PAS: Împreună mergem în direcția corectă!

Curentul.md, 20 septembrie 2025 19:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a pornit dimineață în ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile parlamentare. "Am pornit prin țară! Au rămas 7 zile în care putem ajunge la fiecare ușă și poartă, să explicăm oamenilor că ne votăm viitorul! Împreună, mergem în direcția corectă! Pe 28 septembrie, votăm PAS!", a scris partidul.
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
18:40
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a efectuat o vizită de lucru în Regatul Unit, unde s-a întâlnit cu membrii comunității moldovenești din Hull, Northampton și Londra, precum și cu reprezentanți ai autorităților britanice. Vizita a avut ca obiectiv principal identificarea problemelor cu care se confruntă diaspora și prezentarea angajamentelor sale […]
Acum 2 ore
17:50
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu care, prin munca lor, fac Moldova mai verde. Șefa statului le-a mulțumit pentru dedicație și contribuția acestora la programul național de împădurire lansat în 2023. „Datorită silvicultorilor, programul național de împădurire prinde viață: de […]
Acum 12 ore
10:40
Adresare către diplomați și observatori. INIMA MOLDOVEI: Suntem lipsiți de dreptul element de a ne apăra # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat diplomaților și observatorilor acreditați în Republica Moldova pentru alegerile parlamentare. Adresarea sa are la bază un nou abuz al puterii în raport cu Partidul Republican „Inima Moldovei”. Irina Vlah a amintit că în precedenta sa adresare s-a referit la decizia abuzivă a Comisiei Electorale Centrale, care, […]
Ieri
17:40
Lucrările de reconstrucție a tronsonului de cale ferată din satul Văleni, raionul Cahul, înaintează într-un ritm susținut, anunță CFM. La 17 septembrie 2025, directorul general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Serghei Cotelinic, a efectuat o vizită de lucru pe șantier, unde a fost pusă în funcțiune o instalație specializată, capabilă să foreze […]
17:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 23 septembrie 2025, ora 11:00, fiind propuse 12 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 496 654 lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau de depozitare. Prin depunerea […]
17:10
Lucrările de reparație pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16 avansează constant. Între localitățile Reteni și Păscăuți, echipele de muncitori au finalizat așternerea stratului de beton asfaltic tip BAD 22,4 pe sectorul cuprins între kilometrii 3,12 și 5,85. În etapa următoare sunt prevăzute lucrări pentru aplicarea stratului de uzură, […]
16:40
UE lansează proiectul ETaC în Republica Moldova pentru consolidarea comerțului și competitivității # Curentul.md
Uniunea Europeană, în parteneriat cu OCDE și Centrul Internațional pentru Comerț (ITC) a lansat oficial proiectul EU4Business: Empowering Trade and Competitiveness in Eastern Partnership Countries (ETaC), o inițiativă menită să sprijine dezvoltarea comerțului și consolidarea competitivității în țările Parteneriatului Estic. Proiectul vizează consolidarea competitivității economice în țările Parteneriatului Estic, prin promovarea reformelor în domeniul facilitării […]
16:10
Ziua Mondială a Salubrizării este un prilej pentru implicarea în activități de curățenie și creștere a conștientizării că fiecare dintre noi are un impact asupra mediului. Astfel, cetățenii sunt încurajați să iasă la curățenie alături de familie, prieteni sau vecini, fie că e vorba de păduri, parcuri, străzile din localitate sau curțile de blocuri. Colectarea […]
16:10
Două persoane din mun. Chișinău, cercetate penal de CNA și procurori pentru trafic de influență cu o mită de 16 000 euro # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unei cauze de trafic de influență, în care este vizat un cuplu din capitală. Persoanele sunt bănuite că ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la doi figuranți într-o cauză penală, în schimbul influențării unor agenți publici și […]
15:40
17 familii din nordul Moldovei vor beneficia de locuințe eficiente energetic cu sprijinul programului guvernamental FEERM # Curentul.md
Alte 17 familii din raioanele Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani și Sîngerei vor beneficia de locuințe mai confortabile și mai eficiente energetic, datorită sprijinului acordat de Guvern, Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), gestionat de CNED. Aceste finanțări sunt oferite în cadrul Produsului de finanțare „Eficiența […]
15:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Este absolut evident că Ministerul Justiţiei execută o comandă politică # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii. Potrivit partidului, această decizie este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei”. „Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici măcar decizia instanţei de judecată, pe marginea hotărârii Comisiei Electorale […]
15:00
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, spune că educația este un pilon central în programul său și a îndemnat profesioniștii din educație să sprijine inițiativele dedicate acestui domeniu. „Dragi pedagogi,Voi modelați viitorul Moldovei. Educația este un pilon central în programul meu: un sistem modern, bine finanțat, care respectă munca dvs. și pregătește generații […]
14:40
Trafic suspendat pe bd. Ștefan cel Mare, în contextul Festivalului Etniilor, ediția a XXIV-a # Curentul.md
