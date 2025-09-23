Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursa electorală
Curentul.md, 23 septembrie 2025 09:40
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursa electorală pentru alegerile parlamentare în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing susținut de conducătorii celor două formațiuni. Fruntașii BUN au spus că „este nevoie de responsabilitate maximă și de unitate în jurul valorilor naționale și europene” pentru ca niciun […]
• • •
Acum 15 minute
09:40
Acum o oră
09:10
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, subliniind că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării noastre sunt supuse unor amenințări majore. „Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, […]
Acum 24 ore
18:40
La Bruxelles, în perioada 18–19 septembrie 2025, s-a desfășurat procedura de screening bilateral pentru Capitolul 22 „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”. Acest exercițiu reprezintă o etapă crucială în parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, marcând un pas decisiv pentru dezvoltarea regională și accesarea fondurilor europene. În cadrul delegației Republicii Moldova, la […]
18:10
Un bloc din Bălți cu 53 de apartamente va beneficia de reabilitare energetică și facturi mai mici # Curentul.md
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de trai mai confortabile și facturi mai mici la energie, datorită lucrărilor de reabilitare energetică care vor începe în perioada următoare. Este primul bloc de locuințe din nordul Republicii Moldova care va fi renovat energetic prin intermediul Programului Guvernului Fondul pentru […]
17:40
Sinteza CNA: 150 de percheziții efectuate și peste 20 de mln. de lei ridicate în dosare de corupere electorală # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat peste 150 de percheziții în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor pe întreg teritoriul […]
17:30
Alexandr Severin, Partidul Nostru: A venit timpul ca o echipă nouă, profesionistă și integră, să își asume responsabilitatea pentru țară! # Curentul.md
Fețele celor care au guvernat țara în ultimele trei decenii au arătat de ce (nu) sunt în stare, afirmă Alexandr Severin, candidat pe lista Partidului Nostru, primar suspendat al orașului Fălești. „Este momentul unei schimbări reale. A venit timpul ca o echipă nouă – care nu a fost la guvernare, dar este pregătită, curată și […]
17:10
Reacția BEP la percheziții: Guvernarea PAS este în agonie. Vom apăra drepturile legale ale colegilor # Curentul.md
Astăzi, liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au susținut o conferință de presă cu genericul: „Presiunile regimului PAS pentru a reduce opoziția la tăcere”. Igor Dodon, Vasile Tarlev și Constantin Starîș au condamnat presiunile neîntemeiate exercitate de regimul PAS asupra Partidului ”Inima Moldovei” și a liderului său, Irina Vlah. Ei […]
17:00
Astăzi, liderul Partidului NOI, Dmitri Torner, a avut o întâlnire cu reprezentanta Misiunii Internaționale de Observare ENEMO (European Network of Election Monitoring Organizations), Mariam Chubabria, care se află în Republica Moldova pentru a monitoriza desfășurarea procesului electoral. Discuția a vizat mai multe aspecte legate de alegerile aflate în desfășurare, inclusiv condițiile de desfășurare a campaniei […]
17:00
În acest weekend, familiile angajaților Ambasadei SUA în Republica Moldova au participat la culesul merelor, marcând o tradiție americană de toamnă. Evenimentul a avut loc într-o livadă din Rădeni, oferind participanților ocazia de a se bucura de fructe proaspete alături de familie și prieteni. Această activitate reflectă parteneriatul de peste 30 de ani dintre Statele […]
16:30
În ultimele zile, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 5100 de încălcări ale regulilor de circulație. 81 de conducători auto au fost depistați în stare de ebrietate. 2476 au depășit limita de viteză, iar 702 nu au respectat indicatoarele de prioritate și semnalele semafoarelor. 408 șoferi conduceau fără revizia tehnică anuală și fără polița […]
16:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că în perioada 15–19 septembrie 2025 a aprobat cereri de sprijin financiar în valoare totală de 18,62 milioane lei, direcționate către agricultori prin mai multe mecanisme de subvenționare. 2,85 milioane lei – dezvoltarea proiectelor investiționale în cadrul Programului LEADER 12,68 milioane lei – plăți directe per […]
16:00
Blocul ALTERNATIVA cheamă cetățenii la cel mai mare protest în ziua alegerilor. „Pe data de 28 septembrie, fiecare cetățean poate să protesteze democratic, în cabina de vot, unde nu-l vede nimeni. Chemăm cetățenii să protesteze prin vot împotriva Partidului PAS, împotriva partidului care a fost 4 ani la guvernare, având toată puterea și a sărăcit […]
