În perioada 22-26 septembrie, în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cantemir vor fi oferite consultații stomatologice gratuite pentru copii

Oamenii legii au efectuat sute de percheziții în toată Moldova. Ce au descoperit aceștia, vă spunem în această ediție. Tot astăzi vorbim despre reținerea, după 10 ani, a unui fost polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc în aprilie 2009. Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită...