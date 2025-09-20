Kiev anunță progres al contraofensivei lângă Pokrovsk și Dobropillia. Zelenski: „Rușii au pierderi semnificative”; Moscova revendică două noi localități
Unica.md, 20 septembrie 2025 11:30
Trupele ucrainene au continuat vineri operațiunile ofensive pe frontul din est, în special în jurul orașelor Pokrovsk și Dobropillia, unde președintele Volodimir Zelenski susține că au fost provocate pierderi importante ... Post-ul Kiev anunță progres al contraofensivei lângă Pokrovsk și Dobropillia. Zelenski: „Rușii au pierderi semnificative”; Moscova revendică două noi localități apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 30 minute
11:30
Kiev anunță progres al contraofensivei lângă Pokrovsk și Dobropillia. Zelenski: „Rușii au pierderi semnificative”; Moscova revendică două noi localități # Unica.md
Trupele ucrainene au continuat vineri operațiunile ofensive pe frontul din est, în special în jurul orașelor Pokrovsk și Dobropillia, unde președintele Volodimir Zelenski susține că au fost provocate pierderi importante ... Post-ul Kiev anunță progres al contraofensivei lângă Pokrovsk și Dobropillia. Zelenski: „Rușii au pierderi semnificative”; Moscova revendică două noi localități apare prima dată în Unica.md.
11:20
O sculptură care reprezintă un copil ținut în palmă a fost inaugurată pe aleea de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, vis‑a‑vis de blocul Braus Royal, în sectorul Ciocana al municipiului ... Post-ul O sculptură – simbol pentru protecția copilului, inaugurată în capitală apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
11:10
Venezuela cere ONU să investigheze atacurile SUA din Caraibe. Procurorul general acuză „crime împotriva umanității”; Maduro mobilizează armata # Unica.md
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a solicitat vineri Organizației Națiunilor Unite să deschidă o anchetă asupra atacurilor militare americane anunțate de președintele Donald Trump, care ar fi distrus ... Post-ul Venezuela cere ONU să investigheze atacurile SUA din Caraibe. Procurorul general acuză „crime împotriva umanității”; Maduro mobilizează armata apare prima dată în Unica.md.
11:00
Atac informatic la furnizorii de check‑in afectează aeroporturile din Berlin și Bruxelles. Posibile întârzieri și anulări # Unica.md
Aeroporturile din Berlin și Bruxelles se confruntă sâmbătă cu perturbări majore după un atac cibernetic care a vizat furnizorii de servicii pentru check‑in și îmbarcare. Foto: Getty Aeroportul din capitala ... Post-ul Atac informatic la furnizorii de check‑in afectează aeroporturile din Berlin și Bruxelles. Posibile întârzieri și anulări apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
10:10
Trei morți și peste zece răniți în Ucraina după un atac masiv cu rachete și drone. Zelenski cere răspuns internațional mai dur # Unica.md
Trei persoane au fost ucise și peste zece civili au fost răniți în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unui atac rusesc la scară largă cu rachete și drone ... Post-ul Trei morți și peste zece răniți în Ucraina după un atac masiv cu rachete și drone. Zelenski cere răspuns internațional mai dur apare prima dată în Unica.md.
09:50
SUA anunță un nou atac asupra unei nave cu droguri în apele internaționale. Trump: „Trei narcoteroriști au fost eliminați” # Unica.md
Armata americană a efectuat vineri un nou atac asupra unei nave despre care serviciile de informații afirmă că transporta stupefiante către Statele Unite, a anunțat președintele Donald Trump pe Truth ... Post-ul SUA anunță un nou atac asupra unei nave cu droguri în apele internaționale. Trump: „Trei narcoteroriști au fost eliminați” apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
09:40
ChatGPT ar putea primi o funcție care să alerteze de urgență autoritățile atunci când sistemul detectează un utilizator cu intenții suicidare, a declarat fondatorul OpenAI, Sam Altman, într-un interviu acordat ... Post-ul ChatGPT ar putea primi o funcție care să alerteze poliția în anumite cazuri apare prima dată în Unica.md.
