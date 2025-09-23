Moldova a încheiat screeningul la Bruxelles
Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral, început în luna iulie a anului trecut. „15 luni de analiză a legislației naționale în raport cu cea europeană și peste 100 000 de pagini de legislație analizate de experții din instituțiile noastre publice”, a notat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, luni, 22 septembrie, la finalul ultimei zile de screeni
• • •
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:23 septembrie — a 266-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 99 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi NimfodoraCe se sărbătorește în lume:
Vremea va fi în general senină, fără precipitații.Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, în timpul zilei din sud-est. Izolat, în special în zonele de depresiune, noaptea și dimineața se va forma ceață slabă. Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +26...+28°C.În centru se așteaptă +24...+26°C, iar în nord t
Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” din Orhei investește în dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și în activități STEM pentru elevi – un concept educațional care reunește patru domenii esențiale (știință, tehnologie, inginerie și matematică) și are ca scop dezvoltarea gîndirii critice și a capacității de rezolvare a problemelor în contexte reale, transmite IPN.Investiți
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 5 bani, iar dolarului american – mai mult de 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 23 septembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,5980 lei pentru un euro (+4,73 bani) și 16,6437 lei pentru un dolar (+2,1
Dmitri Calac: „Activitatea oricărei guvernări este evaluată în funcție de nivelul bunăstării cetățenilor” # Noi.md
Activitatea oricărei guvernări este evaluată în funcție de nivelul de bunăstare al cetățenilor, iar sarcina oricărei guvernări este de a hrăni, îmbrăca, încălzi oamenii, adică de a crea toate condițiile pentru ca oamenii să trăiască în confort și nivelul lor de trai să se îmbunătățească.Această opinie a fost exprimată de redactorul-șef al publicației Logos-press, Dmitri Calac, în cadrul emisiu
Actuala guvernare din Moldova distruge economia țării și „se împușcăm singură în picior”, aplicînd sancțiuni europene împotriva Rusiei și pierzînd posibilitatea de a face comerț normal cu această țară și de a-și ridica economia.Această opinie a fost exprimată de cunoscutul jurnalist Valeriu Demidețchi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televizi
La doar 3 luni după jaf, celebrul actor Austin Butler i-a cumpărat casa lui Brad Pitt pentru o sumă record # Noi.md
Celebrul actor Austin Butler, cunoscut pentru rolul său din filmul Elvis, a cumpărat fosta reședință a lui Brad Pitt din zona exclusivistă Los Feliz din Los Angeles pentru 5.2 milioane de dolari (aproximativ 4.89 milioane de euro).Tranzacția s-a încheiat săptămîna trecută, la doar cîteva luni după ce a avut loc un jaf la proprietate, relatează gazetaexpress.comJaful care a șocat agențiile
Săptămîna Model de la Milano, care începe marți, va fi dominată de cele mai recente colecţii ale lui Giorgio Armani.Regele stilului italian, decedat la începutul lunii septembrie, insă va prezenta şi figuri noi în special de la Gucci şi Versace, transmite agerpres.roPrada, Dolce Gabbana, Max Mara, Fendi, Roberto Cavalli, Ferragamo, Bottega Veneta, printre altele, îşi vor prezenta, de aseme
Un eveniment rar și frumos: în timpul eclipsei, pe Soare a avut loc o dublă ejecție de masă # Noi.md
Pe Soare, simultan cu faza maximă a eclipsei solare, a avut loc o dublă emisie de masă de protuberanțe gigantice.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta, a informat laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) și Institutul de Fizică Solar-Terestră (ISZF) al Academiei Ruse de Științe (RAN).„Emisia sincronizată a două protuberanțe gigantice a fost înregistrată ieri
Cum arată o fermă unde plantele nu cresc în sol și nu au nevoie de razele soarelui?Răspunsul vine dintr-un proiect inovator de agricultură urbană, unde salatele și florile comestibile sînt cultivate prin tehnologia hidroponiei – cu lumină LED și monitorizare digitală.În doar trei ani, producția a cunoscut mai multe etape de extindere. Secretul succesului este tehnologia: fiecare plantă este cr
