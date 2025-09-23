Ousmane Dembélé a cucerit „Balonul de Aur”
Radio Moldova, 23 septembrie 2025 08:00
Francezul Ousmane Dembélé a cucerit „Balonul de Aur”, trofeu individual acordat de revista France Footbal celui mai bun fotbalist din lume în sezonul 2024/2025. Atacantul legitimat la Paris Saint-Germain a câștigat în acest an trofeul Ligii Campionilor, titlul în Ligue 1, Cupa Franței și a jucat finala Cupei Mondiale a Cluburilor.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Trafic aerian paralizat la Copenhaga din cauza dronelor: doi cetățeni străini, reținuți # Radio Moldova
Toate zborurile de pe aeroportul internațional din Copenhaga, cel mai mare din Danemarca, au fost suspendate pe 22 septembrie, după ce poliția a raportat prezența unor drone în spațiul aerian din apropiere, scrie Reuters, citat de Kyiv Independent.
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:50
O nouă rundă de dezbateri a fost organizată luni, 22 septembrie, la Radio Moldova. De această dată au fost invitați reprezentanții Partidului Național Moldovenesc, Alianței Moldovenii și Uniunii Creștin-Sociale din Moldova. Doar două formațiuni au onorat invitația. Astfel în platou au fost prezenți Ivan Faina (PNM) și Elena Mărgineanu (Alianța Moldovenii).
Acum 2 ore
07:20
Corespondență Dan Alexe // Care este strategia în spatele recunoașterii Palestinei de către europeni # Radio Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut luni seara, 22 septembrie, de la tribuna Națiunilor Unite, statul Palestina, simultan cu alte democrații occidentale, cum sunt Marea Britanie, Canada sau Australia. A fost pasul simbolic al recunoașterii diplomatice, în ajunul summitului convocat de Franța și Arabia Saudită, punând presiune asupra Israelului, în timp ce acesta își intensifică războiul de represalii din Gaza, care a ucis până acum zeci de mii de oameni.
Acum 12 ore
23:00
22:20
Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Lilian Popescu, începe să-și pregătească lotul pentru primele meciuri, cele din octombrie, cu România și Estonia. Antrenorul de 51 de ani a anunțat lista stranierilor convocați, în care au intrat 16 jucători.
21:30
21:20
„Flota din umbră” a Rusiei, creată de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale, continuă să crească: la începutul anului 2025 aceasta număra aproximativ 940 de nave, cu 45% mai mult decât în anul precedent. Astfel, în componența ei intră fiecare al șaselea (17%) petrolier aflat în exploatare la nivel mondial, scrie publicația The Moscow Times. Datele provin din calculele S&P Global Market Intelligence, citate de New York Times (NYT).
20:50
Barajul lacului de acumulare din Râșcani a fost reconstruit pentru prima dată după mai bine de 50 de ani, cu sprijinul Uniunii Europene. Investiția, în valoare de 2,9 milioane de lei, reduce riscul de inundații și sporește siguranța pentru sute de gospodării. Evenimentul de inaugurare a fost marcat de o competiție de pescuit organizată pentru localnici.
20:40
20:10
19:40
FILIT // Serile de literatură internațională aduc la Chișinău scriitori de renume mondial # Radio Moldova
Chișinăul devine, între 25 și 28 septembrie 2025, gazda Serilor FILIT, parte a celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Participarea este gratuită, cu înscriere prealabilă pe chill.md.
19:40
Vreme instabilă în sudul Europei. În Franța, o femeie a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de viitură. Situația este complicată și în Spania, unde un copil și-a pierdut viața. Și el se afla într-un automobil luat de ape. Precipitațiile au perturbat activitatea aeroportului din Barcelona, al doilea ca mărime din Spania.
Acum 24 ore
19:10
ONU: SUA cer Rusiei să respecte suveranitatea vecinilor și să negocieze direct cu Ucraina # Radio Moldova
„Statele Unite și aliații noștri vor apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a declarat noul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, în cadrul ședinței Consiliului de Securitate, convocată după ce avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, relatează serviciul rus al BBC News.
18:30
ELECTORALA 2025 // Alegerile parlamentare din R. Moldova, test crucial pentru rezistența instituțiilor democratice în fața amenințărilor hibride, susțin observatori OSCE # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor reprezenta un test crucial pentru rezistența instituțiilor democratice ale Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride. Avertismentul vine din partea europarlamentarelor Paula Cardoso din Portugalia și Linnéa Wickman din Suedia, desemnate să conducă echipele de observatori OSCE în Republica Moldova. Într-un articol publicat pe platforma European Interest, deputatele din Parlamentul European atenționează că scrutinul din R. Moldova nu poate fi tratat ca o simplă formalitate electorală.
