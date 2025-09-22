Studiu alegeri 2025: Ce promisiuni ce vizează justiția și drepturile omului sunt făcute în programele electorale?
Ziarul de Garda, 22 septembrie 2025 13:20
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a lansat astăzi, 22 septembrie 2025, o analiză din perspectiva drepturilor omului și a statului de drept a programelor electorale ale tuturor concurenților înscriși la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. CRJM scrie că studiul scoate în evidență un aspect esențial pentru dezbaterea publică: deși reformele în justiție sunt invocate în programele...
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # Ziarul de Garda
Din 18 septembrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 7 octombrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,46%,...
Studiu alegeri 2025: Ce promisiuni ce vizează justiția și drepturile omului sunt făcute în programele electorale?
Pompierii au lichidat un incendiu de vegetație uscată pe o suprafață de circa 3 ha în raionul Cimișlia # Ziarul de Garda
Pompierii din sudul țării, au intervenit în după-amiaza zilei de 21 septembrie pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată produs la periferia satului Coștangalia, raionul Cimișlia, raportează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:35. Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 3 ha...
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens, scrie Europa Liberă. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Pe 22 septembrie, magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție cu privire la anunțarea în...
Conferința caritabilă The Moldova Project cu Urania Cremene a mobilizat sute de părinți pentru schimbare # Ziarul de Garda
Asociația Obștească The Moldova Project a organizat, pe 20 septembrie, conferința „Cum să mă înțeleg cu copilul, indiferent dacă are 2, 8 sau 15 ani?”, susținută de Urania Cremene, una dintre cele mai apreciate experte în educație parentală din România. Evenimentul a reunit sute de părinți, cadre didactice și specialiști din domeniul educației, interesați să...
Profil de integritate: Elena Grițco. Consiliera municipală a municipiului Bălți cu venituri declarate care abia acoperă minimul de existență # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Încă o medalie pentru R. Moldova de la Campionatele Europene de lupte: Vitalie Eriomenco a urcat pe podium # Ziarul de Garda
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a adus țării noastre a doua medalie de bronz de la Campionatele Europene de lupte, rezervate seniorilor, anunță într-un comunicat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În finala mică a categoriei de greutate de până la 63 kg, sportivul moldovean l-a învins la limită pe ucraineanul Oleksandr Hrushyn, cu un...
O persoană a fost reținută în urma perchezițiilor efectuate de CNA la Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală # Ziarul de Garda
O persoană a fost reținută în urma mai multor acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. În dimineața zilei de astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul...
„Nicio greșeală”. Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni „colective” din partea liderilor europeni # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron a emis un avertisment, afirmând că recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO au fost acte deliberate de agresiune, nu o greșeală, și a solicitat noi sancțiuni pentru a readuce Moscova la masa negocierilor, potrivit Kyiv Post. În cadrul emisiunii Face the Nation de la CBS News, Macron a respins sugestiile,...
11:30
Trăim în vremuri în care tehnologia ne aduce aproape, dar în același timp ne poate rătăci. Imagini care par autentice, înregistrări video care seamănă perfect cu realitatea, titluri fabricate pe site-uri ce imită publicații serioase… toate acestea circulă cu viteză și pot influența emoțiile și deciziile noastre. În anii electorali, aceste instrumente devin arme de manipulare, iar...
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat # Ziarul de Garda
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda Bancară” a fost din nou amânată. Motivul: cu doar zece minute înainte de începutul ședinței, avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, a fost preluat de ambulanță și transportat la Institutul de Medicină Urgentă. Astăzi, 22...
NORDNEWS/ Cinci luni sub acoperire // Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală # Ziarul de Garda
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat...
Portugalia recunoaște oficial statul Palestina. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Paulo Rangel la misiunea Portugaliei la ONU din New York, scrie postul TV portughez sicnoticias.pt. Anterior, Marea Britanie, Canada și Australia au luat aceeași decizie. „Declarația de recunoaștere proclamată aici este rezultatul direct al deciziei luate de Consiliul de Miniștri la 18...
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura Generală (PG). Potrivit acuzării înaintate de procurori, inculpatul, în toamna...
Lucrările de reconstrucție a podului din Buțeni au fost finalizate. Valoarea investiției ajunge la 12,3 milioane de lei # Ziarul de Garda
Lucrările de reconstrucție a podului de șosea situat în localitatea Buțeni, pe drumul public G104.1 R3 -Buțeni-Molești – G104, km 5,14, r-nul Hîncești, au fost finalizate, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND), fiind reluată circulația pe pod. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 12,3 milioane de lei, mijloace financiare alocate din Fondul Rutier. Construit...
