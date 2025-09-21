Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025
21 septembrie 2025 22:20
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 - 26 septembrie 2025
Acum o oră
23:00
SkyUp Airlines lansează vânzarea biletelor de la 15 € pentru 11 rute NOI din Chișinău
Acum 2 ore
22:30
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025
22:20
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 septembrie 2025
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 - 26 septembrie 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Seniorii din 12 localități au primit telefoane mobile inteligente în cadrul unui eveniment organizat de GAL „Plaiul Codrilor"
Seniorii din 12 localități au primit telefoane mobile inteligente în cadrul unui eveniment organizat de GAL „Plaiul Codrilor"
00:00
Încă 22 de angajați ai MAI au primit grade speciale, distincții și diplome
18 septembrie 2025
19:20
Weekend plin de evenimente la UNGHENI: Carla's Dreams, Cupa la Hipism, Show BDS „Scorpion", Festivalul Ungheni FEST și Forum regional
18 septembrie 2025 Weekend plin de evenimente la UNGHENI: Carla's Dreams, Cupa la Hipism, Show BDS „Scorpion", Festivalul Ungheni FEST și Forum regional
18:20
[18.09.2025] Pe șantierul Podului peste Prut de la Ungheni se muncește conform graficului
Pe șantierul Podului peste Prut de la Ungheni se muncește conform graficului
18:00
46 de percheziții în dosarul privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor
46 de percheziții în dosarul privind coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor
16:00
Carabinierii din cadrul BDS „Scorpion" vor descinde la UNGHENI cu un show incendiar
14:50
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Tineretului
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Tineretului
14:30
Exerciții comune MD-UA în PTF Criva
14:20
Executivul a aprobat modificări pentru facilitarea construcției LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău
Executivul a aprobat modificări pentru facilitarea construcției LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău
13:50
Procesul de înmatriculare prin „e-Admitere" devine mai simplu și mai sigur
13:40
La UNGHENI va avea loc Forumul Regional Agenda de Transformare și Integrare – FRAȚI 2025
La UNGHENI va avea loc Forumul Regional Agenda de Transformare și Integrare - FRAȚI 2025
12:10
Prețul carburanților la 19 septembrie 2025
12:00
Colaborare Serviciul Vamal - ITC - OECD privind noi oportunități de cooperare
11:40
Palatul de Cultură Ungheni a găzduit Conferința de lansare a proiectului „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene"
Palatul de Cultură Ungheni a găzduit Conferința de lansare a proiectului „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene"
10:20
CNA și procurorii desfășoară noi percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor
CNA și procurorii desfășoară noi percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor
10:00
Salvatorii ungheneni au descarcerat un tânăr dintr-o Honda Jazz implicată într-un accident în Valea Mare
Salvatorii ungheneni au descarcerat un tânăr dintr-o Honda Jazz implicată într-un accident în Valea Mare
09:40
Situația la Frontieră: peste 68 mii de traversări în ultimele 24 de ore
09:20
Ofițerii Direcției investigații criminalitate transfrontalieră a IGPF în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei a Direcției urmărire penală a INI a IGP, [...] Captură de 200 mii de țigări în urma unei operațiuni comune desfășurate la Briceni
17 septembrie 2025
22:00
17 septembrie 2025 HiSky lansează cursa București - Chicago
21:30
Executivul simplifică accesul întreprinderilor la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor
Executivul simplifică accesul întreprinderilor la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor
21:00
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bâc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bâc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei
20:40
Președintele Parlamentului a discutat cu noua Ambasadoare a UE la Chișinău – Iwona Piórko
Președintele Parlamentului a discutat cu noua Ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău - Iwona Piórko
20:30
CEC va sesiza Ministerul Justiției în vederea examinării aplicabilității prevederilor ce țin de limitarea activității partidelor politice
CEC va sesiza Ministerul Justiției în vederea examinării aplicabilității prevederilor ce țin de limitarea activității partidelor politice
14:20
Serviciile medicale de ambulatoriu modernizate pentru a răspunde nevoilor pacienților din UNGHENI
Serviciile medicale de ambulatoriu modernizate pentru a răspunde nevoilor pacienților din UNGHENI
14:10
Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de intensificări ale vântului
13:50
La 21 septembrie va avea loc Hora de Sărbătoare dedicată Hramului sectorului Ungheni Vale
La 21 septembrie va avea loc Hora de Sărbătoare dedicată Hramului sectorului Ungheni Vale
13:20
Prețul carburanților la 18 septembrie 2025
13:10
Oamenii legii desfășoară peste 70 percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
Oamenii legii desfășoară peste 70 percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
13:00
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 mii EURO pentru a interveni într-un dosar penal
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 mii EURO pentru a interveni într-un dosar penal
12:40
SUV în valoare de cca 49.4 mii EURO căutat de autoritățile din Slovacia și descoperit în PTF Sculeni
SUV în valoare de cca 49.4 mii EURO căutat de autoritățile din Slovacia și descoperit în PTF Sculeni
12:30
La 21 septembrie este sărbătorit Hramul sectorului Vasilica - în trecut Mânzăteștii Vechi
12:00
Ambasada SUA confirmă că Washington susținte construcția LEA Strășeni - Gutinaș
11:50
Ministra Afacerilor Interne a efectuat o vizită de lucru la Ungheni
10:40
Dorin Recean anunță investiția Guvernului SUA în construcția integrală LEA Strășeni – Gutinaș
Dorin Recean anunță investiția Guvernului SUA în construcția integrală LEA Strășeni - Gutinaș
10:20
Situația la Frontieră: peste 64.3 mii de traversări în ultimele 24 de ore
10:00
Cursul valutar oficial la 17 septembrie 2025
09:30
Ședința Guvernului din 17 septembrie 2025. Pe ordinea de zi – 20 proiecte de HG
00:50
Descinderi la Trust Media (Primul în Moldova și Canal 5). Motiv – propaganda și dezinformare finanțat printr o schemă de spălare de bani
Descinderi la Trust Media (Primul în Moldova și Canal 5). Motiv - propaganda și dezinformare finanțat printr o schemă de spălare de bani
00:30
Ministra Afacerilor Interne e fectuat o vizită de lucru la Ungheni
00:00
Carla's Dreams vine la UNGHENI. Programul festivalului UNGHENI FEST 2025
16 septembrie 2025
21:50
16 septembrie 2025 Polițiștii din cadrul BPDS „Fulger" au participat la un curs intensiv dedicat consolidării capacităților operaționale
16:40
La Ungheni a fost lansat Companie Mobilă a Inspectoratului General de Carabinieri
16:10
Meteorologii au emis alertă Cod GALBEN de ploi puternice
15:40
Polițiștii din cadrul BPDS „Fulger" au participat la un curs intensiv dedicat consolidării capacităților operaționale
14:40
Un nou grup infracțional destructurat și droguri de peste 2.5 mln MDL ridicate de polițiști
Un nou grup infracțional destructurat și droguri de peste 2.5 mln MDL ridicate de polițiști
14:30
Evoluția numărului de elevi în școli cu predare în limba ROMÂNĂ în regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina
Evoluția numărului de elevi în școli cu predare în limba ROMÂNĂ în regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina
14:00
Biserica de lemn din Vorniceni renaște printr-o colaborare exemplară între stat, APL și societatea civilă
Biserica de lemn din Vorniceni renaște printr-o colaborare exemplară între stat, APL și societatea civilă
