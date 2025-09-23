Doi cetățeni români, arestați pentru spionaj în Grecia. Aveau fotografii cu o importantă bază navală

13:30

Din 18 septembrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 7 octombrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,46%,...