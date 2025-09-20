Tunelul de bază Brenner: Austria și Italia conectate prin cel mai lung tunel feroviar din lume
Regional Moldova, 20 septembrie 2025 16:10
Constructorii au atins o etapă istorică în infrastructura europeană: finalizarea secțiunii principale a tunelului de bază Brenner, care… Articolul Tunelul de bază Brenner: Austria și Italia conectate prin cel mai lung tunel feroviar din lume apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
• • •
Alte ştiri de Regional Moldova
Acum 30 minute
16:10
Tunelul de bază Brenner: Austria și Italia conectate prin cel mai lung tunel feroviar din lume # Regional Moldova
Constructorii au atins o etapă istorică în infrastructura europeană: finalizarea secțiunii principale a tunelului de bază Brenner, care… Articolul Tunelul de bază Brenner: Austria și Italia conectate prin cel mai lung tunel feroviar din lume apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 2 ore
15:00
„Zeamă și plăcinte la Berlin” – povestea unui restaurant moldo-ucrainean deschis din dor de casă # Regional Moldova
La Berlin, într-un cartier cu viață culturală diversă, un cuplu format dintr-un moldovean și o ucraineancă a reușit… Articolul „Zeamă și plăcinte la Berlin” – povestea unui restaurant moldo-ucrainean deschis din dor de casă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 4 ore
14:10
Cercetătorii de la Universitatea din Plymouth trag un semnal de alarmă: mii de particule minuscule de plastic „nocive”… Articolul Nanoplasticele ascunse în legume: un pericol invizibil pentru sănătatea umană apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ridicat tema unei posibile anulări a sistemului de patente pentru muncitorii migranți,… Articolul Schimbare majoră a regulilor pentru muncitorii străini în Rusia apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:40
Un palestinian cunoscut sub numele de Hicham Harb – pe numele său real Mahmoud Khader Abed Adra –… Articolul Ucigaș palestinian arestat pentru atentatul antisemit din Paris, după 43 de ani apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 6 ore
12:10
Comisia Europeană intenționează să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro din fondurile UE destinate Ungariei, într-o încercare… Articolul Bruxelles – Budapesta: bani contra sancțiuni apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Ministrul german al muncii, Bärbel Bas, a anunțat vineri, 19 septembrie, noi măsuri ferme împotriva persoanelor care solicită… Articolul Germania înăsprește pedepsele pentru fraudarea ajutoarelor sociale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru a decide răspunsul la provocarea Rusiei în Estonia # Regional Moldova
Liderii Uniunii Europene se vor reuni la Copenhaga, pe 1 octombrie, pentru a discuta un răspuns comun la… Articolul Liderii UE se reunesc la Copenhaga pentru a decide răspunsul la provocarea Rusiei în Estonia apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Cooperare strategică între BNM și BNR pentru integrarea europeană a Republicii Moldova: vezi subiectele discutate # Regional Moldova
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu Cosmin Marinescu, viceguvernatorul Băncii Naționale… Articolul Cooperare strategică între BNM și BNR pentru integrarea europeană a Republicii Moldova: vezi subiectele discutate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:30
Președintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Casa… Articolul Trump și Erdogan: Întâlnire cu mize majore apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 8 ore
10:00
Producătorul și retailerul chinez de electrocasnice smart Hesung Innovation îşi accelerează extinderea în Europa, iar România se află… Articolul Încă un producător chinez se pregăteşte să intre oficial pe piața din România apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
Armata Statelor Unite a anunțat vineri eliminarea unui lider de rang înalt al grupării teroriste Stat Islamic (ISIS)… Articolul Lider important al Statului Islamic, ucis în Siria într-un raid american apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
Citroën, un nou stop-drive în Marea Britanie: probleme grave la sistemul de frânare # Regional Moldova
Filiala britanică a mărcii Citroën a emis un ordin de stop-drive pentru clienții a patru modele comercializate pe… Articolul Citroën, un nou stop-drive în Marea Britanie: probleme grave la sistemul de frânare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea de la începutul invaziei din… Articolul UE taie gazul Moscovei: interdicție totală la GNL rusesc și sancțiuni extinse apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 12 ore
08:10
Românii cuceresc energia Ungariei: tranzacția cuprinde jumătate din capacitatea eoliană a țării vecine # Regional Moldova
Premier Energy Group, companie cu origini românești și prezență regională în Republica Moldova, a intrat oficial pe piața… Articolul Românii cuceresc energia Ungariei: tranzacția cuprinde jumătate din capacitatea eoliană a țării vecine apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Trotinetele electrice de închiriat interzise într-un oraș din Romania după moartea unui adolescent # Regional Moldova
Un eveniment tragic a zguduit comunitatea din Piatra Neamț și a determinat autoritățile locale să ia o măsură… Articolul Trotinetele electrice de închiriat interzise într-un oraș din Romania după moartea unui adolescent apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Ziua de 20 septembrie 2025 aduce energii puternice de schimbare și claritate. Luna se află într-un tranzit dinamic,… Articolul Horoscop 20 septembrie 2025: zi de echilibru între sinceritate și prudență apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 24 ore
