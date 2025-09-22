În perioada 22-26 septembrie, în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cantemir vor fi oferite consultații stomatologice gratuite pentru copii
Ziarul de Garda, 22 septembrie 2025 10:10
În perioada 22-26 septembrie, în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cantemir echipele mobile de medici specialiști vor oferi servicii stomatologice gratuite copiiilor, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Conform comunicatului de presă emis de CNAM, graficul acordării consultațiilor profilactice va fi următorul:...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
10:30
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe același podium de premiere la Campionatul European de para judo, obținând medalia de argint și, respectiv, medalia de bronz, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Ion Basoc a ajuns până în finala categoriei de greutate de +95 kg, categoria J1, unde a cedat...
Acum 15 minute
10:20
În perioada 25-30 septembrie va fi limitat accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor # Ziarul de Garda
În perioada 25 septembrie, începând cu ora 00:00, până la 30 septembrie, ora 23:59, vor fi instituite măsuri privind accesul limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, ca urmare a a deciziei Grupului de management a riscurilor, anunță Poliția de Frontieră. Accesul în terminal va fi permis doar pasagerilor care dețin bilet și...
Acum 30 minute
10:10
În perioada 22-26 septembrie, în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cantemir vor fi oferite consultații stomatologice gratuite pentru copii # Ziarul de Garda
În perioada 22-26 septembrie, în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cantemir echipele mobile de medici specialiști vor oferi servicii stomatologice gratuite copiiilor, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Conform comunicatului de presă emis de CNAM, graficul acordării consultațiilor profilactice va fi următorul:...
10:10
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni într-o ședință de urgență pentru a discuta acuzațiile Estoniei privind aeronavele militare rusești care i-au încălcat spațiul aerian # Ziarul de Garda
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni într-o ședință de urgență astăzi, 22 septembrie pentru a discuta acuzațiile Estoniei privind aeronavele militare rusești care i-au încălcat spațiul aerian, scrie CNN. Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei pe 19 septembrie, rămânând acolo timp de 12 minute înainte de...
Acum o oră
10:00
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. RISE Moldova a descoperit că Oxana Greceanîi...
09:50
La Moscova, mama unui tânăr mobilizat a fost reținută de poliție în timp ce organiza un pichet solitar. „Fiului grav rănit nu i s-a permis să se întoarcă acasă de trei ani” # Ziarul de Garda
La Moscova, forțele de securitate au reținut-o pe Lidiya Egorova, mama unui soldat rus mobilizat, care organiza un pichet solitar în fața clădirii Ministerului Apărării din Rusia, scrie Novaya Gazeta Europa. Egorova își filma pichetul. Acesta a fost programat să coincidă cu a treia aniversare a mobilizării din Rusia. Ea ținea o pancartă pe care...
Acum 2 ore
09:20
UPDATE/ Percheziții la două organizații teritoriale ale PSRM, în dosarul dezordinilor în masă. 250 de percheziții în toată țara, cu implicarea INI, PCCOCS, FULGER și SIS # Ziarul de Garda
UPATE 8:48 Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a scris într-o postare pe Facebook că mai multe percheziții au loc la conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). Acesta acuză partidul de guvernare că astfel „încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere”. „Maia Sandu și...
09:00
UPDATE/ Cele peste 250 de percheziții în dosarul dezordinilor în masǎ ar avea loc la PSRM # Ziarul de Garda
UPATE 8:48 Liderul socialiștilor, Iagor Dodon, a scris într-o postare pe Facebook că mai multe percheziții au loc la conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). Acesta acuză partidul de guvernare că astfel „încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere”. „Maia Sandu și...
08:50
LIVE TEXT/ Trei morți în Zaporijjea, după un atac rusesc. Război în Ucraina, ziua 1307 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:44 În dimineața zilei de 22 septembrie, trupele ruse au bombardat Zaporijjea cu bombe aeriene. În urma atacului inamic, trei persoane au murit, a anunțat șeful administrației regionale Ivan Fedorov. Potrivit lui, Rusia a lansat cel puțin cinci atacuri asupra orașului. Au fost vizate obiective civile și industriale. În urma atacului inamicului, au fost...
Acum 4 ore
08:30
Oamenii legii efectuează în dimineața zilei de 22 septembrie peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale, informează Poliția. „Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii...