LIVE TEXT/ Ucraina a lovit pentru prima dată în istorie două avioane amfibii rusești Be-12. A fost lovit și un elicopter Mi-8. Război în Ucraina, ziua 1307 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:41 Pe 21 septembrie, în timpul atacului asupra Crimeii ocupate temporar, unitățile speciale militare ale Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei „Prizrak” au lovit două avioaneantiaeriene rusești Be-12 „Ciaika”. Despre acest lucru a informat Direcția Generală de Informații a Ucrainei, potrivit hromadske. Potrivit sursei, lovitura asupra Be-12 este prima din istorie....
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe același podium de premiere la Campionatul European de para judo, obținând medalia de argint și, respectiv, medalia de bronz, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Ion Basoc a ajuns până în finala categoriei de greutate de +95 kg, categoria J1, unde a cedat...
În perioada 25-30 septembrie va fi limitat accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor # Ziarul de Garda
În perioada 25 septembrie, începând cu ora 00:00, până la 30 septembrie, ora 23:59, vor fi instituite măsuri privind accesul limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, ca urmare a a deciziei Grupului de management a riscurilor, anunță Poliția de Frontieră. Accesul în terminal va fi permis doar pasagerilor care dețin bilet și...
În perioada 22-26 septembrie, în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cantemir vor fi oferite consultații stomatologice gratuite pentru copii # Ziarul de Garda
În perioada 22-26 septembrie, în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cantemir echipele mobile de medici specialiști vor oferi servicii stomatologice gratuite copiiilor, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Conform comunicatului de presă emis de CNAM, graficul acordării consultațiilor profilactice va fi următorul:...
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni într-o ședință de urgență pentru a discuta acuzațiile Estoniei privind aeronavele militare rusești care i-au încălcat spațiul aerian # Ziarul de Garda
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni într-o ședință de urgență astăzi, 22 septembrie pentru a discuta acuzațiile Estoniei privind aeronavele militare rusești care i-au încălcat spațiul aerian, scrie CNN. Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei pe 19 septembrie, rămânând acolo timp de 12 minute înainte de...
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. RISE Moldova a descoperit că Oxana Greceanîi...
La Moscova, mama unui tânăr mobilizat a fost reținută de poliție în timp ce organiza un pichet solitar. „Fiului grav rănit nu i s-a permis să se întoarcă acasă de trei ani” # Ziarul de Garda
La Moscova, forțele de securitate au reținut-o pe Lidiya Egorova, mama unui soldat rus mobilizat, care organiza un pichet solitar în fața clădirii Ministerului Apărării din Rusia, scrie Novaya Gazeta Europa. Egorova își filma pichetul. Acesta a fost programat să coincidă cu a treia aniversare a mobilizării din Rusia. Ea ținea o pancartă pe care...
UPDATE/ Percheziții la două organizații teritoriale ale PSRM, în dosarul dezordinilor în masă. 250 de percheziții în toată țara, cu implicarea INI, PCCOCS, FULGER și SIS # Ziarul de Garda
UPDATE/ Cele peste 250 de percheziții în dosarul dezordinilor în masǎ ar avea loc la PSRM
LIVE TEXT/ Trei morți în Zaporijjea, după un atac rusesc. Război în Ucraina, ziua 1307 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:44 În dimineața zilei de 22 septembrie, trupele ruse au bombardat Zaporijjea cu bombe aeriene. În urma atacului inamic, trei persoane au murit, a anunțat șeful administrației regionale Ivan Fedorov. Potrivit lui, Rusia a lansat cel puțin cinci atacuri asupra orașului. Au fost vizate obiective civile și industriale. În urma atacului inamicului, au fost...
Oamenii legii efectuează în dimineața zilei de 22 septembrie peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale, informează Poliția. „Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii...
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 persoane din R. Moldova. Printre cei sancționați Victoria Furtuna, Evghenia Guțul și Bogdan Țîrdea # Ziarul de Garda
LIVE TEXT/ Peste 15 000 de soldați ruși mobilizați au fost uciși în Ucraina, identificați de o anchetă media. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Publicația de presă independentă rusă Mediazona și serviciul rusesc al BBC au relatat duminică, 21 septembrie, că au confirmat identitățile a 15 000 de soldați ruși mobilizați uciși în Ucraina, transmite presa ucraineană. Analiza arată că 42% dintre aceste decese au avut loc în primul an după ce președintele Vladimir Putin a anunțat „mobilizarea...
