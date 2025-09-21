Rețeta: chifteluțe grecești de dovlecei, crocante la exterior, cremoase la interior
Unica.md, 22 septembrie 2025 01:00
Chifteluțele de dovlecei sunt vedetele verii: ușoare, aromate și surprinzător de sățioase. Varianta grecească autentică le duce la nivelul următor cu brânză feta, verdețuri proaspete și un strop de coajă ...
• • •
Acum 2 ore
01:40
Cea mai vârstnică persoana din lume a declarat că ar celebra „cum se cuvine” dacă regele i-ar face o vizită, iar dorință i-a fost împlinită de Regele Charles # Unica.md
Regele Charles s-a întâlnit cu Ethel Caterham, recunoscută din aprilie drept cea mai vârstnică persoană din lume la 116 ani, după decesul călugăriței braziliene Sister Inah Canabarro Lucas, relatează Sky ...
01:30
Funeraliile lui Charlie Kirk | Donald Trump participă la ceremonia de înmormântare din Arizona, alături de zeci de mii de oameni # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, și lideri proeminenți ai mișcării „Make America Great Again" au adus duminică un omagiu activistului conservator Charlie Kirk, a cărui ucidere a devenit un moment-cheie în ...
01:20
Macron: Franța va recunoaște luni statul Palestina. „Eliberarea ostaticilor, condiție clară înainte de deschiderea unei ambasade” # Unica.md
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța va recunoaște statul Palestina, declarație ce urmează să fie oficializată luni, 22 septembrie, potrivit unui interviu acordat postului american CBS și citat ...
01:00
Chifteluțele de dovlecei sunt vedetele verii: ușoare, aromate și surprinzător de sățioase. Varianta grecească autentică le duce la nivelul următor cu brânză feta, verdețuri proaspete și un strop de coajă ...
Acum 8 ore
20:30
Trump: „Da, aș apăra Polonia și țările baltice” în fața unei escaladări ruse. Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni la cererea Estoniei # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a răspuns afirmativ duminică, când a fost întrebat de reporteri dacă ar sprijini apărarea Poloniei și a țărilor baltice în cazul unei intensificări a ostilităților din ...
Acum 12 ore
16:20
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow (Londra) – cel mai aglomerat din regiune –, au început duminică să revină treptat la normal după atacul cibernetic de ...
Acum 24 ore
12:20
Jurnalista din China care a documentat începutul pandemiei Covid-19, condamnată din nou la 4 ani de închisoare. RSF: „Persecuție flagrantă” # Unica.md
Jurnalista chineză Zhang Zhan, cunoscută pentru relatările din primele faze ale pandemiei de COVID‑19 în orașul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare la patru ani de închisoare, a anunțat ...
10:00
Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc astăzi Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) – începutul anului liturgic marian # Unica.md
Astăzi, la creștinii ortodocși pe stil vechi, toamna începe altfel: nu doar cu lumina coaptă a merelor și foșnetul frunzelor, ci cu o veste veche și mereu nouă—Nașterea Maicii Domnului. ...
09:20
Video. Vietnam câștigă Intervision 2025 la Moscova, după retragerea reprezentantei SUA. Organizatorii invocă „presiuni politice” # Unica.md
Vietnamul a fost desemnat câștigătorul concursului muzical Intervision, găzduit de Rusia, în primele ore ale dimineții de duminică, după retragerea în ultimul moment a participantei care reprezenta Statele Unite, a ...
09:20
Pe fondul popularității explozive a medicamentelor pentru slăbit de tip GLP‑1 (precum Ozempic), o echipă de la Universitatea Sichuan prezintă o alternativă non-farmaceutică: micro-biluțe comestibile, formulate din polifenoli de ceai ...
09:10
Ingredientul-cheie pentru conopidă murată crocantă. Rețeta tradițională „ca la bunica”, pas cu pas # Unica.md
Conopida murată poate avea arome diferite în funcție de mirodeniile folosite, însă crocantul perfect vine dintr-o combinație simplă: oțet bun de vin alb și hrean proaspăt. Iată rețeta tradițională, cu ...
