„Ajutorul extern” sprijină moneda
Logos-Press, 23 septembrie 2025 17:15
Cererea și oferta de valută, susținute de remitențele din străinătate, au rămas echilibrate în luna august, iar Banca Națională nu a intervenit pe piața valutară internă, informează Logos Press.
Acum 30 minute
17:15
Acum 2 ore
16:15
La 22 septembrie s-a încheiat procesul bilateral de screening RM-UE, în cadrul căruia, timp de 15 luni, au fost analizate peste 100 de mii de pagini de acte normative și legislative ale Republicii Moldova pentru a verifica conformitatea cu legislația europeană, – relatează Logos-Press.
Acum 4 ore
15:15
Noi cote pentru exporturile către UE vor fi disponibile de la începutul lunii octombrie # Logos-Press
Cotele extinse pentru livrările de fructe moldovenești către Uniunea Europeană, aprobate în cadrul procesului de modificare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător DCFTA, urmează să fie deschise la 4 octombrie anul curent, informează Logos Press.
14:15
Licitația dreptului de arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea publică a statului a adus la bugetul de stat aproape 3,2 milioane de lei, informează Logos Press.
Acum 6 ore
13:15
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei se așteaptă să primească venituri suplimentare de aproximativ 22,5 miliarde de grivne anul viitor datorită introducerii taxei pe vânzări prin intermediul platformelor online și a accizei pe apa dulce – potrivit Logos Press.
12:15
Într-o perioadă de migrație în masă a tinerilor pentru a studia și a lucra în străinătate, sectorul IT din Moldova devine un centru de atracție pentru forța de muncă locală, oferind salarii competitive, oportunități de carieră și o infrastructură fiscală atractivă, relatează Logos Press.
Acum 8 ore
11:15
Oferta de valută pe piața cash depășește cererea, rămânând una dintre principalele surse de venit și modalități de economisire pentru cetățeni, potrivit Logos Press.
10:15
Consiliul de soluționare a litigiilor din cadrul Serviciului Vamal va avea acum șase reprezentanți ai asociațiilor de afaceri în loc de trei, a raportat Logos Press.
Acum 12 ore
09:15
Peste 18 milioane de lei au fost aprobate săptămâna trecută de Agenția de Intervenții și Plăți AIPA pentru plata cererilor de subvenții ale fermierilor, informează Logos Press.
08:15
A fost anunțată o licitație pentru achiziționarea de medicamente în valoare de 5,5 milioane de lei # Logos-Press
Centrul pentru Achiziții Centralizate de Stat în Sănătate a anunțat achiziționarea de medicamente necesare unităților sanitare de stat și organizațiilor bugetare furnizoare de servicii medicale și sociale, cu o valoare estimată de 5.561.100,34 lei fără TVA, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Luptătorul greco-roman Vitaly Eremenco a câștigat finala mică a competiției în categoria de greutate până la 63 kg la Campionatul Mondial Olimpic de Lupte, care s-a încheiat la Zagreb (Croația), și a obținut a doua medalie a echipei naționale a Moldovei la turneu, – informează Logos Press.
18:15
Comisia Europeană a relansat dezbaterea în cadrul Uniunii Europene cu privire la necesitatea de „a renunța la lanțurile unanimității” și de a trece la un mecanism de majoritate calificată atunci când se abordează probleme importante și urgente, informează Logos Press.
Ieri
17:15
Programele electorale ale partidelor politice care candidează la alegerile parlamentare din 2025 sunt pline de promisiuni populiste cu o probabilitate scăzută de punere în aplicare și fără o acoperire financiară clară”, a raportat Logos Press.
16:15
La cinci ani de la tragicul incendiu care a distrus clădirea Filarmonicii Naționale cu numele Serghei Lunkevici, Ministerul Culturii nu își pierde speranța de a restabili acest simbol al culturii moldovenești, relatează Logos Press.
15:15
Sfârșitul războiului din Ucraina poate da economiei Moldovei un nou impuls pentru dezvoltare, atât în ceea ce privește participarea directă la reconstrucția țării vecine, cât și prin transferul multor procese de afaceri și facilități de producție ale companiilor străine aici, relatează Logos Press.
