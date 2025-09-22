Expert: Violențele postelectorale și rețeaua de corupție Șor fac parte din planul Moscovei de destabilizare
Moldova1, 22 septembrie 2025 16:30
Republica Moldova este vizată de un plan de destabilizare a procesului electoral, orchestrat și finanțat direct de Kremlin, constată expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru. Într-un interviu pentru Moldova 1, expertul a avertizat că, în eventualitatea unui eșec electoral al partidelor pro-ruse, există riscul real de escaladare a tensiunilor și declanșare a violențelor — un scenariu alimentat de rețele finanțate din exterior și susținute de grupări paramilitare.
Constantin Țuțu, dat în urmărire. PCCOCS a deschis o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei, iar presa l-a fotografiat la Tiraspol # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost dat în urmărire. Decizia a fost luată luni, 22 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea procurorilor. Acuzatorii de stat au cerut și aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, însă instanța a respins solicitarea.
Primăria Costești lansează obligațiuni municipale de 4,5 milioane de lei pentru finalizarea sistemului de canalizare # Moldova1
Primăria Costești, raionul Ialoveni, lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale în valoare de 4,5 milioane de lei. Resursele financiare obținute vor fi utilizate pentru finalizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare, un proiect esențial pentru creșterea calității vieții celor peste 8.400 de locuitori ai satului, precum și pentru protejarea mediului.
Investiție de 3.6 milioane de lei pentru pacienții din raionul Drochia. Secția terapie și geriatrie, deschisă după renovări # Moldova1
Secția de terapie și geriatrie din cadrul Spitalului Raional Drochia a fost complet renovată, în urma unei investiții de 3.6 milioane de lei, oferind pacienților și medicilor condiții moderne, după trei decenii fără reparații capitale. Noua secție a fost inaugurată luni, 22 septembrie, în prezența reprezentanților Ministerului Sănătății, administrației locale și personalului medical. Fondurile au fost alocate din bugetul de dezvoltare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Comisia Internațională Independentă a ONU pentru investigarea situației din Ucraina a prezentat Consiliului pentru Drepturile Omului noi rezultate ale activității sale. Potrivit raportului, armata rusă atacă în mod sistematic civili și infrastructura civilă din regiunea Herson, precum și din regiunile Dnipropetrovsk și Nikolaev. Se menționează separat că ținte ale acestor atacuri devin inclusiv ambulanțele și alte servicii de urgență, ceea ce împiedică salvatorii să își îndeplinească misiunea, relatează BBC News.
Corespondent al „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la M1: „Ar fi rău pentru UE dacă R. Moldova ar reveni pe orbita Rusiei” # Moldova1
Rusia își intensifică ingerințele hibride pentru a submina democrația din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, susține jurnalistul german Michael Martens, corespondent al publicației „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Într-un interviu pentru emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, jurnalistul a atras atenția că propaganda rusă urmărește să erodeze încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și să readucă țara pe orbita Moscovei, în pofida schimbărilor și progreselor semnificative din ultimii ani.
Cristina Gherasimov: „Procesul de screening a arătat că R. Moldova este mai pregătită decât se credea pentru aderarea la UE” # Moldova1
Republica Moldova a încheiat cu succes procesul de screening bilateral, o etapă esențială în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat luni, 22 septembrie, de la Bruxelles, vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.
ELECTORALA 2025 // Programele candidaților, analizate de CRJM: multe promisiuni, puține soluții concrete # Moldova1
Programele electorale ale partidelor înscrise în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 conțin numeroase declarații generale, dar puține măsuri clare și aplicabile. Concluzia se regăsește într-o analiză prezentat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), care a analizat angajamentele concurenților prin prisma statului de drept și a respectării drepturilor omului.
Echipe ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au intervenit luni, 22 septembrie, în sectorul Râșcani din Chișinău pentru a verifica nivelul de radiație.
Donald Trump a anunțat o declarație uluitoare. Potrivit Washington Post (WP), care citează patru surse, el va vorbi despre o soluție la problema autismului, legată de administrarea paracetamolului. Administrația președintelui SUA intenționează să asocieze riscul de autism la copii cu administrarea de Tylenol (paracetamol) de către femeile însărcinate. Printre argumentele invocate se numără studii realizate la Centrul Medical „Mount Sinai” din New York și la Harvard, scrie DW.
VIDEO // Noua ambasadoare a UE la Chișinău, primul mesaj pentru moldoveni: „R. Moldova va face parte din Uniunea Europeană” # Moldova1
Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, susține noua ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, în primul său mesaj public adresat cetățenilor moldoveni, de la preluarea mandatului. Oficiala europeană dă asigurări că Bruxelles-ul va rămâne alături de R. Moldova pe parcursul procesului de integrare europeană.