Acum 24 ore
19:00
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 persoane din R. Moldova. Printre cei sancționați Victoria Furtuna, Evghenia Guțul și Bogdan Țîrdea # Ziarul de Garda
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 persoane din R. Moldova care promovează discursuri pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a semnat sâmbătă, 20 septembrie, trei decrete pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Astfel, potrivit decretului, printre cei sanționați se numără Victoria Furtună, Evghenia Guțul,...
18:10
LIVE TEXT/ Peste 15 000 de soldați ruși mobilizați au fost uciși în Ucraina, identificați de o anchetă media. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Publicația de presă independentă rusă Mediazona și serviciul rusesc al BBC au relatat duminică, 21 septembrie, că au confirmat identitățile a 15 000 de soldați ruși mobilizați uciși în Ucraina, transmite presa ucraineană. Analiza arată că 42% dintre aceste decese au avut loc în primul an după ce președintele Vladimir Putin a anunțat „mobilizarea...
17:40
Marea Britanie a recunoscut oficial Palestina ca stat. Canada și Australia i-au urmat exemplul # Ziarul de Garda
Premierul britanic Keir Starmer susține că soluția cu două state va reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni, a transmis G4Media. „Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și a unei soluții cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat prim-ministrul britanic pe X. Sir Keir Starmer a declarat...
17:20
Arestovici și Nevzorov, avertisment dur înainte de alegeri: „Putin va transforma R. Moldova într-o gaură sângeroasă spre Odesa” # Ziarul de Garda
Fostul consilier prezidențial ucrainean, Oleksii Arestovici și Alexander Nevzorov, fost deputat al Dumei de Stat din Adunarea Federală a Rusiei și jurnalist, avertizează că Rusia schimbă direcția operațiunilor sale strategice și urmărește preluarea controlului asupra R. Moldova. „R. Moldova organizează alegeri parlamentare peste șapte zile (28 septembrie). Logica planului Rusiei este simplă: înlăturarea Maiei Sandu...
16:10
LIVE TEXT/ Rușii bombardează Kosteantînivka cu artilerie, o persoană fiind ucisă. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:05 În orașul Kosteantînivka din regiunea Donețk, un bărbat a fost ucis, iar clădiri rezidențiale și instalații de infrastructură au fost avariate în urma bombardamentelor rusești, scrie Ukrinform. „Am primit informații despre un alt bombardament asupra orașului Kosteantînivka. Armata rusă a deschis focul cu artilerie tubulară asupra zonelor rezidențiale ale orașului. În urma bombardamentului,...
15:40
BBC/ Cum își propune o rețea de știri false, finanțată de Rusia, să perturbe alegerile din Europa # Ziarul de Garda
BBC a descoperit că o rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice dintr-un stat est-european. Cu ajutorul unui reporter sub acoperire, au descoperit că rețeaua promitea să plătească participanții dacă ar posta propagandă pro-rusă și știri false care subminează partidul de guvernământ pro-UE din Moldova înainte de scrutinul parlamentar din 28...
15:10
Estonia declară că NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei după incursiunea în spațiul aerian # Ziarul de Garda
Răspunsul NATO la ultima provocare a Rusiei a demonstrat că alianța este pregătită să folosească forța dacă este necesar, a declarat ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, pentru agenția de presă estoniană ERR sâmbătă, 20 septembrie, transmite The Kyiv Independent. Declarația vine în urma escaladării recente a provocărilor rusești în spațiul aerian NATO. „Am văzut vineri că...
14:40
CEC lansează o campanie de prevenire a dezinformării înainte de alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) dă startul duminică, 21 septembrie, unei campanii „7 moduri de a recunoaște dezinformarea”, pentru că potrivit CEC, „informațiile false circulă tot mai intens”. Astfel, CEC anunță că în următoarele zile va împărtăși 7 sfaturi simple și practice care vă vor ajuta să identificați...
14:10
LIVE TEXT/ Ucraina are o nouă dronă maritimă masivă, care ar putea amenința podul Crimeea al Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:55 Ucraina a arătat drona subacvatică TOLOKA la expoziția Defense Tech Valley 2025 de la Lviv, scrie The Kyiv Indepedent. Deși platforma este cunoscută de aproximativ un an, abia acum a fost prezentată publicului. Sistemul dispune de trei variante capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 2000 de kilometri. Compacta TLK-150 este...
