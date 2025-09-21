PeScurt // Costiuc va fi supus perchezițiilor? Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că urmează fie supus perchezițiilor, mâine, la prima oră.

PeScurt // Costiuc va fi supus perchezițiilor? Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că urmează fie supus perchezițiilor, mâine, la prima oră.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md