Un bloc din Bălți cu 53 de apartamente va beneficia de reabilitare energetică și facturi mai mici

Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a comentat zvonurile potrivit cărora, unii deputați ar urma să părăsească blocul după ce ajung în Parlament. Astfel, în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Gheorghe Gonța, Ion Ceban, a subliniat că aceste zvonuri sunt lansate din interiorul PAS, care știe deja că nu va obține majoritatea. […]