18:30
Juriștii „Inima Moldovei” s-au adresat la Curtea de Apel. Irina Vlah: Abuzurile continuă! Ne-au spus că vom putea obține documentul abia luni # Regional Moldova
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „abuzurile continuă”. Juriștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au… Articolul Juriștii „Inima Moldovei” s-au adresat la Curtea de Apel. Irina Vlah: Abuzurile continuă! Ne-au spus că vom putea obține documentul abia luni apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
17:10
În mai multe școli italiene au fost introduse, la începutul acestui an școlar, noi reguli de cod vestimentar,… Articolul Revolta uniformei în Italia: vezi regulile împotriva modei excentrice din școli apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ieri
16:10
Iașul a revenit, în 2024, pe prima poziție în clasamentul județelor cu cea mai tânără populație din România,… Articolul Iașul – Județul cu cea mai tânără populație din România apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
15:10
Pe măsură ce temperaturile scad și frunzele capătă nuanțe aurii, piața se umple de legume de sezon –… Articolul Recolta de toamnă: cele mai sănătoase legume ale sezonului și beneficiile lor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:00
În perioada 4–7 septembrie 2025, orașul Izmit, Turcia, a găzduit cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de… Articolul Republica Moldova, laureată la Festivalul Internațional de Muzică și Dans apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:00
Un incident șocant a avut loc vineri după-amiază, în localitatea La Seyne-sur-Mer, de lângă orașul Tulon, în sud-estul… Articolul Franța: Atac cu macetă în lângă o școală din Tulon apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:30
(video) Liudmila Karadag: Partidul „Respect Moldova” va oferi sprijin pentru antreprenori și prețuri corecte pentru cetățeni # Regional Moldova
Partidul „Respect Moldova” va susține antreprenorii și cetățenii, prin crearea unui mediu concurențial și predictibil pentru investitori, precum… Articolul (video) Liudmila Karadag: Partidul „Respect Moldova” va oferi sprijin pentru antreprenori și prețuri corecte pentru cetățeni apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Mașini, cocaină și răpiri: saga Agnelli, povestea unei dinastii italiene care a inspirat „Succession” # Regional Moldova
Gianni Agnelli, patriarhul magnat al Italiei postbelice, a rămas în istorie nu doar ca simbol al luxului, al… Articolul Mașini, cocaină și răpiri: saga Agnelli, povestea unei dinastii italiene care a inspirat „Succession” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
România – produs care pune record de eexport, dar accesibilitate redusă pe piața internă # Regional Moldova
Industria românească de mobilă trăiește un paradox: este tot mai căutată peste hotare, dar prea scumpă pentru mulți… Articolul România – produs care pune record de eexport, dar accesibilitate redusă pe piața internă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:40
Dean Huijsen, suspendat deși CTA recunoaște greșeala: cine face jocurile în LaLiga? # Regional Moldova
Dean Huijsen a fost protagonistul unui moment tensionat în partida dintre Real Madrid și Real Sociedad, scor 2-1,… Articolul Dean Huijsen, suspendat deși CTA recunoaște greșeala: cine face jocurile în LaLiga? apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Uniunea Europeană face un nou pas important pentru consolidarea parcursului economic al Republicii Moldova. În cadrul unui apel… Articolul UE lansează apel pentru investiții în Republica Moldova apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
UEFA a anunțat că va deschide propria investigație în urma incidentelor tensionate de la meciul Liverpool – Atletico… Articolul Anchetă UEFA după meciul Liverpool – Atletico apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
Nagacevschi: Separarea dosarului lui Plahotniuc arată o justiție grăbită și controlată politic # Regional Moldova
Separarea dosarului lui Vlad Plahotniuc de restul inculpaților în cauza penală „Furtul miliardului” arată că procesul este grăbit… Articolul Nagacevschi: Separarea dosarului lui Plahotniuc arată o justiție grăbită și controlată politic apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
Poliția britanică a anunțat joi, 18 septembrie, arestarea a trei persoane suspectate că ar fi sprijinit activitatea unui… Articolul Trei arestări în Marea Britanie pentru spionaj în favoarea Rusiei apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:50
„Flavours of the Republic of Moldova”, documentarul care pune țara pe harta Netflix # Regional Moldova
Documentarul „Flavours of the Republic of Moldova” a fost pre-lansat miercuri, 17 septembrie, la maib park, într-un eveniment… Articolul „Flavours of the Republic of Moldova”, documentarul care pune țara pe harta Netflix apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Tribunalul de instrucţie din San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) a decis deschiderea procesului împotriva a patru fotbalişti… Articolul Probleme pentru Real Madrid: un fotbalist trimis în judecată apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:30
Republica Moldova, față în față cu noile cerințe europene pentru controalele agroalimentare # Regional Moldova
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova se aliniază treptat la rigorile europene. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a… Articolul Republica Moldova, față în față cu noile cerințe europene pentru controalele agroalimentare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:20