18:30
Polonia își va proteja cu fermitate spațiul aerian și, dacă situația o va impune, va doborî orice obiect zburător care îl încalcă. Declarația a fost făcută luni, 22 septembrie, de premierul Poloniei, Donald Tusk, transmite The News Voice of Ukraine cu referire la RMF24
18:10
Maia Sandu, mesaj pentru cetățeni: „Vă spun cu toată seriozitatea - independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol” # Radio Moldova
Viitorul european al R. Moldova este „în pericol”, iar dacă Rusia ajunge să controleze statul nostru după alegeri, „consecințele vor fi directe și periculoase” atât pentru cetățenii moldoveni, cât și pentru întreaga regiune. Mesajul a fost transmis luni, 22 septembrie, cu mai puțin de o săptămână înaintea scrutinului parlamentar, de președinta Maia Sandu.
17:50
Producția agricolă a Republicii Moldova a scăzut cu 5% în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Lipsa precipitațiilor și înghețurile târzii din primăvară au redus drastic recoltele de fructe și au dus la scumpiri vizibile pe piață.
17:50
17:40
Antrenamente în Serbia pentru dezordini la Chișinău: peste 70 de persoane reținute pentru planuri de destabilizare a R. Moldova # Radio Moldova
Peste 70 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unei operațiuni de amploare desfășurate luni-dimineață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oamenii legii au efectuat peste 250 de percheziții, vizând 111 persoane, inclusiv din penitenciare. Dosarul penal, deschis în luna iulie curent, vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă coordonate din exteriorul țării, cu scopul de a perturba scrutinul electoral din 28 septembrie.
17:20
ELECTORALA 2025 // Acord politic între PAS și BUN: unitate proeuropeană înaintea alegerilor din 28 septembrie # Radio Moldova
Blocul „Unirea Națiunii” (BUN) a anunțat că se retrage din cursa electorală și susține Partidul Acțiune și Solidaritate la scrutinul parlamentar din această duminică. Hotărârea a fost oficializată luni, 22 septembrie, printr-un acord semnat de președintele PAS, Igor Grosu, și co-președinții BUN, Ion Hadârcă și Valentin Dolganiuc.
16:50
Internaționalul moldovean Vladislav Baboglo și-a ajutat echipa de club să obțină prima victorie în actuala ediție a primei divizii ucrainene de fotbal. Fundașul central legitimat la Karpatî Lvov a marcat al doilea gol în meciul din deplasare cu Obolon Kiev, scor 2:0. Partida a contat pentru etapa a 6-a, iar Baboglo a înscris în minutul 51 cu o lovitură de cap.
16:40
16:30
Una dintre cele mai mari localități rurale din R. Moldova emite obligațiuni pentru proiecte de mediu și infrastructură # Radio Moldova
Primăria Costești, raionul Ialoveni, lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale în valoare de 4,5 milioane de lei. Resursele financiare obținute vor fi utilizate pentru finalizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare, un proiect esențial pentru creșterea calității vieții celor peste 8.400 de locuitori ai satului, precum și pentru protejarea mediului.
16:30
Rețelele finanțate de Kremlin pregătesc destabilizarea alegerilor și proteste violente postelectorale, susține Andrei Curăraru # Radio Moldova
Republica Moldova este vizată de un plan de destabilizare a procesului electoral, orchestrat și finanțat direct de Kremlin, constată expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru. Într-un interviu pentru Moldova 1, expertul a avertizat că, în eventualitatea unui eșec electoral al partidelor pro-ruse, există riscul real de escaladare a tensiunilor și declanșare a violențelor — un scenariu alimentat de rețele finanțate din exterior și susținute de grupări paramilitare.
16:20
Modernizare la standarde europene: 71 de paturi pentru secția de terapie și geriatrie din Drochia # Radio Moldova
Secția de terapie și geriatrie din cadrul Spitalului Raional Drochia a fost complet renovată, în urma unei investiții de 3.6 milioane de lei, oferind pacienților și medicilor condiții moderne, după trei decenii fără reparații capitale. Noua secție a fost inaugurată luni, 22 septembrie, în prezența reprezentanților Ministerului Sănătății, administrației locale și personalului medical. Fondurile au fost alocate din bugetul de dezvoltare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
16:00
Comisia Internațională Independentă a ONU pentru investigarea situației din Ucraina a prezentat Consiliului pentru Drepturile Omului noi rezultate ale activității sale. Potrivit raportului, armata rusă atacă în mod sistematic civili și infrastructura civilă din regiunea Herson, precum și din regiunile Dnipropetrovsk și Nikolaev. Se menționează separat că ținte ale acestor atacuri devin inclusiv ambulanțele și alte servicii de urgență, ceea ce împiedică salvatorii să își îndeplinească misiunea, relatează BBC News.