Reprezentanții Partidului Național Moldovenesc (PNM), Partidului Politic Alianța Moldovenii și Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM) sunt așteptați luni, 22 septembrie, la o nouă rundă de dezbateri electorale la Radio Moldova. Ediția începe la ora 19:00.
VIDEO // Investigație Nordnews: „Evrazia” lui Șor, în slujba blocurilor „Alternativa”, „Patriotic” și a Partidului „Moldova Mare” # Moldova1
Organizația neguvernamentală „Evrazia”, controlată de condamnatul fugar Ilan Șor, este implicată în acțiuni dirijate de cetățeni ai Federației Ruse privind promovarea a trei concurenți electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie – blocurile electorale „Alternativa” și „Patriotic”, precum și Partidul „Moldova Mare”.
Sute de observatori independenți sunt cu ochii pe campania electorală și vor rămâne vigilenți inclusiv în ziua alegerilor parlamentare. Ei vor raporta eventualele nereguli și vor contribui la transparența scrutinului. Cei mai mulți fac parte din Asociația neguvernamentală „Promo-LEX”, cu o vastă experiență în astfel de misiuni în R. Moldova. Observatorii sunt implicați și în campanii de informare. Ei merg prin țară și discută cu cetățenii despre importanța exercitării dreptului constituțional și a implicării civice.
Orașele și satele R. Moldova aleg Uniunea Europeană: Edilii lansează platforma „Primarii pentru Europa” # Moldova1
Cu o săptămână înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, primarii mai multor localități ale Republicii Moldova au lansat Platforma Civică „Primarii pentru Europa”, prezentată ca „un pact de responsabilitate democratică și solidaritate”. În cadrul evenimentului, edilii au adoptat o rezoluție prin care constată că integrarea europeană este „singura cale sigură, stabilă și prosperă de dezvoltare pentru Republica Moldova” și se angajează să promoveze valorile democratice, să inițieze proiecte locale și să transmită un mesaj unitar: „Orașele și satele Republicii Moldova aleg Uniunea Europeană”.
Mircea Lucescu a convocat un fotbalist din Israel pentru meciurile naționalei României din octombrie # Moldova1
Surpriză pe lista preliminară a stranierilor convocați de selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, pentru meciurile cu Republica Moldova și Austria. Fundașul central israelian cu origini românești Lisav Naif Eissat, legitimat la Maccabi Haifa, este pe listă. Convocarea sa este posibilă datorită dublei cetățenii pe care o deține și aprobării recente a FIFA, care i-a permis să reprezinte România la nivel internațional.
Deșeuri transformate în bijuterii sau mobilier: afacerea inedită a două antreprenoare din Chișinău # Moldova1
Într-o lume sufocată de deșeuri, două antreprenoare din Chișinău au găsit o soluție creativă și sustenabilă: transformă plasticul în obiecte de design, de la bijuterii unicate până la piese de mobilier moderne. Materia primă este colectată de la afacerile locale și comunitate.
Constantin Țuțu, dat în urmărire internațională. PCCOCS a deschis o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost dat în urmărire internațională. Decizia a fost luată luni, 22 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea procurorilor. Acuzatorii de stat au cerut și aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, însă instanța a respins solicitarea. Între timp, Procuratura pentru combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a pornit o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat de către fostul deputat.
ELECTORALA 2025 // Analiză INFONET: Platformele electorale, neprietenoase cu persoanele cu dizabilități # Moldova1
Doar un sfert dintre concurenții electorali înscriși la alegerile parlamentare din 28 septembrie abordează incluziunea persoanelor cu dizabilități. Unii o fac tangențial, prin prisma aspectelor sociale, iar alții se limitează exclusiv la promisiuni generale. Alianța INFONET, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități, contrată că situația este mai proastă ca la scrutinul parlamentar precedent.
Planul secret al Federației Ruse pentru a deturna rezultatele alegerilor din R. Moldova, dezvăluit de Bloomberg # Moldova1
Federația Rusă a definitivat, în primăvara anului 2025, un plan privind intervenția în alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu scopul de a perturba eforturile Guvernului de la Chișinău de a menține R. Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană (UE). Documentele analizate de prestigioasa publicație Bloomberg arată că tacticile incluse în acest plan al rușilor vizează recrutarea alegătorilor moldoveni din străinătate, organizarea de proteste violente, finanțarea partidelor pro-Kremlin și o campanie amplă de dezinformare.
Asiguratorii din Rusia au înregistrat o creștere bruscă a cererii pentru asigurarea locuințelor împotriva loviturilor de drone. Creșterea numărului de cereri de acest tip de la începutul anului este raportată de șase companii mari de asigurare, între care „Sogaz” și „Rosgosstrah”, scrie The Moscow Times, cu referire la „Kommersant”.