Marea Britanie a recunoscut oficial Palestina ca stat. Canada și Australia i-au urmat exemplul # Ziarul de Garda
Premierul britanic Keir Starmer susține că soluția cu două state va reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni, a transmis G4Media. „Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și a unei soluții cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat prim-ministrul britanic pe X. Sir Keir Starmer a declarat...
Arestovici și Nevzorov, avertisment dur înainte de alegeri: „Putin va transforma R. Moldova într-o gaură sângeroasă spre Odesa” # Ziarul de Garda
Fostul consilier prezidențial ucrainean, Oleksii Arestovici și Alexander Nevzorov, fost deputat al Dumei de Stat din Adunarea Federală a Rusiei și jurnalist, avertizează că Rusia schimbă direcția operațiunilor sale strategice și urmărește preluarea controlului asupra R. Moldova. „R. Moldova organizează alegeri parlamentare peste șapte zile (28 septembrie). Logica planului Rusiei este simplă: înlăturarea Maiei Sandu...
LIVE TEXT/ Rușii bombardează Kosteantînivka cu artilerie, o persoană fiind ucisă. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:05 În orașul Kosteantînivka din regiunea Donețk, un bărbat a fost ucis, iar clădiri rezidențiale și instalații de infrastructură au fost avariate în urma bombardamentelor rusești, scrie Ukrinform. „Am primit informații despre un alt bombardament asupra orașului Kosteantînivka. Armata rusă a deschis focul cu artilerie tubulară asupra zonelor rezidențiale ale orașului. În urma bombardamentului,...
BBC/ Cum își propune o rețea de știri false, finanțată de Rusia, să perturbe alegerile din Europa # Ziarul de Garda
BBC a descoperit că o rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice dintr-un stat est-european. Cu ajutorul unui reporter sub acoperire, au descoperit că rețeaua promitea să plătească participanții dacă ar posta propagandă pro-rusă și știri false care subminează partidul de guvernământ pro-UE din Moldova înainte de scrutinul parlamentar din 28...
Estonia declară că NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei după incursiunea în spațiul aerian # Ziarul de Garda
Răspunsul NATO la ultima provocare a Rusiei a demonstrat că alianța este pregătită să folosească forța dacă este necesar, a declarat ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, pentru agenția de presă estoniană ERR sâmbătă, 20 septembrie, transmite The Kyiv Independent. Declarația vine în urma escaladării recente a provocărilor rusești în spațiul aerian NATO. „Am văzut vineri că...
CEC lansează o campanie de prevenire a dezinformării înainte de alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) dă startul duminică, 21 septembrie, unei campanii „7 moduri de a recunoaște dezinformarea”, pentru că potrivit CEC, „informațiile false circulă tot mai intens”. Astfel, CEC anunță că în următoarele zile va împărtăși 7 sfaturi simple și practice care vă vor ajuta să identificați...
LIVE TEXT/ Ucraina are o nouă dronă maritimă masivă, care ar putea amenința podul Crimeea al Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:55 Ucraina a arătat drona subacvatică TOLOKA la expoziția Defense Tech Valley 2025 de la Lviv, scrie The Kyiv Indepedent. Deși platforma este cunoscută de aproximativ un an, abia acum a fost prezentată publicului. Sistemul dispune de trei variante capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 2000 de kilometri. Compacta TLK-150 este...
Medicritica/ Narațiune despre intervenția militară a României în regiunea transnistreană după ziua alegerilor, răspândită coordonat pe Telegram pornind de la „surse” poloneze # Ziarul de Garda
Medicritica/ Narațiune despre intervenția militară a României în regiunea transnistreană după ziua alegerilor, răspândită coordonat pe Telegram pornind de la „surse" poloneze

Pe data de 19 septembrie, mai multe canale anonime de Telegram au „avertizat" că România s-ar pregăti să intervină militar în regiunea transnistreană în cazul unei escaladări a situației în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Făcând trimitere la un articol al publicației poloneze Myśl Polska, postările insinuează că operațiunea se va desfășura la solicitarea...
Narațiune despre intervenția militară a României în regiunea transnistreană după ziua alegerilor, răspândită coordonat pe Telegram pornind de la „surse" poloneze
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 persoane din R. Moldova. Printre cei sancționați Victoria Furtuna, Evghenia Guțul și Bogdan Țîrdea
LIVE TEXT/ Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis o persoană și au rănit altele opt. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:20 Cel puțin un civil a fost ucis și alți opt răniți în atacurile rusești din Ucraina, desfășurate în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 21 septembrie, scrie presa ucraineană. În regiunea Donețk, un civil a fost ucis în Pokrovsk, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin . Atacurile rusești din regiunea Cernihiv au rănit un bărbat în vârstă de...
