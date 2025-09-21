Mesajul Președintei Maia Sandu la Festivalul Etniilor
Președinția Republicii Moldova, 21 septembrie 2025 13:50
Stimați prieteni din toate comunitățile Moldovei, Dragi cetățeni, Festivalul Etniilor este un eveniment care ne arată cât de frumoasă, cât de puternică este țara noastră atunci când fiecare comunitate își aduce contribuția.
Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul celui mai mare partid din Adunarea Națională a Franței # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost Prim-ministru al Franței și actual lider al partidului Renaissance.
Șefa statului i-a felicitat pe silvicultori cu ocazia zilei lor profesionale # Președinția Republicii Moldova
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu care, prin munca lor, fac Moldova mai verde.
Președinta Maia Sandu la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții și să transformăm granițele în punți de dezvoltare” # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și de delegații ale autorităților regionale și locale din Ucraina și Polonia.
Șefa statului, Maia Sandu, la Forumul economic România - Republica Moldova: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături – să investească, să contribuie la apărarea democrației, pentru ca împreună să putem continua drumul european” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la Forumul economic România - Republica Moldova, eveniment care a reunit la Chișinăuantreprenori, investitori și profesioniști dedicați dezvoltării economice de pe ambele maluri ale Prutului.
Președinta Maia Sandu a vizitat Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, renovat cu sprijinul partenerilor europeni # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a vizitat astăzi Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, unde au fost inaugurate atelierele modernizate ale instituției. În urma lucrărilor de reconstrucție, elevii beneficiază acum de un spațiu modern de învățare, iar profesorii dispun de echipamente și instrumente care le fac activitatea mai eficientă.
Maia Sandu: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova și prin dorința de a o vedea pașnică, liberă și prosperă” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați în viața comunităților lor.
Președinta Maia Sandu participă la un eveniment dedicat diasporei la Potsdam, Germania # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 13 septembrie 2025, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați activ în viața comunităților lor.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea.
Președinta Maia Sandu în vizită la Roma: întrevederi cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi la Roma, unde a avut întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președintele Senatului, Ignazio La Russa.
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun.
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.
Președinta Maia Sandu a discutat la Strasbourg cu oficiali europeni despre sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE și apărarea democrației # Președinția Republicii Moldova
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu liderii grupurilor politice europene: grupul Partidului Popular European, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, grupul Renew Europe, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni și grupul Verzilor.
Maia Sandu în Parlamentul European: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului European, în care a vorbit despre apărarea democrațiilor, reziliența Moldovei și riscurile majore cu care se confruntă țara noastră în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Doamnă Președintă, dragă Roberta Metsola, Onorați membri ai Parlamentului European, Vă mulțumesc pentru această invitație. Este o mare onoare să vorbesc în această casă a democrației în numele oamenilor din Moldova. Astăzi, aș vrea să mă axez pe amenințările în creștere la adresa democrațiilor noastre - și pe cum le putem apăra împreună. Pentru că niciuna nu se poate apăra singură. O voi face prin prisma experienței Moldovei. Pentru că stabilitatea noastră este stabilitatea Dumneavoastră. Pacea noastră este pacea Europei.
Președinta Republicii Moldova a participat la ceremonia dedicată aniversării a XXXIV-a de la crearea organelor securității statului # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului.
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului).
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați.
Președinta Maia Sandu îndeamnă misiunile internaționale de observare a alegerilor la vigilență pentru a expune ingerințele străine # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO).
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre procesul de aderare la UE și proiectele care se realizează prin Planul de Creștere # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.
Președinta Maia Sandu, la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău: „Vă îndemn să vizitați Bookfest, să citiți și să puneți în brațele copiilor multe cărți - astfel, ei vor crește liberi” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, care a ajuns la cea de-a VIII-a ediție.
Președinta Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi, printr-o armată capabilă și modernă” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale.
Mesajul Președintei Maia Sandu la ceremonia dedicată Zilei Armatei Naționale # Președinția Republicii Moldova
Domnule ministru, Domnule șef al Marelui Stat Major, Doamnelor și domnilor ofițeri și soldați, Astăzi se împlinesc 34 de ani de la crearea Armatei Naționale – o instituție a curajului și disciplinei, un simbol al devotamentului față de statul Republica Moldova.