09:40
Restricții de circulație în centrul Chișinăului pe 20–21 septembrie, pentru „Festivalul Etniilor” # Unica.md
Primăria anunță restricții rutiere în centrul capitalei pe durata weekendului, în contextul desfășurării „Festivalului Etniilor”, ediția a XXIV-a. Regia Transport Electric Chișinău precizează că traficul este sistat pe bd. Ștefan ... Post-ul Restricții de circulație în centrul Chișinăului pe 20–21 septembrie, pentru „Festivalul Etniilor” apare prima dată în Unica.md.
09:20
Avioane poloneze și aliate, ridicate la interceptare după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei. Spațiul aerian al Poloniei, în alertă maximă # Unica.md
Polonia a mobilizat sâmbătă dimineață avioane de vânătoare naționale și ale aliaților, pe fondul unui atac la scară largă al Rusiei cu rachete și drone asupra Ucrainei, inclusiv în zone ... Post-ul Avioane poloneze și aliate, ridicate la interceptare după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei. Spațiul aerian al Poloniei, în alertă maximă apare prima dată în Unica.md.
09:10
În Senatul SUA a fost propusă transferarea către Ucraina a unei părți din activele Federației Ruse la fiecare 90 de zile # Unica.md
Un grup bipartizan de senatori americani a depus un proiect de lege care ar obliga administrația SUA să transfere Ucrainei, la fiecare 90 de zile, fonduri provenite din activele suverane ... Post-ul În Senatul SUA a fost propusă transferarea către Ucraina a unei părți din activele Federației Ruse la fiecare 90 de zile apare prima dată în Unica.md.
08:50
Patru migranți au încercat să intre în Polonia printr-un tunel săpat de pe teritoriul belarus # Unica.md
În zona de responsabilitate a Punctului de Frontieră Narewka, patru cetățeni străini au încercat să treacă ilegal și neobservați din Belarus în Polonia printr-un tunel subteran, al cărui capăt de ... Post-ul Patru migranți au încercat să intre în Polonia printr-un tunel săpat de pe teritoriul belarus apare prima dată în Unica.md.
08:40
Un copil de 13 ani a murit la Spitalul de Psihiatrie din Codru. Ministerul Sănătății: retenție urinară de etiologie toxică medicamentoasă, nu intoxicație cu psihotrope # Unica.md
Un minor de 13 ani a decedat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru, după ce fusese transferat de la Spitalul raional Căușeni, unde fusese tratat de bronhopneumonie cu ... Post-ul Un copil de 13 ani a murit la Spitalul de Psihiatrie din Codru. Ministerul Sănătății: retenție urinară de etiologie toxică medicamentoasă, nu intoxicație cu psihotrope apare prima dată în Unica.md.
08:30
Horoscopul zilei – azi: claritate practică, decizii echilibrate și pași mici cu efect rapid # Unica.md
Energia zilei favorizează pragmatismul și dialogul onest. Ideile structurate câștigă teren, iar rezultatele apar când alegi simplitatea și execuția curată. Setează un obiectiv realist, fă primul pas și validează până ... Post-ul Horoscopul zilei – azi: claritate practică, decizii echilibrate și pași mici cu efect rapid apare prima dată în Unica.md.
08:30
Tallinn acuză o încălcare „total inacceptabilă” a spațiului aerian: trei MiG‑31 rusești au survolat Golful Finlandei timp de 12 minute. NATO răspunde, Trump avertizează asupra „marilor probleme” # Unica.md
Guvernul estonian a anunțat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG‑31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, și au rămas acolo timp de ... Post-ul Tallinn acuză o încălcare „total inacceptabilă” a spațiului aerian: trei MiG‑31 rusești au survolat Golful Finlandei timp de 12 minute. NATO răspunde, Trump avertizează asupra „marilor probleme” apare prima dată în Unica.md.
