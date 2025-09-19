Ion Ceban: PAS recurge la jocuri murdare și manipulări, fiind disperat că va pierdea majoritatea în viitorul Parlament

11:20

Președintele american Donald Trump a afirmat că dronele rusești care au pătruns pe teritoriul Poloniei ar fi putut fi „scoase din funcțiune”, fiind posibil ca acestea să fi fost afectate de sisteme de război electronic. „Nu pot comenta dacă a fost o greșeală sau nu. Nu ar fi trebuit să fie acolo. Să fim sinceri, […] Articolul VIDEO | Trump sugerează că dronele rusești intrate în Polonia ar fi fost afectate de sisteme de război electronic apare prima dată în ZIUA.md.