15:40
Republica Moldova avansează în parcursul european: finalizată analiza Capitolului 22 pentru dezvoltare regională # Curentul.md
Republica Moldova a încheiat analiza Capitolului 22 – Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale – în cadrul sesiunii de screening bilateral desfășurate la Bruxelles. Săptămâna trecută, o echipă a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, condusă de secretarul de stat Corneliu Cirimpei, a participat la discuțiile cu experții europeni, în care au fost evaluate situația actuală […]
15:20
Petr Vlah propune măsuri pentru ca datoria de stat să scadă: Moratoriu la noi credite și renegocierea tuturor contractelor şi acordurilor de împrumut # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că una dintre cele mai îngrijorătoare teme care se discută în societate este creșterea constantă a datoriei de stat. „Atunci când PAS a venit la guvernare, datoria de stat era 69 miliarde de lei, iar acum a ajuns […]
15:10
În perioada 15 – 21 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 794,62 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 28,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,2%. Totodată, în perioada 15 – 21 […]
14:50
Iwona Piórko, noua ambasadoare a UE: „Sunt aici să ascult și să sprijin Moldova în drumul european” # Curentul.md
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko a venit cu o adresare la începutul mandatului său. Oficialul a spus că va merge în toată țara. „De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit căldura oamenilor și bogăția culturii dumneavoastră. Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană […]
14:40
Nan de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Curentul.md
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori, […]
14:10
Prin prezenta „Ialoveni Gaz” SRL Vă comunică, că în legătură cu executarea lucrărilor programate va fi sistată livrarea gazelor naturale în: Sucursala “Ialoveni Gaz” – or. Ialoveni, PRG № 20 A ( str. Basarabia 1, 1/1, 1/2, 3, 4, 5, 8 la 193 consumatori finali din data de 22.09.2025 ora 08:00 până pe data de […]
13:30
Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă, rezervat seniorilor # Curentul.md
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au participat la ediția din acest an a Campionatului Național la Trântă, rezervat seniorilor. Competiția a fost găzduită de orașul Călărași și s-a desfășurat la Școala Sportivă Specializată de Rezerve Olimpice la lupte libere „Constantin Cobîlean”. Campioni naționali la cele nouă categorii de greutate au devenit: […]
13:10
Forumul „Patrimoniu și Arhitectura: Ferestre spre Trecut, Uși spre Viitor” a adus la Chișinău experți din patru țări # Curentul.md
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei s-a desfășurat Forumul Cultural „Patrimoniu și Arhitectura: Ferestre spre Trecut, Uși spre Viitor”, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Evenimentul a reunit experți din Republica Moldova, România, Franța și Germania, care au discutat despre provocările și soluțiile pentru protejarea patrimoniului cultural și despre rolul acestuia în dezvoltarea comunităților. […]
12:50
Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi moldovenilor, în contextul alegerilor parlamentare # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe paginile oficiale de pe Facebook […]
12:40
Iurie Muntean, candidat pentru funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a prezentat mesajul formațiunii către cetățeni, subliniind că programul electoral se bazează pe două principii esențiale: bunul-simț și știința. „Ne deosebim de actuala guvernare prin faptul că oferim soluții reale și bine argumentate. Am văzut prea des incompetența celor de la putere. În […]
12:10
Olga Cebotari și Grigore Novac, candidați ai Blocului Electoral Patriotic, au avut o serie de întrevederi cu moldovenii din mai multe țări europene. Vizitele au inclus orașele Roma, Padova și Como (Italia), Londra (Marea Britanie) și Paris (Franța). Pe parcursul acestor discuții, socialiștii au prezentat prioritățile BEP pentru diaspora, principalele obiective ale programului electoral și […]
11:40
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul […]
11:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „Toată lumea trebuie să iasă la vot! 70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la guvernare. Cetățenii vor da un vot masiv de protest împotriva PAS, iar ei asta cunosc”. „PAS știe că nu va obține majoritatea și recurge la dezinformare, chemarea la ură […]
11:10
