PeScurt // Restricții de circulație. În perioada 22 - 23 septembrie, între orele 09:00-20:00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin.

Agora.md, 21 septembrie 2025 12:20

Acum 30 minute
12:20
Acum 2 ore
11:30
Campionatul de Pescuit la Crap: R. Moldova cucerește aurul și obține titlul mondial (FOTO) Agora.md
Acum 4 ore
10:30
România a încasat despăgubiri în valoare de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic, furat din Olanda Agora.md
10:10
Ucraina impune sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din R. Moldova. Bolea, Furtună și Guțul, printre cei vizați Agora.md
Acum 24 ore
21:50
Atac cibernetic asupra mai multor aeroporturi din Europa: Zeci de zboruri anulate și întârzieri Agora.md
18:30
Atac aerian masiv asupra Ucrainei: Cel puțin trei morți și peste 30 de răniți Agora.md
18:00
Un autobuz din Moldova, care ar fi transportat pelerini evrei, implicat într-un accident pe autostrada Kiev-Odesa (VIDEO) Agora.md
16:30
CEC dă asigurări: Secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului vor activa în regim normal la alegerile parlamentare Agora.md
15:00
Echipajul Poliției, solicitat la Edineț. Candidata PAS, Ludmila Adamciuc: Am fost intimidată de un cetățean (VIDEO) Agora.md
14:50
Punctul G | „Am un corp limitat, dar forțe nelimitate.” Irina Revin deschide sezonul fără rușine Agora.md
14:10
Furtună promite să elimine examenele de BAC. Dar care ar consecințele pentru liceeni? (VIDEO) Agora.md
Ieri
12:30
RISE: Clădirea unui centru de tineret, ridicată la Tribujeni, a ajuns proprietatea de lux a fostului deputat Nicolae Pascaru Agora.md
11:50
Polonia: Două avioane de vânătoare rusești au survolat spațiul aerian deasupra platformei de foraj Petrobaltic Agora.md
11:40
Rămâne de votat | Independenții - trei doamne și toți… unu (VIDEO) Agora.md
11:20
PCCOCS dezminte: Procurorii n-au cerut policlinicilor date pentru investigarea unei pretinse răpiri Agora.md
11:10
EDITORIAL | Detectorul de pseudo-europeni. Cum îi recunoaștem la alegerile de pe 28 septembrie Agora.md
10:30
Lucrările de pe linia electrică Vulcănești–Chișinău, executate în proporție de 87% (VIDEO) Agora.md
09:50
Chișinău: Peste 1.700 de copii, înscriși în școli și grădinițe Agora.md
19 septembrie 2025
23:30
Trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei. Țara sesizează NATO Agora.md
23:10
„Profesia medicală este incompatibilă cu cea de jefuitor”. Nemerenco cere demisia angajaților de pe ambulanță, învinuiți de furt Agora.md
22:40
Prunele moldovenești, pe piețele UE: 85% din exporturi merg în Germania, România și Polonia (INFOGRAFIC) Agora.md
22:30
China lansează cel mai lung zbor din lume: Ruta Shanghai - Buenos Aires Agora.md
22:00
Tineri din comunitatea LGBTQ+ sesizează Poliția: Filmați sub pretextul unei platforme din SUA, au apărut pe un site care ar fi fals Agora.md
21:10
Institutul Oncologic, dotat cu echipamente moderne. Valoarea donației depășește 300 de mii de euro Agora.md
20:30
Directoarea APIUS, despre industria ușoară în Moldova: O piață mică, dar cu impact global (VIDEO) Agora.md
20:20
Rusia vrea „restricții parțiale” pentru cartelele SIM aflate în roaming Agora.md
20:20
Două loturi de cuișoare, retrase de pe piață. ANSA: Conțin niveluri neconforme ale unui compus chimic Agora.md
16:00
Activitate online intensă în campania electorală: Rețea extinsă de conturi promovează mesaje coordonate pe TikTok Agora.md
16:00
Bijuterie furată de la pacient? Un medic și asistent medical au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru furt (VIDEO) Agora.md
15:50
Averea primăriței din Durlești, sub lupa ANI pentru posibile diferențe între veniturile obținute și cheltuielile realizate Agora.md
15:30
Condamnare în dosarul finanțării ilegale a partidului ALDE. Un bărbat recunoaște că ar fi intermediat peste 450.000 de dolari la indicația lui Ilan Șor Agora.md
15:00
Incendiu în Goianul Nou: Patru automobile, mistuite de flăcări (VIDEO) Agora.md
14:50
DeepTech GigaHack 2025: Creativitate și tehnologie la cel mai mare hackathon Agora.md
14:50
Incendiu în Goianul Nou: Patru automobile, mistuite de flăcări Agora.md
14:30
Străinii care lucrează de la distanță vor putea beneficia de dreptul de ședere în R. Moldova Agora.md
14:20
Orașul „bombit”, iar la putere este un „dal*ob”. Arina Spătaru, în lacrimi, într-un live pe Facebook (VIDEO) Agora.md
14:00
Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaz rusesc începând cu 1 ianuarie 2027 Agora.md
13:50
15 experți din cinci țări au împărtășit strategiile de vânzări cu ecosistemul de startup-uri din Moldova Agora.md
13:30
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”. Cererea, depusă la Curtea de Apel (UPDATE) Agora.md
13:30
Șarpe veninos descoperit într-un automobil importat din SUA. A fost găsit în timpul unei inspecții de rutină Agora.md
13:30
Exporturile de servicii ale R. Moldova s-au dublat în patru ani. IT-ul, printre cele mai solicitate servicii peste hotare Agora.md
13:20
Șarpe veninos descoperit într-un automobil importat din SUA. A fost descoperit în timpul unei inspecții de rutină Agora.md
13:20
Consiliul UE: Taxele vamale pentru șapte produse moldovenești vor fi eliminate Agora.md
12:50
Orange este cel mai iubit brand din Moldova, conform studiului LOVEMARK 2025 Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Vinurile moldovenești ajung în 73 de țări. România, în topul destinațiilor de export Agora.md
12:40
Percheziții în capitală. CNA: Un grup de persoane fi încercat să manipuleze opinia publică prin diverse sondaje Agora.md
12:30
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”. Cererea, depusă la Curtea de Apel Agora.md
12:30
Rămâne de votat | Numai unirea, doar unirea… (VIDEO) Agora.md
12:10
PLDM se plânge la CtEDO. Filat: „Justiția este sub control politic” Agora.md
12:00
Transportul rutier domină exporturile R. Moldova. 82% din mărfuri ies din țară pe șosele Agora.md