Constructorii care lucrează la Sagrada Familia din Barcelona (Spania) se pregătesc să ridice imensul turn central al bisericii. Astfel, Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa.Directorul general al complexului, Xavier Martínez, a declarat că „turnul va fi terminat la sfîrșitul acestui an sau la începutul anului 2026”.„Acesta este un moment important în istoria
„Shenzhou 13”, primul film documentar chinez 8K filmat în spațiu, produs de China Media Group (CMG), a avut premiera internațională în cadrul recepției organizate de ambasada Chinei la Londra, pentru a marca cea de-a 76-a aniversare de la proclamarea Republicii Populare Chineze, scrie romanian.cgtn.comLa eveniment au participat peste 400 de persoane, inclusiv reprezentanți din diverse domenii
Tinerii ingineri Eshel Wasim și Dharsan Srinivasan, absolvenți ai Birla Institute of Technology and Science, au conceput „REBIRTH”, un sistem de siguranță bazat pe inteligență artificială și airbaguri externe uriașe, capabile să se deschidă în mai puțin de două secunde.Potrivit inginerilor, sistemul monitorizează permanent parametrii de zbor și, dacă detectează un accident iminent la altitudin
WP: Trump pregătește un anunț despre legătura controversată între autism și un medicament popular # Noi.md
Președintele american Donald Trump a declarat sîmbătă că administrația sa va face luni un anunț cu privire la concluziile sale privind autismul, refuzînd să dea mai multe detalii, informează Reuters.„Luni vom face un anunț privind autismul”, a declarat Trump la o cină dată de American Cornerstone Institute, o organizație non-profit de dreapta. „Cred că va fi un anunț foarte important. Cred că
Adevăratul motiv din spatele blocării înscrierii în lista patrimoniului a dosarului cu dovezi ale crimelor comise de Unitatea 731 # Noi.md
Filmul „731” (Evil Unbound) a fost lansat în final, dar înscrierea pe lista patrimoniului a materialelor istorice legate de Unitatea japoneză 731, care durează de șase ani, este încă în faza de promovare, scrie romanian.cgtn.comÎncepînd din 2019, Muzeul de Dovezi ale Crimelor Comise de Unitatea 731 a Armatei Japoneze Invadatoare în China s-a apucat de înscrierea „Arhivei Războiului Bacteriolog
Expunerea timpurie la substanțele chimice prezente în materialele plastice poate prezenta riscuri semnificative pentru sănătatea copiilor, care persistă pînă la vîrsta adultă, conform unei analize a sute de studii recente, publicată luni în revista științifică The Lancet Child & Adolescent Health, transmite agenția DPA.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, copiii se confruntă
Spitalul raional Drochia, modernizat după 30 de ani: investiții de milioane pentru pacienți # Noi.md
Secția de terapie și geriatrie din Spitalul Raional Drochia a fost inaugurată astăzi, 22 septembrie, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală, marcînd prima modernizare importantă a secției după 30 de ani de activitate, transmite Noi.md.Valoarea proiectului a fost de 3,6 milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat și fondul de dezvoltare al Companiei Naționale de Asigurări în Me
Turismul din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie, şi un nivel-record al sosirilor şi veniturilor în primele şapte luni din acest an.În perioada ianuarie-iulie curent, sosirile vizitatorilor străini au urcat în ritm anual cu 2,6%, în timp ce veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 12,5%, ajungînd la 12,182 miliarde de euro, conform datelor publicate de Banca Centr
74 de persoane reținute după peste 250 de percheziții în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă # Noi.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat reținerea a 74 de persoane în urma unei operațiuni de amploare desfășurate astăzi pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtună, a declarat în cadrul unui briefing de presă că mai multe persoane ar fi participat la sesiuni de instruire în Serbia, unde ar fi fost pregă
„Premier Energy Distribution” SA avertizează populația asupra riscurilor grave de electrocutare asociate cu culesul nucilor de pe pomii aflați în apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, transmite Noi.md.Conform specialiștilor, caracterul improvizat al acestei activități, care implică urcatul pe copaci și utilizarea unor unelte nepotrivite, creează un mediu periculos pentru v
Curtea de Apel Centru urmează să se pronunțe marți, 23 septembrie, asupra cererii depuse de Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului Politic „Partidul Republican Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah.Pe lîngă solicitarea Ministerului Justiției, instanța va examina și contestația înaintată de formațiunea politică împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC). CEC a