Ședința în dosarul „frauda bancară” a fost din nou amânată, după ce avocatul din oficiu al lui Vladimir Plahotniuc a fost preluat de ambulanță # Moldova1
Ședința de judecată programată luni, 22 septembrie în dosarul „frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat că a creat și condus o organizație criminală, a fost din nou amânată. De această dată, avocatul din oficiu al fostului lider democrat a invocat o stare de rău chiar înainte de începerea ședinței și a solicitat intervenția ambulanței, fiind preluat de echipajul medical. Precizăm că la ședința precedentă, acesta nici măcar nu s-a prezentat.
Primul bloc din nordul R. Moldova reabilitat energetic prin programul FEERM: investiție de 5,7 milioane de lei # Moldova1
Circa 180 de locatari din municipiul Bălți vor plăti facturi mai mici cu aproape o treime pentru energia termică, după ce locuințele acestora vor fi eficientizate energetic. Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) a semnat luni, 22 septembrie, cu asociația de locatari contractul de finanțare a proiectului în valoare de 5,7 milioane de lei.
Noi descinderi în preajma alegerilor parlamentare, soldate cu rețineri și ridicări de bani. Centrul Național Anticorupție anunță reținerea unei persoane în urma unor percheziții desfășurate luni dimineață, 22 septembrie, într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante.
Zeci de mii de oameni s-au adunat pe stadionul din Glendale pentru a-i aduce un ultim omagiu activistului Charlie Kirk # Moldova1
„Eroul american măreț”. Zeci de mii de oameni au participat la ceremonia de adio pentru activistul Charlie Kirk. La evenimentul care a avut loc pe stadionul din orașul Glendale, statul Arizona, au vorbit președintele SUA, Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, scrie Meduza-Live, cu referire la BBC News.
Rapid București a suferit prima înfrângere în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 10-a, „alb-vișiniii” au pierdut cu 1:2 pe teren propriu în fața echipei Hermannstadt Sibiu. Giuleștenii au deschis scorul în minutul 59. Alexandru Dobre a marcat din afara careului.
DEZBATERI electorale la Moldova 1: Năstase propune alegerea procurorului general de către popor, Sanduța critică evaluarea judecătorilor # Moldova1
Justiția este cap de afiș în campania electorală. Andrei Năstase promite un procuror general ales de popor, iar Victoria Sanduța critică evaluarea externă a judecătorilor. Acești doi candidați independenți s-au întâlnit duminică, 21 septembrie, la dezbaterile organizate de televiziunea publică, iar declarațiile concurenților au fost verificate de echipa Stop Fals la emisiunea Checkaton. Menționăm că alți doi candidați independenți, Olesea Stamate și Tatiana Crețu, nu au răspuns invitației postului public de televiziune de a participa la dezbaterile electorale.
Republica Moldova intră în ultima săptămână de campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, un scrutin de importanță majoră pentru viitorul țării. Pentru a-i ajuta pe alegători să înțeleagă mai bine procesele electorale, Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere si Corecte (CALC), anunță lansarea compartimentului dedicat acestui scrutin pe platforma alegeri.md.
Echipa Restului Lumii a cucerit pentru a 3-a oară trofeul Laver Cup. Trupa pregătită de legendarul Andre Agassi a învins Echipa Europei cu 15-9.
Regim limitat de acces la Aeroport, din 25 septembrie. Decizie dictată de managementul de risc # Moldova1
Doar pasagerii cu bilet, personalul autorizat și echipajele aeronavelor vor avea acces în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, începând cu data de 25 septembrie. Regimul special de acces a fost decis de Grupul de management al riscurilor și va fi aplicat până pe 30 septembrie, ora 23:59.
R. Moldova încheie procesul de screening la Bruxelles. Ultimul capitol – legislația financiară # Moldova1
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, anunță ultima zi de screening bilateral pentru Republica Moldova. Împreună cu experții Comisiei Europene, delegația moldovenească discută luni, 22 septembrie, la Bruxelles, Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare, care încheie întregul proces de screening bilateral.
Expert militar ucrainean: Kievul ar putea ajuta Republica Moldova în schimbul controlului asupra Cobasnei # Moldova1
Ucraina ar putea oferi Republicii Moldova sprijin militar pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria, în schimbul obținerii controlului asupra depozitului de muniții de la Cobasna. Declarația a fost făcută de expertul militar ucrainean Aleksandr Kovalenko, la emisiunea SCANER de la Moldova 1.
Moldova 1, the public broadcaster, launched the first edition of its election debates for the parliamentary elections on September 28. Four independent candidates—Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța, and Tatiana Crețu—were invited to participate in the discussions. However, only two of them, Andrei Năstase and Victoria Sanduța, came to the debates.
