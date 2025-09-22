Tratament revoluționar: pacient german, a șaptea vindecare de HIV
Unica.md, 22 septembrie 2025 21:10
De patru decenii, HIV a rămas boala care nu iartă. Și totuși, din când în când, medicina aduce vești care rescriu limitele posibilului. La München, în 2024, cercetătorii au confirmat
Acum 10 minute
21:20
Droguri depistate la frontiera R. Moldova: cetățean israelian, oprit la Palanca cu 10,83 g de masă vegetală suspectată a fi marijuana # Unica.md
La Punctul de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe, pe 21 septembrie 2025, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, echipa canină a Poliției de Frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, a
Acum 30 minute
21:10
De patru decenii, HIV a rămas boala care nu iartă. Și totuși, din când în când, medicina aduce vești care rescriu limitele posibilului. La München, în 2024, cercetătorii au confirmat ... Post-ul Tratament revoluționar: pacient german, a șaptea vindecare de HIV apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
20:50
NATO acuză Rusia la ONU de încălcarea spațiului aerian în Estonia și Polonia. Londra avertizează: „Risc de confruntare armată directă”. Consultări NATO marți # Unica.md
Aliații NATO au denunțat luni, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, incursiuni ale Rusiei în spațiul aerian al alianței, inclusiv în Estonia și Polonia, relatează Reuters, citat de Hotnews.
20:50
Tabere militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. 74 de persoane, reținute # Unica.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai SIS, cu sprijinul angajaților „Fulger," anunță reținerea a 74 de cetățeni ai Moldovei, care ar fi participat la instruiri în Rusia,
Acum 6 ore
16:50
Ziarul „Sare și Lumină”, distribuit în biserici din Bălți, acuzat de propagandă și dezinformare. Paroh: „Le primim de la protopopie”; Poșta Moldovei neagă implicarea # Unica.md
Ziarul „Sare și Lumină", răspândit recent în cutiile poștale ale cetățenilor, a ajuns și în mai multe biserici din Bălți, arată o investigație Nordinfo. Publicația conține materiale cu caracter propagandistic,
16:50
Bătaie la o benzinărie din Soroca după un recital improvizat de lăutari. Patru tineri, condamnați pentru huliganism agravat # Unica.md
O noapte care trebuia să se încheie cu muzică s-a transformat într-un scandal violent la o stație PECO de la ieșirea din municipiul Soroca. În noaptea de 19 august 2025,
16:50
Primăria satului Costești din raionul Ialoveni anunță inițierea unei oferte publice de obligațiuni în valoare totală de 4,5 milioane lei. Fondurile atrase prin această emisiune vor fi direcționate către finalizarea stației de
16:40
Polonia prelungește pe termen nedeterminat închiderea frontierei cu Belarus: 90% din traficul feroviar China–UE, blocat pe ruta Brest # Unica.md
Guvernul de la Varșovia a extins pe termen nedeterminat închiderea frontierei cu Belarus, măsură instituită odată cu startul exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad" și la câteva zile după ce 19 drone
16:30
Blocul Electoral „Unirea Națiunii” se retrage din cursă în favoarea PAS. Igor Grosu: „Un răspuns la apelul de unire a forțelor pro-europene” # Unica.md
Blocul Electoral „Unirea Națiunii" a anunțat astăzi, 22 septembrie, retragerea din cursa electorală în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost comunicată în cadrul unui briefing de presă.
