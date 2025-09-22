Acces limitat pe Aeroportul internațional „Eugen Doga” din Chișinău în perioada 25 – 30 septembrie 2025
NewsUngheni, 22 septembrie 2025 16:30
Acces limitat pe Aeroportul internațional „Eugen Doga" din Chișinău în perioada 25 - 30 septembrie 2025
Acum 30 minute
16:30
Acces limitat pe Aeroportul internațional „Eugen Doga” din Chișinău în perioada 25 – 30 septembrie 2025 # NewsUngheni
Acces limitat pe Aeroportul internațional „Eugen Doga" din Chișinău în perioada 25 - 30 septembrie 2025
Acum o oră
16:10
Dedeman trece Prutul și anunță oficial extinderea în Republica Moldova
Acum 2 ore
15:40
Serviciul Vamal raportează încasări de 794.62 mln MDL în perioada 15 – 21 septembrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 794.62 mln MDL în perioada 15 - 21 septembrie 2025
Acum 4 ore
14:20
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală # NewsUngheni
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală
14:00
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podium la Campionatul European de para judo din Tbilisi # NewsUngheni
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podium la Campionatul European de para judo din Tbilisi
13:50
Sinteza CNA: 150 percheziții și peste 20 mln MDL ridicate în dosare de corupere electorală # NewsUngheni
Sinteza CNA: 150 percheziții și peste 20 mln MDL ridicate în dosare de corupere electorală
13:30
Briefing comun despre rezultatele perchezițiilor la ora 16:30 organizat de către IGP – SIS – PCCOCS # NewsUngheni
Brifing comun despre rezultatele perchezițiilor la ora 16:30 organizat de către IGP - SIS - PCCOCS
13:10
A 4-a săptămână din septembrie 2025 începe cu ieftinirea prețului la motorină și benzină # NewsUngheni
A 4-a săptămână din septembrie 2025 începe cu ieftinirea prețului la motorină și benzină
13:00
Președinta Maia Sandu se va adresa la ora 18:00 cu un mesaj către cetățenii Republicii Moldova # NewsUngheni
Președinta Maia Sandu se va adresa la ora 18:00 cu un mesaj către cetățenii Republicii Moldova
12:50
Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă rezervat seniorilor – organizat în premieră la Călărași # NewsUngheni
Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă rezervat seniorilor - organizat în premieră la Călărași
Acum 6 ore
11:50
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 13 acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră # NewsUngheni
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 13 acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră
11:40
Carabinierii în acțiune la UNGHENI și Chișinău: intervenții în ultimele 48 de ore
11:00
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în Ungheni și Cantemir # NewsUngheni
Orarul serviciilor consultațiilor profilactice gratuite prestate în Ungheni și Cantemir
Acum 8 ore
10:20
Situația la Frontieră: peste 86.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore
10:00
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # NewsUngheni
Naș de botez - condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei
09:50
Conlucrare eficientă din ungheneni și carabinieri. Un telefon mobil a fost recuperat unui copilaș datorită acțiunilor comune cetățean – militar # NewsUngheni
Conlucrare eficientă din ungheneni și carabinieri. Un telefon mobil a fost recuperat unui copilaș datorită acțiunilor comune cetățean - militar
09:30
Ultima săptămână de campanie electorală începe cu peste 250 de percheziții în toată țara # NewsUngheni
Ultima săptămână de campanie electorală începe cu peste 250 de percheziții în toată țara
Acum 24 ore
00:20
Capitala istorică a României a fost conectată aerian cu Emiratele Arabe Unite prin lansarea cursei directe Iași – Dubai # NewsUngheni
Capitala istorică a României a fost conectată aerian cu Emiratele Arabe Unite prin lansarea cursei directe Iași - Dubai
21 septembrie 2025
23:00
SkyUp Airlines lansează vânzarea biletelor de la 15 € pentru 11 rute NOI din Chișinău
22:30
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025
22:20
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 - 26 septembrie 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Seniorii din 12 localități au primit telefoane mobile inteligente în cadrul unui eveniment organizat de GAL „Plaiul Codrilor” # NewsUngheni
Seniorii din 12 localități au primit telefoane mobile inteligente în cadrul unui eveniment organizat de GAL „Plaiul Codrilor"
00:00
Încă 22 de angajați ai MAI au primit grade speciale, distincții și diplome
18 septembrie 2025
19:20
