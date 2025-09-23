LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu 115 drone și trei rachete noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1308
Ziarul de Garda, 23 septembrie 2025 09:40
UPDATE 9:25 În noaptea de 23 septembrie, forțele ruse au atacat cu trei rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 115 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Orel, Millerovo, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, raporteaza Forțele Aeriene de Apărare din Ucraian. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene,...
Doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență. PA: ar fi pretins 20 de mii de lei de la un cetățean vizat într-o cauză penală pentru șantaj # Ziarul de Garda
Doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Sentința a fost pronunțată pe 22 septembrie, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 de mii de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul...
UPDATE 9:25 În noaptea de 23 septembrie, forțele ruse au atacat cu trei rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 115 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Orel, Millerovo, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, raporteaza Forțele Aeriene de Apărare din Ucraian. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene,...
REPORTAJ/ Trei zile și trei nopți la Kiev. Cum NU a distrus războiul rusesc Ucraina # Ziarul de Garda
Pornisem spre Ucraina în dimineața în care am aflat că 23 de drone rusești au intrat abuziv pe teritoriul Poloniei și al NATO. Putin tocmai călcase peste o nouă linie roșie și multă lume vorbea că e un moment crucial pentru securitatea regională; unele voci vorbeau chiar despre un nou război mondial. În acea noapte,...
În decembrie 2023, Platforma Demnitate și Adevăr, Liga Orașelor și Comunelor (LOC) și Partidul Schimbării au anunțat despre formarea unei coaliții de dreapta în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Trei luni mai târziu, în februarie 2024, Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), condus de fostul deputat al Platformei DA Igor Munteanu, s-a alăturat celor...
LIVE TEXT/ Rusia a lansat un atac masiv în Zaporijjea, există victime. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:40 Trupele ruse au lansat noaptea trecută, un atac aerian masiv asupra orașului Zaporijjea, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Impactul a fost înregistrat pe teritoriul unei proprietăți private: o clădire rezidențială a fost distrusă, iar clădirile învecinate au fost avariate. A izbucnit un incendiu. Conform informațiilor preliminare, sub dărâmăturile clădirii ar putea fi...
Franța a recunoscut oficial statul palestinian, devenind cea mai recentă țară care au făcut acest pas, transmite marți, 23 septembrie, BBC. Într-un discurs rostit la ONU, la New York, președintele Emmanuel Macron a declarat că „a sosit momentul păcii” și că „nimic nu justifică războiul continuu din Gaza”. Președintele american Donald Trump urmează să se...
LIVE TEXT/ Trump și Zelenski se vor întâlni la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Război în Ucraina, ziua 1307 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:03 Președintele SUA, Donald Trump, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să aibă o întâlnire față în față pe 23 septembrie, la New York, a anunțat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit The Kyiv Independent. Întâlnirea va avea loc în marja celei de-a 80-a Adunări...
VIDEO/ Cum au fost instruiți mai mulți moldoveni în tabere militare din Serbia, organizate de serviciile secrete ruse. 74 de persoane reținute într-un dosar de pregătire a dezordinilor în masă # Ziarul de Garda
Organele de drept de la Chișinău au desfășurat o amplă operațiune în cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de pregătire a dezordinilor în masă și a destabilizărilor, cu finanțarea acestor activități. În urma acesteia, s-a stabilit că o parte dintre persoanele vizate sunt membri ai câtorva formațiuni politice, inclusiv și membri ai organizațiilor criminale...
Profil de integritate: Marian Lupu. Trecutul său politic și legăturile cu oligarhul Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Op-Ed: Progresul reformelor din R. Moldova este real — în ciuda a ceea ce Rusia vrea să credem # Ziarul de Garda
În contextul alegerilor parlamentare din R. Moldova, Yana Brovdiy și Antonella Aloia, membre a Indicelui Parteneriatului Oriental (EaP Index), au transmis un transmis un articol de opinie Ziarului de Gardă în care vorbesc despre progresele țării noastre în materie de combatere a corupției și despre importanța scrutinului din 28 septembrie. Op-Ed: „Pe măsură ce Moldova...
LIVE TEXT/ Ucraina are nevoie urgentă de sisteme de apărare antiaeriană și rachete, afirmă Zelenski după o discuție cu secretarul general al NATO. Război în Ucraina, ziua 1307 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:34 După o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a subliniat în fața partenerilor săi necesitatea urgentă de sisteme de apărare antiaeriană și rachete. Potrivit șefului statului ucrainean, aceste echipamente ar putea limita semnificativ capacitatea Rusiei de a continua agresiunea militară, notează Ukrinform. „Am...
