politician care NU a votat la referendumul pro-UE din 2024, donație generoasă în campanie de la influencera Nina Crețu, cea care recent vizita capitala UE și făcea plăcinte acasă la Marta Kos, comisara europeană pentru extindere # Ziarul de Garda
Nina Crețu, sora actorului Emilian Crețu, care în ajun de Ziua Independenței făcea plăcinte alături de Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, i-a donat în campania electorală aproape 100 de mii de lei președintelui Partidului Nostru și fostului său partener, Renato Usatîi. Potrivit documentelor analizate de ZdG, Nina Crețu a donat 96 de mii de...
ULTIMA ORĂ/ Partidul condus de Vasile Costiuc, sancționat sub formă de avertisment în urma unei sesizări a SIS: 24 de ore pentru a înlătura neregulile # Ziarul de Garda
Partidul „Democrația Acasă” și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR Moldova) au fost sancționate sub formă de avertisment. Decizia a fost luată marți, 23 septembrie, în ședința Comisiei Electorale Centrale (CEC). „(…) Se ia act de sesizările Serviciului de Informații și Securitate și aparatul președintelui R. Moldova (…). Se aplică sancțiunea sub formă de avertisment concurentului electoral partidul...
Europarlamentara Diana Șoșoacă ar putea rămâne fără imunitate. Solicitarea Parchetului General # Ziarul de Garda
Parchetul General a cerut Parlamentului European marți, 22 septembrie, ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă, acuzată, printre altele, de lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, scrie G4Media, cu referire la un comunicat. Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de...
Punctele de trecere feroviare și auto a Poloniei de la frontiera cu Belarus vor fi redeschise în această seară, 23 septembrie, anunță premierul polonez, Donald Tusk. Decizia a fost luată după o perioadă de închidere temporară, instituită în contextul exercițiilor militare rusești „Zapad-2025” și al intensificării tensiunilor la granița estică a Uniunii Europene, scrie Reuters....
După patru ani de guvernare, a reușit sau nu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) să-și onoreze promisiunile electorale? În polemica electorală din ajunul alegerilor parlamentare, răspunsul pare greu de găsit. Totuși, experții experții Watchdog.MD au analizat punct cu punct programul PAS, pentru a vedea ce promisiuni au fost îndeplinite și care au rămas doar pe hârtie. Rezultatul...
5 ani de închisoare pentru fostul bodyguard al lui Ilan Șor, implicat în activități ilegale de finanțare a partidului „Șansa”. Aproximativ 5,2 milioane de lei, trecuți în folosul statului # Ziarul de Garda
Un fost bodyguard al fugarului penal Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. Judecătoria Chișinău a dispus marți, 23 sepetmbrie, o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani în penitenciar de tip semiînchis, iar mijloacele bănești de aproximativ 5,2 milioane de lei (care se află la păstrare la...
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat Moscova pe tot parcursul nopții, declară primarul. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:45 Ucraina a efectuat atacuri cu drone asupra Moscovei în noaptea de 23 septembrie, a raportat primarul Serghei Sobianin, adăugând că zeci de aeronave fără pilot au fost doborâte, scrie presa ucraineană. Sobyanin a început să relateze despre atacurile cu drone în seara zilei de 22 septembrie și a continuat să ofere informații actualizate pe tot...
O companie aeriană lansează 11 curse aeriene noi către orașele din 7 țări europene, anunță Aeroportul Internațional „Eugen Doga” pe 22 septembrie. Rutele sunt cu plecare din Chișinău. Astfel, începând cu vara anului 2026, vor fi disponibile următoarele curse: Zborurile vor fi operate de compania SkyUp. Pe 4 septembrie 2025, au fost anunțate alte șase...
Reacția Guvernului la declarațiile halucinante ale Kremlinului: „Scopul este unul singur: să sperie oamenii și să submineze încrederea în parcursul nostru european” # Ziarul de Garda
„Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării a avertizat că Rusia inundă zilnic spațiul nostru informațional cu falsuri grosolane”. Astfel a comentat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, declarațiile halucinante publicate de Serviciul de Informații Externe al Federației...
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor parlamentare: Victoria Furtună este vizată # Ziarul de Garda
Oamenii legii din din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat marți, 23 septembrie, o serie de percheziții la cetățeni proveniți din R. Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România, scrie știripesurse.ro. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale, Victoria Furtuna, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. Surse judiciare...