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen.
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele României, Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” # Președinția Republicii Moldova
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători.
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan, Dragi prieteni, iubitori ai limbii române, Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că numărul participanților crește de la un an la altul demonstrează că limba română ne adună, ne unește și ne inspiră.
De Ziua Limbii Române, Președinta Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan # Președinția Republicii Moldova
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan.
Președinta Maia Sandu a avut o convorbire telefonică cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025.
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj pentru toți cetățenii și concurenții electorali, la început de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Președinția Republicii Moldova
Astăzi începe campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor.
Președinta Maia Sandu reafirmă sprijinul pentru aspirațiile europene ale Georgiei # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Tinatin Bokuchava, președinta Mișcării Naționale Unite și unul din puținii lideri ai opoziției aflat în libertate, și Giorgi Baramidze, fost viceprim-ministru și ministru al Integrării Europene și Euro-Atlantice, politicieni importanți din opoziția georgiană.
Șefa statului, la Moldova Youth Forum 2025: „Viitorul este în primul rând al tinerilor. Să ne asigurăm că împreună cu ei alegem pacea ș libertatea, dezvoltarea” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la „Moldova Youth Forum 2025”, un eveniment care a adunat la Chișinău peste 400 de tineri din toată țara care sunt implicați activ în comunitățile lor.
Mesajul Președintei Maia Sandu din Piața Marii Adunări Naționale, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
Acum 34 de ani, tot aici, în această piață, împreună cu mulți dintre voi sau împreună cu părinții și bunicii voștri ne bucuram, ne minunam de faptul că Republica Moldova a redevenit liberă.
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei, la Chișinău: Europa unită sprijină independența și integrarea europeană a Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
Republica Moldova sărbătorește astăzi 34 de ani de independență printr-un eveniment istoric, avându-i la Chișinău pe Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk – trei lideri europeni care au venit să transmită sprijinul lor ferm pentru viitorul european al țării noastre.
Declarațiile Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu liderii Franței, Germaniei și Poloniei, cu prilejul Zilei Independenței # Președinția Republicii Moldova
Dragi prieteni, Dragă Emmanuel, Dragă Donald, Dragă Friedrich, Bine ați venit la Chișinău! Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi, în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de Independență.
Șefa statului, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu acționezi liber și independent, Moldova este liberă și independentă” # Președinția Republicii Moldova
Astăzi, Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței, un moment important pentru istoria și destinul țării noastre. Cu acest prilej, conducerea de vârf a statului a participat la ceremoniile de depunere de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate” și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.
Președinta Maia Sandu a vizitat facultățile de științe agricole din cadrul Universității Tehnice a Moldovei # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a vizitat facultățile de științe agricole din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.
Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței # Președinția Republicii Moldova
Miercuri, 27 august 2025, Republica Moldova celebrează 34 de ani de la proclamarea independenței. Evenimentele oficiale dedicate Zilei Naționale se vor desfășura sub genericul „Independența ne unește” și vor aduna cetățeni, reprezentanți ai autorităților publice și parteneri ai țării noastre.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu oficiali din Belgia, Luxemburg și Țările de Jos # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai formatului Benelux – Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, trei dintre cele șase țări fondatoare ale Uniunii Europene.
Republica Moldova și Cipru își consolidează cooperarea în contextul președinției Consiliului UE a Ciprului în 2026 # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Marilena Raouna, viceministra pentru afaceri europene a Ciprului, țară care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2026 pentru o perioadă de 6 luni.
Șefa statului, în mesajul de Ziua Independenței Ucrainei: „Curajul Ucrainei oprește extinderea războiului și protejează suveranitatea Moldovei” # Președinția Republicii Moldova
Astăzi, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu curajului poporului ucrainean, care își apără zilnic dreptul la libertate și suveranitate.
Președinta Maia Sandu la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov: „Această lecție a istoriei este mai actuală ca oricând – pentru că și astăzi vedem încercări de a redesena granițe cu forța” # Președinția Republicii Moldova
Astăzi se împlinesc 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov – un act prin care două regimuri totalitare au decis să împartă lumea, ignorând dreptul popoarelor la libertate și demnitate.
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, la Chișinău, o întrevedere cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său.
Lideri europeni, așteptați în Republica Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române # Președinția Republicii Moldova
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.
