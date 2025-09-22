Dedeman român a revenit la ideea extinderii în Moldova
Logos-Press, 22 septembrie 2025 13:15
Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, își extinde operațiunile în Moldova prin „investiții strategice care vor crea locuri de muncă și vor consolida climatul de afaceri regional”, a anunțat Logos Press.
Acum 30 minute
13:15
Acum 2 ore
12:15
Cererea de împrumuturi de la băncile comerciale a frânat creșterea sa de trei luni în august, judecând după volumul de împrumuturi nou acordate gospodăriilor și întreprinderilor, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
11:15
Rapoartele suplimentare privind impozitul unic pentru rezidenții parcurilor de tehnologie a informației (IUPT24 și IUPT25) sunt introduse ca urmare a modificărilor legislației fiscale și pentru a consolida disciplina financiară, – informează Logos Press.
10:15
Ucraina intenționează să revizuiască în mod fundamental funcțiile minimului de subzistență și să îl stabilească la nivelul coșului de consum real, readucând astfel acest indicator la „natura sa socială primară”, – informează Logos Press.
Acum 6 ore
09:15
Fiecare dintre cele 10 bănci existente în Moldova are 315 mii de locuitori, în timp ce în România, de exemplu, fiecare dintre cele 20 de bănci existente deservește o medie de 900 de mii de persoane, relatează Logos Press.
08:15
Prețurile cu ridicata pentru mierea din anul curent au crescut cu aproximativ 10-15% în septembrie față de nivelurile din vară, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
18:15
Pentru participarea jucătorilor la Cupa Mondială FIFA (Cupa Mondială) de anul viitor, cluburile cu drepturi asupra acestora vor primi despăgubiri din partea Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), în valoare totală record de 355 de milioane de dolari, informează Logos Press.
17:00
Compania românească Grampet a obținut autorizația de funcționare a celei mai noi instalații de topire a bitumului rutier din România și a început comercializarea acestui produs în Republica Moldova, – informează Logos Press.
15:00
Fără reforme urgente și investiții externe de cel puțin 1 miliard de euro anual, țara nu se va putea susține singură, a declarat Vasile Tofan, senior partner și membru al comitetului de investiții al fondului Horizon Capital, potrivit Logos Press.
13:45
Guvernul a aprobat un nou regulament, care stabilește procedura și particularitățile de modificare a destinației terenurilor agricole, precum și criteriile de selecție a terenurilor pentru fondul forestier și de apă, a raportat Logos Press.
Ieri
12:15
Agenția Națională de Transport Rutier (ANTA) informează transportatorii rutieri internaționali cu privire la introducerea de către Uniunea Europeană a unui nou sistem electronic de eligibilitate UE (EES) la frontierele externe ale spațiului Schengen începând cu 12 octombrie.
10:15
Zilele Europene ale Patrimoniului au loc în toată Moldova, începând cu 18 septembrie. Muzeele, bibliotecile, școlile și centrele culturale organizează zile ale porților deschise și aduc patrimoniul cultural mai aproape de oameni prin conferințe, expoziții, excursii, ateliere creative și activități educative pentru copii și tineri.
20 septembrie 2025
18:15
Nouă sportivi moldoveni au cucerit 11 medalii la Campionatul Mondial de Para-Armwrestling desfășurat la Albena (Bulgaria), informează Logos Press.
15:45
Moldova ar trebui să pună în aplicare aproximativ 2000 de acte UE în domeniul complexului agroindustrial # Logos-Press
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat examinarea bilaterală cu Comisia Europeană a câtorva dintre cele mai dificile capitole ale legislației UE. Acestea sunt capitolul 11 „Agricultură și dezvoltare rurală”, capitolul 12 „Siguranța alimentară, politica veterinară și fitosanitară” și capitolul 13 „Pescuit și acvacultură”.
14:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA informează consumatorii că operatorii din sectorul alimentar Kaufland SRL și Forward International SRL recheamă condimentele mărcilor „Kamis” și „Galeo” vândute clienților, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:15
Din 2025, unele materii din școlile minorităților vor fi predate în limba română, folosind metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), relatează Logos Press.
