Drumuri sigure, călătorii rapide: Moldova modernizează infrastructura
Noi.md, 22 septembrie 2025 18:00
Republica Moldova face pași importanți pentru integrarea în infrastructura europeană, prin lansarea unor proiecte majore de drumuri finanțate cu zeci de milioane de euro, transmite Noi.md.Potrivit unui mesaj al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, investițiile au fost efectuate în trei coridoare principale: M3 Cimișlia (centură de ocolire) – 38 milioane de euro M
Acum 30 minute
18:00
Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 a avut loc în orașul Balikesir (Turcia).Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Administrația pentru Combaterea Dezastrelor Naturale din Turcia (AFAD).Epicentrul cutremurului a fost localizat în zona Sindirgi din Balikesir la o adâncime de 7 kilometri.
18:00
Acum o oră
17:30
În timpul protestelor în masă anti-corupție din Filipine, poliția a reținut 216 persoane.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de The Manila Times.{{836779}}„Ministerul Afacerilor Interne a informat că 216 persoane, inclusiv minori, au fost arestate pentru incendierea autoturismelor, aruncarea de pietre și sticle cu amestec inflamabil, precum și pentru jefuirea unui motel din apropi
17:30
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a anunțat astăzi lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare, în conformitate cu Hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 30 mai 2025, transmite Noi.md.Noile reglementări stabilesc cadrul de funcționare al acestor piețe și marchează un pas important în consolidarea și modernizarea si
17:30
La data de 21 septembrie 2025, Poliția de Frontieră a depistat un cetățean al Israelului, în vîrstă de 46 de ani, care transporta o substanță interzisă prin Punctul de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, transmite Noi.md. Controlul a fost efectuat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în colaborare cu funcționarii vamali și cu sprijinul echipei canine a Poliției de Frontieră.În geanta p
17:30
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a declarat că instituția se confruntă în aceste zile cu o presiune fără precedent, cauzată de numărul foarte mare de petiții, sesizări și contestații înregistrate, inclusiv în weekend.Cu toate acestea, ea a dat asigurări că procesul electoral va rămîne corect și transparent, informează moldpres.„Practic, avem înregistrate în
17:30
Volumul importurilor de energie din Rusia în țările UE este „extrem de nesemnificativ”, iar aceste livrări reprezintă „o problemă secundară”.Despre aceasta a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un interviu acordat canalului de televiziune CBS.Astfel a comentat el apelul colegului său american Donald Trump către țările europene de a „reduce dependența de petrolul și gazul d
Acum 2 ore
17:00
Orașul Taraclia a devenit, din nou, capitala multiculturalismului din Republica Moldova, găzduind cea de-a XXIV-a ediție a festivalului etnocultural „Unitate prin diversitate” – EtnoFest Taraclia 2025.Evenimentul a adunat comunități din toată țara și din străinătate într-o manifestare a tradițiilor, muzicii, gastronomiei și meșteșugurilor specifice fiecărui grup etnic prezent, transmite agrome
17:00
Organizația YMCA Moldova a calificat drept falsă investigația cu privire la casa lui Nicolae Pascaru # Noi.md
Organizația YMCA Moldova a respins informațiile prezentate în investigația RISE Moldova publicată sîmbătă, 20 septembrie, în care se afirmă faptul că clădirea Centrului de Tineret YMCA Moldova din Trebujeni a devenit reședința de lux a lui Nicolae Pascaru, fost deputat care candidează din nou în parlament. ONG-ul a emis o declarație în care afirmă că „informațiile respective sînt false”.„În pr
17:00
Liderul RPDC Kim Jong-un a exclus posibilitatea reunificării cu Coreea de Sud, acuzînd-o că dorește „distrugerea” Coreei de Nord, într-un discurs susținut la cea de-a 13-a sesiune a Adunării Populare Supreme a RPDC din al 14-lea mandat, relatează Agenția Centrală de Știri a Coreei (KCNA).Potrivit lui Kim Jong-un, schimbarea puterii în Coreea de Sud nu anulează cîteva decenii de luptă. „Aproape
16:30
Prim-ministrul Israelului Benjamin Netanyahu a promis să dea un „răspuns” tuturor țărilor care au recunoscut Statul Palestina.Cuvintele sale sînt citate de consilierul biroului prim-ministrului israelian Dmitri Gendelman.„Nu va exista un stat palestinian. Un răspuns la ultima încercare de a ne impune un stat terorist în inima țării noastre voi da la întoarcerea din SUA”, a spus Netanyahu.
