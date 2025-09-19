Igor Grosu îndeamnă cetățenii să voteze asumat și să raporteze coruperea electorală

15:10

Cel puțin 195 de consumatori noi (gospodării) din patru localități din raioanele Cimișlia și Leova, deservite de întreprinderea „Cimișlia-gaz”, vor fi racordați la rețeaua de distribuție a gazelor după finalizarea lucrărilor de extindere a acesteia, în cadrul Programului investițional pentru anul 2025. De menționat că în trei sate procesul a fost deja finisat, inclusiv construcția […]