15:40
R. Moldova a încheiat procesul de screening: „Stăm mult mai bine decât ne-am fi așteptat” # Radio Moldova
Republica Moldova a încheiat cu succes procesul de screening bilateral, o etapă esențială în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat luni, 22 septembrie, de la Bruxelles, vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.
15:40
ELECTORALA 2025 // Analiză CRJM: angajamente declarative și lipsă de mecanisme clare în programele electorale # Radio Moldova
Programele electorale ale partidelor înscrise în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 conțin numeroase declarații generale, dar puține măsuri clare și aplicabile. Concluzia se regăsește într-o analiză prezentat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), care a analizat angajamentele concurenților prin prisma statului de drept și a respectării drepturilor omului.
15:20
Nivel crescut de radiație, raportat în sectorul Râșcani: Specialiștii efectuează măsurări la fața locului # Radio Moldova
Echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au intervenit luni, 22 septembrie, în sectorul Râșcani din Chișinău pentru a verifica nivelul de radiație.
15:10
Donald Trump a anunțat o declarație uluitoare. Potrivit Washington Post (WP), care citează patru surse, el va vorbi despre o soluție la problema autismului, legată de administrarea paracetamolului. Administrația președintelui SUA intenționează să asocieze riscul de autism la copii cu administrarea de Tylenol (paracetamol) de către femeile însărcinate. Printre argumentele invocate se numără studii realizate la Centrul Medical „Mount Sinai” din New York și la Harvard, scrie DW.
15:10
Ambasadoarea UE la Chișinău promite sprijin pentru comunitățile R. Moldova: „Voi vizita fiecare colț al țării” # Radio Moldova
Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, susține noua ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, în primul său mesaj public adresat cetățenilor moldoveni, de la preluarea mandatului. Oficiala europeană dă asigurări că Bruxelles-ul va rămâne alături de R. Moldova pe parcursul procesului de integrare europeană.
14:50
Jurnalist german, la Moldova 1: „Narațiunea rusă încearcă să distrugă încrederea în democrație” # Radio Moldova
Rusia își intensifică ingerințele hibride pentru a submina democrația din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, susține jurnalistul german Michael Martens, corespondent al publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung. Într-un interviu pentru emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, jurnalistul a atras atenția că propaganda rusă urmărește să erodeze încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și să readucă țara pe orbita Moscovei, în pofida schimbărilor și progreselor semnificative din ultimii ani.
14:40
14:40
Reprezentanții Partidului Național Moldovenesc (PNM), Partidului Politic Alianța Moldovenii și Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM) sunt așteptați luni, 22 septembrie, la o nouă rundă de dezbateri electorale la Radio Moldova. Ediția începe la ora 17:00.
14:30
Investigație: Reporter Nordnews sub acoperire, plătit cu 50.000 de lei de gruparea „Șor”, care promovează trei concurenți electorali în actuala campanie electorală # Radio Moldova
Organizația neguvernamentală „Evrazia”, controlată de condamnatul fugar Ilan Șor, este implicată în acțiuni dirijate de cetățeni ai Federației Ruse privind promovarea a trei concurenți electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie – blocurile electorale „Alternativa” și „Patriotic”, precum și Partidul „Moldova Mare”.
14:20
14:20
Sute de observatori, cu ochii pe campania electorală și vigilenți în ziua alegerilor # Radio Moldova
Sute de observatori independenți sunt cu ochii pe campania electorală și vor rămâne vigilenți inclusiv în ziua alegerilor parlamentare. Ei vor raporta eventualele nereguli și vor contribui la transparența scrutinului. Cei mai mulți fac parte din Asociația neguvernamentală „Promo-LEX”, cu o vastă experiență în astfel de misiuni în R. Moldova. Observatorii sunt implicați și în campanii de informare. Ei merg prin țară și discută cu cetățenii despre importanța exercitării dreptului constituțional și a implicării civice.