Profil de integritate: Diana Caraman. Este autoarea proiectului privind statutul așa-numiților „agenți străini”, iar în 2024 a participat la o recepție a Ambasadei Federației Ruse la Chișinău # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
SINTEZA ELECTORALĂ/ Noi investigații sub acoperire în rețeaua Rusiei, pașaportul rusesc din familia Greceanîi, peste 250 de percheziții pentru destabilizări # Ziarul de Garda
Jurnaliștii de la NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor. Timp de cinci luni, jurnaliștii au lucrat „cot la cot” cu oameni trimiși de Moscova, au intrat în cercul lor de încredere și au ajuns chiar să „presteze” servicii în interesul...
Autoritățile din Polonia avertizează că vor doborî orice obiect care încalcă spațiul aerian al țării. Premierul Donald Tusk: „Nu vom ezita” # Ziarul de Garda
Polonia, stat membru NATO, nu va ezita să doboare obiecte care încalcă spațiul său aerian și prezintă un pericol, însă va adopta o abordare mai prudentă în situațiile neclare, a declarat luni, 22 septembrie, premierul Donald Tusk, transmite Reuters. Estonia a anunțat că trei avioane de vânătoare rusești i-au încălcat spațiul aerian vineri, alimentând îngrijorarea...
Dezordini în masă pregătite de doi ofițeri ai serviciilor ruse în Moldova și Serbia: 74 de persoane reținute. Au fost ridicate arme și muniții. Persoanele erau racolate prin grupul „Șor” # Ziarul de Garda
Astăzi, 22 septembrie a fost organizat un briefing de presă susținut de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtunǎ. Șefii organelor de drept au oferit mai multe detalii despre o amplă operațiune care a...
LIVE TEXT/ Numărul răniților în urma atacurilor rusești asupra orașului Zaporijjea a crescut la patru persoane. Război în Ucraina, ziua 1307 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:26 Numărul răniților în urma bombardamentului rusesc asupra orașului Zaporijjea a crescut la patru persoane, printre care se află și un adolescent. Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei printr-o postare pe Telegram. În noaptea de 21 spre 22 septembrie, trupele ruse au lansat atacuri aeriene...
VIDEO/ Maia Sandu, mesaj către cetățeni: „Integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a venit luni, 22 septembrie, cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului avertizează despre ingerințele Kremlinului în alegeri, îndemnând moldovenii să-și exercite dreptul la vot: „Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra...
INFOGRAFIC/ Averea declarată de liderii PAS în campanie. Grosu nu a cumpărat nimic în perioada mandatului de președinte al Parlamentului. Gherman a indicat venituri de 1,5 milioane lei în 2024 # Ziarul de Garda
Igor Grosu (53 de ani), președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului R. Moldova, este primul candidat în lista PAS pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În declarația de avere și interese personale depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) în calitate de candidat la funcția de deputat, Grosu a indicat că în 2024...
Trenul Literaturii și „Literatura la Castel” – experiențe unice în Săptămâna FILIT Chișinău # Ziarul de Garda
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic. Destinația finală a călătoriei este Castel...
Un columbian, condamnat la 6 ani de închisoare în România pentru acțiuni de sabotaj la solicitarea unui cetățean rus # Ziarul de Garda
Înalta Curte de Casație și Justiție din România a decis luni, 22 septembrie, definitiv, condamnarea la 6 ani de închisoare a unui cetățean columbian. Instanța a respins apelul columbianului la hotărârea Curții de Apel București, pronunțată în urmă cu câteva luni, transmite Biziday. Instanța Supremă „respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Murillo Diosa Luis Alfonso...
Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova (PPMRM), al 11-lea candidat în buletinul de vot la alegerile parlamentare, a fost fondat de către un fost deputat democrat și apropiat al lui Plahotniuc – Eugeniu Nichiforciuc. În anul electoral 2025, conducerea partidului a fost preluată de Marian Lupu, fost deputat democrat și comunist. Ziarul de Gardă vă prezintă...
Briefing de presǎ susținut de șefii SIS, IGP și PCCOCS: 74 de persoane au fost reținute pentru participarea la instruiri în Serbia pentru provocarea dezordinelor # Ziarul de Garda
Astăzi, 22 septembrie, este organizat un briefing de presǎ susținut de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtunǎ. Anterior, Inspectoratul General al Poliției anunța că va comunica public rezultatele operațiunii în cadrul căreia au...
CU SENS/ Mai multe persoane, inclusiv doi cetățeni finlandezi, reținute în dosarul privind dezordinile în masă, înainte de alegeri. Unii urmau să fie plătiți cu sume începând de la 400 de euro # Ziarul de Garda
În ajunul alegerilor parlamentare, organele de drept au reținut mai mulți bărbați, printre care doi cetățeni ai Finlandei, suspectați de organizarea dezordinilor în masă. În cadrul anchetei penale, s-a stabilit că aceștia au fost instruiți în tabere de gherile din Republica Srpska, regiunea autonomă din Bosnia și Herțegovina, de persoane conectate la gruparea paramilitară rusă...
