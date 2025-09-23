DEZBATERI // PNM, Moldovenii și UCSM, invitați la Radio Moldova

13:00

Ședința de judecată programată pentru ziua de luni, 22 septembrie în dosarul „frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat că a creat și condus o organizație criminală, a fost din nou amânată. De această dată, avocatul din oficiu oferit fostului lider democrat a invocat o problemă de sănătate chiar înainte de începerea ședinței și a solicitat intervenția ambulanței, fiind preluat de echipajul medical. Precizăm că, la ședința precedentă, avocatul din oficiu nu s-a prezentat în instanță.