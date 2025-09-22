Kremlinul respinge acuzațiile Estoniei privind încălcarea spațiului aerian. NATO: incident „periculos”; ONU și Alianța convoacă reuniuni de urgență
Unica.md, 22 septembrie 2025 14:50
Kremlinul a respins luni acuzațiile Estoniei potrivit cărora trei avioane rusești MiG-31 ar fi încălcat vineri spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei, la câteva ore înainte ca Consiliul de Securitate
• • •
Acum 15 minute
15:00
Râbnița: băiețel de 4 ani spitalizat după ce a înghițit 6 pastile de bromhexină. Autoritățile reamintesc regulile de siguranță
Un copil de 4 ani din Râbnița a ajuns la spital după ce a înghițit șase pastile de bromhexină. Incidentul s-a produs pe 18 septembrie și a fost raportat de
Acum 30 minute
14:50
14:50
Soroca: peste 1.000 de piese de mobilier școlar donate de Olanda. 19 școli echipate cu bănci și scaune noi
Un transport umanitar cu 1.062 de unități de mobilier școlar, donat de Fundația Global Aid Network (GAiN) din Olanda împreună cu parteneri locali, a ajuns în raionul Soroca. 19 instituții
Acum o oră
14:40
Fostul deputat PDM Constantin Țuțu, anunțat în căutare. Judecătoria Chișinău (Buiucani) a admis parțial cererea procurorilor
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare, potrivit unei decizii pronunțate astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Măsura
14:30
Incendiu de vegetație la Coștangalia, Cimișlia: trei hectare afectate. IGSU avertisment pentru populație
Pompierii din sudul țării au intervenit duminică, 21 septembrie, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit la periferia satului Coștangalia, raionul Cimișlia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
14:30
Doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Victima, sechestrată, bătută și jefuită; alți martori au tăcut de teamă
Doi bărbați din municipiul Chișinău, în vârstă de 47 și 36 de ani, au fost trimiși în judecată pentru multiple infracțiuni, inclusiv șantaj, tâlhărie și huliganism agravat, anunță Procuratura. Potrivit
14:20
Drochia: femeie de 86 de ani, decedată după o agresiune. Suspect ar fi un paroh, a fost reținut pentru 72 de ore
O femeie de 86 de ani a murit sâmbătă, 20 septembrie, în localitatea Șalvirii Vechi, raionul Drochia, după ce ar fi fost agresată, relatează NordNews. Poliția a fost alertată în
14:20
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni, astăzi, 22 septembrie, pe strada Miorița din Capitală. Potrivit Poliției, un șofer de 49 de
Acum 2 ore
13:40
Toamna aduce cu ea mai mult decât frunze arămii și seri răcoroase. Este sezonul în care sălile de evenimente prind viață: nunți, cumătrii, aniversări, întâlniri de familie. Și odată cu
Acum 4 ore
13:00
Rusia resimte după 3 ani sancțiunile impuse împotriva unui domeniu cheie și se adresează forurilor internaționale pentru ridicarea lor
Rusia a solicitat Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO) să faciliteze relaxarea sancțiunilor care îi limitează accesul la piese de schimb și survoluri, calificând restricțiile impuse după invazia Ucrainei drept „măsuri
13:00
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, pentru prima dată nași. Artista a împărtășit imagini și un mesaj emoționant: „Să vă iubiți cel puțin o veșnicie!"
Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, au devenit pentru prima oară nași, moment pe care artista l-a marcat pe rețelele sociale cu imagini de la cununia civilă și un
12:50
Campionatul Național la Trântă (seniori), la Călărași: peste 100 de sportivi, 12 echipe. Liviu Maluda câștigă categoria absolută și berbecul tradițional
Peste 100 de sportivi din 12 echipe au participat la ediția din acest an a Campionatului Național la Trântă, rezervat seniorilor, găzduit de orașul Călărași la Școala Sportivă Specializată de
12:40
Ședința privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc, amânată. Avocatul din oficiu, preluat de ambulanță; acuzații de tergiversare în dosarul „Frauda Bancară"
Ședința de astăzi, în care urma să fie examinată cererea de judecare separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Furtul miliardului", a fost amânată după ce avocatul din oficiu, Alexandru
12:40
Percheziții în patru penitenciare din țară, în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă coordonate din Federația Rusă
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, în dimineața zilei de astăzi, în patru instituții penitenciare din țară au fost desfășurate percheziții în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de
11:30
Turcia elimină taxele de retorsiune impuse SUA în 2018, semnal înaintea vizitei lui Erdogan la New York și întâlnirii cu Donald Trump
Turcia a anunțat luni că a eliminat taxele vamale de retorsiune introduse în 2018 asupra importurilor din Statele Unite, care vizau o gamă largă de produse – de la autoturisme
11:20
Valentina Naforniță, externată la trei zile după naștere: „A fost divin și suntem acasă". Soprana și Cristian Spătaru i-au prezentat lumii pe gemenii Rafael și Carol
Emoții și bucurie în familia sopranei Valentina Naforniță: artista a fost externată la doar trei zile după ce i-a adus pe lume, într-o maternitate privată, pe gemenii Rafael și Carol.
Acum 6 ore
11:10
Bloomberg: Documente indică un plan rusesc de a influența alegerile din R. Moldova și de a submina parcursul european
Rusia a elaborat o strategie multi-direcțională de intervenție în alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie, cu scopul de a eroda susținerea pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și
11:10
Salată crescută fără soare și fără pământ: City Farm, ferma verticală din Chișinău dezvoltată cu sprijinul ODA
Cum arată o fermă unde plantele nu cresc în sol și nu au nevoie de soare? La City Farm, compania fondată de antreprenorul Dumitru Albot, salatele și florile comestibile sunt
10:50
Coliziune între o motocicletă și un automobil pe Șoseaua Muncești, intersecție cu str. Cetatea Chilia
Noaptea trecută, în jurul orei 21:22, o motocicletă și un automobil s-au ciocnit la intersecția Șoseaua Muncești cu strada Cetatea Chilia, în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit poliției, în accident
10:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță finalizarea lucrărilor de reconstrucție a podului de șosea din localitatea Buțeni, raionul Hâncești, situat pe drumul public G104.1 R3 – Buțeni – Molești –
10:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău limitează accesul în terminal între 25–30 septembrie
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău anunță că, în perioada 25 septembrie (ora 00:00) – 30 septembrie (ora 23:59), vor fi aplicate măsuri de acces limitat în terminalul aerogării.
10:40
Caz de bullying la Rezina: familie mută copilul după un an de plângeri fără rezultat. Avocatul pregătește plângere la CEDO
Un nou caz de eșec instituțional în combaterea violenței școlare zguduie opinia publică: o elevă din Rezina ar fi fost agresată repetat, psihologic și fizic, de un coleg, fără ca
10:40
Bronz mondial pentru Moldova: Vitalie Eriomenco urcă pe podium la Zagreb, la 63 kg greco-roman
Luptătorul moldovean de greco-roman Vitalie Eriomenco a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb, impunându-se în finala mică a categoriei 63 kg în fața ucraineanului Oleksandr Hrushyn,
10:40
Șoldănești: bărbat înjunghiat de fratele său după o ceartă pe fondul alcoolului, la Răspopeni. Victima, în șoc hemoragic
Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat cu un cuțit de către fratele său, duminică seara, în jurul orei 20:10, în localitatea Răspopeni, raionul Șoldănești, potrivit
10:40
Drochia: bărbat reținut, suspectat că ar fi ucis o femeie de 86 de ani, imobilizată la pat, în Șalvirii Vechi
Un bărbat de 60 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de omorul unei femei de 86 de ani, țintuită la pat, în localitatea Șalvirii Vechi,
