Expert militar ucrainean: Kievul ar putea ajuta Republica Moldova în schimbul controlului asupra Cobasnei
Moldova1, 22 septembrie 2025 10:10
Ucraina ar putea oferi Republicii Moldova sprijin militar pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria, în schimbul obținerii controlului asupra depozitului de muniții de la Cobasna. Declarația a fost făcută de expertul militar ucrainean Aleksandr Kovalenko, la emisiunea SCANER de la Moldova 1.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
10:20
R. Moldova încheie procesul de screening la Bruxelles. Ultimul capitol – legislația financiară # Moldova1
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, anunță ultima zi de screening bilateral pentru Republica Moldova. Împreună cu experții Comisiei Europene, delegația moldovenească discută luni, 22 septembrie, la Bruxelles, Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare, care încheie întregul proces de screening bilateral.
Acum 30 minute
10:10
Expert militar ucrainean: Kievul ar putea ajuta Republica Moldova în schimbul controlului asupra Cobasnei # Moldova1
Ucraina ar putea oferi Republicii Moldova sprijin militar pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria, în schimbul obținerii controlului asupra depozitului de muniții de la Cobasna. Declarația a fost făcută de expertul militar ucrainean Aleksandr Kovalenko, la emisiunea SCANER de la Moldova 1.
Acum 2 ore
09:30
Moldova 1, the public broadcaster, launched the first edition of its election debates for the parliamentary elections on September 28. Four independent candidates—Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța, and Tatiana Crețu—were invited to participate in the discussions. However, only two of them, Andrei Năstase and Victoria Sanduța, came to the debates.
09:20
Atacuri aeriene în Ucraina: victime la Zaporojie, Kiev și Sumî. Trei morți în Crimeea, în urma unor drone ucrainene # Moldova1
Rusia a lansat în noaptea de luni, 22 septembrie, noi atacuri asupra Ucrainei. Orașul Zaporojie a fost lovit cu cel puțin cinci bombe aeriene, în urma cărora două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, una fiind în stare gravă, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov.
08:50
Proteste în Ungaria: Zeci de mii de oameni au manifestat împotriva premierului Viktor Orban # Moldova1
Proteste de amploare în Ungaria. Zeci de mii de oameni au manifestat duminică, 21 septembrie, pe străzile Budapestei, acuzându-l pe premierul ungar Viktor Orban că organizează consultări publice costisitoare, folosind fonduri publice, în scopuri partizane, transmite AFP și segabg.com. Guvernul naționalist ungar intenționează să lanseze în octombrie o consultare publică privind impozitele, după ce un site apropiat puterii a afirmat că opoziția planifică creșteri de impozite dacă va ajunge la putere cu ocazia alegerilor parlamentare din 2026.
Acum 4 ore
08:10
Percheziții de amploare în R. Moldova, inclusiv în penitenciare: peste 100 de persoane sunt vizate într-un dosar de destabilizare coordonată din Rusia # Moldova1
Peste 250 de percheziții sunt efectuate în această dimineață de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și al angajaților Serviciului de Informații și Securitate. Acțiunile vizează peste 100 de persoane din mai multe localități ale țării.
08:00
Deserturi japoneze, produse în R. Moldova și exportate în UE: „Prima reacție a consumatorilor europeni a fost: wow” # Moldova1
Deserturi japoneze, produse în Republica Moldova și exportate în Uniunea Europeană - este performanța unor antreprenori inspirați de mochi, o prăjitură tradițională din Japonia. Desertul a fost adaptat: pasta dulce de fasole roșie folosită de bucătarii niponi a fost înlocuită cu o cremă fină, mai exact o combinație între mousse și înghețată.
07:50
Tragedie la Rezina: un adolescent de 16 ani a murit după ce ATV-ul său s-a lovit cu un automobil # Moldova1
Un minor de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier. Tragedia s-a produs pe 21 septembrie, în jurul orei 14:10, pe drumul de acces spre localitatea Păpăuți din raionul Rezina.
07:50
Postul public Moldova 1 a lansat prima ediție a dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. La discuții au fost invitați cei patru candidați independenți – Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu –, însă doar doi dintre ei, Andrei Năstase și Victoria Sanduța, s-au prezentat în platou.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Ce reprezintă al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei # Moldova1
Comisia Europeană și-a prezentat săptămâna trecută foaia de parcurs pentru a pune capăt utilizării energiei rusești până la sfârșitul anului 2027. Petrolul rusesc reprezintă acum 3% din importurile europene, față de 27% înainte de război.