Weekend plin de evenimente la UNGHENI: Carla’s Dreams, Cupa la Hipism, Show BDS „Scorpion”, Festivalul Ungheni FEST și Forum regional # NewsUngheni
Weekend plin de evenimente la UNGHENI: Carla's Dreams, Cupa la Hipism, Show BDS „Scorpion", Festivalul Ungheni FEST și Forum regional
18:20
[18.09.2025] Pe șantierul Podului peste Prut de la Ungheni se muncește conform graficului # NewsUngheni
Pe șantierul Podului peste Prut de la Ungheni se muncește conform graficului
18:00
46 de percheziții în dosarul privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor # NewsUngheni
46 de percheziții în dosarul privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor
16:00
Carabinierii din cadrul BDS „Scorpion" vor descinde la UNGHENI cu un show incendiar
14:50
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Tineretului # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Tineretului
14:30
Exerciții comune MD-UA în PTF Criva
14:20
Executivul a aprobat modificări pentru facilitarea construcției LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău # NewsUngheni
Executivul a aprobat modificări pentru facilitarea construcției LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău
13:50
Procesul de înmatriculare prin „e-Admitere" devine mai simplu și mai sigur
13:40
La UNGHENI va avea loc Forumul Regional Agenda de Transformare și Integrare – FRAȚI 2025 # NewsUngheni
La UNGHENI va avea loc Forumul Regional Agenda de Transformare și Integrare - FRAȚI 2025
12:10
Prețul carburanților la 19 septembrie 2025
12:00
Colaborare Serviciul Vamal - ITC - OECD privind noi oportunități de cooperare
11:40
Palatul de Cultură Ungheni a găzduit Conferința de lansare a proiectului „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene” # NewsUngheni
Palatul de Cultură Ungheni a găzduit Conferința de lansare a proiectului „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene"
10:20
CNA și procurorii desfășoară noi percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # NewsUngheni
CNA și procurorii desfășoară noi percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor
10:00
Salvatorii ungheneni au descarcerat un tânăr dintr-o Honda Jazz implicată într-un accident în Valea Mare # NewsUngheni
Salvatorii ungheneni au descarcerat un tânăr dintr-o Honda Jazz implicată într-un accident în Valea Mare
09:40
Situația la Frontieră: peste 68 mii de traversări în ultimele 24 de ore
09:20
Ofițerii Direcției investigații criminalitate transfrontalieră a IGPF în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei a Direcției urmărire penală a INI a IGP, [...]
17 septembrie 2025
22:00
HiSky lansează cursa București - Chicago
21:30
Executivul simplifică accesul întreprinderilor la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor # NewsUngheni
Executivul simplifică accesul întreprinderilor la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor
21:00
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bâc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei # NewsUngheni
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bâc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei
20:40
Președintele Parlamentului a discutat cu noua Ambasadoare a UE la Chișinău – Iwona Piórko # NewsUngheni
Președintele Parlamentului a discutat cu noua Ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău - Iwona Piórko
20:30
CEC va sesiza Ministerul Justiției în vederea examinării aplicabilității prevederilor ce țin de limitarea activității partidelor politice # NewsUngheni
CEC va sesiza Ministerul Justiției în vederea examinării aplicabilității prevederilor ce țin de limitarea activității partidelor politice
14:20
Serviciile medicale de ambulatoriu modernizate pentru a răspunde nevoilor pacienților din UNGHENI # NewsUngheni
Serviciile medicale de ambulatoriu modernizate pentru a răspunde nevoilor pacienților din UNGHENI
14:10
Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de intensificări ale vântului
13:50
La 21 septembrie va avea loc Hora de Sărbătoare dedicată Hramului sectorului Ungheni Vale # NewsUngheni
La 21 septembrie va avea loc Hora de Sărbătoare dedicată Hramului sectorului Ungheni Vale
13:20
Prețul carburanților la 18 septembrie 2025
13:10
Oamenii legii desfășoară peste 70 percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # NewsUngheni
Oamenii legii desfășoară peste 70 percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
13:00
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 mii EURO pentru a interveni într-un dosar penal # NewsUngheni
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 mii EURO pentru a interveni într-un dosar penal