08:20
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP, ... Post-ul Reacția Moscovei după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
12:50
CNA și Procuratura Chișinău, percheziții în Capitală într-un dosar amplu de finanțare ilegală, spălare de bani și corupere electorală # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din Chișinău, desfășoară astăzi, 19 septembrie, percheziții în Capitală într-un dosar penal ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor ... Post-ul CNA și Procuratura Chișinău, percheziții în Capitală într-un dosar amplu de finanțare ilegală, spălare de bani și corupere electorală apare prima dată în Unica.md.
11:50
USMF „Nicolae Testemițanu”, laureată cu 37 de medalii și Cupa „Excellent Idea” la expoziția internațională de inovație de la Chișinău # Unica.md
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au obținut 37 de medalii și Cupa Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea”, ediția a IV-a, desfășurată ... Post-ul USMF „Nicolae Testemițanu”, laureată cu 37 de medalii și Cupa „Excellent Idea” la expoziția internațională de inovație de la Chișinău apare prima dată în Unica.md.
11:50
Irina Vlah: „Am primit răspuns de la Ambasada Canadei; solicitarea mea a fost transmisă structurilor competente pentru verificare” # Unica.md
Liderul Partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, anunță că a primit un răspuns oficial la scrisoarea adresată autorităților Canadei privind motivele includerii sale pe lista de sancțiuni. Potrivit declarației sale publice, ... Post-ul Irina Vlah: „Am primit răspuns de la Ambasada Canadei; solicitarea mea a fost transmisă structurilor competente pentru verificare” apare prima dată în Unica.md.
Ieri
11:40
Într-o industrie în care diferența o face curajul de a propune ceva nou, MOTI a transformat un desert tradițional japonez într-un produs made in Moldova cu succes european. Pornită ca ... Post-ul MOTI – povestea desertului japonez produs în Moldova și savurat în Europa apare prima dată în Unica.md.
11:30
Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colose, prăznuită de ortodocșii de stil vechi: credință, apărare și recunoștință # Unica.md
Ortodoxia de stil vechi prăznuiește astăzi Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colose, o sărbătoare care cinstește intervenția dumnezeiască a ocrotitorului oștirilor cerești în cetatea Colose (Frigia), unde, potrivit Tradiției, Arhanghelul ... Post-ul Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colose, prăznuită de ortodocșii de stil vechi: credință, apărare și recunoștință apare prima dată în Unica.md.
11:30
Promo-LEX: rețea masivă de conturi false pe TikTok a împins artificial în trending hashtagul #alegmoldova. „Intoxicare digitală” cu AI și comportament coordonat # Unica.md
Campaniile electorale moderne s-au mutat decisiv în mediul online, unde un „like”, un comentariu sau un hashtag trending pot distorsiona percepția publică. Aceasta este una dintre concluziile Asociației Promo-LEX, care ... Post-ul Promo-LEX: rețea masivă de conturi false pe TikTok a împins artificial în trending hashtagul #alegmoldova. „Intoxicare digitală” cu AI și comportament coordonat apare prima dată în Unica.md.
11:30
Un tânăr de 27 de ani din Fălești a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omor intenționat asupra unui membru de familie, victima fiind bunica sa. Pedeapsa urmează ... Post-ul Tânăr din Fălești, condamnat la 17 ani de închisoare pentru omorul bunicii sale apare prima dată în Unica.md.
11:30
CNA și Procuratura Chișinău, percheziții într-un dosar de trafic de influență: un cuplu din Capitală, bănuit că a luat 16.000 de euro # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub coordonarea Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență ce vizează un cuplu din Capitală. Potrivit anchetatorilor, ... Post-ul CNA și Procuratura Chișinău, percheziții într-un dosar de trafic de influență: un cuplu din Capitală, bănuit că a luat 16.000 de euro apare prima dată în Unica.md.