Atacuri aeriene în Ucraina: victime la Zaporojie, Kiev și Sumî. Trei morți în Crimeea, în urma unor drone ucrainene # Moldova1
Rusia a lansat în noaptea de luni, 22 septembrie, noi atacuri asupra Ucrainei. Orașul Zaporojie a fost lovit cu cel puțin cinci bombe aeriene, în urma cărora două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, una fiind în stare gravă, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov.
Proteste în Ungaria: Zeci de mii de oameni au manifestat împotriva premierului Viktor Orban # Moldova1
Proteste de amploare în Ungaria. Zeci de mii de oameni au manifestat duminică, 21 septembrie, pe străzile Budapestei, acuzându-l pe premierul ungar Viktor Orban că organizează consultări publice costisitoare, folosind fonduri publice, în scopuri partizane, transmite AFP și segabg.com. Guvernul naționalist ungar intenționează să lanseze în octombrie o consultare publică privind impozitele, după ce un site apropiat puterii a afirmat că opoziția planifică creșteri de impozite dacă va ajunge la putere cu ocazia alegerilor parlamentare din 2026.
Percheziții de amploare în R. Moldova, inclusiv în penitenciare: peste 100 de persoane sunt vizate într-un dosar de destabilizare coordonată din Rusia # Moldova1
Peste 250 de percheziții sunt efectuate în această dimineață de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate. Acțiunile vizează peste 100 de persoane din mai multe localități ale țării.
Deserturi japoneze, produse în R. Moldova și exportate în UE: „Prima reacție a consumatorilor europeni a fost: wow” # Moldova1
Deserturi japoneze, produse în Republica Moldova și exportate în Uniunea Europeană - este performanța unor antreprenori inspirați de mochi, o prăjitură tradițională din Japonia. Desertul a fost adaptat: pasta dulce de fasole roșie folosită de bucătarii niponi a fost înlocuită cu o cremă fină, mai exact o combinație între mousse și înghețată.
Tragedie la Rezina: un adolescent de 16 ani a murit după ce ATV-ul său s-a lovit cu un automobil # Moldova1
Un minor de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier. Tragedia s-a produs pe 21 septembrie, în jurul orei 14:10, pe drumul de acces spre localitatea Păpăuți din raionul Rezina.
Postul public Moldova 1 a lansat prima ediție a dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. La discuții au fost invitați cei patru candidați independenți – Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu –, însă doar doi dintre ei, Andrei Năstase și Victoria Sanduța, s-au prezentat în platou.
Corespondență Dan Alexe // Ce reprezintă al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei # Moldova1
Comisia Europeană și-a prezentat săptămâna trecută foaia de parcurs pentru a pune capăt utilizării energiei rusești până la sfârșitul anului 2027. Petrolul rusesc reprezintă acum 3% din importurile europene, față de 27% înainte de război.
Traficul rutier va fi suspendat total pe strada Nicolae Costin din capitală. Restricțiile sunt anunțate în perioada 22-23 septembrie, în intervalul orelor 09:00-20:00.
Un agricultor din comuna Tohatin, municipiul Chișinău, cultivă usturoi și ceapă - două culturi cu potențial ridicat, dar slab exploatate în țara noastră. Gheorghe Scutaru a adus soiuri din străinătate și este hotărât să-și dezvolte afacerea, mai ales că Republica Moldova dispune de acces complet și fără taxe vamale pentru exportul usturoiului către Uniunea Europeană.
Diaspora moldovenească din Belgia se pregătește intens de alegerile parlamentare din 28 septembrie. În acest weekend, mai mulți voluntari au mers în locurile unde conaționalii obișnuiesc să trimită sau să ridice colete, pentru a le oferi informații despre secțiile de votare deschise în această țară.
Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt de o importanță critică. Scrutinul va marca viitorul generației următoare. O spune jurnalistul și scriitorul Alexandru Popescu, care a îndemnat fiecare cetățean să fie activ civic și să se prezinte la urne.
Zimbru Chișinău a câștigat episodul 121 din „El Clasico de Moldova”. În derby-ul etapei a 13-a a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal, „galben-verzii” au învins cu 2:0 pe marea lor rivală, Sheriff Tiraspol.
Forțele aeriene germane au anunțat că au trimis, duminică dimineață, două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, scrie Reuters.
Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina. Liderii acestor țări au făcut astăzi anunțul. Cu toții au vorbit despre un pas ireversibil către pace în Orientul Mijlociu. Drept reacție, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că nu va exista niciodată un stat palestinian și a acuzat țările care recunosc Palestina că recompensează „terorismul monstruos al Hamas”.
