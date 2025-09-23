O abordare inovatoare pentru prevenirea dezastrelor aviatice: Airbag pentru avioane

19:00

În parcul Dendrariu din sectorul Buiucani al capitalei, locuitorii au văzut un oaspete interesant. Șarpele a ieșit să se încălzească la soare.{{837388}} Nu este clar dacă reptila este veninoasă sau nu. Videoclipul s-a răspîndit deja pe internet. Reamintim că un bărbat a găsit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă care trăiește în America de Nord – sub capota unei mașini importate din