Sistarea circulației transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Sfatul Țării, în contextul evenimentului „Festivalul Etniilor”, ediția a XXIV-a. Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 20.09.205, ora 08:00 – 21.09.2025, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și […]
14:30
Ion Ceban: Blocul electoral Alternativ va monitoriza atent acțiunile PAS și nu va permite manipularea opiniei publice # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a comentat zvonurile potrivit cărora, unii deputați ar urma să părăsească blocul după ce ajung în Parlament. Astfel, în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Gheorghe Gonța, Ion Ceban, a subliniat că aceste zvonuri sunt lansate din interiorul PAS, care știe deja că nu va obține majoritatea. […]
14:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” a contestat decizia CEC: A fost încălcat principiul de prezumția nevinovăției! # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” a contestat astăzi „decizia ilegală” a Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care a fost emis avertisment Blocului Electoral Patriotic și sesizat Ministerul Justiției pentru limitarea activității partidului. Anunțul a fost făcut de Irina Vlah, liderul partidului, într-o postare pe Telegram. Politiciana a spus că, „într-o țară democratică, CEC e responsabil de […]
13:40
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, a lansat un îndemn către cetățeni să voteze asumat, dar și să raporteze cazurile de corupere electorală. „Oameni buni, suntem martorii cum poliția și CNA zi de zi fac percheziții în întreaga țară. Se încearcă din nou prin diferite metode să corupă procesul electoral pentru alegerile parlamentare din […]
13:20
Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată. Procuratura informează că, în urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene, la 18 septembrie 2025, a fost anulată decizia Ministerului Justiției al Republicii Elene privind suspendarea procedurii de extrădare a […]
12:40
Peste 50 de companii din domeniul sănătății vor participa la ediția a XXVIII-a „MoldMedizin & MoldDent” # Curentul.md
Cu suportul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, la CIE „Moldexpo”, va avea loc Expoziția „MoldMedizin & MoldDent”, ediția a XXVIII-a. Evenimentul va fi inaugurat pe 25 septembrie 2025, pavilionul central al „Moldexpo”. La expoziție vor participle peste 50 de companii, dintre care 30 în premieră. Program zilnic: 25 – 26 septembrie, 10:00 – 18:00; 27 […]
12:10
ANTA informează operatorii de transport rutier internațional: UE introduce sistemul electronic EES la frontierele Schengen, din 12 octombrie # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că, începând cu 12 octombrie curent, Uniunea Europeană introduce noul sistem electronic de control la frontiera externă a spațiului Schengen (EES). Potrivit comunicatului oficial al Comisiei Europene, implementarea noului sistem se va realiza treptat, pe o perioadă de șase luni, la nivelul tuturor statelor […]
11:40
Candidatul Blocului electoral patriotic, Vlad Batrîncea, a avut întrevederi cu colectivele fabricii „Ionel” și companiei „DAAC-Hermes” din Chișinău. În discuțiile purtate, Vlad Batrîncea a abordat situația actuală din țară, subliniind degradarea statului, a economiei și a sferei sociale. Totodată, candidatul a prezentat programul Blocului, evidențiind necesitatea unei noi guvernări care să oprească declinul și să […]
11:10
Blocul ALTERNATIVA: „Dezvoltarea regională este fundamentul unei Moldove moderne și echilibrate” # Curentul.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 19 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, programul de dezvoltare regională, subliniind că fără sate și orașe prospere nu se poate vorbi despre o Moldovă europeană. „Astăzi, multe localități rămân în urmă: drumurile sunt sparte, spitalele nu mai corespund, școlile au nevoie de reparații, iar tinerii sunt obligați […]
10:30
Ambasadorul Canadei i-a răspuns la scrisoare. Irina Vlah: Lupta pentru adevăr continuă! # Curentul.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republica „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic, a anunțat că a primit răspuns la scrisoarea adresată Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Canadei în Republica Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti, Gavin Buchan, în care a solicitat să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate […]
10:10
Șeful Executivului a apreciat sprijinul constant al Suediei în realizarea reformelor democratice și aspirațiilor europene ale Moldovei # Curentul.md
Dezvoltarea cooperării moldo-suedeze, colaborarea în diverse sectoare și proiectele concrete, cu impact direct asupra cetățenilor, au fost discutate de premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Regatului Suedez, Petra Lärke. Șeful Executivului a apreciat sprijinul constant în realizarea reformelor democratice și aspirațiilor europene ale țării noastre, accentuând că Suedia este unul dintre cei mai mari […]
09:40
Premierul Recean: Avem asigurată certitudinea securității livrărilor de gaze naturale în sezonul de iarnă # Curentul.md
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prezidată de premierul Dorin Recean. „Vreau să apreciez munca echipelor care au asigurat achiziția a peste 90% din necesitățile de gaze naturale pentru următorul sezon. Astfel, la ziua […]
09:10
Maia Sandu: „Cooperarea transfrontalieră, cheia prosperității și stabilității Moldovei” # Curentul.md
