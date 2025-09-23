Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita”
ProTV.md, 23 septembrie 2025 17:10
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita”
Acum 5 minute
17:40
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil” - VIDEO # ProTV.md
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil” - VIDEO
Acum o oră
17:10
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita”
Sondaj: Cum văd românii relația cu Republica Moldova și integrarea sa în UE
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 23.09.2025
16:50
„- Trage aer adânc în piept și suflă. - Nu!” Șofer cu 26 de abateri rutiere, reținut la Drochia: a refuzat testarea alcoolscopică și riscă până la 4 ani de închisoare - VIDEO # ProTV.md
„- Trage aer adânc în piept și suflă. - Nu!” Șofer cu 26 de abateri rutiere, reținut la Drochia: a refuzat testarea alcoolscopică și riscă până la 4 ani de închisoare - VIDEO
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victoria Furtună
Acum 2 ore
16:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victor Stepaniuc
16:30
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # ProTV.md
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”
Parchetul General cere ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă
16:10
Atenție, șoferi. Circulația rutieră pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei - sistată # ProTV.md
Atenție, șoferi. Circulația rutieră pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei - sistată
CEC a avertizat Partidul „Democrația Acasă” și i-a acordat 24 de ore pentru modificarea listei de candidați, în caz contrar riscând excluderea din cursa electorală - VIDEO # ProTV.md
CEC a avertizat Partidul „Democrația Acasă” și i-a acordat 24 de ore pentru modificarea listei de candidați, în caz contrar riscând excluderea din cursa electorală - VIDEO
16:00
Rusia susține că nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. Dmitri Peskov: „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament” # ProTV.md
Rusia susține că nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. Dmitri Peskov: „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”
Acum 4 ore
15:40
Încă o țară NATO acuză Rusia că i-a încălcat spațiul aerian. Trei incidente doar în cursul acestui an # ProTV.md
Încă o țară NATO acuză Rusia că i-a încălcat spațiul aerian. Trei incidente doar în cursul acestui an
15:30
Curtea de Apel examinează solicitarea ministerului Justiției privind limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah # ProTV.md
Curtea de Apel examinează solicitarea ministerului Justiției privind limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah
15:00
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
15:00
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor - condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. PA vine cu detalii # ProTV.md
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor - condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. PA vine cu detalii
14:50
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Furtună este vizată - VIDEO # ProTV.md
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Furtună este vizată - VIDEO
14:40
Grav accident la Tiraspol. Două mașini s-au lovit violent. Momentul în care un șofer este scos de trecători - surprins de martori - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Grav accident la Tiraspol. Două mașini s-au lovit violent. Momentul în care un șofer este scos de trecători - surprins de martori - FOTO/VIDEO
14:30
Moment stânjenitor pentru Emmanuel Macron: Poliția din New York i-a blocat trecere din cauza coloanei de mașini a lui Donald Trump - VIDEO # ProTV.md
Moment stânjenitor pentru Emmanuel Macron: Poliția din New York i-a blocat trecere din cauza coloanei de mașini a lui Donald Trump - VIDEO
14:00
Atenție, șoferi. Circulația rutieră pe o stradă din sectorul Ciocani al capitalei - sistată
13:50
Mai mulți șoferi - prinși băuți la volan în acest weekend - FOTO
Acum 6 ore
13:40
Un alt șofer din capitală - sancționat pentru comportament agresiv în trafic și nerespectarea regulilor de circulație. Cum a fost surprins acesta - VIDEO # ProTV.md
Un alt șofer din capitală - sancționat pentru comportament agresiv în trafic și nerespectarea regulilor de circulație. Cum a fost surprins acesta - VIDEO
13:30
Noi teorii conspiraționiste din partea Moscovei: „Pentru a introduce trupe NATO în Moldova se plănuiește o provocare împotriva trupelor ruse din regiunea transnistreană" # ProTV.md
Noi teorii conspiraționiste din partea Moscovei: „Pentru a introduce trupe NATO în Moldova se plănuiește o provocare împotriva trupelor ruse din regiunea transnistreană"
13:30
Doi bărbați din Edineț - condamnați la ani grei de închisoare pentru că au exploatat prin muncă și bătut o copilă și un bărbat. PG vine cu detalii # ProTV.md
Doi bărbați din Edineț - condamnați la ani grei de închisoare pentru că au exploatat prin muncă și bătut o copilă și un bărbat. PG vine cu detalii
13:20
FALS: România pregătește o intervenție militară în Republica Moldova după alegeri
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 23.09.2025
12:40
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Fortună este vizată - VIDEO
12:30
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare, peste 103 milioane lei vor ajunge la bugetul de stat # ProTV.md
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare, peste 103 milioane lei vor ajunge la bugetul de stat
12:00
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - FOTO/VIDEO
11:50
Culesul nucilor de pe pomii din apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune - un pericol grav de electrocutare. Avertizarea Premier Energy # ProTV.md
Culesul nucilor de pe pomii din apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune - un pericol grav de electrocutare. Avertizarea Premier Energy
Acum 8 ore
11:40
În ziua alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special # ProTV.md
În ziua alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special
11:40
Turul II nu există. Există doar ziua de 28 septembrie!
11:30
Fost ministru al Apărării: O femeie din rețeaua lui Călin Georgescu - reținută în Republica Moldova. Portofel digital cu 107 milioane de dolari, găsit la percheziții # ProTV.md
Fost ministru al Apărării: O femeie din rețeaua lui Călin Georgescu - reținută în Republica Moldova. Portofel digital cu 107 milioane de dolari, găsit la percheziții
11:20
Republica Moldova a finalizat „procesul de screening” - o parte importantă a negocierilor de aderare la UE. Marta Kos anunță care este următorul pas - VIDEO # ProTV.md
Republica Moldova a finalizat „procesul de screening” - o parte importantă a negocierilor de aderare la UE. Marta Kos anunță care este următorul pas - VIDEO
11:20
Balonul de Aur. Ousmane Dembele este noul Balon de Aur! Yamal a încheiat pe locul 2
10:50
Dragoș Galbur, Denis Roșca, Vasile Costiuc - așteptați marți, la ora 18:00, la dezbateri
10:50
Polonia către Rusia: „Să nu vă plângeți dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO. Ați fost avertizați” # ProTV.md
Polonia către Rusia: „Să nu vă plângeți dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO. Ați fost avertizați”
10:40
Balonul de Aur 2025: Dembele, cel mai bun jucător al lumii! Lista completă a câștigătorilor # ProTV.md
Balonul de Aur 2025: Dembele, cel mai bun jucător al lumii! Lista completă a câștigătorilor
10:40
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - GALERIE FOTO
10:20
Atenție, fals. Pe Telegram au apărut imagini cu militari care ar fi fost surprinși într-un local public din Cimișlia # ProTV.md
Atenție, fals. Pe Telegram au apărut imagini cu militari care ar fi fost surprinși într-un local public din Cimișlia
10:00
Doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență. Aceștia vor achita amendă de peste 150 de mii de lei # ProTV.md
Doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență. Aceștia vor achita amendă de peste 150 de mii de lei
Acum 12 ore
09:30
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil”
08:50
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump # ProTV.md
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump
08:40
Mesajul noului Ambasador UE la Chișinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul noului Ambasador UE la Chișinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” - VIDEO
08:10
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
08:00
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” # ProTV.md
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Acum 24 ore
22:40
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii # ProTV.md
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii
22:40
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu # ProTV.md
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu
22:30
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea # ProTV.md
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea
22:30
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO # ProTV.md
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO
