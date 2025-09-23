O abordare inovatoare pentru prevenirea dezastrelor aviatice: Airbag pentru avioane
Noi.md, 23 septembrie 2025 00:30
Tinerii ingineri Eshel Wasim și Dharsan Srinivasan, absolvenți ai Birla Institute of Technology and Science, au conceput „REBIRTH”, un sistem de siguranță bazat pe inteligență artificială și airbaguri externe uriașe, capabile să se deschidă în mai puțin de două secunde.Potrivit inginerilor, sistemul monitorizează permanent parametrii de zbor și, dacă detectează un accident iminent la altitudin
• • •
Acum o oră
01:30
Cum arată o fermă unde plantele nu cresc în sol și nu au nevoie de razele soarelui?Răspunsul vine dintr-un proiect inovator de agricultură urbană, unde salatele și florile comestibile sînt cultivate prin tehnologia hidroponiei – cu lumină LED și monitorizare digitală.În doar trei ani, producția a cunoscut mai multe etape de extindere. Secretul succesului este tehnologia: fiecare plantă este cr
Acum 2 ore
01:00
Constructorii care lucrează la Sagrada Familia din Barcelona (Spania) se pregătesc să ridice imensul turn central al bisericii. Astfel, Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa.Directorul general al complexului, Xavier Martínez, a declarat că „turnul va fi terminat la sfîrșitul acestui an sau la începutul anului 2026”.„Acesta este un moment important în istoria
00:30
„Shenzhou 13”, primul film documentar chinez 8K filmat în spațiu, produs de China Media Group (CMG), a avut premiera internațională în cadrul recepției organizate de ambasada Chinei la Londra, pentru a marca cea de-a 76-a aniversare de la proclamarea Republicii Populare Chineze, scrie romanian.cgtn.comLa eveniment au participat peste 400 de persoane, inclusiv reprezentanți din diverse domenii
00:30
Acum 4 ore
00:00
WP: Trump pregătește un anunț despre legătura controversată între autism și un medicament popular # Noi.md
Președintele american Donald Trump a declarat sîmbătă că administrația sa va face luni un anunț cu privire la concluziile sale privind autismul, refuzînd să dea mai multe detalii, informează Reuters.„Luni vom face un anunț privind autismul”, a declarat Trump la o cină dată de American Cornerstone Institute, o organizație non-profit de dreapta. „Cred că va fi un anunț foarte important. Cred că
22 septembrie 2025
23:30
Adevăratul motiv din spatele blocării înscrierii în lista patrimoniului a dosarului cu dovezi ale crimelor comise de Unitatea 731 # Noi.md
Filmul „731” (Evil Unbound) a fost lansat în final, dar înscrierea pe lista patrimoniului a materialelor istorice legate de Unitatea japoneză 731, care durează de șase ani, este încă în faza de promovare, scrie romanian.cgtn.comÎncepînd din 2019, Muzeul de Dovezi ale Crimelor Comise de Unitatea 731 a Armatei Japoneze Invadatoare în China s-a apucat de înscrierea „Arhivei Războiului Bacteriolog
23:30
Expunerea timpurie la substanțele chimice prezente în materialele plastice poate prezenta riscuri semnificative pentru sănătatea copiilor, care persistă pînă la vîrsta adultă, conform unei analize a sute de studii recente, publicată luni în revista științifică The Lancet Child & Adolescent Health, transmite agenția DPA.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, copiii se confruntă
23:00
Spitalul raional Drochia, modernizat după 30 de ani: investiții de milioane pentru pacienți # Noi.md
Secția de terapie și geriatrie din Spitalul Raional Drochia a fost inaugurată astăzi, 22 septembrie, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală, marcînd prima modernizare importantă a secției după 30 de ani de activitate, transmite Noi.md.Valoarea proiectului a fost de 3,6 milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat și fondul de dezvoltare al Companiei Naționale de Asigurări în Me
23:00
Turismul din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie, şi un nivel-record al sosirilor şi veniturilor în primele şapte luni din acest an.În perioada ianuarie-iulie curent, sosirile vizitatorilor străini au urcat în ritm anual cu 2,6%, în timp ce veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 12,5%, ajungînd la 12,182 miliarde de euro, conform datelor publicate de Banca Centr
22:30
74 de persoane reținute după peste 250 de percheziții în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă # Noi.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat reținerea a 74 de persoane în urma unei operațiuni de amploare desfășurate astăzi pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtună, a declarat în cadrul unui briefing de presă că mai multe persoane ar fi participat la sesiuni de instruire în Serbia, unde ar fi fost pregă
22:30
„Premier Energy Distribution” SA avertizează populația asupra riscurilor grave de electrocutare asociate cu culesul nucilor de pe pomii aflați în apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, transmite Noi.md.Conform specialiștilor, caracterul improvizat al acestei activități, care implică urcatul pe copaci și utilizarea unor unelte nepotrivite, creează un mediu periculos pentru v
22:30
Curtea de Apel Centru urmează să se pronunțe marți, 23 septembrie, asupra cererii depuse de Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului Politic „Partidul Republican Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah.Pe lîngă solicitarea Ministerului Justiției, instanța va examina și contestația înaintată de formațiunea politică împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC). CEC a
22:30
Un oraș din Japonia adoptă o ordonanță care limitează utilizarea smartphone-urilor la două ore pe zi # Noi.md
Conducerea unui oraș din centrul Japoniei a adoptat luni o ordonanță care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video și altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara programului de lucru și al orelor de școală, cu toate că nu sînt prevăzute sancțiuni, transmite agenția Kyodo.Ordonanța adoptată în orașul Toyoake, situat în p
Acum 6 ore
22:00
Rusia nu este interesată în continuarea „încurajării” cursei înarmărilor.Despre aceasta a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei reuniuni cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.„Nu sîntem interesați în continuarea intensificării tensiunilor și a cursei înarmărilor. Rusia a pornit și pornește întotdeauna de la preferința și prioritatea metodelor politico-di
22:00
Un mic bolovan, găsit în timpul săpăturilor din 1924, a ajutat la clarificarea unei vechi dispute privind originea pietrelor albastre de la Stonehenge.Analiza rocii — rhyolite foliate — a arătat o coincidență cu zăcămîntul Craig Rhos-y-Felin din West Wales, la aproximativ 200 km de Stonehenge. Studierea suprafeței nu a relevat urme de deplasare glaciară, ceea ce indică faptul că piatra a fost
21:30
Oficiul Medicului de Familie (OMF) din satul Scăieni, raionul Dondușeni, a fost complet renovat în cadrul unui proiect investițional susținut de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), transmite Noi.md.Lucrările, în valoare totală de 949 de mii de lei, dintre care 847 de mii au fost alocați din fondul de dezvoltare și modernizare al CNAM, au transformat clădirea într-un spațiu mode
21:30
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, notează Noi.md.Astfel, săptămîna curentă, vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din mai multe localități ale raioanelor Ungheni și Cantemir, și anume:
21:00
În jurul lacului Urmia (Iran) au început furtuni de sare, care au legătură cu uscarea acestuia.Ecologiștii subliniază că transformarea unei părți semnificative a lacului într-o salină reprezintă o amenințare pentru milioane de oameni.Potrivit specialiștilor, dacă tendința se va menține, acest lucru va avea un impact negativ asupra sănătății populației, agriculturii și vieții sociale din re
21:00
Peng Liyuan, la ceremonia de decernare a Premiilor UNESCO pentru educația fetelor și femeilor # Noi.md
Peng Liyuan, soția președintelui chinez Xi Jinping, și Audrey Azoulay, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), au participat la ceremonia de decernare a Premiilor UNESCO pentru educația fetelor și femeilor din 2025 și la celebrarea celei de-a 10-a aniversări a premiilor de la Beijing, scrie romanian.cgtn.com.Peng, trimis special al UNES
20:30
La Bălți, în acest weekend, s-a desfășurat tradiționalul tur ciclist de toamnă „Toamna de Aur – 2025”.Locuitorii orașului, care au participat la competiție au spus că salută astfel de inițiative sportive.Turul ciclist s-a desfășurat în două etape, la care au participat atît cicliști experimentați, cît și amatori aflați la început de drum, notează Noi.md cu referire la provincial.Evenim
20:30
Sesiunea de atestare a personalului medical cu studii medii de specialitate, felceri și asistenți medicali de urgență, a avut loc pe 19 septembrie la Centrul de Instruire în Domeniul Medicinii de Urgență, Calamităților și Situațiilor de Criză din cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), transmite Noi.md.Evenimentul a urmărit evaluarea competențelor pro
Acum 8 ore
20:00
Cititorul pe buze Nicola Hickling a declarat pentru Daily Mail că, la slujba de pomenire în memoria activistului conservator Charlie Kirk, la arena State Farm Arena din Glendale (Arizona), președintele SUA Donald Trump l-a îndemnat pe miliardarul Elon Musk să rezolve situația dintre ei.Scurtă conversație dintre ei, surprinsă de camerele de filmat, a stîrnit un mare interes.Potrivit lui Hic
20:00
Inspectorii pentru Protecția Mediului Călărași, în baza unei înștiințări telefonice, au desfășurat o razie de combatere a braconajului în localitatea Temeliuț, notează Noi.md.Acțiunea a avut loc în comun cu lucrătorii Rezervației Naturale „Plaiul Fagului”, pe teritoriul cartierului nr. 10.{{827517}}În urma verificărilor, a fost identificată o persoană surprinsă în flagrant, care avea asupr
19:30
Mai multe femei se adună într-un atelier din centrul Chișinăului, o dată la două săptămîni, pentru a continua tradiția șezătorilor, cum făceau mamele sau bunicile lor odinioară.Gospodinele brodează și inventează noi ornamente, consolidînd abilitățile în arta coaserii cămășii cu altiță. Femeile vin la șezătoare în zi de vineri, la Centrul de conservare și promovare a patrimoniului imaterial.
19:30
Într-o lume sufocată de deșeuri, două antreprenoare din Chișinău au găsit o soluție creativă și sustenabilă: transformă plasticul în obiecte de design, de la bijuterii unicate pînă la piese de mobilier moderne. Materia primă este colectată de la afacerile locale și comunitate. Afacerea a fost pusă pe roate de Oana-Marina Păun și Cristina Tocari. Ele au amenajat un atelier în centrul orașul
19:00
În parcul Dendrariu din sectorul Buiucani al capitalei, locuitorii au văzut un oaspete interesant. Șarpele a ieșit să se încălzească la soare.{{837388}} Nu este clar dacă reptila este veninoasă sau nu. Videoclipul s-a răspîndit deja pe internet. Reamintim că un bărbat a găsit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă care trăiește în America de Nord – sub capota unei mașini importate din
19:00
Reconstrucția barajului lacului de acumulare din orașul Rîșcani a fost inaugurată pe 20 septembrie, chiar în ajunul Zilei Orașului.Lucrările, demarate în luna aprilie, s-au încheiat în mai puțin de jumătate de an. Proiectul sporește siguranța orașului, modernizează infrastructura și transformă zona într-un spațiu de agrement mai atractiv pentru locuitori și vizitatori.{{837053}}„Este binev
19:00
Anual, în a treia duminică a lunii septembrie marcăm Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale a populației, notează Noi.md.Pe parcursul ultimilor ani, datorită profesionalismului unei echipe de circa 340 de lucrători din sfera socială, 36500 de familii din capitală au primit suport şi asistență, în vederea depășiri situației de dificultate.Peste 100 de servicii sociale
18:30
Vasile Chirtoca: Pentru a renaște Moldova, sînt necesare abordări absolut noi - aceasta este sarcina celei de-a treia forțe! # Noi.md
Care este principala calitate pe care ar trebui să o aibă un politician? Putem alege nu Estul sau Vestul, dar o a treia cale? Există un răspuns la problema transnistreană? Încotro conduce țara Maia Sandu? La aceste și multe alte întrebări a răspuns pentru site-ul Noi.md președintele DAAC Hermes S.A. și președintele Consiliului DAAC Hermes Grup S.A., Vasile Chirtoca. Vasile Afanasievici, să
18:30
Mai multe autorizații pentru transportatorii moldoveni și acces extins pe piețele externe în 2025 # Noi.md
În 2025, sectorul transporturilor din Republica Moldova înregistrează realizări importante.Datorită dialogului susținut și negocierilor cu autoritățile mai multor state partenere, țara noastră a obținut contingente suplimentare de autorizații pentru transportul rutier internațional, care le oferă operatorilor de transport mai multe oportunități pe piețele externe. Polonia: după o perioad
18:30
Președinta Maia Sandu a venit astăzi cu o adresare către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, notează Noi.md."Azi, vă spun că suveranitatea, integritatea și viitorul nostru european sînt în pericol. Sute de persoane sînt plătite ca să facă dezordine în țară. Mă adresez tuturor cetățenilor, să nu predăm democrația noastră. Noi, poporul R. Moldova, nu trebui
18:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la sediul Consiliului Superior al Magistraturii sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md pînă la 30 septembrie 2025, inclusiv.{{836752}}Conform art. 6 alin. (5) din Leg
18:30
Președintele Chinei Xi Jinping a vorbit la telefon cu președintele SUA Donald Trump, scrie romanian.cgtn.comCei doi președinți au avut un schimb de opinii deschis și aprofundat cu privire la starea actuală a relațiilor dintre China și Statele Unite ale Americii și alte probleme de interes reciproc, oferind îndrumare strategică pentru dezvoltarea constantă a relațiilor bilaterale în viitor. Con
Acum 12 ore
18:00
Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 a avut loc în orașul Balikesir (Turcia).Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Administrația pentru Combaterea Dezastrelor Naturale din Turcia (AFAD).Epicentrul cutremurului a fost localizat în zona Sindirgi din Balikesir la o adâncime de 7 kilometri.
18:00
Republica Moldova face pași importanți pentru integrarea în infrastructura europeană, prin lansarea unor proiecte majore de drumuri finanțate cu zeci de milioane de euro, transmite Noi.md.Potrivit unui mesaj al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, investițiile au fost efectuate în trei coridoare principale: M3 Cimișlia (centură de ocolire) – 38 milioane de euro M
17:30
În timpul protestelor în masă anti-corupție din Filipine, poliția a reținut 216 persoane.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de The Manila Times.{{836779}}„Ministerul Afacerilor Interne a informat că 216 persoane, inclusiv minori, au fost arestate pentru incendierea autoturismelor, aruncarea de pietre și sticle cu amestec inflamabil, precum și pentru jefuirea unui motel din apropi
17:30
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a anunțat astăzi lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare, în conformitate cu Hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 30 mai 2025, transmite Noi.md.Noile reglementări stabilesc cadrul de funcționare al acestor piețe și marchează un pas important în consolidarea și modernizarea si
17:30
La data de 21 septembrie 2025, Poliția de Frontieră a depistat un cetățean al Israelului, în vîrstă de 46 de ani, care transporta o substanță interzisă prin Punctul de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, transmite Noi.md. Controlul a fost efectuat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în colaborare cu funcționarii vamali și cu sprijinul echipei canine a Poliției de Frontieră.În geanta p
17:30
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a declarat că instituția se confruntă în aceste zile cu o presiune fără precedent, cauzată de numărul foarte mare de petiții, sesizări și contestații înregistrate, inclusiv în weekend.Cu toate acestea, ea a dat asigurări că procesul electoral va rămîne corect și transparent, informează moldpres.„Practic, avem înregistrate în
17:30
Volumul importurilor de energie din Rusia în țările UE este „extrem de nesemnificativ”, iar aceste livrări reprezintă „o problemă secundară”.Despre aceasta a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un interviu acordat canalului de televiziune CBS.Astfel a comentat el apelul colegului său american Donald Trump către țările europene de a „reduce dependența de petrolul și gazul d