07:30
Traficul rutier va fi suspendat total pe strada Nicolae Costin din capitală. Restricțiile sunt anunțate în perioada 22-23 septembrie, în intervalul orelor 09:00-20:00.
07:00
Un agricultor din comuna Tohatin, municipiul Chișinău, cultivă usturoi și ceapă - două culturi cu potențial ridicat, dar slab exploatate în țara noastră. Gheorghe Scutaru a adus soiuri din străinătate și este hotărât să-și dezvolte afacerea, mai ales că Republica Moldova dispune de acces complet și fără taxe vamale pentru exportul usturoiului către Uniunea Europeană.
Acum 12 ore
21:50
Diaspora moldovenească din Belgia se pregătește intens de alegerile parlamentare din 28 septembrie. În acest weekend, mai mulți voluntari au mers în locurile unde conaționalii obișnuiesc să trimită sau să ridice colete, pentru a le oferi informații despre secțiile de votare deschise în această țară.
Acum 24 ore
21:30
Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt de o importanță critică. Scrutinul va marca viitorul generației următoare. O spune jurnalistul și scriitorul Alexandru Popescu, care a îndemnat fiecare cetățean să fie activ civic și să se prezinte la urne.
21:00
Zimbru Chișinău a câștigat episodul 121 din „El Clasico de Moldova”. În derby-ul etapei a 13-a a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal, „galben-verzii” au învins cu 2:0 pe marea lor rivală, Sheriff Tiraspol.
20:40
Forțele aeriene germane au anunțat că au trimis, duminică dimineață, două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, scrie Reuters.
20:30
Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina. Liderii acestor țări au făcut astăzi anunțul. Cu toții au vorbit despre un pas ireversibil către pace în Orientul Mijlociu. Drept reacție, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că nu va exista niciodată un stat palestinian și a acuzat țările care recunosc Palestina că recompensează „terorismul monstruos al Hamas”.
20:10
Zilele Europene ale Patrimoniului: zeci de elevi au sculptat în piatră și au brodat la Rezervația „Orheiul Vechi” # Moldova1
Zeci de elevi din toată țara au sculptat în piatră sau au învățat să brodeze, în cadrul unor ateliere organizate la Rezervația culturală naturală „Orheiul Vechi”. Evenimentul a fost consacrat patrimoniului ce reprezintă memoria unei comunități. Iar Orheiul Vechi este exemplul elocvent, cu mănăstirile rupestre și casele tradiționale din piatră.
20:00
Postul public de televiziune Moldova 1 organizează dezbateri electorale cu toți concurenții înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
20:00
Zilele Europene ale Patrimoniului // Zeci de elevi au sculptat în piatră și au brodat la Rezervația „Orheiul Vechi” # Moldova1
Zeci de elevi din toată țara au sculptat în piatră sau au învățat să brodeze, în cadrul unor ateliere organizate la Rezervația culturală naturală „Orheiul Vechi”. Evenimentul a fost consacrat patrimoniului ce reprezintă memoria unei comunități. Iar Orheiul Vechi este exemplul elocvent, cu mănăstirile rupestre și casele tradiționale din piatră.
19:20
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de resort, ce se desfășoară la Zagreb, în capitala Croației. În competiția categoriei de greutate de până la 63 de kilograme, Eriomenco l-a învins în finala mică pe ucraineanul Oleksandr Hrușin, scor 6:5.
19:10
În întreaga lume, astăzi, 21 septembrie, este marcată Ziua Internațională a Păcii. Elevii Liceului „Vasile Alecsandri” din capitală, alături de părinți și profesori, au copt porumbei din aluat de pâine pe care luni îi vor împărți colegilor.
18:50
Moment de cotitură pentru fotbalul în sală din Republica Moldova, dar și pentru carierele tinerilor sportivi. Echipa națională de juniori "sub 19 ani" se pregătește, fizic și moral, de o mare provocare - Campionatul European, care va fi găzduit în premieră de țara noastră. Jucătorii au emoții, dar în același timp sunt dornici să se afirme la nivel internațional.
18:20
Șeful IGP: „Noua strategie a organizației criminale conduse de Ilan Șor și Rusia este coruperea diasporei” # Moldova1
Noua strategie a organizației criminale conduse de Ilan Șor și Rusia pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este coruperea diasporei. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat, într-un interviu pentru TVR Moldova, că sumele oferite cetățenilor stabiliți peste hotare ajung până la 300 de euro pentru a vota așa cum li dictează.
