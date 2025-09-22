SINTEZA ELECTORALĂ/ Noi investigații sub acoperire în rețeaua Rusiei, pașaportul rusesc din familia Greceanîi, peste 250 de percheziții pentru destabilizări

Jurnaliștii de la NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor. Timp de cinci luni, jurnaliștii au lucrat „cot la cot” cu oameni trimiși de Moscova, au intrat în cercul lor de încredere și au ajuns chiar să „presteze” servicii în interesul...