17:00
Orașul Taraclia a devenit, din nou, capitala multiculturalismului din Republica Moldova, găzduind cea de-a XXIV-a ediție a festivalului etnocultural „Unitate prin diversitate” – EtnoFest Taraclia 2025.Evenimentul a adunat comunități din toată țara și din străinătate într-o manifestare a tradițiilor, muzicii, gastronomiei și meșteșugurilor specifice fiecărui grup etnic prezent, transmite agrome
17:00
Organizația YMCA Moldova a calificat drept falsă investigația cu privire la casa lui Nicolae Pascaru # Noi.md
Organizația YMCA Moldova a respins informațiile prezentate în investigația RISE Moldova publicată sîmbătă, 20 septembrie, în care se afirmă faptul că clădirea Centrului de Tineret YMCA Moldova din Trebujeni a devenit reședința de lux a lui Nicolae Pascaru, fost deputat care candidează din nou în parlament. ONG-ul a emis o declarație în care afirmă că „informațiile respective sînt false”.„În pr
17:00
Liderul RPDC Kim Jong-un a exclus posibilitatea reunificării cu Coreea de Sud, acuzînd-o că dorește „distrugerea” Coreei de Nord, într-un discurs susținut la cea de-a 13-a sesiune a Adunării Populare Supreme a RPDC din al 14-lea mandat, relatează Agenția Centrală de Știri a Coreei (KCNA).Potrivit lui Kim Jong-un, schimbarea puterii în Coreea de Sud nu anulează cîteva decenii de luptă. „Aproape
16:30
Prim-ministrul Israelului Benjamin Netanyahu a promis să dea un „răspuns” tuturor țărilor care au recunoscut Statul Palestina.Cuvintele sale sînt citate de consilierul biroului prim-ministrului israelian Dmitri Gendelman.„Nu va exista un stat palestinian. Un răspuns la ultima încercare de a ne impune un stat terorist în inima țării noastre voi da la întoarcerea din SUA”, a spus Netanyahu.
16:30
Contrar unor previziuni, situația pe Nistru nu s-a schimbat semnificativ.Despre aceasta a comunicat cunoscutul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice Ilia Trombițki, transmite Noi.md.Potrivit acestuia, ploile din săptămîna trecută nu au fost nici abundente, nici de lungă durată. Prin urmare, debitul
16:30
Alertă în raionul Cimișlia: pompierii au intervenit rapid pentru a opri un incendiu de vegetație # Noi.md
În după-amiaza zilei de 21 septembrie 2025, pompierii din sudul Moldovei au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit la periferia satului Coștangalia, raionul Cimișlia, transmite Noi.md.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:35, iar flăcările au cuprins aproximativ 3 hectare de iarbă uscată.La fața locului s-a deplasat o echipă de pompieri și sa
16:30
Alianța „MOLDOVENII” a prezentat o nouă inițiativă legislativă care are drept scop restabilirea legăturii dintre Republica Moldova și cetățenii săi din diasporă, precum și urmașii celor care și-au pierdut conexiunea formală cu patria istorică.Vicepreședintele formațiunii, Dumitru Roibu, a explicat că proiectul de lege urmărește identificarea, recunoașterea și sprijinirea persoanelor de origine
16:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 15-19 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 18,62 milioane de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare.Sumele au fost distribuite astfel: 2,85 milioane lei – pentru dezvoltarea proiectelor investiționale în ca
16:00
Republica Moldova inaugurează prima colecție națională de instrumente de coarde: un proiect unic în lume # Noi.md
Momente de excelență muzicală se pregătesc miercuri, 24 septembrie, la Organ Hall Moldova/Sala cu Orgă, unde va avea loc inaugurarea primei colecții naționale de instrumente de coarde, transmite Noi.md.Colecția, care urmează să fie utilizată de membrii Orchestrei Naționale de Cameră, cuprinde 24 de instrumente – 15 viori, 4 viole, 4 violoncele și 1 contrabas – realizate integral de lutier
16:00
O intervenție de urgență a avut loc luni după-amiază pe strada Sfîntul Andrei din sectorul Rîșcani, după ce la Serviciul 112 a fost raportată o posibilă creștere a nivelului de radiații, transmite Noi.md. Echipele specializate CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-au deplasat rapid la fața locului, împreună cu reprezentanți ai