10:15
Volumul resurselor plătite din Fondul rutier pentru toate lucrările în prima jumătate a anului 2025 a depășit 1 miliard de lei, reprezentând 37% din suma totală.
19 septembrie 2025
19:15
Cinci karateka moldoveni au luat premii la Grand Prix-ul de la Budapesta (Ungaria), organizat de Federația Mondială de Karate (WKF), – informează Logos Press.
18:15
România nu a mai exportat niciun metru cub de gaz către Ucraina de la începutul lunii septembrie, în ciuda faptului că ucrainenii au nevoie de cel puțin încă 2 miliarde de metri cubi de gaz pentru a supraviețui în siguranță în această iarnă, potrivit Logos Press.
17:15
Ministerul Justiției a intentat un proces la Curtea de Apel Centru împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah. Partidul face parte din blocul electoral „Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei”. Apelul a fost făcut în urma unei notificări din partea Comisiei Electorale Centrale, transmite Logos Press.
16:15
În august, o recoltă bună în agricultura Ucrainei a contribuit la accelerarea ratei de creștere a produsului intern brut al țării, a raportat Logos Press.
15:15
Prima jumătate a anului 2025 înregistrează o creștere anualizată de 2,2% a producției industriale, a raportat Logos Press.
14:15
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Centrul de Comerț Internațional au planificat o serie de activități de cuantificare a economiei moldovenești în contextul eforturilor sale de integrare, informează Logos Press.
13:15
Astăzi s-ar putea ajunge la un consens între Beijing și Washington în ceea ce privește achiziționarea diviziei americane a popularei rețele sociale chineze TikTok, a informat Logos Press.
12:15
Importul și furnizarea de bunuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Buc și apărarea împotriva inundațiilor în Chișinău” vor fi scutite de TVA și alte plăți aferente, informează Logos Press.
11:15
Moldova dorește să atragă mai multe companii indiene în sectoare cheie, prin intermediul unui nou proiect energetic, a raportat Logos Press.
10:15
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că prevederile legii privind aplicarea sancțiunilor internaționale, care au generat plângeri din partea mai multor inculpați, nu încalcă drepturile constituționale ale acestora, informează Logos Press.
09:15
Sportiva moldoveană Irina Rîngaci a ocupat locul trei la categoria de greutate până la 65 kg la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice, desfășurat în capitala Croației, – informează Logos Press.
08:15
Un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației al MAIA a promis sprijin de stat producătorilor de prune în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Național al Prunelor de la Nisporeni, dedicat promovării tradițiilor agricole ale Moldovei și creșterii popularității produselor locale, relatează Logos Press.
18 septembrie 2025
19:15
Veniturile din amenzi și penalități au crescut cu 49,1% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, a raportat Logos Press.
18:15
Curtea Constituțională a Moldovei a declarat inadmisibilă o contestație privind numirea și mandatul judecătorilor Curții Constituționale. Această decizie a fost emisă la 17 septembrie și a fost anunțată de președintele CC, Domnica Manole, în cadrul unui briefing organizat joi, 18 septembrie.
17:15
Reorganizarea Poliției Naționale prin crearea a trei Direcții Regionale (Centru, Nord, Sud) va permite economisirea a 30,48 milioane de lei prin reducerea numărului de posturi de conducere, informează Logos Press.
16:15
Cracking-ul, adică crăparea strugurilor din soiurile de toamnă, este una dintre cele mai dureroase probleme și motive de reducere a exporturilor de struguri de masă. Din păcate, precipitațiile din ultima perioadă, înregistrate aproape peste tot în Moldova, au activat procesul de reducere a calității acestor produse, relatează Logos Press.
15:15
Refugiații, solicitanții de azil și alte categorii de cetățeni străini vor putea primi alocații pentru copii în Moldova, relatează Logos Press.
14:00
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-august, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care închiriază proprietăți imobiliare au crescut cu 26,8% față de anul precedent și au totalizat 60 de milioane de lei, informează Logos Press.