Profil de integritate: Rodica Țîpovici. Soțul său, prieten al lui Usatîi, este unul dintre moldovenii care și-a ars pașaportul după alegerile din 2019 # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Briefing de presǎ susținut de șefii SIS, IGP și PCCOCS despre cele peste 250 de percheziții din țară privind organizarea dezordinilor și destabilizărilor # Ziarul de Garda
Astăzi, 22 septembrie, este organizat un briefing de presǎ susținut de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtunǎ. Anterior, Inspectoratul General al Poliției anunța că va comunica public rezultatele operațiunii în cadrul căreia au...
În frunte cu politicieni care au un trecut pro-rus, Blocul Politic „Alternativa” se poziționează drept o alternativă pro-europeană. Din blocul înregistrat cu numărul 11 în buletinul de vot fac parte Mișcarea Alternativă Națională, condusă de primarul Chișinăului Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în frunte cu fostul premier Ion Chicu, Partidul Acțiunii Comune –...
Investigație BBC: Cum își propune o rețea de știri false, finanțată de Rusia, să influențeze alegerile parlamentare din Moldova # Ziarul de Garda
BBC anunță că a descoperit o rețea secretă, finanțată de Rusia care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din 28 septembrie. Folosind un reporter sub acoperire, BBC a constatat că rețeaua promitea să plătească participanții dacă ar posta propagandă pro-rusă și știri false care subminează parcusul pro-UE din Moldova înainte de scrutinul parlamentar. Participanții au fost...
ULTIMĂ ORĂ/ Un bloc se retrage din cursa electorală. Pe cine se angajează să susțină la parlamentare # Ziarul de Garda
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală și își îndeamnă susținătorii să voteze în schimb cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut într-un briefing de presă comun din 22 septembrie, la doar 6 zile înainte de alegerile parlamentare. Știrea se actualizează… Blocul Unirea Națiunii a fost fondat în 2025 și...
Echipele IGSU au intervenit în capitală, unde a fost semnalat un nivel crescut de radiație. Specialiștii au efectuat măsurări și verificări pentru a stabili sursa # Ziarul de Garda
Astăzi, 22 septembrie la Serviciul 112 a fost recepționat un apel precum că nivelul de radiație la adresa indicată ar fi crescut pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei. La fața locului au intervenit echipe specializate chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)...
Profil de integritate: Bogdat Țîrdea. Promotor al falsurilor, interzis în Ucraina și cercetat penal pentru îmbogățire ilicită # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. În context, astăzi, 22 septembrie, Țuțu a fost...
Doi bărbați, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Victimele au evitat să se adreseze la Poliție, din cauza fricii de represalii # Ziarul de Garda
Doi bărbați, originari și locuitori ai municipiului Chișinău, au fost trimiși în judecată pentru comiterea mai multor infracțiuni: șantaj, tâlhărie și huliganism agravat, anunță Procuratura Generală într-un comunicat. O a treia persoană care ar fi fost implicată este în curs de de identificare. Potrivit materialelor în cauză, unul din făptuitori, în vârstă de 47 de ani,...
Planul secret al Kremlinului pentru a influența alegerile: violențele în stradă, furtul de voturi și îndepărtarea Maiei Sandu de la putere – Bloomberg # Ziarul de Garda
Documente obținute de Bloomberg arată că Rusia a pus la punct o strategie complexă, cu patru direcții principale, pentru a interveni în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Planul are ca obiectiv final îndepărtarea președintei Maia Sandu de la putere și blocarea parcursului european al țării. Strategia a fost finalizată în primăvară și, potrivit...
LIVE TEXT/ Armata ucraineană a lovit un punct rus de distribuție a dronelor și munițiilor. Război în Ucraina, ziua 1307 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:52 Forțele de apărare ale Ucrainei au atacat punctul rus de distribuție a dronelor și munițiilor din regiunea temporar ocupată Luhansk, a comunicat de Statul Major General al Armatei Ucrainene, potrivit hromadske. Potrivit sursei, rușii au încercat să organizeze distribuirea de muniții de diferite tipuri pentru regimentul 17 de tancuri, care face parte din...
VIDEO/ Mesaj de la noua Ambasadoare a Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko: Cu determinare și unitate, Moldova va face parte din Uniunea Europeană, iar noi suntem aici pentru a vă ajuta # Ziarul de Garda
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko a venit cu un mesaj adresat cetățenilor țării în care a subliniat că va „vizita fiecare colț al țării și fiecare regiune, pentru a învăța cum să ajutăm mai bine comunitățile voastre”. „De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit căldura oamenilor și bogăția...