14:00
Medicritica/ Narațiune despre intervenția militară a României în regiunea transnistreană după ziua alegerilor, răspândită coordonat pe Telegram pornind de la „surse” poloneze # Ziarul de Garda
Pe data de 19 septembrie, mai multe canale anonime de Telegram au „avertizat” că România s-ar pregăti să intervină militar în regiunea transnistreană în cazul unei escaladări a situației în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Făcând trimitere la un articol al publicației poloneze Myśl Polska, postările insinuează că operațiunea se va desfășura la solicitarea...
13:50
Narațiune despre intervenția militară a României în regiunea transnistreană după ziua alegerilor, răspândită coordonat pe Telegram pornind de la „surse” poloneze # Ziarul de Garda
Pe data de 19 septembrie, mai multe canale anonime de Telegram au „avertizat” că România s-ar pregăti să intervină militar în regiunea transnistreană în cazul unei escaladări a situației în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Făcând trimitere la un articol al publicației poloneze Myśl Polska, postările insinuează că operațiunea se va desfășura la solicitarea...
13:00
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 persoane din R. Moldova. Printre cei sancționați Victoria Furtuna, Evghenia Guțul și Bogdan Țîrdea # Ziarul de Garda
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 persoane din R. Moldova promovează discursuri pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a semnat sâmbătă, 20 septembrie, trei decrete pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Astfel, potrivit decretului, printre cei sanționați se numără Victoria Furtună, Evghenia Guțul, Bogdan...
11:30
LIVE TEXT/ Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis o persoană și au rănit altele opt. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:20 Cel puțin un civil a fost ucis și alți opt răniți în atacurile rusești din Ucraina, desfășurate în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 21 septembrie, scrie presa ucraineană. În regiunea Donețk, un civil a fost ucis în Pokrovsk, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin . Atacurile rusești din regiunea Cernihiv au rănit un bărbat în vârstă de...
10:40
Situaţia drepturilor omului în Rusia s-a înrăutăţit de la declanşarea războiului în Ucraina, a declarat raportoarea specială a ONU pentru situaţia drepturilor omului în Federaţia Rusă, Mariana Kaţarova, menţionând folosirea torturii şi implicarea personalului medical în aceste abuzuri, transmite G4Media. Experta ONU a subliniat că autorităţile ruse au reprimat sistematic opozanţii de la începutul invaziei...
Ieri
10:10
LIVE TEXT/ Ucraina a reușit să doboare peste 30 de drone din cele 54 pe care le-a lansat Rusia. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 În noaptea de 21 septembrie, forțele ruse au atacat cu 54 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Millerovo, Breansk, Primorsko-Akhtarsk, raportează Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile REB și sistemele fără pilot, grupurile...
09:20
Armata israeliană și-a continuat atacul asupra orașului Gaza și a Fâșiei Gaza sâmbătă, 20 septembrie, demontând sonde subterane și structuri cu capcane în atacuri care au ucis cel puțin 60 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza, scrie Reuters. Atacul a avut loc în contextul în care 10 țări, inclusiv Australia, Belgia, Marea Britanie și...
20 septembrie 2025
16:50
Procedurile de înregistrare și procesul de eliberare a documentelor de stare civilă vor fi simplificate din 1 noiembrie # Ziarul de Garda
Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi și lansarea Sistemului informaţional „Acte Stare Civilă”, procedurile de înregistrare a faptelor și evenimentelor de stare civilă, precum și procesul de eliberare a documentelor de stare civilă de către Agenția Servicii Publice (ASP) vor fi simplificate semnificativ, potrivit unui comunicat al Agenției. Modificările la Legea nr. 100/2001...
16:20
LIVE TEXT/ Zelenski se va întâlni cu Trump la Adunarea Generală a ONU. Război în Ucraina, ziua 1305 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:15 Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, în timpul Adunării Generale a ONU, care va avea loc între 21 și 24 septembrie la New York. Declarația lui Zelenski a avut loc în timpul unei întâlniri cu jurnaliști, conform presei din Ucraina. Zelenski a clarificat că...
15:50
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu extensia falsă...