09:00
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, la o cină a American Cornerstone Institute, că administrația sa va face luni un anunț „foarte important" privind autismul, fără a oferi detalii, ...
05:30
Horoscopul zilei de duminică: ritm mai lent, reîncărcare și clarificări blânde care pregătesc săptămâna # Unica.md
Context astral Duminica cere ton redus și atenție la nevoile corpului. E o zi de reglaje fine: finalizezi lucruri mici, faci ordine în gânduri și tragi linii pentru săptămâna care ...
Ieri
22:20
Zelenski impune sancțiuni împotriva 96 de persoane și companii pro-ruse: propagandiști, oficiali ruși și 11 cetățeni moldoveni acuzați că destabilizează Moldova # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat pe 20 septembrie un decret prin care impune sancțiuni împotriva 83 de persoane fizice și 13 entități implicate în propagandă pro-rusă și în activități ...
20:30
Arestovici: Prioritatea lui Putin este Odesa și Gurile Dunării. „Varianta mai ușoară trece prin Republica Moldova” – scenariu de destabilizare înaintea alegerilor din 28 septembrie # Unica.md
Fostul consilier prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici avertizează că obiectivul strategic al Kremlinului rămâne cucerirea litoralului ucrainean – Herson, Mîkolaiv, Odesa – pentru a tăia accesul Ucrainei la mare și a ...
18:20
Brazilia inaugurează cea mai mare biofabrică din lume pentru țânțari cu o bacterie, arma care blochează transmiterea anumite tipuri de virusuri # Unica.md
La Curitiba a fost deschisă cea mai mare biofabrică din lume dedicată creșterii țânțarilor infectați cu bacteria Wolbachia, o metodă inovatoare de combatere a dengue, relatează Reuters, citat de news.ro. ...
17:50
Patru răniți într-un accident grav lângă Vladimirovca. Un Volkswagen a ieșit de pe carosabil după o depășire periculoasă # Unica.md
Un accident rutier grav a avut loc în apropierea satului Vladimirovca, raionul Slobozia, unde patru persoane au fost rănite după ce un automobil Volkswagen a ajuns într-un șanț în urma ...
17:20
Un alt magnat rus a fost găsit mort. Este 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase # Unica.md
Alexander Tyunin, în vârstă de 50 de ani, șeful unei importante fabrici de compuși chimici care are contracte cu armata rusă, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa în ...
12:00
Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru un răspuns comun la încălcarea spațiului aerian estonian # Unica.md
Liderii Uniunii Europene se vor întâlni la Copenhaga, pe 1 octombrie, într-o reuniune informală a Consiliului European dedicată formulării unui răspuns comun după încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către ...
12:00
PCCOCS avertizează asupra unui document fals ce ar solicita liste de pacienți de la policlinicile din Chișinău # Unica.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) atenționează instituțiile publice și cetățenii cu privire la un document fals, pretins semnat de procurorul-șef al PCCOCS, adresat policlinicilor din Chișinău ...
11:50
Circa 140 de lideri mondiali se reunesc la ONU. Viitorul Palestinei și al Gazei domină agenda # Unica.md
Aproximativ 140 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați săptămâna viitoare la New York pentru marea reuniune anuală a Adunării Generale a ONU, unde criza din Fâșia Gaza ...
11:30
Kiev anunță progres al contraofensivei lângă Pokrovsk și Dobropillia. Zelenski: „Rușii au pierderi semnificative”; Moscova revendică două noi localități # Unica.md
Trupele ucrainene au continuat vineri operațiunile ofensive pe frontul din est, în special în jurul orașelor Pokrovsk și Dobropillia, unde președintele Volodimir Zelenski susține că au fost provocate pierderi importante ...
11:20
O sculptură care reprezintă un copil ținut în palmă a fost inaugurată pe aleea de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, vis‑a‑vis de blocul Braus Royal, în sectorul Ciocana al municipiului ...
11:10
Venezuela cere ONU să investigheze atacurile SUA din Caraibe. Procurorul general acuză „crime împotriva umanității”; Maduro mobilizează armata # Unica.md
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a solicitat vineri Organizației Națiunilor Unite să deschidă o anchetă asupra atacurilor militare americane anunțate de președintele Donald Trump, care ar fi distrus ...
11:00
Atac informatic la furnizorii de check‑in afectează aeroporturile din Berlin și Bruxelles. Posibile întârzieri și anulări # Unica.md
Aeroporturile din Berlin și Bruxelles se confruntă sâmbătă cu perturbări majore după un atac cibernetic care a vizat furnizorii de servicii pentru check‑in și îmbarcare. Foto: Getty Aeroportul din capitala ...
10:10
Trei morți și peste zece răniți în Ucraina după un atac masiv cu rachete și drone. Zelenski cere răspuns internațional mai dur # Unica.md
Trei persoane au fost ucise și peste zece civili au fost răniți în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unui atac rusesc la scară largă cu rachete și drone ...
09:50
SUA anunță un nou atac asupra unei nave cu droguri în apele internaționale. Trump: „Trei narcoteroriști au fost eliminați” # Unica.md
Armata americană a efectuat vineri un nou atac asupra unei nave despre care serviciile de informații afirmă că transporta stupefiante către Statele Unite, a anunțat președintele Donald Trump pe Truth ...
09:40
ChatGPT ar putea primi o funcție care să alerteze de urgență autoritățile atunci când sistemul detectează un utilizator cu intenții suicidare, a declarat fondatorul OpenAI, Sam Altman, într-un interviu acordat ...
09:40
Restricții de circulație în centrul Chișinăului pe 20–21 septembrie, pentru „Festivalul Etniilor” # Unica.md
Primăria anunță restricții rutiere în centrul capitalei pe durata weekendului, în contextul desfășurării „Festivalului Etniilor", ediția a XXIV-a. Regia Transport Electric Chișinău precizează că traficul este sistat pe bd. Ștefan ...
09:20
Avioane poloneze și aliate, ridicate la interceptare după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei. Spațiul aerian al Poloniei, în alertă maximă # Unica.md
Polonia a mobilizat sâmbătă dimineață avioane de vânătoare naționale și ale aliaților, pe fondul unui atac la scară largă al Rusiei cu rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv în zone ...
09:10
În Senatul SUA a fost propusă transferarea către Ucraina a unei părți din activele Federației Ruse la fiecare 90 de zile # Unica.md
Un grup bipartizan de senatori americani a depus un proiect de lege care ar obliga administrația SUA să transfere Ucrainei, la fiecare 90 de zile, fonduri provenite din activele suverane ...
08:50
Patru migranți au încercat să intre în Polonia printr-un tunel săpat de pe teritoriul belarus # Unica.md
În zona de responsabilitate a Punctului de Frontieră Narewka, patru cetățeni străini au încercat să treacă ilegal și neobservați din Belarus în Polonia printr-un tunel subteran, al cărui capăt de ...
08:40
Un copil de 13 ani a murit la Spitalul de Psihiatrie din Codru. Ministerul Sănătății: retenție urinară de etiologie toxică medicamentoasă, nu intoxicație cu psihotrope # Unica.md
Un minor de 13 ani a decedat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru, după ce fusese transferat de la Spitalul raional Căușeni, unde fusese tratat de bronhopneumonie cu ...
08:30
Horoscopul zilei – azi: claritate practică, decizii echilibrate și pași mici cu efect rapid # Unica.md
Energia zilei favorizează pragmatismul și dialogul onest. Ideile structurate câștigă teren, iar rezultatele apar când alegi simplitatea și execuția curată. Setează un obiectiv realist, fă primul pas și validează până ...
08:30
Tallinn acuză o încălcare „total inacceptabilă” a spațiului aerian: trei MiG‑31 rusești au survolat Golful Finlandei timp de 12 minute. NATO răspunde, Trump avertizează asupra „marilor probleme” # Unica.md
Guvernul estonian a anunțat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG‑31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, și au rămas acolo timp de ...
08:20
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP, ...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
CNA și Procuratura Chișinău, percheziții în Capitală într-un dosar amplu de finanțare ilegală, spălare de bani și corupere electorală # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din Chișinău, desfășoară astăzi, 19 septembrie, percheziții în Capitală într-un dosar penal ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor ...