11:20
Grecia revocă suspendarea: extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către R. Moldova se face pe 25 septembrie, conform planului inițial # Unica.md
Ministerul Justiției din Grecia a revocat decizia prin care suspendase procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, astfel că predarea către autoritățile Republicii Moldova va avea loc pe 25 septembrie, ... Post-ul Grecia revocă suspendarea: extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către R. Moldova se face pe 25 septembrie, conform planului inițial apare prima dată în Unica.md.
09:30
Moldovean, reținut la Iași în baza unui mandat pentru extrădare. Condamnat la 6 ani pentru viol în Moldova # Unica.md
La 16 septembrie, polițiștii din Iași, România, au depistat un bărbat de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă în ... Post-ul Moldovean, reținut la Iași în baza unui mandat pentru extrădare. Condamnat la 6 ani pentru viol în Moldova apare prima dată în Unica.md.
09:30
Presiuni asupra presei în SUA: marile trusturi fac concesii economice în fața lui Trump. Temeri privind preluarea CNN # Unica.md
Marile trusturi media din SUA sunt acuzate că pun pe plan secund libertatea de exprimare pentru a-și proteja interesele economice. Presiunile vin din partea lui Donald Trump, care a vorbit ... Post-ul Presiuni asupra presei în SUA: marile trusturi fac concesii economice în fața lui Trump. Temeri privind preluarea CNN apare prima dată în Unica.md.
07:10
Contextul astral de azi favorizează deciziile pragmatice și conversațiile sincere. Tonul general: mai puțină grabă, mai multă rigoare; ideile bine structurate câștigă teren, iar gesturile mici, coerente, produc efecte vizibile ... Post-ul Horoscopul zilei – azi: echilibru, claritate și pași mici care aduc rezultate mari apare prima dată în Unica.md.
00:40
Rusia și Ucraina au schimbat peste 1.000 de trupuri ale soldaților căzuți. Kievul a început identificarea # Unica.md
Rusia și Ucraina au efectuat joi un nou schimb al trupurilor militarilor uciși în război, au anunțat oficiali din ambele țări. Potrivit deputatului rus Șamsail Saraliev (Duma de Stat), citat ... Post-ul Rusia și Ucraina au schimbat peste 1.000 de trupuri ale soldaților căzuți. Kievul a început identificarea apare prima dată în Unica.md.
00:30
Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra # Unica.md
Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în Regatul Unit și trimiși în fața instanței, fiind suspectați că au coordonat un atac cibernetic atribuit grupării Scattered Spider, ... Post-ul Doi tineri, inculpați pentru atacul cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra apare prima dată în Unica.md.
00:20
Amenințare de tsunami în Kamceatka după un cutremur de magnitudine 7,2. Serviciile de urgență, în alertă sporită pe coasta estică # Unica.md
Autoritățile din Kamceatka au emis joi o alertă de tsunami după un seism puternic, cu magnitudinea 7,2, înregistrat în largul coastelor peninsulei, a anunțat guvernatorul regiunii, Vladimir Solodov. Toate serviciile ... Post-ul Amenințare de tsunami în Kamceatka după un cutremur de magnitudine 7,2. Serviciile de urgență, în alertă sporită pe coasta estică apare prima dată în Unica.md.
00:10
Elicopterul lui Donald și Melania Trump a aterizat de urgență din cauza unei probleme hidraulice minore în Marea Britanie. Cuplul prezidențial, preluat în siguranță # Unica.md
Elicopterul cu care se deplasau președintele american Donald Trump și prima doamnă, Melania Trump, a efectuat miercuri o aterizare precaută pe un aerodrom local din Marea Britanie, din cauza unei ... Post-ul Elicopterul lui Donald și Melania Trump a aterizat de urgență din cauza unei probleme hidraulice minore în Marea Britanie. Cuplul prezidențial, preluat în siguranță apare prima dată în Unica.md.
00:00
Lukașenko susține că opozantul Mikola Statkevici a refuzat exilul și s-ar afla din nou în închisoare: „Va muri în curând” # Unica.md
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat joi că opozantul Mikola Statkevici, eliberat săptămâna trecută în urma unor negocieri cu Statele Unite, ar fi refuzat să părăsească țara și s-ar afla ... Post-ul Lukașenko susține că opozantul Mikola Statkevici a refuzat exilul și s-ar afla din nou în închisoare: „Va muri în curând” apare prima dată în Unica.md.
18 septembrie 2025
23:50
Trump susține că a cerut excluderea primarului Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele vizitei sale în Marea Britanie: „Nu l-am vrut prezent” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat joi, într-o discuție cu jurnaliștii la bordul aeronavei Air Force One, că a cerut ca primarul Londrei, Sadiq Khan, să nu participe la evenimentele ... Post-ul Trump susține că a cerut excluderea primarului Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele vizitei sale în Marea Britanie: „Nu l-am vrut prezent” apare prima dată în Unica.md.
21:30
Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”, recunoscând că războiul din Ucraina este mai greu de rezolvat decât credea # Unica.md
Președintele american Donald Trump a discutat joi cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la reședința rurală a acestuia de la Chequers, în a doua zi a vizitei sale în Regatul Unit, ... Post-ul Trump spune că Putin „l-a dezamăgit”, recunoscând că războiul din Ucraina este mai greu de rezolvat decât credea apare prima dată în Unica.md.
20:20
Putin susține că peste 700.000 de militari ruși sunt pe linia frontului în Ucraina. Zelenski anunță contraofensivă și localități recucerite în Donețk # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, într-o întâlnire televizată cu liderii grupurilor parlamentare din Duma de Stat, că „peste 700.000 de soldați” ruși sunt desfășurați pe linia de contact ... Post-ul Putin susține că peste 700.000 de militari ruși sunt pe linia frontului în Ucraina. Zelenski anunță contraofensivă și localități recucerite în Donețk apare prima dată în Unica.md.
20:10
Republica Moldova, laureată la „Oscarurile Folclorului” la Festivalul Internațional din Turcia. Maestrul Marin Bunea primește IGF Gold Star 2025 # Unica.md
În perioada 4–7 septembrie 2025, la Izmit, Turcia, s-a desfășurat cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică și Dans Pişmaniye, în cadrul căruia au fost decernate premiile „Oscar ... Post-ul Republica Moldova, laureată la „Oscarurile Folclorului” la Festivalul Internațional din Turcia. Maestrul Marin Bunea primește IGF Gold Star 2025 apare prima dată în Unica.md.
20:00
Inaugurarea Centrului Municipal de Somnologie, dedicat diagnosticării și monitorizării tulburărilor de somn # Unica.md
În premieră, la Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” a fost inaugurat Centrul Municipal de Somnologie, dedicat diagnosticării și monitorizării tulburărilor de somn. Cu sprijinul companiei Cidelec, Centrul va utiliza aparatul ... Post-ul Inaugurarea Centrului Municipal de Somnologie, dedicat diagnosticării și monitorizării tulburărilor de somn apare prima dată în Unica.md.
20:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 21 septembrie 2025, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” se va desfășura Festivalul Etniilor, ediția a XXIV-a „Unitate prin diversitate”, eveniment organizat de ... Post-ul Agenda Festivalului Etniilor în municipiul Chișinău, din 21 septembrie 2025 apare prima dată în Unica.md.
19:40
Andra, apariție uluitoare după ce a slăbit: „Arăți incredibil!”. Cum a reușit artista să scape de kilogramele în plus # Unica.md
Andra, în vârstă de 39 de ani, își surprinde fanii cu cel mai nou videoclip, „Numai din iubirea ta”, o poveste vizuală în care apare și soțul ei, Cătălin Măruță. ... Post-ul Andra, apariție uluitoare după ce a slăbit: „Arăți incredibil!”. Cum a reușit artista să scape de kilogramele în plus apare prima dată în Unica.md.