15:40
Un autobuz de pasageri înmatriculat în R. Moldova a fost implicat într-un accident pe autostrada Kiev-Odesa # Ziarul de Garda
Accidentul în care a fost implicat un autobuz înmatriculat în R. Moldova a avut loc lângă Odesa în noaptea de 19 septembrie, potrivit presei locale din Ucraina. Nu au existat victime. Nu se știe exact cum s-a produs accidentul sau cine a fost vinovat. „Autobuzul care transporta pelerini evrei hasidici a fost implicat într-un accident...
15:20
Un nou raport constată că circuitul apei pe planetă este din ce în ce mai „neregulat și extrem” # Ziarul de Garda
Ciclul global al apei a devenit „din ce în ce mai neregulat și extrem”, cu oscilații violente între secetă și inundații, ceea ce reprezintă o mare problemă pentru economii și societăți, potrivit unui raport publicat joi de Organizația Meteorologică Mondială, transmite CNN. Ciclul apei se referă la sistemul complex prin care apa se mișcă în jurul...
14:40
LIVE TEXT/ 2 morți și 32 de răniți într-un atac rusesc de mare amploare cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1305 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:30 Rusia a lansat un atac de mare amploare cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene în noaptea de 20 septembrie, ucigând cel puțin două persoane și rănind alte 32, au raportat oficialii, potrivit Kyiv Independent. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că apărarea aeriană a țării a doborât 552 de drone, 2 rachete...
14:10
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, despăgubiri de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate din Muzeul Drents din Olanda # Ziarul de Garda
Ministerul Culturii din România a anunţat, sâmbătă, 20 septembrie, că țara a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, potrivit News.ro. „Muzeul Naţional de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare,...
13:40
ANSA recheamă cuișoarele de la două mărci comerciale pentru că ar conține „niveluri neconforme ale unui compus chimic” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că operatorii din domeniul alimentar Kaufland SRL și Forward International SRL reheamă de la consumatori cuișoarele produse de două mărci comerciale. Potrivit ANSA, este vorba despre marca comercială „Kamis” și „Galeo”. Motivul rechemării produselor: Niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit clorpirifos. „Consumatorii care au procurat produsele...
13:00
Apeluri la nesupunere: cum încearcă narațiunile pro-Kremlin să pregătească terenul pentru haos electoral în R. Moldova # Ziarul de Garda
În ultimele zile, mai multe canale de Telegram și figuri politice pro-Kremlin au lansat apeluri directe către polițiști și carabinieri „să fie de partea poporului”, contestând legitimitatea anchetelor penale împotriva unor lideri de partide și portretizând guvernarea drept „represivă și coruptă”. Experții în combaterea dezinformării consultați de Ziarul de Gardă avertizează că aceste mesaje sunt...
12:30
LIVE TEXT/ O persoană a fost ucisă și câțiva lucrători medicali răniți în atacuri rusești în regiunea Cernihiv. Război în Ucraina, ziua 1305 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 O persoană a fost ucisă și opt rănite, inclusiv trei lucrători medicali, în atacurile rusești din regiunea Cernihiv în ultimele 24 de ore. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de șeful Administrației Militare Regionale Cernihiv, Viacheslav Chaus, pe Telegram. Se observă că un rezident în vârstă de 62 de ani a fost...
12:20
Aeroporturile din Berlin și Bruxelles avertizează că sunt întârzieri după un atac informatic # Ziarul de Garda
Aeroporturile din Berlin și Bruxelles se confruntă sâmbătă, 20 septembrie, cu urmările unui atac informatic și avertizează că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate, transmite dpa, potrivit Agerpres. Pe site-ul de internet al aeroportului din capitala Belgiei a apărut un anunț conform căruia furnizorul de servicii de check-in și îmbarcare a...
12:10
121 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia fiecare de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari, potrivit MEC. Instituțiile beneficiare au participat la Programul de Granturi Școlare, anunțat anterior de Ministerul Educației și Cercetării, și au fost selectate în bază de...
11:40
Atenție FALS: Procurorii PCCOCS NU au solicitat liste ale pacienților, potențiali infractori, de la policlinici # Ziarul de Garda
Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) atenționeazǎ instituțiile publice şi cetǎțenii cu privire la un document pretins semnat de procurorul-şef al PCCOCS, adresat policlinicilor din Chişinău, la subiectul unei pretinse „investigări penale a unei răpiri.” Potrivit PCCOCS, aşa-zisul document a apărut în spațiul public, solicitând de la conducătorii medicali liste ale persoanelor...