România se află în fața unui risc major de blackout energetic dacă își va închide centralele pe cărbune… Articolul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România riscă un blackout energetic apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:10
Germania pe marginea prăpastiei: Merz recunoaște falimentul modelului social și cere austeritate dureroasă # Regional Moldova
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un avertisment dur, recunoscând public că Germania a trăit „ani de zile… Articolul Germania pe marginea prăpastiei: Merz recunoaște falimentul modelului social și cere austeritate dureroasă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:00
Președintele american Donald Trump a lansat joi un nou atac la adresa lui Vladimir Putin, afirmând că armata… Articolul Trump alături de Keir Starmer: declarații dure în adresa lui Putin la Londra apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:50
Zelenski la linia frontului: Ucraina recucerește teritorii, în timp ce Putin aruncă sute de mii de soldați în război fără sfârșit # Regional Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat joi o vizită surpriză pe linia frontului, acolo unde i-a felicitat pe… Articolul Zelenski la linia frontului: Ucraina recucerește teritorii, în timp ce Putin aruncă sute de mii de soldați în război fără sfârșit apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Paris Saint Germain a pornit ca din tun în noul sezon de UEFA Champions League, oferind un adevărat… Articolul PSG, start perfect în UEFA Champions League, dar cu pierderi importante apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:30
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a anunțat pe 18 septembrie că intenționează să convoace, săptămâna viitoare, discuții… Articolul Ucraina livrează securitate: UE preia experiența Zidului Dronelor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:20
Franța a fost joi scena unor proteste de amploare și greve naționale, în care mii de oameni au… Articolul Franța, zguduită de proteste masive împotriva austerității apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Horoscop 19 septembrie 2025 – o zi de clarificări și decizii, în care emoțiile și rațiunea trebuie să se echilibreze # Regional Moldova
Ziua de 19 septembrie 2025 aduce energii intense, cu influențe astrale care ne împing spre decizii clare și… Articolul Horoscop 19 septembrie 2025 – o zi de clarificări și decizii, în care emoțiile și rațiunea trebuie să se echilibreze apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
06:30
Deconectări de lumină în toată țara: Lucrări programate de întreținere și modernizare a rețelelor electrice pe 19 septembrie 2025 # Regional Moldova
Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează consumatorii că, în data de vineri, 19 septembrie 2025, vor fi efectuate… Articolul Deconectări de lumină în toată țara: Lucrări programate de întreținere și modernizare a rețelelor electrice pe 19 septembrie 2025 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
18 septembrie 2025
19:10
Alegeri 28 septembrie: 7 lucruri pe care PAS vrea să le știe toți cetățenii înainte de a vota # Regional Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a lansat un apel către cetățeni înaintea votului din 28 septembrie, prezentând un… Articolul Alegeri 28 septembrie: 7 lucruri pe care PAS vrea să le știe toți cetățenii înainte de a vota apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
19:00
(video) Renato Usatîi promite revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova: „Oamenii au fost lipsiți de ultima bucurie” # Regional Moldova
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur… Articolul (video) Renato Usatîi promite revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova: „Oamenii au fost lipsiți de ultima bucurie” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
17:40
Marian Lupu, președintele Partidului „Respect Moldova”: Fără susținerea producătorilor locali, nu putem avea o economie funcțională # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a efectuat o vizită în nordul țării, unde s-a întâlnit cu angajații… Articolul Marian Lupu, președintele Partidului „Respect Moldova”: Fără susținerea producătorilor locali, nu putem avea o economie funcțională apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că armata rusă plănuiește încă două campanii ofensive la scară largă în această… Articolul Mesajul Kievului către aliați: unde Rusia pregătește două noi ofensive majore apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:10
Spionaj la Riga: Letonia reține un suspect acuzat că furniza Rusiei date despre baze NATO # Regional Moldova
Serviciul de Securitate al Statului din Letonia (VDD/SGB) a anunțat reținerea unui cetățean leton, suspectat că a transmis… Articolul Spionaj la Riga: Letonia reține un suspect acuzat că furniza Rusiei date despre baze NATO apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Ne aflăm în plin Portal al Eclipselor, unul dintre cele mai intense și transformatoare momente ale anului. Astrologii… Articolul Portalul Eclipselor: Resetare Cosmică și Noi Drumuri pentru Fiecare Zodie apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:00
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” către observatorii alegerilor: „Luaţi la control acest caz ieşit din comun” # Regional Moldova
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul… Articolul Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” către observatorii alegerilor: „Luaţi la control acest caz ieşit din comun” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.