16:20
Premier Energy avertizează: culesul nucilor lângă liniile electrice sub tensiune poate provoca electrocutări grave # Unica.md
Premier Energy atenționează populația că recoltarea nucilor din copacii aflați în proximitatea liniilor electrice aeriene (LEA) sub tensiune prezintă un risc major de electrocutare. Operatorul îndeamnă cetățenii să respecte strict
16:20
Președintele Vladimir Putin a declarat luni că Rusia este dispusă să continue respectarea limitelor centrale ale tratatului de reducere a armelor nucleare New START cu Statele Unite pentru încă un
16:10
Biserica Ortodoxă din Moldova avertizează: conturi și pagini neautentice difuzează informații în numele Mitropoliei # Unica.md
Biserica Ortodoxă din Moldova (BOM) atenționează credincioșii asupra apariției unor pagini și conturi neautentice în mediul online (Facebook, Telegram, TikTok, site-uri), care publică materiale sub numele instituției fără binecuvântare și
15:40
Siguranță pentru sute de gospodării: Barajul din Rîșcani a fost reconstruit cu sprijinul Uniunii Europene # Unica.md
După mai bine de jumătate de secol, barajul lacului de acumulare din orașul Rîșcani a fost complet reconstruit. Lucrările, în valoare de peste 2,9 milioane de lei, au fost realizate
15:30
Negocierile convocate de PL pentru unificarea dreptei, boicotate. Ghimpu: „Lumea așteaptă unificarea”. ALDE și LOC resping ideea „tragerii la sorți” # Unica.md
Niciun reprezentant al partidelor unioniste și proeuropene nu s-a prezentat la negocierile propuse de Partidul Liberal (PL) pentru 22 septembrie. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a spus că se aștepta la
15:30
Soroca: tânără trimisă în judecată după ce a condus fără permis valabil și a refuzat testarea alcoolscopică # Unica.md
O tânără din Soroca a ajuns în fața instanței după ce, în dimineața zilei de 9 iunie 2025, a fost oprită de un echipaj al Poliției de Patrulare pe traseul
15:30
Constantin Țuțu ar fi trecut în stânga Nistrului prin Ucraina, cu acte false. IPN: există o fotografie cu el într-un local din Tiraspol # Unica.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană, după ce ar fi ajuns acolo prin Ucraina, utilizând acte false. Informațiile au fost confirmate pentru IPN de surse din
Acum 8 ore
15:20
Dedeman intră în Republica Moldova: investiție strategică anunțată după discuții cu premierul Dorin Recean # Unica.md
Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, își extinde operațiunile în Republica Moldova, printr-o investiție strategică ce, potrivit companiei, va genera locuri de muncă și va consolida climatul
15:00
Râbnița: băiețel de 4 ani spitalizat după ce a înghițit 6 pastile de bromhexină. Autoritățile reamintesc regulile de siguranță # Unica.md
Un copil de 4 ani din Râbnița a ajuns la spital după ce a înghițit șase pastile de bromhexină. Incidentul s-a produs pe 18 septembrie și a fost raportat de
14:50
Kremlinul respinge acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului aerian. NATO: incident „periculos”; ONU și Alianța convoacă reuniuni de urgență # Unica.md
Kremlinul a respins luni acuzațiile Estoniei potrivit cărora trei avioane rusești MiG-31 ar fi încălcat vineri spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei, la câteva ore înainte ca Consiliul de Securitate
14:50
Soroca: peste 1.000 de piese de mobilier școlar donate de Olanda. 19 școli echipate cu bănci și scaune noi # Unica.md
Un transport umanitar cu 1.062 de unități de mobilier școlar, donat de Fundația Global Aid Network (GAiN) din Olanda împreună cu parteneri locali, a ajuns în raionul Soroca. 19 instituții
14:40
Fostul deputat PDM Constantin Țuțu, anunțat în căutare. Judecătoria Chișinău (Buiucani) a admis parțial cererea procurorilor # Unica.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare, potrivit unei decizii pronunțate astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Măsura
14:30
Incendiu de vegetație la Coștangalia, Cimișlia: trei hectare afectate. IGSU avertisment pentru populație # Unica.md
Pompierii din sudul țării au intervenit duminică, 21 septembrie, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit la periferia satului Coștangalia, raionul Cimișlia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
14:30
Doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Victima, sechestrată, bătută și jefuită; alți martori au tăcut de teamă # Unica.md
Doi bărbați din municipiul Chișinău, în vârstă de 47 și 36 de ani, au fost trimiși în judecată pentru multiple infracțiuni, inclusiv șantaj, tâlhărie și huliganism agravat, anunță Procuratura. Potrivit
14:20
Drochia: femeie de 86 de ani, decedată după o agresiune. Suspect ar fi un paroh, a fost reținut pentru 72 de ore # Unica.md