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # Ziarul de Garda
Din 18 septembrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 7 octombrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,46%,...
Studiu alegeri 2025: Ce promisiuni ce vizează justiția și drepturile omului sunt făcute în programele electorale? # Ziarul de Garda
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a lansat astăzi, 22 septembrie 2025, o analiză din perspectiva drepturilor omului și a statului de drept a programelor electorale ale tuturor concurenților înscriși la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. CRJM scrie că studiul scoate în evidență un aspect esențial pentru dezbaterea publică: deși reformele în justiție sunt invocate în programele...
Pompierii au lichidat un incendiu de vegetație uscată pe o suprafață de circa 3 ha în raionul Cimișlia # Ziarul de Garda
Pompierii din sudul țării, au intervenit în după-amiaza zilei de 21 septembrie pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată produs la periferia satului Coștangalia, raionul Cimișlia, raportează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:35. Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 3 ha...
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens, scrie Europa Liberă. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Pe 22 septembrie, magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție cu privire la anunțarea în...
Conferința caritabilă The Moldova Project cu Urania Cremene a mobilizat sute de părinți pentru schimbare # Ziarul de Garda
Asociația Obștească The Moldova Project a organizat, pe 20 septembrie, conferința „Cum să mă înțeleg cu copilul, indiferent dacă are 2, 8 sau 15 ani?”, susținută de Urania Cremene, una dintre cele mai apreciate experte în educație parentală din România. Evenimentul a reunit sute de părinți, cadre didactice și specialiști din domeniul educației, interesați să...
Profil de integritate: Elena Grițco. Consiliera municipală a municipiului Bălți cu venituri declarate care abia acoperă minimul de existență # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Încă o medalie pentru R. Moldova de la Campionatele Europene de lupte: Vitalie Eriomenco a urcat pe podium # Ziarul de Garda
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a adus țării noastre a doua medalie de bronz de la Campionatele Europene de lupte, rezervate seniorilor, anunță într-un comunicat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În finala mică a categoriei de greutate de până la 63 kg, sportivul moldovean l-a învins la limită pe ucraineanul Oleksandr Hrushyn, cu un...
O persoană a fost reținută în urma perchezițiilor efectuate de CNA la Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală # Ziarul de Garda
O persoană a fost reținută în urma mai multor acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. În dimineața zilei de astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul...
„Nicio greșeală”. Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni „colective” din partea liderilor europeni # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron a emis un avertisment, afirmând că recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO au fost acte deliberate de agresiune, nu o greșeală, și a solicitat noi sancțiuni pentru a readuce Moscova la masa negocierilor, potrivit Kyiv Post. În cadrul emisiunii Face the Nation de la CBS News, Macron a respins sugestiile,...
Trăim în vremuri în care tehnologia ne aduce aproape, dar în același timp ne poate rătăci. Imagini care par autentice, înregistrări video care seamănă perfect cu realitatea, titluri fabricate pe site-uri ce imită publicații serioase… toate acestea circulă cu viteză și pot influența emoțiile și deciziile noastre. În anii electorali, aceste instrumente devin arme de manipulare, iar...
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat # Ziarul de Garda
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda Bancară” a fost din nou amânată. Motivul: cu doar zece minute înainte de începutul ședinței, avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, a fost preluat de ambulanță și transportat la Institutul de Medicină Urgentă. Astăzi, 22...
NORDNEWS/ Cinci luni sub acoperire // Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală # Ziarul de Garda
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat...
Portugalia recunoaște oficial statul Palestina. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Paulo Rangel la misiunea Portugaliei la ONU din New York, scrie postul TV portughez sicnoticias.pt. Anterior, Marea Britanie, Canada și Australia au luat aceeași decizie. „Declarația de recunoaștere proclamată aici este rezultatul direct al deciziei luate de Consiliul de Miniștri la 18...
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura Generală (PG). Potrivit acuzării înaintate de procurori, inculpatul, în toamna...
Lucrările de reconstrucție a podului din Buțeni au fost finalizate. Valoarea investiției ajunge la 12,3 milioane de lei # Ziarul de Garda
Lucrările de reconstrucție a podului de șosea situat în localitatea Buțeni, pe drumul public G104.1 R3 -Buțeni-Molești – G104, km 5,14, r-nul Hîncești, au fost finalizate, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND), fiind reluată circulația pe pod. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 12,3 milioane de lei, mijloace financiare alocate din Fondul Rutier. Construit...
