Studiu alegeri 2025: Ce promisiuni ce vizează justiția și drepturile omului sunt făcute în programele electorale?

Ciclul global al apei a devenit „din ce în ce mai neregulat și extrem”, cu oscilații violente între secetă și inundații, ceea ce reprezintă o mare problemă pentru economii și societăți, potrivit unui raport publicat joi de Organizația Meteorologică Mondială, transmite CNN. Ciclul apei se referă la sistemul complex prin care apa se mișcă în jurul...