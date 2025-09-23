Rusia, acuzată de torturarea civililor ucraineni. Ce conține raportul ONU privind condițiile din închisorile rusești
ProTV.md, 23 septembrie 2025 20:10
Rusia, acuzată de torturarea civililor ucraineni. Ce conține raportul ONU privind condițiile din închisorile rusești
• • •
Rusia, acuzată de torturarea civililor ucraineni. Ce conține raportul ONU privind condițiile din închisorile rusești
Un nou atac al Ucrainei asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Ținte lovite în mod repetat de Kiev
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 23.09.2025
Balonul de Aur. Ousmane Dembele este noul Balon de Aur! Yamal a încheiat pe locul 2 - VIDEO
Lamine Yamal a ocupat locul secund în clasamentul „Balonului de Aur”, dar a cucerit Kopa Trophy, premiu acordat celui mai bun fotbalist de până la 21 de ani - VIDEO
Noul selecționer al naționalei Moldovei, Lilian Popescu, a anunțat lotul jucătorilor aflați la cluburile din străinătate, pentru primele sale meciuri la cârma echipei - VIDEO
Paris Saint-Germain, marele câștigător la gala France Football: desemnat cel mai bun club din lume, cu cel mai bun portar și antrenor - VIDEO
Vladislav Baboglo este în mare formă înainte de revenirea la națională, pentru meciurile cu România și Estonia - VIDEO
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dragoș Galbur, Denis Roșca, Vasile Costiuc - VIDEO
Napoli își continuă startul perfect în noul sezon din Serie A - VIDEO
Curtea de Apel Centru suspendă procesul împotriva partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Care este motivul
CEC dezminte categoric un nou fals apărut online: toate buletinele de vot prin corespondență conțin toți cei 23 de concurenți electorali înregistrați oficial
Moment istoric la ONU: Franța recunoaște oficial statul Palestina, în aplauzele delegației palestiniene - VIDEO
Trofee la gală, înfrângere pe gazon: PSG câștigă la Balonul de Aur, dar pierde derby-ul cu Marseille în prima înfrângere a sezonului - VIDEO
Întâlnire crucială la New York: Zelenski vrea un plan de pace sub conducerea SUA, într-un moment în care Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei - VIDEO
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Valeriu Ianioglo
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dragoș Galbur, Denis Roșca, Vasile Costiuc
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - VIDEO
Fericire imensă la Institutul Mamei și Copilului: O mamă din Criuleni a adus pe lume un „mic voinic” de peste 5 kg. Medicii spun că astfel de cazuri sunt excepționale - VIDEO
Detalii după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari: Acestea s-au comportat „foarte ciudat”, au fost pilotate de un „operator capabil” - VIDEO
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita”
Sondaj: Cum văd românii relația cu Republica Moldova și integrarea sa în UE
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 23.09.2025
„- Trage aer adânc în piept și suflă. - Nu!” Șofer cu 26 de abateri rutiere, reținut la Drochia: a refuzat testarea alcoolscopică și riscă până la 4 ani de închisoare - VIDEO
16:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victoria Furtună
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Victor Stepaniuc
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat”
Parchetul General cere ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă
Atenție, șoferi. Circulația rutieră pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei - sistată
CEC a avertizat Partidul „Democrația Acasă” și i-a acordat 24 de ore pentru modificarea listei de candidați, în caz contrar riscând excluderea din cursa electorală - VIDEO
Rusia susține că nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi. Dmitri Peskov: „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”
Încă o țară NATO acuză Rusia că i-a încălcat spațiul aerian. Trei incidente doar în cursul acestui an
Curtea de Apel examinează solicitarea ministerului Justiției privind limitarea activității partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor - condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. PA vine cu detalii
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Furtună este vizată - VIDEO
Grav accident la Tiraspol. Două mașini s-au lovit violent. Momentul în care un șofer este scos de trecători - surprins de martori - FOTO/VIDEO
Moment stânjenitor pentru Emmanuel Macron: Poliția din New York i-a blocat trecere din cauza coloanei de mașini a lui Donald Trump - VIDEO
Atenție, șoferi. Circulația rutieră pe o stradă din sectorul Ciocani al capitalei - sistată
Mai mulți șoferi - prinși băuți la volan în acest weekend - FOTO
Un alt șofer din capitală - sancționat pentru comportament agresiv în trafic și nerespectarea regulilor de circulație. Cum a fost surprins acesta - VIDEO
Noi teorii conspiraționiste din partea Moscovei: „Pentru a introduce trupe NATO în Moldova se plănuiește o provocare împotriva trupelor ruse din regiunea transnistreană"
Doi bărbați din Edineț - condamnați la ani grei de închisoare pentru că au exploatat prin muncă și bătut o copilă și un bărbat. PG vine cu detalii
FALS: România pregătește o intervenție militară în Republica Moldova după alegeri
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 23.09.2025
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Victoria Fortună este vizată - VIDEO
ANRE aplică, pentru prima dată, taxa de nevalorificare a avizelor de racordare, peste 103 milioane lei vor ajunge la bugetul de stat
Din nou, percheziții. CNA documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută - FOTO/VIDEO
Culesul nucilor de pe pomii din apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune - un pericol grav de electrocutare. Avertizarea Premier Energy
În ziua alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special