18:00
Memorandum: R. Moldova și România, angajament comun privind construirea unor spitale smart # Moldova1
R. Moldova și România au pus bazele unei noi cooperări transfrontaliere menite să genereze proiecte comune în sănătate, cum ar fi crearea spitalelor inteligente, precum și să deschidă noi posibilități pentru dezvoltarea turismului medical în regiune.
17:40
Zece artiști de valoare, care reprezentă diverse domenii ale artelor plastice, au fost premiați în cadrul Galei Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) din R. Moldova. Evenimentul a evidențiat cele mai remarcabile picturi, sculpturi și expoziții organizate anul trecut.
17:10
Peste 120 de instituții de învățământ din R. Moldova își vor procura echipamente și mobilier nou: Granturi, oferite de MEC # Moldova1
Peste 120 de școli, gimnazii și licee din Republica Moldova vor achiziționa echipamente și mobilier nou, vor deschide săli de lectură digitale și laboratoare multimedia, grație unor granturi oferite în cadrul Programului de Granturi Școlare al Ministerului Educației și Cercetării. Instituțiile au fost selectate în urma unui concurs național.
17:00
Cea mai mare plantație de coacăz negru din R. Moldova este la Soroca: Investiții de sute de mii de euro și exporturi în UE # Moldova1
Mai multe familii din raionul Soroca au decis să își unească forțele și au creat un centru logistic modern. Au studiat experiența fermierilor din țările învecinate și a pieței de desfacere și au decis să planteze coacăzi. Cu o investiție de 250 de mii de euro, au instalat cea mai nouă linie de procesare și ambalare a pomușoarelor din Republica Moldova. Acum, exportă în România și în alte țări europene.
16:50
„Ștefan cel Mare în Europa” este titlul unei noi cărți de istorie și al prelegerii publice susținute de istoricul și academicianul Ioan-Aurel Pop în fața comunității științifice din Republica Moldova. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Academia Română, a reunit specialiști și pasionați de epoca lui Ștefan cel Mare.
16:40
Peste 120 de școli, gimnazii și licee din Republica Moldova vor deveni mai moderne, datorită unor granturi oferite în cadrul Programului de Granturi Școlare al Ministerului Educației și Cercetării. Instituțiile au fost selectate în urma unui concurs național. Se planifică deschiderea unor săli de lectură digitale, a laboratoarelor multimedia, dar și procurarea de echipamente și mobilier.
16:30
Olandezul Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Azerbaijanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de automobilism Formula 1 disputată pe circuitul stradal din orașul Baku. Pornit de pe prima poziție a grilei de start, batavul a condus de la început până la final, iar victoria nu i-a fost pusă în pericol în niciun moment.
16:10
ELECTORALA 2025 // CEC a respins contestația PAS împotriva Partidului Nostru și a candidatei Nina Cereteu # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins contestația depusă de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva Partidului Nostru și a candidatei la funcția de deputat în Parlament din partea formațiunii, Nina Cereteu, în care se invocă utilizarea resurselor administrative.
15:40
Tenismena poloneză Iga Swiatek a dat dovadă de spirit de luptătoare în finala turneului WTA de la Seul, în Coreea de Sud. Ea a învins-o pe Ekaterina Alexandrova cu 1-6, 7-6, 7-5 într-o partidă spectaculoasă ce a durat 2 ore și 46 de minute.
15:10
Manchester United a învins pe Chelsea Londra, iar meciul jucat pe Old Trafford a fost plin de evenimente # Moldova1
Meci cu de toate în etapa a 5-a a primei divizii engleze de fotbal. Manchester United a învins cu 2:1 pe teren propriu pe Chelsea Londra, iar prima repriză a meciului disputat pe stadionul Old Trafford a fost plină de dramatism. Echipa condusă de Enzo Maresca a suferit prima înfrângere în actuala ediție de campionat, iar pe „Teatrul Viselor” a rămas în inferioritatea numerică încă din minutul 5.
15:00
Mai multe familii din raionul Soroca au decis să își unească forțele și au creat un centru logistic modern. Au studiat experiența fermierilor din țările învecinate și a pieței de desfacere și au decis să planteze coacăzi. Cu o investiție de 250 de mii de euro, au instalat cea mai nouă linie de procesare și ambalare a pomușoarelor din Republica Moldova. Acum, exportă în România și în alte țări europene.
