Avertisment de la Premier Energy: nu culegeți nuci lîngă rețelele electrice

15:30

Fostul democrat, Constantin Țuțu, se află în stînga Nistrului.Potrivit IPN, acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol.{{837752}}Constantin Țuțu a fost reținut pe 22 iulie concomitent cu Vlad Plahotniuc pe aeroportul din Atena