Igor Dodon: Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei știu că le vine sfârșitul politic # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, fruntaș al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat că în aceste clipe au loc percheziții la colegii noștri din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani. „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de […]
11:10
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat și respins contestația depusă de către Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” împotriva Partidului Politic „Partidul Nostru” și a candidatei la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea formațiunii, Nina Cereteu, în care se invocă utilizarea resurselor administrative. Comisia a constatat lipsa […]
10:40
Acces limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, 25–30 septembrie 2025 # Curentul.md
În perioada 25 septembrie, ora 00:00, – 30 septembrie 2025, ora 23:59, accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va fi restricționat, în baza unei decizii a Grupului de management al riscurilor. Vor putea intra în terminal doar pasagerii care dețin bilet și documente de călătorie, precum și echipajele aeronavelor și personalul autorizat. […]
10:10
Maia Sandu, la Festivalul Etniilor: Oamenii Moldovei vor pace, nu ceartă. Pacea nu se împarte pe comunități sau regiuni # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Festivalul Etniilor 2025, care a adunat în centrul capitalei sute de reprezentanți ai comunităților etnice din țara noastră. În mesajul adresat participanților, șefa statului a subliniat importanța unității și respectului reciproc în societate, indiferent de etnie, limbă sau cultură. „Atunci când am fost uniți, am putut construi […]
Ieri
09:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 22 – 23 septembrie 2025, în intervalul orelor 09:00-20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de asfaltare a părții carosabile (așternerea stratului de egalizare) pe […]
09:10
Peste 250 de percheziții au loc în toată țara în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă # Curentul.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din țarǎ. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce […]
21 septembrie 2025
17:20
13:10
Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate! # Curentul.md
Partidul Nostru, deși exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, a reușit să câștige încrederea cetățenilor prin primarii săi, care au adus schimbări vizibile în multe orașe și sate. Partidul Nostru își propune să ducă această experiență în Parlament, la o scară mai largă, promovând politici care să asigure dezvoltarea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a pornit dimineață în ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile parlamentare. "Am pornit prin țară! Au rămas 7 zile în care putem ajunge la fiecare ușă și poartă, să explicăm oamenilor că ne votăm viitorul! Împreună, mergem în direcția corectă! Pe 28 septembrie, votăm PAS!", a scris partidul.
18:40
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a efectuat o vizită de lucru în Regatul Unit, unde s-a întâlnit cu membrii comunității moldovenești din Hull, Northampton și Londra, precum și cu reprezentanți ai autorităților britanice. Vizita a avut ca obiectiv principal identificarea problemelor cu care se confruntă diaspora și prezentarea angajamentelor sale […]
17:50
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu care, prin munca lor, fac Moldova mai verde. Șefa statului le-a mulțumit pentru dedicație și contribuția acestora la programul național de împădurire lansat în 2023. „Datorită silvicultorilor, programul național de împădurire prinde viață: de […]
10:40
Adresare către diplomați și observatori. INIMA MOLDOVEI: Suntem lipsiți de dreptul element de a ne apăra # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat diplomaților și observatorilor acreditați în Republica Moldova pentru alegerile parlamentare. Adresarea sa are la bază un nou abuz al puterii în raport cu Partidul Republican „Inima Moldovei”. Irina Vlah a amintit că în precedenta sa adresare s-a referit la decizia abuzivă a Comisiei Electorale Centrale, care, […]
19 septembrie 2025
17:40
Lucrările de reconstrucție a tronsonului de cale ferată din satul Văleni, raionul Cahul, înaintează într-un ritm susținut, anunță CFM. La 17 septembrie 2025, directorul general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Serghei Cotelinic, a efectuat o vizită de lucru pe șantier, unde a fost pusă în funcțiune o instalație specializată, capabilă să foreze […]
17:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 23 septembrie 2025, ora 11:00, fiind propuse 12 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 496 654 lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau de depozitare. Prin depunerea […]
17:10
