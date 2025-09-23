Sondaj: Cum văd românii relația cu Republica Moldova și integrarea sa în UE

ProTV.md, 23 septembrie 2025 17:10

Sondaj: Cum văd românii relația cu Republica Moldova și integrarea sa în UE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
17:40
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil” - VIDEO ProTV.md
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil” - VIDEO
Acum o oră
17:10
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita” ProTV.md
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita”
17:10
Sondaj: Cum văd românii relația cu Republica Moldova și integrarea sa în UE ProTV.md
Sondaj: Cum văd românii relația cu Republica Moldova și integrarea sa în UE
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 23.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 23.09.2025
16:50
„- Trage aer adânc în piept și suflă. - Nu!” Șofer cu 26 de abateri rutiere, reținut la Drochia: a refuzat testarea alcoolscopică și riscă până la 4 ani de închisoare - VIDEO ProTV.md
„- Trage aer adânc în piept și suflă. - Nu!” Șofer cu 26 de abateri rutiere, reținut la Drochia: a refuzat testarea alcoolscopică și riscă până la 4 ani de închisoare - VIDEO
16:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victoria Furtună ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victoria Furtună
Acum 2 ore
16:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victor Stepaniuc ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victor Stepaniuc
16:30
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” ProTV.md
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”
16:30
Parchetul General cere ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă ProTV.md
Parchetul General cere ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă
16:10
Atenție, șoferi. Circulația rutieră pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei - sistată ProTV.md
Atenție, șoferi. Circulația rutieră pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei - sistată
16:10
CEC a avertizat Partidul „Democrația Acasă” și i-a acordat 24 de ore pentru modificarea listei de candidați, în caz contrar riscând excluderea din cursa electorală - VIDEO ProTV.md
CEC a avertizat Partidul „Democrația Acasă” și i-a acordat 24 de ore pentru modificarea listei de candidați, în caz contrar riscând excluderea din cursa electorală - VIDEO
16:00
Rusia susține că nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. Dmitri Peskov: „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament” ProTV.md
Rusia susține că nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. Dmitri Peskov: „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”
Acum 4 ore
15:40
Încă o țară NATO acuză Rusia că i-a încălcat spațiul aerian. Trei incidente doar în cursul acestui an ProTV.md
Încă o țară NATO acuză Rusia că i-a încălcat spațiul aerian. Trei incidente doar în cursul acestui an
15:30
Curtea de Apel examinează solicitarea ministerului Justiției privind limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah ProTV.md
Curtea de Apel examinează solicitarea ministerului Justiției privind limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah
15:00
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
15:00
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor - condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. PA vine cu detalii ProTV.md
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor - condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. PA vine cu detalii
14:50
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Furtună este vizată - VIDEO ProTV.md
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Furtună este vizată - VIDEO
14:40
Grav accident la Tiraspol. Două mașini s-au lovit violent. Momentul în care un șofer este scos de trecători - surprins de martori - FOTO/VIDEO ProTV.md
Grav accident la Tiraspol. Două mașini s-au lovit violent. Momentul în care un șofer este scos de trecători - surprins de martori - FOTO/VIDEO
14:30
Moment stânjenitor pentru Emmanuel Macron: Poliția din New York i-a blocat trecere din cauza coloanei de mașini a lui Donald Trump - VIDEO ProTV.md
Moment stânjenitor pentru Emmanuel Macron: Poliția din New York i-a blocat trecere din cauza coloanei de mașini a lui Donald Trump - VIDEO
14:00
Atenție, șoferi. Circulația rutieră pe o stradă din sectorul Ciocani al capitalei - sistată ProTV.md
Atenție, șoferi. Circulația rutieră pe o stradă din sectorul Ciocani al capitalei - sistată
13:50
Mai mulți șoferi - prinși băuți la volan în acest weekend - FOTO ProTV.md
Mai mulți șoferi - prinși băuți la volan în acest weekend - FOTO
Acum 6 ore
13:40
Un alt șofer din capitală - sancționat pentru comportament agresiv în trafic și nerespectarea regulilor de circulație. Cum a fost surprins acesta - VIDEO ProTV.md
Un alt șofer din capitală - sancționat pentru comportament agresiv în trafic și nerespectarea regulilor de circulație. Cum a fost surprins acesta - VIDEO
13:30
Noi teorii conspiraționiste din partea Moscovei: „Pentru a introduce trupe NATO în Moldova se plănuiește o provocare împotriva trupelor ruse din regiunea transnistreană" ProTV.md