10:30
CNA: peste 150 de percheziții naționale în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală și spălare de bani. La Chișinău, ridicări de peste 20 milioane lei
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că, săptămâna trecută, a efectuat peste 150 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova în dosare ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor
Acum 8 ore
09:10
Igor Dodon despre perchezițiile matinale: "Au loc descinderi la conducătorii PSRM din Drochia și Rîșcani"
Liderul PSRM, Igor Dodon, afirmă că perchezițiile anunțate luni dimineață de oamenii legii au loc și la conducătorii organizațiilor teritoriale socialiste din Drochia și Rîșcani. "Regimul criminal PAS încearcă să
08:40
Atac cu drone în zona turistică Foros, Crimeea: trei morți și 16 răniți. Rusia acuză „terorism" ucrainean; Kievul nu a comentat
Un atac cu drone a lovit duminică seara zona turistică Foros, în sudul Crimeei, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 16, a anunțat Serghei Aksionov, oficialul instalat de
08:30
Echinocțiul de toamnă în Moldova: azi, 22 septembrie, la ora 21:19. Ziua și noaptea sunt egale
Astăzi are loc echinocțiul de toamnă: Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece aparent din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. Momentul astronomic din acest an se produce luni,
08:20
Tragedie în raionul Rezina: un minor de 16 ani a murit după ce ATV-ul a int
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața duminică, 21 septembrie, pe traseul L/206 din raionul Rezina, după ce ATV-ul pe care îl conducea fără permis a ieșit pe contrasens ... Post-ul Tragedie în raionul Rezina: un minor de 16 ani a murit după ce ATV-ul a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un Peugeot apare prima dată în Unica.md.
08:10
Zeci de mii de maghiari au protestat la Budapesta împotriva campaniilor plătite de stat ale lui Viktor Orbán. Organizatorii cer referendum pentru interzicerea reclamelor finanțate public # Unica.md
Zeci de mii de persoane au ieșit duminică în stradă la Budapesta pentru a protesta împotriva premierului Viktor Orbán și a campaniilor sale de promovare finanțate din bani publici, acțiuni ... Post-ul Zeci de mii de maghiari au protestat la Budapesta împotriva campaniilor plătite de stat ale lui Viktor Orbán. Organizatorii cer referendum pentru interzicerea reclamelor finanțate public apare prima dată în Unica.md.
08:00
Trump, la omagiul pentru Charlie Kirk: „Un martir al conservatorismului”. Atac la „radicalii de stânga”, critici la adresa lui Biden și promisiunea „Salvați Chicago” # Unica.md
Adresându-se publicului de pe State Farm Stadium (Arizona), președintele SUA, Donald Trump, a deschis discursul evocând „șocul” și „doliul” Americii după uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Liderul de la Casa ... Post-ul Trump, la omagiul pentru Charlie Kirk: „Un martir al conservatorismului”. Atac la „radicalii de stânga”, critici la adresa lui Biden și promisiunea „Salvați Chicago” apare prima dată în Unica.md.
08:00
Operațiune de amploare în Moldova: peste 250 de percheziții ale INI și PCCOCS, cu sprijin „Fulger” și SIS, într-un dosar privind pregătirea de dezordini coordonate din Rusia # Unica.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger” și angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au descins în această dimineață ... Post-ul Operațiune de amploare în Moldova: peste 250 de percheziții ale INI și PCCOCS, cu sprijin „Fulger” și SIS, într-un dosar privind pregătirea de dezordini coordonate din Rusia apare prima dată în Unica.md.
07:30
E o zi bună pentru ordine, planuri scurte și decizii pragmatice. Scrie ce ai de făcut în 3 puncte, începe cu cel mai greu 30 de minute și cere un ... Post-ul Horoscopul zilei – luni: clarificări, priorități scurte și un restart disciplinat apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
01:40
Cea mai vârstnică persoana din lume a declarat că ar celebra „cum se cuvine” dacă regele i-ar face o vizită, iar dorință i-a fost împlinită de Regele Charles # Unica.md
Regele Charles s-a întâlnit cu Ethel Caterham, recunoscută din aprilie drept cea mai vârstnică persoană din lume la 116 ani, după decesul călugăriței braziliene Sister Inah Canabarro Lucas, relatează Sky ... Post-ul Cea mai vârstnică persoana din lume a declarat că ar celebra „cum se cuvine” dacă regele i-ar face o vizită, iar dorință i-a fost împlinită de Regele Charles apare prima dată în Unica.md.