14:40
Echipa Restului Lumii a demolat Echipa Europei în a 2-a zi de concurs la turneul Laver Cup, care se desfășoară la San Francisco, în Statele Unite ale Americii. 4 victorii în tot atâtea partide și, prin urmare, Restul Lumii conduce cu 9-3 la general.
14:10
Cel puțin un civil a fost ucis și alți opt răniți în urma atacurilor rusești în Ucraina. Rusia a lansat peste 50 de drone în timpul nopții, dintre care apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 33, iar 21 de drone au lovit opt locații.
13:50
RETROSPECTIVA // Alegeri parlamentare sub presiunea amenințărilor de ingerință externă, scenariile privind o guvernare prorusă la Chișinău și reluarea extrădării lui Plahotniuc # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, amenințările de ingerință externă, manipularea informațională prin rețele pro-Kremlin și reluarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc au marcat săptămâna care se încheie. Totodată, autoritățile continuă pregătirile pentru alegeri transparente și democratice, în timp ce Uniunea Europeană și Statele Unite reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul proeuropean al Republicii Moldova. Pe plan extern, UE a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, iar Ucraina urmează să primească primele livrări de arme americane, inclusiv rachete Patriot și lansatoare HIMARS.
13:10
Investigație BBC: Rusia încearcă să influențeze alegerile din R. Moldova printr-o campanie de dezinformare # Moldova1
O rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să saboteze alegerile parlamentare din R. Moldova, a dezvăluit o investigație BBC. Cu ajutorul unui reporter sub acoperire, BBC a descoperit că rețeaua promite plăți membrilor săi pentru publicarea de propagandă pro-rusă și știri false, care subminează imaginea partidului de guvernământ din R. Moldova, în preajma alegerilor din 28 septembrie.
12:10
Festivalul Etniilor se desfășoară duminică, 21 septembrie, în capitală. Evenimentul cu genericul „Unitate în diversitate” a început cu o paradă a portului etnic pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
10:50
Radio Moldova lansează astăzi, 21 septembrie, dezbaterile electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. La prima rundă de dezbateri, care va începe la ora 17:00, au fost invitați candidații independenți - Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu.
10:40
Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică, 21 septembrie, Nașterea Maicii Domnului. Această sărbătoare mai este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mică.
Ieri
10:10
Moldova 1 dă startul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare: Zilnic, de la ora 19:00 # Moldova1
Postul public de televiziune Moldova 1 dă startul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezbaterile vor avea loc zilnic, începând de duminică, 21 septembrie, și până vineri, 26 septembrie, la ora 19:00.
10:10
„Ștefan cel Mare în Europa” este titlul unei noi cărți de istorie și al prelegerii publice susținute de istoricul și academicianul Ioan-Aurel Pop, în fața comunității științifice din Republica Moldova. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Academia Română, a reunit specialiști și pasionați de epoca lui Ștefan cel Mare.
09:10
Postul public de televiziune Moldova 1 dă startul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezbaterile vor avea loc zilnic, începând de duminică, 21 septembrie și până vineri, 26 septembrie, la ora 19:00.
09:00
Le pasă de soarta țării! Fotbaliștii moldoveni legitimați la Clubul de fotbal Zimbru Chișinău spun că vor vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Doi dintre jucătorii echipei din capitală i-au îndemnat pe tineri să le urmeze exemplul și să fie activi.
08:20
Orașul Taraclia a devenit în acest weekend inima diversității culturale, găzduind Festivalul Etniilor „Unitate în diversitate”. Costume naționale, cântece și dansuri pline de energie, băuturi tradiționale și suveniruri autentice au adunat aproximativ 30 de ansambluri folclorice din diferite regiuni ale țării și din statele vecine.
20 septembrie 2025
22:50
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, informează site-ul oficial al Președinției Ucrainei.
22:20
Oficialii de la Talinn au solicitat activarea articolulului 4 din Tratatul Alianței Nord Atlantice, privind consultarea aliaților. Se întâmplă după ce trei avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Incidentul a atras o serie de reacții de condamnare a Rusiei din partea oficialilor europeni și NATO.
21:10
Satul Lozova din raionul Strășeni a găzduit o nouă ediție a Festivalului Loziei - un eveniment dedicat tradițiilor locale și meșteșugului împletirii loziei, salcia folosită de generații la confecționarea coșurilor pentru poamă și alte roade ale pământului. Atmosfera de sărbătoare, meșterii populari, expozițiile și activitățile pentru toate vârstele au transformat localitatea într-un centru al culturii rurale moldovenești.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.