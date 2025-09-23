Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru!

10:40

Ei au spus că, în această campanie electorală, nu avem dezbateri „care sunt cu adevărat așteptate de către oameni”. „Vedem tot felul de sperietori și frici, declarații la briefinguri și nici măcar răspunsuri pentru jurnaliști sau clarificări pentru oameni. Și toate acestea sunt completate cu zeci de tone de materiale care cheamă la dezbinare în […]