11:20
VIDEO/Profil de candidat: Blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” # Ziarul de Garda
După ce au discutat la aceeași masă în țara lui Putin, Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev au revenit la originile lor politice – adică alături de comuniștii lui Vladimir Voronin, cel care i-a propulsat în scena politică pe fiecare dintre ei. Au format împreună Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul...
11:00
Povestea unui „turist” kenyan, păcălit la Sankt Petersburg și dus într-o tabără militară: „Ai semnat cu armata” # Ziarul de Garda
Un kenyan prins de armata ucraineană povestește cum a fost păcălit la Sankt Petersburg, apoi trimis în război de ruși după doar o săptămână de pregătire într-o tabără militară. Acesta afirmă că și-a dat jos uniforma și a fugit spre liniile din fața sa, implorând „Nu mă trimiteți înapoi în Rusia. Voi fi ucis!”, scrie...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Valeriu Urschi, unul dintre cititorii ZdG din satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, este locotenent major de poliție în rezervă, veteran al Războiului pentru Independență. Periodic, Valeriu Urschi ne scrie, abordând subiecte importante. În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cititorul ZdG ne-a împărtășit punctul său de vedere privind situația preelectorală. Cine și de ce protestează?...
10:00
Timp de mai bine de trei ani, mai multe magazine sociale ambulate, pe patru roți, care fac parte din rețeaua „Merișor”, a cărei beneficiar final este politicianul fugar la Moscova, Ilan Șor, au activat, până de curând, la limita legii. Și asta, din cauza unor angajați ai unor subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța...
09:40
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă, 20 septembrie, că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spațiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave rusești, relatează AFP, citat de Agerpres. „Pe 19 septembrie (…) trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Carelia către un aerodrom...
09:30
LIVE TEXT/ Regiunea Odesa a fost din nou ținta atacurilor Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1305 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:20 Noaptea trecută, Rusia a atacat regiunea Odesa, au anunțat salvatorii Serviciului de Urgențe al Ucrainei. „Atacul a dus la un incendiu într-un depozit agricol și la distrugerea unei clădiri de depozitare cu utilaje agricole. Pompierii și voluntarii au stins rapid incendiul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, potrivit Serviciului de Urgență al...
09:00
VIDEO/ „Dreptate” pentru Valeriu Boboc? | Sute de percheziții | Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română și mii de conturi de TikTok blocate | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Oamenii legii au efectuat sute de percheziții în toată Moldova. Ce au descoperit aceștia, vă spunem în această ediție. Tot astăzi vorbim despre reținerea, după 10 ani, a unui fost polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc în aprilie 2009. Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită...
19 septembrie 2025
22:10
Polonia: Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de securitate a platformei petroliere din Marea Baltică # Ziarul de Garda
Două avioane de vânătoare rusești au zburat la joasă altitudine deasupra platformei petroliere Petrobaltic, a informat serviciul de frontieră al Poloniei vineri seara, 19 septembrie, potrivit Novaia Gazeta Europe. „Zona de securitate a platformei a fost încălcată. Forțele armate ale Poloniei și alte servicii au fost informate în legătură cu acest incident”, au declarat reprezentanții...
22:00
LIVE TEXT/ Zelenski: Ucraina deschide exportul controlat de arme. Război în Ucraina, ziua 1304 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:55 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat lansarea exportului controlat de armament ucrainean pentru a acoperi deficitul și a asigura producția la scară largă a mijloacelor de apărare necesare, scrie Unian. Peste două săptămâni vor fi prezentate trei platforme de export: pentru cooperarea cu SUA, cu partenerii europeni și cu alte țări care au...
20:50
Profil de integritate: Constantin Starîș. Participarea la ședințe unde era Putin și „Ordinul de Onoare” acordat de Voronin # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
20:20
Diana Șoșoacă, citată în calitate de suspect la Parchetul General: este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență # Ziarul de Garda
Diana Șoșoacă, șefa pro-rusă a partidului extremist SOS, a fost citată, marți, 16 septembrie, la Parchetul General, în calitate de suspect, conform unei citații pe care europarlamentara a arătat-o într-un video, pe Facebook, vineri seară, 19 septembrie. Surse judiciare au confirmat pentru G4Media autenticitatea documentului. Șoșoacă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.