01:30
Funeraliile lui Charlie Kirk | Donald Trump participă la ceremonia de înmormântare din Arizona, alături de zeci de mii de oameni # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, și lideri proeminenți ai mișcării „Make America Great Again” au adus duminică un omagiu activistului conservator Charlie Kirk, a cărui ucidere a devenit un moment-cheie în ... Post-ul Funeraliile lui Charlie Kirk | Donald Trump participă la ceremonia de înmormântare din Arizona, alături de zeci de mii de oameni apare prima dată în Unica.md.
01:20
Macron: Franța va recunoaște luni statul Palestina. „Eliberarea ostaticilor, condiție clară înainte de deschiderea unei ambasade” # Unica.md
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța va recunoaște statul Palestina, declarație ce urmează să fie oficializată luni, 22 septembrie, potrivit unui interviu acordat postului american CBS și citat ... Post-ul Macron: Franța va recunoaște luni statul Palestina. „Eliberarea ostaticilor, condiție clară înainte de deschiderea unei ambasade” apare prima dată în Unica.md.
01:00
Chifteluțele de dovlecei sunt vedetele verii: ușoare, aromate și surprinzător de sățioase. Varianta grecească autentică le duce la nivelul următor cu brânză feta, verdețuri proaspete și un strop de coajă ... Post-ul Rețeta: chifteluțe grecești de dovlecei, crocante la exterior, cremoase la interior apare prima dată în Unica.md.
21 septembrie 2025
20:30
Trump: „Da, aș apăra Polonia și țările baltice” în fața unei escaladări ruse. Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni la cererea Estoniei # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a răspuns afirmativ duminică, când a fost întrebat de reporteri dacă ar sprijini apărarea Poloniei și a țărilor baltice în cazul unei intensificări a ostilităților din ... Post-ul Trump: „Da, aș apăra Polonia și țările baltice” în fața unei escaladări ruse. Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni la cererea Estoniei apare prima dată în Unica.md.
16:20
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow (Londra) – cel mai aglomerat din regiune –, au început duminică să revină treptat la normal după atacul cibernetic de ... Post-ul Aeroporturile europene revin treptat la normal după atacul cibernetic apare prima dată în Unica.md.
Ieri
12:20
Jurnalista din China care a documentat începutul pandemiei Covid-19, condamnată din nou la 4 ani de închisoare. RSF: „Persecuție flagrantă” # Unica.md
Jurnalista chineză Zhang Zhan, cunoscută pentru relatările din primele faze ale pandemiei de COVID‑19 în orașul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare la patru ani de închisoare, a anunțat ... Post-ul Jurnalista din China care a documentat începutul pandemiei Covid-19, condamnată din nou la 4 ani de închisoare. RSF: „Persecuție flagrantă” apare prima dată în Unica.md.
10:00
Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc astăzi Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) – începutul anului liturgic marian # Unica.md
Astăzi, la creștinii ortodocși pe stil vechi, toamna începe altfel: nu doar cu lumina coaptă a merelor și foșnetul frunzelor, ci cu o veste veche și mereu nouă—Nașterea Maicii Domnului. ... Post-ul Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc astăzi Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) – începutul anului liturgic marian apare prima dată în Unica.md.