Președinta Maia Sandu a participat, ieri, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și de delegații ale autorităților regionale și locale din Ucraina și Polonia. În mesajul său, Președinta Maia […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Carabinierii au intervenit pentru aplanarea unui conflict la o stație de transport public din Chișinău # Curentul.md
În seara zilei de ieri, pe strada Alba Iulia din capitală, carabinierii au fost alertați de un trecător despre un conflict izbucnit între trei bărbați, cu vârste între 23 și 31 de ani, aflați la o stație de transport public. Echipajul a intervenit prompt, reușind să calmeze spiritele și să separe persoanele implicate. Ulterior, acestea […]
17:10
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26,8% în perioada ianuarie-august 2025 și constituie 60 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-august 2025 au fost identificate 1 205 persoane fizice ce […]
16:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) atenționează în privința unui „nou fals”. „Mai mulți cetățeni au primit sms-uri în care, din partea PAS, li se promite remunerație financiară pentru vot. Sms-urile vin de pe un număr de telefon clonat, care imită numărul oficial al partidului. Sms-urile sunt un FALS grosolan. PAS nu oferă bani pentru voturi!! […]
15:40
Igor Munteanu răspunde acuzațiilor de legături pro-ruse: „Nu am fost și nu sunt implicat” # Curentul.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o adresare video, a făcut o serie de precizări cu referire la zvonurile din spațiul public și a subliniat că nu are nicio legătură cu grupuri sau persoane ostile democrației, cu interese rusești sau planuri nocive pentru Moldova. În adresare, politicianul a menționat: „Stimați cetățeni, Vreau […]
15:20
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, efectuează o vizită în Marea Britanie. El a avut deja discuții cu reprezentanții partidului de guvernare, Laburist, despre soluțiile îmbunătățirii acordului Marea Britanie – Republica Moldova, astfel ca toți moldovenii din Marea Britanie să poată preschimba permisele de conducere, nu doar cei cu reședință de cinci ani […]
15:10
În perioada 18–30 septembrie, traficul rutier pe strada Nicolae Costin, între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, va fi restricționat parțial din cauza lucrărilor de reparație, conform dispoziției Primăriei municipiului Chișinău. Poliția Națională recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere instalate în zonă, să manifeste prudență și să dea dovadă de respect față de ceilalți participanți […]
14:40
Astăzi, 18 septembrie 2025, noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, domnul Aurel Baciu, a fost prezentat efectivului de către ministra Afacerilor Interne, doamna Daniella Misail-Nichitin. Conducerea MAI a adus mulțumiri și recunoștință fostului șef al IGSU, colonelului serviciului intern Oprea Alexandru, pentru activitatea desfășurată și proiectele realizate. Ministra a subliniat […]
14:10
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că, de la începutul acestei campanii, CUB simte un val de ură, acuzații și agresiune fără precedent, simpatizanții fiind atacați verbal, iar fruntașii partidului CUB fiind etichetați de către oameni, care se prezintă drept pro-europeni autentici, ca fiind asociați cu grupuri ostile democrației. „Ni se […]
14:00
Igor Grosu: „Mai sunt 10 zile de gândit. Iar pericolele, din păcate, nu sunt o invenție” # Curentul.md
Igor Grosu, liderul și capul de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), astăzi, în cadrul evenimentului „7 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de vot” organizat de PAS, a declarat că „mai sunt 10 zile de gândit. Iar pericolele, din păcate, nu sunt o invenție a noastră, sunt reale”. „De asta rugămintea […]
13:50
Adresare către observatori. Irina Vlah le solicită să monitorizeze cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” # Curentul.md
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a venit astăzi cu o nouă adresare către observatorii internaţionali şi naţionali, care monitorizează campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Ea a spus că adresarea „e determinată de un abuz evident al […]
13:40
Igor Dodon i-a scris redactorului agenției Bloomberg: Apare o bănuială serioasă că publicația Dvs. și jurnalistul participă activ la crearea unui scandal artificial # Curentul.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat o scrisoare deschisă către redactorul agenției Bloomberg, John Micklethwait, în care spune că bănuiește că publicația „participă activ la crearea unui scandal artificial”, cu scopul de a-i denigra reputația: „Stimate domnule Micklethwait, Am primit o scrisoare destul de provocatoare din partea jurnalistului Dvs., Alberto Nardelli, în care sunt formulate […]
13:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba găgăuză, 1 827 în limba bulgară […]
12:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat planul de digitalizare a Republicii Moldova până în 2030 # Curentul.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Candidatul la funcția de deputat, Cornel Iațco, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Programul blocului are ca obiectiv principal modernizarea serviciilor publice, sprijinirea inovației și consolidarea economiei prin tehnologie. „Viitorul Republicii Moldova depinde de capacitatea noastră […]
12:10
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu colectivul fabricii de cărămidă din satul Chircă. Participanții la întâlnire au discutat despre modalitățile de relansare a economiei și industriei Moldovei. Liderul PSRM a prezentat inițiativele Blocului Patriotic, printre care – crearea a 18 platforme industriale multifuncționale în centrele raionale ale țării.