Noi teorii conspiraționiste din partea Moscovei: „Pentru a introduce trupe NATO în Moldova se plănuiește o provocare împotriva trupelor ruse din regiunea transnistreană"
13:30
Doi bărbați din Edineț - condamnați la ani grei de închisoare pentru că au exploatat prin muncă și bătut o copilă și un bărbat. PG vine cu detalii ProTV.md
Doi bărbați din Edineț - condamnați la ani grei de închisoare pentru că au exploatat prin muncă și bătut o copilă și un bărbat. PG vine cu detalii
13:20
FALS: România pregătește o intervenție militară în Republica Moldova după alegeri ProTV.md
FALS: România pregătește o intervenție militară în Republica Moldova după alegeri
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 23.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 23.09.2025
12:40
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Fortună este vizată - VIDEO ProTV.md
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Fortună este vizată - VIDEO
12:30
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare, peste 103 milioane lei vor ajunge la bugetul de stat ProTV.md
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare, peste 103 milioane lei vor ajunge la bugetul de stat
12:00
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - FOTO/VIDEO ProTV.md
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - FOTO/VIDEO
11:50
Culesul nucilor de pe pomii din apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune - un pericol grav de electrocutare. Avertizarea Premier Energy ProTV.md
Culesul nucilor de pe pomii din apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune - un pericol grav de electrocutare. Avertizarea Premier Energy
Acum 8 ore
11:40
În ziua alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special ProTV.md
În ziua alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special
11:40
Turul II nu există. Există doar ziua de 28 septembrie! ProTV.md
Turul II nu există. Există doar ziua de 28 septembrie!
11:30
Fost ministru al Apărării: O femeie din rețeaua lui Călin Georgescu - reținută în Republica Moldova. Portofel digital cu 107 milioane de dolari, găsit la percheziții ProTV.md
Fost ministru al Apărării: O femeie din rețeaua lui Călin Georgescu - reținută în Republica Moldova. Portofel digital cu 107 milioane de dolari, găsit la percheziții
11:20
Republica Moldova a finalizat „procesul de screening” - o parte importantă a negocierilor de aderare la UE. Marta Kos anunță care este următorul pas - VIDEO ProTV.md
Republica Moldova a finalizat „procesul de screening” - o parte importantă a negocierilor de aderare la UE. Marta Kos anunță care este următorul pas - VIDEO
11:20
Balonul de Aur. Ousmane Dembele este noul Balon de Aur! Yamal a încheiat pe locul 2 ProTV.md
Balonul de Aur. Ousmane Dembele este noul Balon de Aur! Yamal a încheiat pe locul 2
10:50
Dragoș Galbur, Denis Roșca, Vasile Costiuc - așteptați marți, la ora 18:00, la dezbateri ProTV.md
Dragoș Galbur, Denis Roșca, Vasile Costiuc - așteptați marți, la ora 18:00, la dezbateri
10:50
Polonia către Rusia: „Să nu vă plângeți dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO. Ați fost avertizați” ProTV.md
Polonia către Rusia: „Să nu vă plângeți dacă avioanele voastre sunt doborâte în spațiul aerian al NATO. Ați fost avertizați”
10:40
Balonul de Aur 2025: Dembele, cel mai bun jucător al lumii! Lista completă a câștigătorilor ProTV.md
Balonul de Aur 2025: Dembele, cel mai bun jucător al lumii! Lista completă a câștigătorilor
10:40
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - GALERIE FOTO ProTV.md
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - GALERIE FOTO
10:20
Atenție, fals. Pe Telegram au apărut imagini cu militari care ar fi fost surprinși într-un local public din Cimișlia ProTV.md
Atenție, fals. Pe Telegram au apărut imagini cu militari care ar fi fost surprinși într-un local public din Cimișlia
10:00
Doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență. Aceștia vor achita amendă de peste 150 de mii de lei ProTV.md
Doi ofițeri de investigații, condamnați pentru trafic de influență. Aceștia vor achita amendă de peste 150 de mii de lei
Acum 12 ore
09:30
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil” ProTV.md
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil”
08:50
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump ProTV.md
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump
08:40
Mesajul noului Ambasador UE la Chișinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” - VIDEO ProTV.md
Mesajul noului Ambasador UE la Chișinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” - VIDEO
08:10
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
08:00
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” ProTV.md
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Acum 24 ore
22:40
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii ProTV.md
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii
22:40
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu ProTV.md
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu
22:30
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea ProTV.md
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea
22:30
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO ProTV.md
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.