Ministerul Apărării, precizări cu privire la o fotografie cu presupuși militari , surprinși în Cimișlia # Ziarul de Garda
Câteva pagini de Telegram au distribuit o fotografie unde apar niște militari, surprinși într-un loc public din Cimișlia. Ministerul Apărării informează că este vorba despre o interpretare falsă. În fotografia apărută apar atașați ai apărării acreditați la Chișinău, care au efectuat o vizită de documentare într-o unitate militară din garnizoana Cahul, potrivit responsabililor de la...
Poliția R. Moldova atenționează șoferii despre impunerea unor restricții de circulație în sectorul Ciocana al capitalei în perioada 22-30 septembrie. „Pe strada Maria Drǎgan – tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana – se execută lucrări de reparație a rețelelor inginerești. În acest context, până la 30 septembrie, circulația rutieră va fi restricționată parțial...
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au ucis 7 persoane și au rănit 27 în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:40 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis cel puțin șapte civili și au rănit cel puțin 27 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 23 septembrie. Rusia a atacat infrastructura civilă din Zaporijjea cu cinci bombe explozive, ucigând un bărbat, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov. Un atac cu rachete rusești asupra orașului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk a...
Doi cetățeni români, arestați pentru spionaj în Grecia. Aveau fotografii cu o importantă bază navală # Ziarul de Garda
Doi cetățeni români au fost arestați luni, 22 septembrie, pentru spionaj în Grecia, potrivit publicației Kathimerini. Garda de Coastă i-a arestat pe cei doi, după ce pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, scrie G4Media. Cei doi bărbați din România, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost...
Doi bărbați din Edineț au fost condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, dintre care una fiind minoră # Ziarul de Garda
Doi bărbați din Edineț de 43 și 45 de ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii au fost condamnați, anunță marți, 23 septembrie, Procuratura Generală (PG). Unul dintre bărbați a fost condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 16 ani, fiind totodată privat de dreptul de a exercita...
Noi percheziții efectuate de CNA: bani din Rusia și scheme cripto pentru coruperea alegătorilor. O persoană reținută # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară marți, 23 septembrie, peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit unui comunicat, cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați...
Aeroporturile din Copenhaga și Oslo, survolate de drone. Autoritățile au demarat o anchetă # Ziarul de Garda
Aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat din regiunea nordică, a fost redeschis marți dimineață, 23 septembrie, după ce a fost închis timp de aproape patru ore din cauza unor apariții de drone în spațiul aerian, care au dus la suspendarea tuturor decolărilor și aterizărilor. Și aeroportul din Oslo, Norvegia, a fost redeschis după ce spațiul...
VIDEO/ R. Moldova a finalizat procesul de screening în parcursul său european. Marta Kos: „Moldova, poți fi mândră de realizările tale” # Ziarul de Garda
R. Moldova a finalizat procesul de screening în parcursul său european. Comisara europeană pentru politica europeană de vecinătate și negocieri de extindere, Marta Kos, s-a adresat moldovenilor într-un mesaj video în care a anunțat acest lucru și a reiterat că Uniunea Europeană va sprijini în continuare eforturile R. Moldova pentru aderarea la UE. „Încă o...
LIVE TEXT/ Forțele ruse au atacat regiunea Odesa, o femeie a murit. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:05 Armata rusă a atacat noaptea trecută Odesa, iar în urma bombardamentelor o femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. „În urma atacului, au izbucnit incendii în cinci chioșcuri comerciale, care au fost stinse rapid de pompieri. Au fost avariate clădirile unui hotel, ale poștei...
23 de concurenți au fost înregistrați în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Majoritatea sondajelor arată însă că în viitorul Parlament ar putea accede doar patru partide și blocuri electorale. Pe lângă partidele tradiționale care s-au promovat în ultimii ani pe scena politică, există și concurenți electorali mai puțin cunoscuți, care încearcă să...
INFOGRAFIC/ Averea „patrioților”. Dodon – venituri din Rusia, Tarlev – salariu din România, Vlah – cadouri de zeci de mii de lei la ziua de naștere, Voronin – conturi de peste trei milioane de lei # Ziarul de Garda
Doi dintre cei patru lideri ai Blocului „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” au raportat salarii din alte țări – Dodon din Rusia, iar Tarlev – din România, acolo unde recent i-a fost interzis accesul. Irina Vlah, altă lideră a blocului, a raportat că în 2024, singurele venituri au fost banii obținuți la...