Situaţia drepturilor omului în Rusia s-a înrăutăţit de la declanşarea războiului în Ucraina, a declarat raportoarea specială a ONU pentru situaţia drepturilor omului în Federaţia Rusă, Mariana Kaţarova, menţionând folosirea torturii şi implicarea personalului medical în aceste abuzuri, transmite G4Media. Experta ONU a subliniat că autorităţile ruse au reprimat sistematic opozanţii de la începutul invaziei...
LIVE TEXT/ Ucraina a reușit să doboare peste 30 de drone din cele 54 pe care le-a lansat Rusia. Război în Ucraina, ziua 1306 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 În noaptea de 21 septembrie, forțele ruse au atacat cu 54 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Millerovo, Breansk, Primorsko-Akhtarsk, raportează Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile REB și sistemele fără pilot, grupurile...
Armata israeliană și-a continuat atacul asupra orașului Gaza și a Fâșiei Gaza sâmbătă, 20 septembrie, demontând sonde subterane și structuri cu capcane în atacuri care au ucis cel puțin 60 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza, scrie Reuters. Atacul a avut loc în contextul în care 10 țări, inclusiv Australia, Belgia, Marea Britanie și...
Procedurile de înregistrare și procesul de eliberare a documentelor de stare civilă vor fi simplificate din 1 noiembrie # Ziarul de Garda
Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi și lansarea Sistemului informaţional „Acte Stare Civilă”, procedurile de înregistrare a faptelor și evenimentelor de stare civilă, precum și procesul de eliberare a documentelor de stare civilă de către Agenția Servicii Publice (ASP) vor fi simplificate semnificativ, potrivit unui comunicat al Agenției. Modificările la Legea nr. 100/2001...
LIVE TEXT/ Zelenski se va întâlni cu Trump la Adunarea Generală a ONU. Război în Ucraina, ziua 1305 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:15 Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, în timpul Adunării Generale a ONU, care va avea loc între 21 și 24 septembrie la New York. Declarația lui Zelenski a avut loc în timpul unei întâlniri cu jurnaliști, conform presei din Ucraina. Zelenski a clarificat că...
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu extensia falsă...
Un autobuz de pasageri înmatriculat în R. Moldova a fost implicat într-un accident pe autostrada Kiev-Odesa # Ziarul de Garda
Accidentul în care a fost implicat un autobuz înmatriculat în R. Moldova a avut loc lângă Odesa în noaptea de 19 septembrie, potrivit presei locale din Ucraina. Nu au existat victime. Nu se știe exact cum s-a produs accidentul sau cine a fost vinovat. „Autobuzul care transporta pelerini evrei hasidici a fost implicat într-un accident...
Un nou raport constată că circuitul apei pe planetă este din ce în ce mai „neregulat și extrem” # Ziarul de Garda
Ciclul global al apei a devenit „din ce în ce mai neregulat și extrem”, cu oscilații violente între secetă și inundații, ceea ce reprezintă o mare problemă pentru economii și societăți, potrivit unui raport publicat joi de Organizația Meteorologică Mondială, transmite CNN. Ciclul apei se referă la sistemul complex prin care apa se mișcă în jurul...
LIVE TEXT/ 2 morți și 32 de răniți într-un atac rusesc de mare amploare cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1305 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:30 Rusia a lansat un atac de mare amploare cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene în noaptea de 20 septembrie, ucigând cel puțin două persoane și rănind alte 32, au raportat oficialii, potrivit Kyiv Independent. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că apărarea aeriană a țării a doborât 552 de drone, 2 rachete...
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, despăgubiri de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate din Muzeul Drents din Olanda # Ziarul de Garda
Ministerul Culturii din România a anunţat, sâmbătă, 20 septembrie, că țara a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, potrivit News.ro. „Muzeul Naţional de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare,...
ANSA recheamă cuișoarele de la două mărci comerciale pentru că ar conține „niveluri neconforme ale unui compus chimic” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că operatorii din domeniul alimentar Kaufland SRL și Forward International SRL reheamă de la consumatori cuișoarele produse de două mărci comerciale. Potrivit ANSA, este vorba despre marca comercială „Kamis” și „Galeo”. Motivul rechemării produselor: Niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit clorpirifos. „Consumatorii care au procurat produsele...