16:30
Contrar unor previziuni, situația pe Nistru nu s-a schimbat semnificativ.Despre aceasta a comunicat cunoscutul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice Ilia Trombițki, transmite Noi.md.Potrivit acestuia, ploile din săptămîna trecută nu au fost nici abundente, nici de lungă durată. Prin urmare, debitul
16:30
Alertă în raionul Cimișlia: pompierii au intervenit rapid pentru a opri un incendiu de vegetație # Noi.md
În după-amiaza zilei de 21 septembrie 2025, pompierii din sudul Moldovei au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit la periferia satului Coștangalia, raionul Cimișlia, transmite Noi.md.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:35, iar flăcările au cuprins aproximativ 3 hectare de iarbă uscată.La fața locului s-a deplasat o echipă de pompieri și sa
16:30
Alianța „MOLDOVENII” a prezentat o nouă inițiativă legislativă care are drept scop restabilirea legăturii dintre Republica Moldova și cetățenii săi din diasporă, precum și urmașii celor care și-au pierdut conexiunea formală cu patria istorică.Vicepreședintele formațiunii, Dumitru Roibu, a explicat că proiectul de lege urmărește identificarea, recunoașterea și sprijinirea persoanelor de origine
16:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 15-19 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 18,62 milioane de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare.Sumele au fost distribuite astfel: 2,85 milioane lei – pentru dezvoltarea proiectelor investiționale în ca
Acum 4 ore
16:00
Republica Moldova inaugurează prima colecție națională de instrumente de coarde: un proiect unic în lume # Noi.md
Momente de excelență muzicală se pregătesc miercuri, 24 septembrie, la Organ Hall Moldova/Sala cu Orgă, unde va avea loc inaugurarea primei colecții naționale de instrumente de coarde, transmite Noi.md.Colecția, care urmează să fie utilizată de membrii Orchestrei Naționale de Cameră, cuprinde 24 de instrumente – 15 viori, 4 viole, 4 violoncele și 1 contrabas – realizate integral de lutier
16:00
O intervenție de urgență a avut loc luni după-amiază pe strada Sfîntul Andrei din sectorul Rîșcani, după ce la Serviciul 112 a fost raportată o posibilă creștere a nivelului de radiații, transmite Noi.md. Echipele specializate CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-au deplasat rapid la fața locului, împreună cu reprezentanți ai
16:00
Agricultor dintr-o suburbie a capitalei: "Această idee a fost un hobby, transformat apoi în afacere" # Noi.md
Un agricultor din comuna Tohatin, municipiul Chișinău, cultivă usturoi și ceapă - două culturi cu potențial ridicat, dar slab exploatate în țara noastră.Gheorghe Scutaru este unul dintre puținii agricultori care au ales să cultive usturoi. Deocamdată, usturoiul autohton asigură doar 10% din consumul populației.„Ideea de a cultiva usturoiul a venit ca un hobby, de la cîteva parcele de ustur
15:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 15-21 septembrie 2025, angajații Î.M. Regia „Exdrupo” au realizat o serie de lucrări de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere municipale în sectoarele orașului.Astfel, au fost executate ample acțiuni de asfaltare cu stratul de egalizare pe străzile Maria Drăgan și Mircești, pe o suprafață totală de peste 18 000 m².Pe s
15:30
O furtună puternică a lovit Milano și întreaga regiune Lombardia, provocînd inundații, blocaje de trafic și pagube materiale. Rîul Seveso a ieșit din matcă la Bovisio Masciago și Niguarda, iar drumurile provinciale, în special în zona lacului Como și a Brianzei, sînt complet blocate. Autoritățile locale cer populației să evite deplasările și să respecte măsurile de siguranță.După cum transmite
15:30
Fostul democrat, Constantin Țuțu, se află în stînga Nistrului.Potrivit IPN, acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol.{{837752}}Constantin Țuțu a fost reținut pe 22 iulie concomitent cu Vlad Plahotniuc pe aeroportul din Atena
15:30
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă.„Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des interesele străi
15:30
De la depozit vechi la stație modernă: cum se transformă gestionarea deșeurilor în capitală # Noi.md
Primăria mun. Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că lucrările din cadrul etapei a doua a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, desfășurate în sectorul Ciocana, au loc conform planului de implementare a proiectului, transmite Noi.md.Această etapă include două componente majore: Lotul I - Recultivarea depozitului temporar de deșeuri, utilizat în perioada 2010–2017și L
15:30
În data de 19 septembrie, ora 12:41, Dispeceratul comun de urgență a înregistrat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unui bărbat, cetățean ucrainean în vîrstă de 74 ani pe motivul „inconștient” în incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.Pentru deservirea chemării, a fost alocată echipa de asistență medicală urgentă specializată Reanimare și Terapie Inte
15:00
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 5100 de abateri ale regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Încălcările înregistrate: 81 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind găsiți în stare de ebrietate; 2476 au depășit limita de viteză; 702 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor; 408 conduceau ve
15:00
Avocatul fostului deputat Constantin Țuțu, Ion Negura, a declarat că clientul său se află în continuare în Grecia, unde are interdicție de a părăsi țara.{{837752}}Potrivit acestuia, Țuțu și-a procurat un bilet de avion spre Chișinău pentru data de 16 octombrie, „anticipând că până atunci situația va fi clarificată”, potrivit Moldova1.Avocatul a precizat că un coleg din Grecia a înaintat de
15:00
Modi i-a îndemnat pe indieni să boicoteze produsele străine din cauza taxelor impuse de Trump # Noi.md
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a făcut un apel către cetățeni să renunțe la produsele străine și să treacă la produsele locale. Această declarație a fost făcută pe fondul deteriorării relațiilor comerciale cu SUA.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Reuters.După ce președintele SUA, Donald Trump, a impus taxe vamale de 50% asupra importurilor de produse indiene, Modi a înce
14:30
În acest weekend, familiile angajaților ambasadei SUA s-au bucurat de tradiția americană de toamnă a culesului merelor, chiar aici, în Republica Moldova.După cum se menționează în comunicatul ambasadei SUA la Chișinău, aceștia o dimineață minunată într-o livadă din Rădeni, savurînd fructe delicioase alături de familie și prieteni.„Statele Unite și Republica Moldova colaborează în domeniul
14:30
Prețul la aur a depășit pentru prima dată în istorie 3750 de dolari pe uncie. Contractele futures pe aur din decembrie la Bursa de mărfuri din New York (COMEX) au crescut cu 1,23% la tranzacțiile de luni, 22 septembrie, și au atins nivelul de 3.751,4 dolari pe uncie.Cererea de aur se menține pe fondul relaxării politicii monetare a Rezervei Federale a SUA. La ședința din septembrie, autoritate
14:30
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, notează Noi.md.Este aglomerată direcția de intrare în R. Moldova. De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă.{{837692}}"Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp p
14:30
În acest weekend, carabinierii din Republica Moldova au intervenit rapid în mai multe situații care au creat agitație în societate, transmite Noi.md.La Ungheni, în timpul serviciului de menținere a ordinii publice, un echipaj de carabinieri a găsit un telefon mobil. În scurt timp, proprietarul a fost identificat și și-a primit bunul înapoi, mulțumind pentru promptitudinea acacțiunilor carabine
Acum 6 ore
14:00
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare. Decizia a fost luată astăzi, 22 septembrie, de magistrații de la Judecătoria Buiucani. Amintim că Țuțu a fost reținut la sfîrșitul lunii iulie împreună cu Vlad Plahotniuc pe aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece în Dubai.{{837430}}Ulterior Țuțu a fost eliberat din arest preventiv.Fostul deputat democrat a planificat de două ori să
14:00
RPDC a obținut o „”armă secretă” și a înregistrat succese în domeniul științei apărării, care va contribui în mare măsură la creșterea potențialului militar, a declarat liderul nord-coreean Kim Jong-un în cadrul discursului său la cea de-a 13-a sesiune a Adunării Populare Supreme a RPDC din cea de-a 14-a legislatură, transmite Agenția Centrală de Telegrafie a Coreei (CTAK).„Am obținut o nouă a
13:30
Cartofii autohtoni, devin tot mai rari în țară și treptat soiurile moldovenești vor dispărea de tot, pentru că ceea ce se cultivă în prezent de fapt are origine olandeză sau germană.Toate soiurile care se găsesc în vînzare, chiar și cele cu etichetă de produs original din Moldova, de fapt sînt de import. Există producători care au optat pentru creșterea cartofului și obțin recolte de 40-50 ton
13:00
Peste 10.000 de persoane au fost evacuate în Filipine în timp ce supertaifunul Ragasa a lovit luni nordul îndepărtat al țării cu vînt de 215 km/h și rafale de pînă la 265 km/h.Furtuna se îndreaptă spre insulele Babuyan și apoi spre sudul Chinei.{{836321}}Autoritățile au închis școlile și birourile guvernamentale în regiunea Manila și în 29 de provincii, anticipînd „inundații severe și alun
13:00
O nouă amînare în dosarul „frauda bancară”: avocatul din oficiu al lui Vladimir Plahotniuc a invocat o stare de rău și a fost preluat de ambulanță # Noi.md
Ședința de judecată programată luni, 22 septembrie în dosarul „frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat că a creat și condus o organizație criminală, a fost din nou amînată.De această dată, avocatul din oficiu al fostului lider democrat a invocat o stare de rău chiar înainte de începerea ședinței și a solicitat intervenția ambulanței, fiind preluat de echipajul medical. Preciză
13:00
Selecționata de juniori a Moldovei se pregătește intens pentru Turneul de Dezvoltare UEFA 2025 # Noi.md
Selecționata Under 15 a Republicii Moldova a desfășurat, în perioada 15–19 septembrie 2025, un stagiu de pregătire la Centrul de Pregătire al Selecționatelor Naționale de la Vadul lui Vodă. Acțiunea a avut drept scop procesul de selecție și formare a echipei U15, în vederea participării la Turneul de Dezvoltare UEFA 2025, competiție care va fi găzduită de țara noastră în perioada 18–23 noiembrie.
12:30
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a avut o întrevedere cu Thorsten Kock, arhitectul german cîștigător al concursului internațional „Filarmonica Renaște”, notează Noi.md.În cadrul discuțiilor, au fost abordate perspectivele avansării proiectului de reconstrucție a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, simbol al identității și culturii muzicale a Republicii Moldova.Proiectul, selecta
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 22 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 23 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,31 lei/litru (-5 bani), iar al motorinei standard – 19,88 lei/litru (-1 ban), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
12:30
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) informează că, în dimineața zilei de astăzi, în patru instituții penitenciare din țară au fost desfășurate percheziții în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept.Potrivit ANP, acțiunile au avut loc în strînsă colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze
Acum 8 ore
12:00
Sportivul moldovean Vitalie Eremenco a cîștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane, care s-a desfășurat în perioada 13-21 septembrie la Zagreb, în Croația.Potrivit Media Sport, în calea către mica finală a turneului, în categoria de greutate pînă la 63 kg, compatriotul nostru i-a învins pe reprezentanții Qatarului (4:1) și Turkmenistanului (3:1), iar în semifinală a
12:00
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podium de premiere la Campionatul European de para judo # Noi.md
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe același podium de premiere la Campionatul European de para judo, care s-a desfășurat în orașul Tbilisi, Georgia.Ion Basoc a ajuns pînă în finala categoriei de greutate de +95 kg, categoria J1, unde a cedat în fața dublului campion paralimpic și dublu campion mondial, azerul Ilham Zakiyev, obținînd medalia de argint.Reprezentantul Azerbaidjanul
11:30
Astăzi, 22 septembrie, are loc echinocţiul de toamnă, atunci cînd ziua este aproape egală cu noaptea. Este sfîrșitul oficial al verii și începe toamna astronomică.În acest an, fenomenul va avea loc la ora 21.19, ora Republicii Moldova. De acum, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă, pînă la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.Toamna meteorologică începe la 1 septembrie
11:30
Finanțarea ilegală a unor partide: În urma perchezițiilor de azi, o persoană a fost reținută # Noi.md
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante, notează Noi.md.În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiil
11:30
Întreruperi la aeroportul din Berlin: mii de pasageri s-au confruntat cu întîrzieri ale zborurilor # Noi.md
Pasagerii aeroportului din Berlin sînt avertizați cu privire la cozile lungi - acestea sînt consecințele unui atac cibernetic de amploare. Se preconizează că, pe 22 septembrie, mii de participanți la maratonul din Berlin, care a avut loc cu o zi înainte, se vor confrunta cu întîrzieri și perturbări.Potrivit Noi.md, care citează DW pe rețelele sociale, aeroportul preconizează să primească 95.00
11:00
Percheziții de amploare la Chișinău: 20 de milioane de lei ridicate în dosare privind coruperea alegătorilor # Noi.md
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicate săptămîna trecută în urma perchezițiilor desfășurate la Chișinău, în dosare vizînd coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), în total pe întreg teritoriul Republicii Moldova au fost efectuate peste 150 de percheziții , în urma cărora au fost
11:00
Treisprezece cazuri de documente de călătorie falsificate au fost depistate la frontiera Republicii Moldova în ultima săptămînă. Polițiștii de frontieră au identificat documentele cu semne evidente de falsificare atît la intrarea, cît și la ieșirea din țară, transmite Noi.md.Cazurile au fost înregistrate în mai multe puncte de trecere a frontierei: PTF Leușeni – 2 cazuri, PTF Sculeni – 1 caz,
10:30
Așa-zisa luptă împotriva dezinformării, dusă în prezent de autoritățile din Moldova, este o luptă cu morile de vînt.Această opinie a fost exprimată de redactorul-șef al publicației Logos-press, Dmitri Calac, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md..El a menționat că în prezent, cînd există acces la internet, exist
10:30
10:30
Poliția de Frontieră anunță că, în baza deciziei Grupului de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00 – 30 septembrie 2025, ora 23:59, vor fi aplicate măsuri speciale de acces în terminal.Intrarea va fi permisă exclusiv pasagerilor care dețin bilet și documente de călătorie, precum și personalului autorizat și echipajelor aeronavelor.Autoritățile recomandă călăto