14:00
Lansare: „Primarii pentru Europa” – inițiativă de susținere a parcursului european al țării # Radio Moldova
Cu o săptămână înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, primarii mai multor localități ale Republicii Moldova au lansat Platforma Civică „Primarii pentru Europa”, prezentată ca „un pact de responsabilitate democratică și solidaritate”. În cadrul evenimentului, edilii au adoptat o rezoluție prin care constată că integrarea europeană este „singura cale sigură, stabilă și prosperă de dezvoltare pentru Republica Moldova” și se angajează să promoveze valorile democratice, să inițieze proiecte locale și să transmită un mesaj unitar: „Orașele și satele Republicii Moldova aleg Uniunea Europeană”.
14:00
Mircea Lucescu a convocat un fotbalist din Israel pentru meciurile naționalei României din octombrie # Radio Moldova
Surpriză pe lista preliminară a stranierilor convocați de selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, pentru meciurile cu Republica Moldova și Austria. Fundașul central israelian cu origini românești Lisav Naif Eissat, legitimat la Maccabi Haifa, este pe listă. Convocarea sa este posibilă datorită dublei cetățenii pe care o deține și aprobării recente a FIFA, care i-a permis să reprezinte România la nivel internațional.
13:40
Într-o lume sufocată de deșeuri, două antreprenoare din Chișinău au găsit o soluție creativă și sustenabilă: transformă plasticul în obiecte de design, de la bijuterii unicate până la piese de mobilier moderne. Materia primă este colectată de la afacerile locale și comunitate.
13:20
13:10
ELECTORALA 2025 // RAPORT: Platformele electorale nu sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități # Radio Moldova
Doar un sfert dintre concurenții electorali înscriși la alegerile parlamentare din 28 septembrie abordează incluziunea persoanelor cu dizabilități. Unii o fac tangențial, prin prisma aspectelor sociale, iar alții se limitează exclusiv la promisiuni generale. Alianța INFONET, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități, contrată că situația este mai proastă ca la scrutinul parlamentar precedent.
13:00
O nouă amânare în dosarul „frauda bancară”: avocatului din oficiu al lui Plahotniuc a invocat o problemă de sănătate și a fost preluat de ambulanță # Radio Moldova
Ședința de judecată programată pentru ziua de luni, 22 septembrie în dosarul „frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat că a creat și condus o organizație criminală, a fost din nou amânată. De această dată, avocatul din oficiu oferit fostului lider democrat a invocat o problemă de sănătate chiar înainte de începerea ședinței și a solicitat intervenția ambulanței, fiind preluat de echipajul medical. Precizăm că, la ședința precedentă, avocatul din oficiu nu s-a prezentat în instanță.
12:50
Bloomberg: Planul secret al lui Putin de a împiedica parcursul european al R. Moldova # Radio Moldova
Federația Rusă a definitivat, în primăvara anului 2025, un plan privind intervenția în alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu scopul de a perturba eforturile Guvernului de la Chișinău de a menține R. Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană (UE). Documentele analizate de prestigioasa publicație Bloomberg arată că tacticile incluse în acest plan al rușilor vizează recrutarea alegătorilor moldoveni din străinătate, organizarea de proteste violente, finanțarea partidelor pro-Kremlin și o campanie amplă de dezinformare.
12:30
Rusia: Fiecare al patrulea contract de asigurare a locuințelor include riscul prăbușirii dronelor # Radio Moldova
Asiguratorii din Rusia au înregistrat o creștere bruscă a cererii pentru asigurarea locuințelor împotriva loviturilor de drone. Creșterea numărului de cereri de acest tip de la începutul anului este raportată de șase companii mari de asigurare, între care „Sogaz” și „Rosgosstrah”, scrie The Moscow Times, cu referire la „Kommersant”.
12:20
12:10
Locatarii unui bloc din Bălți vor avea facturi mai mici cu circa 28%, după reabilitarea energetică a clădirii # Radio Moldova
Circa 180 de locatari din municipiul Bălți vor plăti facturi mai mici cu aproape o treime pentru energia termică, după ce locuințele acestora vor fi eficientizate energetic. Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) a semnat luni, 22 septembrie, cu asociația de locatari contractul de finanțare a proiectului în valoare de 5,7 milioane de lei.
12:10
Bani pentru vot: încă o persoană ajunge în izolatorul CNA pentru coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # Radio Moldova
Noi descinderi în preajma alegerilor parlamentare, soldate cu rețineri și ridicări de bani. Centrul Național Anticorupție anunță reținerea unei persoane în urma unor percheziții desfășurate luni dimineață, 22 septembrie, într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante.
12:00
Moldova 1, the public broadcaster, launched the first edition of its election debates for the parliamentary elections on September 28. Four independent candidates—Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța, and Tatiana Crețu—were invited to participate in the discussions. However, only two of them, Andrei Năstase and Victoria Sanduța, came to the debates.