Precizările ASP privind eliberarea actelor de identitate cetățenilor moldoveni cu drept de vot pentru participarea la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii R. Moldova cu drept de vot că duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale instituției vor activa conform unui program special: 07:00 – 21:00. La solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani, care în ziua scrutinului nu vor deține acte de identitate necesare...
ANRE aplică pentru prima dată taxa de nevalorificare pentru proiectele de energie electrică neimplementate # Ziarul de Garda
Pentru prima dată, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat aplicarea taxei de nevalorificare pentru companiile care au primit avize de racordare la rețelele electrice, dar nu le-au folosit. Decizia a fost luată luni, 22 septembrie, în cadrul ședinței. Astfel, potrivit unui comunicat, este vorba despre avize pentru centrale electrice cu o putere...
Contestațiile reprezentantului „Alternativa” cu privire la trei posturi TV, respinse de Consiliul Audiovizualului # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au respins trei petiții depuse de Alexei Paniș, reprezentantul Blocului Electoral „Alternativa”, în care acesta susținea că furnizorii de servicii media audiovizuale (SMA) de televiziune „Moldova 1”, „Jurnal TV” și „TV8” ar fi admis în câteva dintre programele sale segmente critice și denigratoare față de entitatea politică vizată și liderii acesteia....
Doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență. PA: ar fi pretins 20 de mii de lei de la un cetățean vizat într-o cauză penală pentru șantaj # Ziarul de Garda
Doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Sentința a fost pronunțată pe 22 septembrie, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 de mii de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu 115 drone și trei rachete noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:25 În noaptea de 23 septembrie, forțele ruse au atacat cu trei rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 115 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Orel, Millerovo, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, raporteaza Forțele Aeriene de Apărare din Ucraian. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene,...
REPORTAJ/ Trei zile și trei nopți la Kiev. Cum NU a distrus războiul rusesc Ucraina # Ziarul de Garda
Pornisem spre Ucraina în dimineața în care am aflat că 23 de drone rusești au intrat abuziv pe teritoriul Poloniei și al NATO. Putin tocmai călcase peste o nouă linie roșie și multă lume vorbea că e un moment crucial pentru securitatea regională; unele voci vorbeau chiar despre un nou război mondial. În acea noapte,...
În decembrie 2023, Platforma Demnitate și Adevăr, Liga Orașelor și Comunelor (LOC) și Partidul Schimbării au anunțat despre formarea unei coaliții de dreapta în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Trei luni mai târziu, în februarie 2024, Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), condus de fostul deputat al Platformei DA Igor Munteanu, s-a alăturat celor...
LIVE TEXT/ Rusia a lansat un atac masiv în Zaporijjea, există victime. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:40 Trupele ruse au lansat noaptea trecută, un atac aerian masiv asupra orașului Zaporijjea, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Impactul a fost înregistrat pe teritoriul unei proprietăți private: o clădire rezidențială a fost distrusă, iar clădirile învecinate au fost avariate. A izbucnit un incendiu. Conform informațiilor preliminare, sub dărâmăturile clădirii ar putea fi...
Franța a recunoscut oficial statul palestinian, devenind cea mai recentă țară care au făcut acest pas, transmite marți, 23 septembrie, BBC. Într-un discurs rostit la ONU, la New York, președintele Emmanuel Macron a declarat că „a sosit momentul păcii” și că „nimic nu justifică războiul continuu din Gaza”. Președintele american Donald Trump urmează să se...
LIVE TEXT/ Trump și Zelenski se vor întâlni la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Război în Ucraina, ziua 1307 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:03 Președintele SUA, Donald Trump, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să aibă o întâlnire față în față pe 23 septembrie, la New York, a anunțat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit The Kyiv Independent. Întâlnirea va avea loc în marja celei de-a 80-a Adunări...
VIDEO/ Cum au fost instruiți mai mulți moldoveni în tabere militare din Serbia, organizate de serviciile secrete ruse. 74 de persoane reținute într-un dosar de pregătire a dezordinilor în masă # Ziarul de Garda
Organele de drept de la Chișinău au desfășurat o amplă operațiune în cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de pregătire a dezordinilor în masă și a destabilizărilor, cu finanțarea acestor activități. În urma acesteia, s-a stabilit că o parte dintre persoanele vizate sunt membri ai câtorva formațiuni politice, inclusiv și membri ai organizațiilor criminale...
Profil de integritate: Marian Lupu. Trecutul său politic și legăturile cu oligarhul Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