Un oraș din Japonia adoptă o ordonanță care limitează utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi # Noi.md
Conducerea unui oraș din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanță care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video și altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru și al orelor de școală, cu toate că nu sînt prevăzute sancțiuni, transmite agenția Kyodo.Ordonanța adoptată în orașul Toyoake, situat în p
Rusia nu este interesată în continuarea „încurajării” cursei înarmărilor.Despre aceasta a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei reuniuni cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.„Nu sîntem interesați în continuarea intensificării tensiunilor și a cursei înarmărilor. Rusia a pornit și pornește întotdeauna de la preferința și prioritatea metodelor politico-di
Un mic bolovan, găsit în timpul săpăturilor din 1924, a ajutat la clarificarea unei vechi dispute privind originea pietrelor albastre de la Stonehenge.Analiza rocii — rhyolite foliate — a arătat o coincidență cu zăcămîntul Craig Rhos-y-Felin din West Wales, la aproximativ 200 km de Stonehenge. Studierea suprafeței nu a relevat urme de deplasare glaciară, ceea ce indică faptul că piatra a fost
Oficiul Medicului de Familie (OMF) din satul Scăieni, raionul Dondușeni, a fost complet renovat în cadrul unui proiect investițional susținut de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), transmite Noi.md.Lucrările, în valoare totală de 949 de mii de lei, dintre care 847 de mii au fost alocați din fondul de dezvoltare și modernizare al CNAM, au transformat clădirea într-un spațiu mode
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, notează Noi.md.Astfel, săptămîna curentă, vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din mai multe localități ale raioanelor Ungheni și Cantemir, și anume:
În jurul lacului Urmia (Iran) au început furtuni de sare, care au legătură cu uscarea acestuia.Ecologiștii subliniază că transformarea unei părți semnificative a lacului într-o salină reprezintă o amenințare pentru milioane de oameni.Potrivit specialiștilor, dacă tendința se va menține, acest lucru va avea un impact negativ asupra sănătății populației, agriculturii și vieții sociale din re
Peng Liyuan, la ceremonia de decernare a Premiilor UNESCO pentru educația fetelor și femeilor # Noi.md
Peng Liyuan, soția președintelui chinez Xi Jinping, și Audrey Azoulay, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), au participat la ceremonia de decernare a Premiilor UNESCO pentru educația fetelor și femeilor din 2025 și la celebrarea celei de-a 10-a aniversări a premiilor de la Beijing, scrie romanian.cgtn.com.Peng, trimis special al UNES
La Bălți, în acest weekend, s-a desfășurat tradiționalul tur ciclist de toamnă „Toamna de Aur – 2025”.Locuitorii orașului, care au participat la competiție au spus că salută astfel de inițiative sportive.Turul ciclist s-a desfășurat în două etape, la care au participat atît cicliști experimentați, cît și amatori aflați la început de drum, notează Noi.md cu referire la provincial.Evenim
Sesiunea de atestare a personalului medical cu studii medii de specialitate, felceri și asistenți medicali de urgență, a avut loc pe 19 septembrie la Centrul de Instruire în Domeniul Medicinii de Urgență, Calamităților și Situațiilor de Criză din cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), transmite Noi.md.Evenimentul a urmărit evaluarea competențelor pro
Cititorul pe buze Nicola Hickling a declarat pentru Daily Mail că, la slujba de pomenire în memoria activistului conservator Charlie Kirk, la arena State Farm Arena din Glendale (Arizona), președintele SUA Donald Trump l-a îndemnat pe miliardarul Elon Musk să rezolve situația dintre ei.Scurtă conversație dintre ei, surprinsă de camerele de filmat, a stîrnit un mare interes.Potrivit lui Hic
Inspectorii pentru Protecția Mediului Călărași, în baza unei înștiințări telefonice, au desfășurat o razie de combatere a braconajului în localitatea Temeliuț, notează Noi.md.Acțiunea a avut loc în comun cu lucrătorii Rezervației Naturale „Plaiul Fagului”, pe teritoriul cartierului nr. 10.{{827517}}În urma verificărilor, a fost identificată o persoană surprinsă în flagrant, care avea asupr
Mai multe femei se adună într-un atelier din centrul Chișinăului, o dată la două săptămîni, pentru a continua tradiția șezătorilor, cum făceau mamele sau bunicile lor odinioară.Gospodinele brodează și inventează noi ornamente, consolidînd abilitățile în arta coaserii cămășii cu altiță. Femeile vin la șezătoare în zi de vineri, la Centrul de conservare și promovare a patrimoniului imaterial.