11:50
USMF „Nicolae Testemițanu”, laureată cu 37 de medalii și Cupa „Excellent Idea” la expoziția internațională de inovație de la Chișinău # Unica.md
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" au obținut 37 de medalii și Cupa Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea", ediția a IV-a, desfășurată ...
11:50
Irina Vlah: „Am primit răspuns de la Ambasada Canadei; solicitarea mea a fost transmisă structurilor competente pentru verificare” # Unica.md
Liderul Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, anunță că a primit un răspuns oficial la scrisoarea adresată autorităților Canadei privind motivele includerii sale pe lista de sancțiuni. Potrivit declarației sale publice, ...
11:40
Într-o industrie în care diferența o face curajul de a propune ceva nou, MOTI a transformat un desert tradițional japonez într-un produs made in Moldova cu succes european. Pornită ca ...
11:30
Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colose, prăznuită de ortodocșii de stil vechi: credință, apărare și recunoștință # Unica.md
Ortodoxia de stil vechi prăznuiește astăzi Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colose, o sărbătoare care cinstește intervenția dumnezeiască a ocrotitorului oștirilor cerești în cetatea Colose (Frigia), unde, potrivit Tradiției, Arhanghelul ...
11:30
Promo-LEX: rețea masivă de conturi false pe TikTok a împins artificial în trending hashtagul #alegmoldova. „Intoxicare digitală” cu AI și comportament coordonat # Unica.md
Campaniile electorale moderne s-au mutat decisiv în mediul online, unde un „like", un comentariu sau un hashtag trending pot distorsiona percepția publică. Aceasta este una dintre concluziile Asociației Promo-LEX, care ...
11:30
Un tânăr de 27 de ani din Fălești a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omor intenționat asupra unui membru de familie, victima fiind bunica sa. Pedeapsa urmează ...
11:30
CNA și Procuratura Chișinău, percheziții într-un dosar de trafic de influență: un cuplu din Capitală, bănuit că a luat 16.000 de euro # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub coordonarea Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență ce vizează un cuplu din Capitală. Potrivit anchetatorilor, ...
11:20
Grecia revocă suspendarea: extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către R. Moldova se face pe 25 septembrie, conform planului inițial # Unica.md
Ministerul Justiției din Grecia a revocat decizia prin care suspendase procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, astfel că predarea către autoritățile Republicii Moldova va avea loc pe 25 septembrie, ...
09:30
Moldovean, reținut la Iași în baza unui mandat pentru extrădare. Condamnat la 6 ani pentru viol în Moldova # Unica.md
La 16 septembrie, polițiștii din Iași, România, au depistat un bărbat de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă în ...
09:30
Presiuni asupra presei în SUA: marile trusturi fac concesii economice în fața lui Trump. Temeri privind preluarea CNN # Unica.md
Marile trusturi media din SUA sunt acuzate că pun pe plan secund libertatea de exprimare pentru a-și proteja interesele economice. Presiunile vin din partea lui Donald Trump, care a vorbit ...
07:10
Contextul astral de azi favorizează deciziile pragmatice și conversațiile sincere. Tonul general: mai puțină grabă, mai multă rigoare; ideile bine structurate câștigă teren, iar gesturile mici, coerente, produc efecte vizibile ...
00:40
Rusia și Ucraina au schimbat peste 1.000 de trupuri ale soldaților căzuți. Kievul a început identificarea # Unica.md
Rusia și Ucraina au efectuat joi un nou schimb al trupurilor militarilor uciși în război, au anunțat oficiali din ambele țări. Potrivit deputatului rus Șamsail Saraliev (Duma de Stat), citat ... Post-ul Rusia și Ucraina au schimbat peste 1.000 de trupuri ale soldaților căzuți. Kievul a început identificarea apare prima dată în Unica.md.
00:30
Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra # Unica.md
Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în Regatul Unit și trimiși în fața instanței, fiind suspectați că au coordonat un atac cibernetic atribuit grupării Scattered Spider, ... Post-ul Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra apare prima dată în Unica.md.