O femeie de 86 de ani a murit sâmbătă, 20 septembrie, în localitatea Șalvirii Vechi, raionul Drochia, după ce ar fi fost agresată, relatează NordNews. Poliția a fost alertată în
14:20
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni, astăzi, 22 septembrie, pe strada Miorița din Capitală. Potrivit Poliției, un șofer de 49 de
13:40
Toamna aduce cu ea mai mult decât frunze arămii și seri răcoroase. Este sezonul în care sălile de evenimente prind viață: nunți, cumătrii, aniversări, întâlniri de familie. Și odată cu
Acum 12 ore
13:00
Rusia resimte după 3 ani sancțiunile impuse împotriva unui domeniu cheie și se adresează forurilor internaționale pentru ridicarea lor # Unica.md
Rusia a solicitat Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO) să faciliteze relaxarea sancțiunilor care îi limitează accesul la piese de schimb și survoluri, calificând restricțiile impuse după invazia Ucrainei drept „măsuri
13:00
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, pentru prima dată nași. Artista a împărtășit imagini și un mesaj emoționant: „Să vă iubiți cel puțin o veșnicie!” # Unica.md
Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, au devenit pentru prima oară nași, moment pe care artista l-a marcat pe rețelele sociale cu imagini de la cununia civilă și un
12:50
Campionatul Național la Trântă (seniori), la Călărași: peste 100 de sportivi, 12 echipe. Liviu Maluda câștigă categoria absolută și berbecul tradițional # Unica.md
Peste 100 de sportivi din 12 echipe au participat la ediția din acest an a Campionatului Național la Trântă, rezervat seniorilor, găzduit de orașul Călărași la Școala Sportivă Specializată de
12:40
Ședința privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc, amânată. Avocatul din oficiu, preluat de ambulanță; acuzații de tergiversare în dosarul „Frauda Bancară” # Unica.md
Ședința de astăzi, în care urma să fie examinată cererea de judecare separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Furtul miliardului", a fost amânată după ce avocatul din oficiu, Alexandru
12:40
Percheziții în patru penitenciare din țară, în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă coordonate din Federația Rusă # Unica.md
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, în dimineața zilei de astăzi, în patru instituții penitenciare din țară au fost desfășurate percheziții în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de
11:30
Turcia elimină taxele de retorsiune impuse SUA în 2018, semnal înaintea vizitei lui Erdogan la New York și întâlnirii cu Donald Trump # Unica.md
Turcia a anunțat luni că a eliminat taxele vamale de retorsiune introduse în 2018 asupra importurilor din Statele Unite, care vizau o gamă largă de produse – de la autoturisme
11:20
Valentina Naforniță, externată la trei zile după naștere: „A fost divin și suntem acasă”. Soprana și Cristian Spătaru i-au prezentat lumii pe gemenii Rafael și Carol # Unica.md
Emoții și bucurie în familia sopranei Valentina Naforniță: artista a fost externată la doar trei zile după ce i-a adus pe lume, într-o maternitate privată, pe gemenii Rafael și Carol.
11:10
Bloomberg: Documente indică un plan rusesc de a influența alegerile din R. Moldova și de a submina parcursul european # Unica.md
Rusia a elaborat o strategie multi-direcțională de intervenție în alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie, cu scopul de a eroda susținerea pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și
11:10
Salată crescută fără soare și fără pământ: City Farm, ferma verticală din Chișinău dezvoltată cu sprijinul ODA # Unica.md
Cum arată o fermă unde plantele nu cresc în sol și nu au nevoie de soare? La City Farm, compania fondată de antreprenorul Dumitru Albot, salatele și florile comestibile sunt
10:50
Coliziune între o motocicletă și un automobil pe Șoseaua Muncești, intersecție cu str. Cetatea Chilia # Unica.md
Noaptea trecută, în jurul orei 21:22, o motocicletă și un automobil s-au ciocnit la intersecția Șoseaua Muncești cu strada Cetatea Chilia, în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit poliției, în accident
10:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță finalizarea lucrărilor de reconstrucție a podului de șosea din localitatea Buțeni, raionul Hâncești, situat pe drumul public G104.1 R3 – Buțeni – Molești –
10:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău limitează accesul în terminal între 25–30 septembrie # Unica.md
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău anunță că, în perioada 25 septembrie (ora 00:00) – 30 septembrie (ora 23:59), vor fi aplicate măsuri de acces limitat în terminalul aerogării.
