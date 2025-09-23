PeScurt // Ciocana: Circulație rutieră, parțial restricționată. În perioada până la 30 septembrie, pe strada Maria Drăgan, tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și strada Ciocana, se efectuează lucrări de reparație, iar circulația rutieră va fi restricționată parțial, pe benzi.

PeScurt // Ciocana: Circulație rutieră, parțial restricționată. În perioada până la 30 septembrie, pe strada Maria Drăgan, tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și strada Ciocana, se efectuează lucrări de reparație, iar circulația rutieră va fi restricționată parțial, pe benzi.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md