12:10
Peste 1 miliard de lei valorificați pentru drumuri naționale în prima jumătate a anului 2025 # Curentul.md
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului. De asemenea, au fost examinate redistribuiri de fonduri. Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că infrastructura drumurilor din Republica Moldova se modernizează continuu. „Sper să creștem în continuare capacitatea […]
11:20
CNA și procurorii mun. Bălți desfășoară percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 […]
11:00
Angela Cutasevici: „Profesorii respectați și bine plătiți, prioritate în reforma educațională” # Curentul.md
Blocul electoral ALTERNATIVA propune o serie de măsuri pentru susținerea cadrelor didactice, considerate esențiale pentru schimbarea sistemului educațional din Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputată din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a evidențiat principalele inițiative pe care le propune blocul. „Salarii competitive, reducerea normei didactice pentru profesorii cu […]
11:00
Petr Vlah, candidat al AUR la funcția de deputat: Soluția pentru o autonomie locală reală trebuie căutată în autonomia financiară # Curentul.md
Petr Vlah, candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la funcția de deputat, are soluția pentru asigurarea unei autonomii locale reale. „În cadrul întâlnirilor pe care le am cu cetăţenii Republicii Moldova din diferite localităţi, deseori sunt întrebat: De ce se vorbeşte atât de mult despre necesitatea asigurării unei autonomii locale reale, iar tentativele care […]
10:40
Blocul electoral ALTERNATIVA propune o serie de măsuri pentru susținerea cadrelor didactice, considerate esențiale pentru schimbarea sistemului educațional din Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputată din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a evidențiat principalele inițiative pe care le propune blocul. „Salarii competitive, reducerea normei didactice pentru profesorii cu […]
10:10
Maia Sandu, la Forumul Economic de la Chișinău: „Moldova devine tot mai prietenoasă mediului de afaceri” # Curentul.md
Președinta Maia Sandu a participat la Forumul economic România – Republica Moldova, eveniment care a reunit la Chișinău antreprenori, investitori și profesioniști dedicați dezvoltării economice de pe ambele maluri ale Prutului, informează CURENTUL. Șefa statului a remarcat că în ultimii ani, legăturile economice dintre România și Republica Moldova s-au consolidat substanțial. Astfel, România a devenit […]
09:40
CEC: Astăzi expiră termenul pentru schimbări în listele de candidați la alegerile parlamentare # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, astăzi, 18 septembrie 2025 este ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în listele de candidați înregistrate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, informează CURENTUL. Conform prevederilor legislației electorale, partidele politice și blocurile electorale au dreptul să solicite, cel târziu cu 10 zile înainte de ziua […]
09:10
Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung pentru perioada 2025–2050 a fost aprobată în ședința Guvernului din 17 septembrie 2025. Strategia și Foaia de parcurs au fost elaborate cu sprijinul PNUD Moldova, Secretariatului Comunității Energetice, Uniunii Europene și Guvernului Danemarcei. Documentul urmărește sporirea eficienței energetice a clădirilor publice, private și rezidențiale până […]
17 septembrie 2025
17:40
Mai mult sprijin pentru energia verde: statul extinde termenele și majorează capacitățile alocate # Curentul.md
Statul reconfirmă intenția de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile prin extinderea termenului de aplicare și majorarea capacităților alocate mecanismelor de sprijin. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul hotărârii privind limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie […]
17:20
Blocul Electoral Patriotic condamnă „decizia abuzivă a Comisiei Electorale Centrale, controlată de PAS, îndreptată împotriva Blocului electoral patriotic”. Potrivit formațiunii, această hotărâre reprezintă o imixtiune politică directă în procesul electoral și o tentativă evidentă de a restricționa dreptul cetățenilor de a alege liber. În loc să asigure corectitudine și imparțialitate, CEC devine instrumentul de presiune […]