10:40
Caz de bullying la Rezina: familie mută copilul după un an de plângeri fără rezultat. Avocatul pregătește plângere la CEDO # Unica.md
Un nou caz de eșec instituțional în combaterea violenței școlare zguduie opinia publică: o elevă din Rezina ar fi fost agresată repetat, psihologic și fizic, de un coleg, fără ca
10:40
Bronz mondial pentru Moldova: Vitalie Eriomenco urcă pe podium la Zagreb, la 63 kg greco-roman # Unica.md
Luptătorul moldovean de greco-roman Vitalie Eriomenco a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb, impunându-se în finala mică a categoriei 63 kg în fața ucraineanului Oleksandr Hrushyn,
10:40
Șoldănești: bărbat înjunghiat de fratele său după o ceartă pe fondul alcoolului, la Răspopeni. Victima, în șoc hemoragic # Unica.md
Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat cu un cuțit de către fratele său, duminică seara, în jurul orei 20:10, în localitatea Răspopeni, raionul Șoldănești, potrivit
10:40
Drochia: bărbat reținut, suspectat că ar fi ucis o femeie de 86 de ani, imobilizată la pat, în Șalvirii Vechi # Unica.md
Un bărbat de 60 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de omorul unei femei de 86 de ani, țintuită la pat, în localitatea Șalvirii Vechi,
10:30
CNA: peste 150 de percheziții naționale în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală și spălare de bani. La Chișinău, ridicări de peste 20 milioane lei # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că, săptămâna trecută, a efectuat peste 150 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova în dosare ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor
09:10
Igor Dodon despre perchezițiile matinale: “Au loc descinderi la conducătorii PSRM din Drochia și Rîșcani” # Unica.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, afirmă că perchezițiile anunțate luni dimineață de oamenii legii au loc și la conducătorii organizațiilor teritoriale socialiste din Drochia și Rîșcani. "Regimul criminal PAS încearcă să
08:40
Atac cu drone în zona turistică Foros, Crimeea: trei morți și 16 răniți. Rusia acuză „terorism” ucrainean; Kievul nu a comentat # Unica.md
Un atac cu drone a lovit duminică seara zona turistică Foros, în sudul Crimeei, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 16, a anunțat Serghei Aksionov, oficialul instalat de
08:30
Echinocțiul de toamnă în Moldova: azi, 22 septembrie, la ora 21:19. Ziua și noaptea sunt egale # Unica.md
Astăzi are loc echinocțiul de toamnă: Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece aparent din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. Momentul astronomic din acest an se produce luni,
Acum 24 ore
08:20
Tragedie în raionul Rezina: un minor de 16 ani a murit după ce ATV-ul a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un Peugeot # Unica.md
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața duminică, 21 septembrie, pe traseul L/206 din raionul Rezina, după ce ATV-ul pe care îl conducea fără permis a ieșit pe contrasens
08:10
Zeci de mii de maghiari au protestat la Budapesta împotriva campaniilor plătite de stat ale lui Viktor Orbán. Organizatorii cer referendum pentru interzicerea reclamelor finanțate public # Unica.md
Zeci de mii de persoane au ieșit duminică în stradă la Budapesta pentru a protesta împotriva premierului Viktor Orbán și a campaniilor sale de promovare finanțate din bani publici, acțiuni
08:00
Trump, la omagiul pentru Charlie Kirk: „Un martir al conservatorismului”. Atac la „radicalii de stânga”, critici la adresa lui Biden și promisiunea „Salvați Chicago” # Unica.md
Adresându-se publicului de pe State Farm Stadium (Arizona), președintele SUA, Donald Trump, a deschis discursul evocând „șocul" și „doliul" Americii după uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Liderul de la Casa
08:00
Operațiune de amploare în Moldova: peste 250 de percheziții ale INI și PCCOCS, cu sprijin „Fulger” și SIS, într-un dosar privind pregătirea de dezordini coordonate din Rusia # Unica.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu proc