09:20
Video. Vietnam câștigă Intervision 2025 la Moscova, după retragerea reprezentantei SUA. Organizatorii invocă „presiuni politice” # Unica.md
Vietnamul a fost desemnat câștigătorul concursului muzical Intervision, găzduit de Rusia, în primele ore ale dimineții de duminică, după retragerea în ultimul moment a participantei care reprezenta Statele Unite, a ... Post-ul Video. Vietnam câștigă Intervision 2025 la Moscova, după retragerea reprezentantei SUA. Organizatorii invocă „presiuni politice” apare prima dată în Unica.md.
09:20
Pe fondul popularității explozive a medicamentelor pentru slăbit de tip GLP‑1 (precum Ozempic), o echipă de la Universitatea Sichuan prezintă o alternativă non-farmaceutică: micro-biluțe comestibile, formulate din polifenoli de ceai ... Post-ul Cercetători chinezi propun un „Ozempic natural” apare prima dată în Unica.md.
09:10
Ingredientul-cheie pentru conopidă murată crocantă. Rețeta tradițională „ca la bunica”, pas cu pas # Unica.md
Conopida murată poate avea arome diferite în funcție de mirodeniile folosite, însă crocantul perfect vine dintr-o combinație simplă: oțet bun de vin alb și hrean proaspăt. Iată rețeta tradițională, cu ... Post-ul Ingredientul-cheie pentru conopidă murată crocantă. Rețeta tradițională „ca la bunica”, pas cu pas apare prima dată în Unica.md.
09:00
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, la o cină a American Cornerstone Institute, că administrația sa va face luni un anunț „foarte important” privind autismul, fără a oferi detalii, ... Post-ul Trump promite un „anunț foarte important” luni privind autismul apare prima dată în Unica.md.
05:30
Horoscopul zilei de duminică: ritm mai lent, reîncărcare și clarificări blânde care pregătesc săptămâna # Unica.md
Context astral Duminica cere ton redus și atenție la nevoile corpului. E o zi de reglaje fine: finalizezi lucruri mici, faci ordine în gânduri și tragi linii pentru săptămâna care ... Post-ul Horoscopul zilei de duminică: ritm mai lent, reîncărcare și clarificări blânde care pregătesc săptămâna apare prima dată în Unica.md.
20 septembrie 2025
22:20
Zelenski impune sancțiuni împotriva 96 de persoane și companii pro-ruse: propagandiști, oficiali ruși și 11 cetățeni moldoveni acuzați că destabilizează Moldova # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat pe 20 septembrie un decret prin care impune sancțiuni împotriva 83 de persoane fizice și 13 entități implicate în propagandă pro-rusă și în activități ... Post-ul Zelenski impune sancțiuni împotriva 96 de persoane și companii pro-ruse: propagandiști, oficiali ruși și 11 cetățeni moldoveni acuzați că destabilizează Moldova apare prima dată în Unica.md.
20:30
Arestovici: Prioritatea lui Putin este Odesa și Gurile Dunării. „Varianta mai ușoară trece prin Republica Moldova” – scenariu de destabilizare înaintea alegerilor din 28 septembrie # Unica.md
Fostul consilier prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici avertizează că obiectivul strategic al Kremlinului rămâne cucerirea litoralului ucrainean – Herson, Mîkolaiv, Odesa – pentru a tăia accesul Ucrainei la mare și a ... Post-ul Arestovici: Prioritatea lui Putin este Odesa și Gurile Dunării. „Varianta mai ușoară trece prin Republica Moldova” – scenariu de destabilizare înaintea alegerilor din 28 septembrie apare prima dată în Unica.md.
18:20
Brazilia inaugurează cea mai mare biofabrică din lume pentru țânțari cu o bacterie, arma care blochează transmiterea anumite tipuri de virusuri # Unica.md
La Curitiba a fost deschisă cea mai mare biofabrică din lume dedicată creșterii țânțarilor infectați cu bacteria Wolbachia, o metodă inovatoare de combatere a dengue, relatează Reuters, citat de news.ro. ... Post-ul Brazilia inaugurează cea mai mare biofabrică din lume pentru țânțari cu o bacterie, arma care blochează transmiterea anumite tipuri de virusuri apare prima dată în Unica.md.
