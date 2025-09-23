„Ajutorul extern” sprijină moneda

16:15

Cracking-ul, adică crăparea strugurilor din soiurile de toamnă, este una dintre cele mai dureroase probleme și motive de reducere a exporturilor de struguri de masă. Din păcate, precipitațiile din ultima perioadă, înregistrate aproape peste tot în Moldova, au activat procesul de reducere a calității acestor produse, relatează Logos Press.