Într-o lume sufocată de deșeuri, două antreprenoare din Chișinău au găsit o soluție creativă și sustenabilă: transformă plasticul în obiecte de design, de la bijuterii unicate pînă la piese de mobilier moderne. Materia primă este colectată de la afacerile locale și comunitate. Afacerea a fost pusă pe roate de Oana-Marina Păun și Cristina Tocari. Ele au amenajat un atelier în centrul orașul
În parcul Dendrariu din sectorul Buiucani al capitalei, locuitorii au văzut un oaspete interesant. Șarpele a ieșit să se încălzească la soare.{{837388}} Nu este clar dacă reptila este veninoasă sau nu. Videoclipul s-a răspîndit deja pe internet. Reamintim că un bărbat a găsit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă care trăiește în America de Nord – sub capota unei mașini importate din
Reconstrucția barajului lacului de acumulare din orașul Rîșcani a fost inaugurată pe 20 septembrie, chiar în ajunul Zilei Orașului.Lucrările, demarate în luna aprilie, s-au încheiat în mai puțin de jumătate de an. Proiectul sporește siguranța orașului, modernizează infrastructura și transformă zona într-un spațiu de agrement mai atractiv pentru locuitori și vizitatori.{{837053}}„Este binev
Anual, în a treia duminică a lunii septembrie marcăm Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, notează Noi.md.Pe parcursul ultimilor ani, datorită profesionalismului unei echipe de circa 340 de lucrători din sfera socială, 36500 de familii din capitală au primit suport şi asistență, în vederea depășiri situației de dificultate.Peste 100 de servicii sociale
Vasile Chirtoca: Pentru a renaște Moldova, sînt necesare abordări absolut noi - aceasta este sarcina celei de-a treia forțe! # Noi.md
Care este principala calitate pe care ar trebui să o aibă un politician? Putem alege nu Estul sau Vestul, dar o a treia cale? Există un răspuns la problema transnistreană? Încotro conduce țara Maia Sandu? La aceste și multe alte întrebări a răspuns pentru site-ul Noi.md președintele DAAC Hermes S.A. și președintele Consiliului DAAC Hermes Grup S.A., Vasile Chirtoca. Vasile Afanasievici, să
Mai multe autorizații pentru transportatorii moldoveni și acces extins pe piețele externe în 2025 # Noi.md
În 2025, sectorul transporturilor din Republica Moldova înregistrează realizări importante.Datorită dialogului susținut și negocierilor cu autoritățile mai multor state partenere, țara noastră a obținut contingente suplimentare de autorizații pentru transportul rutier internațional, care le oferă operatorilor de transport mai multe oportunități pe piețele externe. Polonia: după o perioad
Președinta Maia Sandu a venit astăzi cu o adresare către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, notează Noi.md."Azi, vă spun că suveranitatea, integritatea și viitorul nostru european sînt în pericol. Sute de persoane sînt plătite ca să facă dezordine în țară. Mă adresez tuturor cetățenilor, să nu predăm democrația noastră. Noi, poporul R. Moldova, nu trebui
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md pînă la 30 septembrie 2025, inclusiv.{{836752}}Conform art. 6 alin. (5) din Leg
Președintele Chinei Xi Jinping a vorbit la telefon cu președintele SUA Donald Trump, scrie romanian.cgtn.comCei doi președinți au avut un schimb de opinii deschis și aprofundat cu privire la starea actuală a relațiilor dintre China și Statele Unite ale Americii și alte probleme de interes reciproc, oferind îndrumare strategică pentru dezvoltarea constantă a relațiilor bilaterale în viitor. Con
Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 a avut loc în orașul Balikesir (Turcia).Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Administrația pentru Combaterea Dezastrelor Naturale din Turcia (AFAD).Epicentrul cutremurului a fost localizat în zona Sindirgi din Balikesir la o adâncime de 7 kilometri.
Republica Moldova face pași importanți pentru integrarea în infrastructura europeană, prin lansarea unor proiecte majore de drumuri finanțate cu zeci de milioane de euro, transmite Noi.md.Potrivit unui mesaj al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, investițiile au fost efectuate în trei coridoare principale: M3 Cimișlia (centură de ocolire) – 38 milioane de euro M
În timpul protestelor în masă anti-corupție din Filipine, poliția a reținut 216 persoane.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de The Manila Times.{{836779}}„Ministerul Afacerilor Interne a informat că 216 persoane, inclusiv minori, au fost arestate pentru incendierea autoturismelor, aruncarea de pietre și sticle cu amestec inflamabil, precum și pentru jefuirea unui motel din apropi
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a anunțat astăzi lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare, în conformitate cu Hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 30 mai 2025, transmite Noi.md.Noile reglementări stabilesc cadrul de funcționare al acestor piețe și marchează un pas important în consolidarea și modernizarea si
La data de 21 septembrie 2025, Poliția de Frontieră a depistat un cetățean al Israelului, în vîrstă de 46 de ani, care transporta o substanță interzisă prin Punctul de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, transmite Noi.md. Controlul a fost efectuat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în colaborare cu funcționarii vamali și cu sprijinul echipei canine a Poliției de Frontieră.În geanta p
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a declarat că instituția se confruntă în aceste zile cu o presiune fără precedent, cauzată de numărul foarte mare de petiții, sesizări și contestații înregistrate, inclusiv în weekend.Cu toate acestea, ea a dat asigurări că procesul electoral va rămîne corect și transparent, informează moldpres.„Practic, avem înregistrate în
Volumul importurilor de energie din Rusia în țările UE este „extrem de nesemnificativ”, iar aceste livrări reprezintă „o problemă secundară”.Despre aceasta a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un interviu acordat canalului de televiziune CBS.Astfel a comentat el apelul colegului său american Donald Trump către țările europene de a „reduce dependența de petrolul și gazul d