13:45
Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței sale din 18 septembrie 2025, a decis în unanimitate să reducă rata de bază de la 6,25% la 6% pe an, – informează Logos Press.
13:15
Antreprenorii nu vor mai fi nevoiți să afle ce procedură să folosească pentru a solicita statului sprijin pentru afaceri și cum să completeze documentele, al căror format va fi unificat, relatează Logos Press.
12:15
Centrul Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii municipiului Bălți, a efectuat joi dimineața acțiuni de investigație într-o cauză penală de spălare de bani, cumpărare de voturi și finanțare ilegală a formațiunilor politice.
12:15
Capitalul autorizat al fabricii de prelucrare a cărnii Basarabia Nord a fost majorat cu 124,53 milioane de lei (de 8,5 ori) – până la 141 milioane de lei. Comisia Națională a Pieței Financiare a comunicat că în Registrul emitenților de valori mobiliare au fost înregistrate rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni Basarabia Nord în valoare de 124,5 milioane de lei, în număr de 6.226.538 de acțiuni ordinare nominative în contul datoriei de credit.
11:15
Autoritățile din Costești sunt gata să prezinte proiectul pentru plasarea obligațiunilor # Logos-Press
Primaria Costești va plasa pentru prima dată obligațiuni municipale în valoare de 4,5 milioane de lei, informează Logos Press.
10:15
Înființată în 1993, Sadro-Ursu a reușit să devină o companie modernă și competitivă, care exportă astăzi peste 80% din produsele sale pe piața UE”, informează Logos Press.
09:15
Pe piața cerealelor din Moldova, ca și în multe regiuni ale lumii, a avut loc o situație rară – prețul mediu pentru orz a egalat sau chiar a depășit prețul mediu pentru grâu, inclusiv grâul alimentar, – informează Logos Press.
08:15
Ca urmare a punerii în aplicare a Strategiei naționale de reînnoire a parcului imobiliar, se preconizează că, la nivel național, consumul de energie va fi redus cu 4,5% până în 2030, cu 14,4% până în 2040 și cu 40,8% până în 2050, a informat Logos Press.
17 septembrie 2025
19:15
Clubul de fotbal „Politehnica-UTM” (Chișinău), format înainte de începerea sezonului pe baza „Saksan” (Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia) și a academiei lui Radu Rebezhi, a obținut prima victorie în Superligă – cu scorul de 4:1 a învins „Spartanii-Sportul” (Chișinău), – informează Logos Press.
18:15
Deși introducerea în masă a rublei digitale în Rusia este programată să înceapă la 1 septembrie 2026, Trezoreria rusă a efectuat primele plăți salariale în monedă virtuală”, a raportat Logos Press.
17:15
Cabinetul de Miniștri a aprobat în cadrul ședinței din 17 septembrie Regulamentul privind funcționarea rețelei Serviciului European de Ocupare a Forței de Muncă (EURES) la nivel național, introducând norme europene pentru „libera circulație a forței de muncă”, informează Logos Press.
16:15
Importatorii de produse alimentare pentru sugari și copii mici, produse pentru scopuri medicale speciale, pentru înlocuirea totală a dietei în scopul controlului greutății, vor trebui să respecte noile norme, a raportat Logos Press.
15:15
Linia de transport de înaltă tensiune Straseni – Gutinas de 400 kV, în valoare de 130 de milioane de dolari, va fi construită în întregime datorită investiției guvernului SUA, a informat Logos Press.
14:15
În perioada ianuarie-iunie 2025, veniturile bugetului public național au crescut cu 16% față de primul semestru al anului trecut și au depășit 60,5 miliarde de lei, informează Logos Press.
13:15
Începând cu 10 octombrie 2025, majoritatea dispozițiilor noului Regulament privind transparența și orientarea publicității politice (TTPA) vor intra în vigoare în Uniunea Europeană, însă organizațiile profesionale din domeniul mass-media și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ambiguitatea și inaplicabilitatea multora dintre cerințele documentului”, informează Logos Press.
