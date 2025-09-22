Barajul din Râșcani, reconstruit după 50 de ani cu sprijinul UE: investiție de 2,9 milioane de lei

11:40

Justiția este cap de afiș în campania electorală. Andrei Năstase promite un procuror general ales de popor, iar Victoria Sanduța critică evaluarea externă a judecătorilor. Acești doi candidați independenți s-au întâlnit duminică, 21 septembrie, la dezbaterile organizate de televiziunea publică, iar declarațiile concurenților au fost verificate de echipa Stop Fals la emisiunea Checkaton. Menționăm că alți doi candidați independenți, Olesea Stamate și Tatiana Crețu, nu au răspuns invitației postului public de televiziune de a participa la dezbaterile electorale.