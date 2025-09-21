Echinocțiul de toamnă 2025: Ce îți aduce ora în care ziua și noaptea se înclină spre iarnă

07:10

Ziua de 19 septembrie 2025 aduce energii intense, cu influențe astrale care ne împing spre decizii clare și… Articolul Horoscop 19 septembrie 2025 – o zi de clarificări și decizii, în care emoțiile și rațiunea trebuie să se echilibreze apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.