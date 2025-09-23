PeScurt // Ciocana: Circulație rutieră, parțial restricționată. În perioada până la 30 septembrie, pe strada Maria Drăgan, tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și strada Ciocana, se efectuează lucrări de reparație, iar circulația rutieră va fi restricționată parțial, pe benzi.
Agora.md, 23 septembrie 2025 14:20
PeScurt // Ciocana: Circulație rutieră, parțial restricționată. În perioada până la 30 septembrie, pe strada Maria Drăgan, tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și strada Ciocana, se efectuează lucrări de reparație, iar circulația rutieră va fi restricționată parțial, pe benzi.
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
14:20
Acum 30 minute
14:10
14:10
Acum 2 ore
13:30
13:10
12:40
Acum 4 ore
12:30
12:10
12:10
11:30
11:10
11:00
11:00
10:50
10:40
Acum 6 ore
10:30
10:10
10:00
09:20
Acum 8 ore
08:30
Acum 24 ore
22:00
21:30
21:20
20:40
19:50
19:10
19:00
18:40
18:20
18:10
18:00
17:10
16:40
16:30
16:30
16:20
16:20
16:10
16:10
16:00
15:50
15:40
15:30
14:50
Ieri
14:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.