14:15
Reforma achizițiilor publice în Moldova a primit un nou impuls odată cu aprobarea a 24 de formulare electronice pentru achizițiile publice, adaptate la cerințele UE, informează Logos Press.
13:15
Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, își extinde operațiunile în Moldova prin „investiții strategice care vor crea locuri de muncă și vor consolida climatul de afaceri regional”, a anunțat Logos Press.
12:15
Cererea de împrumuturi de la băncile comerciale a frânat creșterea sa de trei luni în august, judecând după volumul de împrumuturi nou acordate gospodăriilor și întreprinderilor, a raportat Logos Press.
11:15
Rapoartele suplimentare privind impozitul unic pentru rezidenții parcurilor de tehnologie a informației (IUPT24 și IUPT25) sunt introduse ca urmare a modificărilor legislației fiscale și pentru a consolida disciplina financiară, – informează Logos Press.
10:15
Ucraina intenționează să revizuiască în mod fundamental funcțiile minimului de subzistență și să îl stabilească la nivelul coșului de consum real, readucând astfel acest indicator la „natura sa socială primară”, – informează Logos Press.
09:15
Fiecare dintre cele 10 bănci existente în Moldova are 315 mii de locuitori, în timp ce în România, de exemplu, fiecare dintre cele 20 de bănci existente deservește o medie de 900 de mii de persoane, relatează Logos Press.
08:15
Prețurile cu ridicata pentru mierea din anul curent au crescut cu aproximativ 10-15% în septembrie față de nivelurile din vară, a raportat Logos Press.
21 septembrie 2025
18:15
Pentru participarea jucătorilor la Cupa Mondială FIFA (Cupa Mondială) de anul viitor, cluburile cu drepturi asupra acestora vor primi despăgubiri din partea Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), în valoare totală record de 355 de milioane de dolari, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Compania românească Grampet a obținut autorizația de funcționare a celei mai noi instalații de topire a bitumului rutier din România și a început comercializarea acestui produs în Republica Moldova, – informează Logos Press.
15:00
Fără reforme urgente și investiții externe de cel puțin 1 miliard de euro anual, țara nu se va putea susține singură, a declarat Vasile Tofan, senior partner și membru al comitetului de investiții al fondului Horizon Capital, potrivit Logos Press.
13:45
Guvernul a aprobat un nou regulament, care stabilește procedura și particularitățile de modificare a destinației terenurilor agricole, precum și criteriile de selecție a terenurilor pentru fondul forestier și de apă, a raportat Logos Press.
12:15
Agenția Națională de Transport Rutier (ANTA) informează transportatorii rutieri internaționali cu privire la introducerea de către Uniunea Europeană a unui nou sistem electronic de eligibilitate UE (EES) la frontierele externe ale spațiului Schengen începând cu 12 octombrie.
10:15
Zilele Europene ale Patrimoniului au loc în toată Moldova, începând cu 18 septembrie. Muzeele, bibliotecile, școlile și centrele culturale organizează zile ale porților deschise și aduc patrimoniul cultural mai aproape de oameni prin conferințe, expoziții, excursii, ateliere creative și activități educative pentru copii și tineri.
20 septembrie 2025
18:15
Nouă sportivi moldoveni au cucerit 11 medalii la Campionatul Mondial de Para-Armwrestling desfășurat la Albena (Bulgaria), informează Logos Press.
15:45
Moldova ar trebui să pună în aplicare aproximativ 2000 de acte UE în domeniul complexului agroindustrial # Logos-Press
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat examinarea bilaterală cu Comisia Europeană a câtorva dintre cele mai dificile capitole ale legislației UE. Acestea sunt capitolul 11 „Agricultură și dezvoltare rurală”, capitolul 12 „Siguranța alimentară, politica veterinară și fitosanitară” și capitolul 13 „Pescuit și acvacultură”.
14:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA informează consumatorii că operatorii din sectorul alimentar Kaufland SRL și Forward International SRL recheamă condimentele mărcilor „Kamis” și „Galeo” vândute clienților, informează Logos Press.
12:15
Din 2025, unele materii din școlile minorităților vor fi predate în limba română, folosind metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), relatează Logos Press.
10:15
Volumul resurselor plătite din Fondul rutier pentru toate lucrările în prima jumătate a anului 2025 a depășit 1 miliard de lei, reprezentând 37% din suma totală.
19 septembrie 2025
19:15
Cinci karateka moldoveni au luat premii la Grand Prix-ul de la Budapesta (Ungaria), organizat de Federația Mondială de Karate (WKF), – informează Logos Press.
18:15
România nu a mai exportat niciun metru cub de gaz către Ucraina de la începutul lunii septembrie, în ciuda faptului că ucrainenii au nevoie de cel puțin încă 2 miliarde de metri cubi de gaz pentru a supraviețui în siguranță în această iarnă, potrivit Logos Press.
17:15
Ministerul Justiției a intentat un proces la Curtea de Apel Centru împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah. Partidul face parte din blocul electoral „Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei”. Apelul a fost făcut în urma unei notificări din partea Comisiei Electorale Centrale, transmite Logos Press.
16:15
În august, o recoltă bună în agricultura Ucrainei a contribuit la accelerarea ratei de creștere a produsului intern brut al țării, a raportat Logos Press.
15:15
Prima jumătate a anului 2025 înregistrează o creștere anualizată de 2,2% a producției industriale, a raportat Logos Press.
14:15
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Centrul de Comerț Internațional au planificat o serie de activități de cuantificare a economiei moldovenești în contextul eforturilor sale de integrare, informează Logos Press.
13:15
Astăzi s-ar putea ajunge la un consens între Beijing și Washington în ceea ce privește achiziționarea diviziei americane a popularei rețele sociale chineze TikTok, a informat Logos Press.
12:15
Importul și furnizarea de bunuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Buc și apărarea împotriva inundațiilor în Chișinău” vor fi scutite de TVA și alte plăți aferente, informează Logos Press.
11:15
Moldova dorește să atragă mai multe companii indiene în sectoare cheie, prin intermediul unui nou proiect energetic, a raportat Logos Press.
10:15
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că prevederile legii privind aplicarea sancțiunilor internaționale, care au generat plângeri din partea mai multor inculpați, nu încalcă drepturile constituționale ale acestora, informează Logos Press.
09:15
Sportiva moldoveană Irina Rîngaci a ocupat locul trei la categoria de greutate până la 65 kg la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice, desfășurat în capitala Croației, – informează Logos Press.
08:15
Un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației al MAIA a promis sprijin de stat producătorilor de prune în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Național al Prunelor de la Nisporeni, dedicat promovării tradițiilor agricole ale Moldovei și creșterii popularității produselor locale, relatează Logos Press.
18 septembrie 2025
19:15
Veniturile din amenzi și penalități au crescut cu 49,1% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, a raportat Logos Press.
18:15
Curtea Constituțională a Moldovei a declarat inadmisibilă o contestație privind numirea și mandatul judecătorilor Curții Constituționale. Această decizie a fost emisă la 17 septembrie și a fost anunțată de președintele CC, Domnica Manole, în cadrul unui briefing organizat joi, 18 septembrie.
17:15
Reorganizarea Poliției Naționale prin crearea a trei Direcții Regionale (Centru, Nord, Sud) va permite economisirea a 30,48 milioane de lei prin reducerea numărului de posturi de conducere, informează Logos Press.
16:15
Cracking-ul, adică crăparea strugurilor din soiurile de toamnă, este una dintre cele mai dureroase probleme și motive de reducere a exporturilor de struguri de masă. Din păcate, precipitațiile din ultima perioadă, înregistrate aproape peste tot în Moldova, au activat procesul de reducere a calității acestor produse, relatează Logos Press.
15:15
Refugiații, solicitanții de azil și alte categorii de cetățeni străini vor putea primi alocații pentru copii în Moldova, relatează Logos Press.