Lucrările de reparație pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16 avansează constant. Între localitățile Reteni și Păscăuți, echipele de muncitori au finalizat așternerea stratului de beton asfaltic tip BAD 22,4 pe sectorul cuprins între kilometrii 3,12 și 5,85. În etapa următoare sunt prevăzute lucrări pentru aplicarea stratului de uzură, […]
16:40
UE lansează proiectul ETaC în Republica Moldova pentru consolidarea comerțului și competitivității # Curentul.md
Uniunea Europeană, în parteneriat cu OCDE și Centrul Internațional pentru Comerț (ITC) a lansat oficial proiectul EU4Business: Empowering Trade and Competitiveness in Eastern Partnership Countries (ETaC), o inițiativă menită să sprijine dezvoltarea comerțului și consolidarea competitivității în țările Parteneriatului Estic. Proiectul vizează consolidarea competitivității economice în țările Parteneriatului Estic, prin promovarea reformelor în domeniul facilitării […]
16:10
Ziua Mondială a Salubrizării este un prilej pentru implicarea în activități de curățenie și creștere a conștientizării că fiecare dintre noi are un impact asupra mediului. Astfel, cetățenii sunt încurajați să iasă la curățenie alături de familie, prieteni sau vecini, fie că e vorba de păduri, parcuri, străzile din localitate sau curțile de blocuri. Colectarea […]
16:10
Două persoane din mun. Chișinău, cercetate penal de CNA și procurori pentru trafic de influență cu o mită de 16 000 euro # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unei cauze de trafic de influență, în care este vizat un cuplu din capitală. Persoanele sunt bănuite că ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la doi figuranți într-o cauză penală, în schimbul influențării unor agenți publici și […]
15:40
17 familii din nordul Moldovei vor beneficia de locuințe eficiente energetic cu sprijinul programului guvernamental FEERM # Curentul.md
Alte 17 familii din raioanele Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani și Sîngerei vor beneficia de locuințe mai confortabile și mai eficiente energetic, datorită sprijinului acordat de Guvern, Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), gestionat de CNED. Aceste finanțări sunt oferite în cadrul Produsului de finanțare „Eficiența […]
15:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Este absolut evident că Ministerul Justiţiei execută o comandă politică # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii. Potrivit partidului, această decizie este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei”. „Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici măcar decizia instanţei de judecată, pe marginea hotărârii Comisiei Electorale […]
15:00
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, spune că educația este un pilon central în programul său și a îndemnat profesioniștii din educație să sprijine inițiativele dedicate acestui domeniu. „Dragi pedagogi,Voi modelați viitorul Moldovei. Educația este un pilon central în programul meu: un sistem modern, bine finanțat, care respectă munca dvs. și pregătește generații […]
14:40
Trafic suspendat pe bd. Ștefan cel Mare, în contextul Festivalului Etniilor, ediția a XXIV-a # Curentul.md
Sistarea circulației transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Sfatul Țării, în contextul evenimentului „Festivalul Etniilor”, ediția a XXIV-a. Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 20.09.205, ora 08:00 – 21.09.2025, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și […]
14:30
Ion Ceban: Blocul electoral Alternativ va monitoriza atent acțiunile PAS și nu va permite manipularea opiniei publice # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a comentat zvonurile potrivit cărora, unii deputați ar urma să părăsească blocul după ce ajung în Parlament. Astfel, în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Gheorghe Gonța, Ion Ceban, a subliniat că aceste zvonuri sunt lansate din interiorul PAS, care știe deja că nu va obține majoritatea. […]
14:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” a contestat decizia CEC: A fost încălcat principiul de prezumția nevinovăției! # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” a contestat astăzi „decizia ilegală” a Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care a fost emis avertisment Blocului Electoral Patriotic și sesizat Ministerul Justiției pentru limitarea activității partidului. Anunțul a fost făcut de Irina Vlah, liderul partidului, într-o postare pe Telegram. Politiciana a spus că, „într-o țară democratică, CEC e responsabil de […]
13:40
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, a lansat un îndemn către cetățeni să voteze asumat, dar și să raporteze cazurile de corupere electorală. „Oameni buni, suntem martorii cum poliția și CNA zi de zi fac percheziții în întreaga țară. Se încearcă din nou prin diferite metode să corupă procesul electoral pentru alegerile parlamentare din […]