19:20
Michelle Obama este în România. Sala de aproape 1.000 de persoane, plină, prețurile biletelor variind între 350 și 600 de euro # Unica.md
Fosta primă-doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, a fost joi speaker principal la Impact Bucharest, eveniment de business și tehnologie organizat la București. Apariția sa a atras un public numeros ... Post-ul Michelle Obama este în România. Sala de aproape 1.000 de persoane, plină, prețurile biletelor variind între 350 și 600 de euro apare prima dată în Unica.md.
19:10
Campania „Alegi local, alegi sustenabil!”: informare publică pentru produse agro-alimentare autohtone # Unica.md
Campania are drept obiectiv creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor cu privire la importanța unor alegeri alimentare informate și responsabile, subliniind faptul că prin preferința pentru produse locale fiecare cetățean ... Post-ul Campania „Alegi local, alegi sustenabil!”: informare publică pentru produse agro-alimentare autohtone apare prima dată în Unica.md.
19:10
Captură de aproape 200 000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în nordul țării # Unica.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, și polițiștii de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul ... Post-ul Captură de aproape 200 000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în nordul țării apare prima dată în Unica.md.
19:00
Dezvoltarea cooperării moldo-suedeze, colaborarea în diverse sectoare și proiectele concrete, cu impact direct asupra cetățenilor, au fost discutate de premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Regatului Suedez, Petra Lärke. Șeful ... Post-ul Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Suediei, Petra Lärke apare prima dată în Unica.md.
19:00
Victoria Furtună, Partidul „Moldova Mare”, riscă retragerea cetățeniei române. ANC analizează dosarul; politiciana neagă # Unica.md
Președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, ar putea rămâne fără cetățenia română, potrivit Euronews România care citează „surse oficiale”. Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) din România ar avea procedura în lucru. ... Post-ul Victoria Furtună, Partidul „Moldova Mare”, riscă retragerea cetățeniei române. ANC analizează dosarul; politiciana neagă apare prima dată în Unica.md.
18:50
Percheziții în 46 de locații în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală: grup conectat la organizația criminală „Șor”. Un suspect, reținut 72 de ore # Unica.md
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger” și al subdiviziunilor teritoriale, au efectuat 46 de percheziții în mai multe localități ... Post-ul Percheziții în 46 de locații în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală: grup conectat la organizația criminală „Șor”. Un suspect, reținut 72 de ore apare prima dată în Unica.md.
18:50
Maia Sandu la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții” # Unica.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de ... Post-ul Maia Sandu la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții” apare prima dată în Unica.md.
18:50
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prezidată de premierul Dorin Recean. ... Post-ul Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026 apare prima dată în Unica.md.
18:50
Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone # Unica.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinul constant oferit de Italia Republicii Moldova în procesul ... Post-ul Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone apare prima dată în Unica.md.
18:40
Tiraspol, îngrijorat de reparațiile la șapte poduri peste Nistru. Comisia Unificată de Control: „O provocare în Zona de Securitate” # Unica.md
Autoritățile transnistrene își exprimă îngrijorarea față de decizia Chișinăului de a începe în septembrie–octombrie lucrări de reparație la șapte poduri peste râul Nistru, a declarat Constantin Kalinenok, copreședinte din partea ... Post-ul Tiraspol, îngrijorat de reparațiile la șapte poduri peste Nistru. Comisia Unificată de Control: „O provocare în Zona de Securitate” apare prima dată în Unica.md.
18:40
Comisia Europeană lansează apel pentru investiții private în Republica Moldova. Sesiune specială la Moldova Business Week 2025 # Unica.md
Oportunități majore de investiții se deschid în Republica Moldova, după ce Comisia Europeană a lansat un apel de exprimare a interesului pentru investiții private, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul ... Post-ul Comisia Europeană lansează apel pentru investiții private în Republica Moldova. Sesiune specială la Moldova Business Week 2025 apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.