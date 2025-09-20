Românii cuceresc energia Ungariei: tranzacția cuprinde jumătate din capacitatea eoliană a țării vecine
Regional Moldova, 20 septembrie 2025 08:10
Premier Energy Group, companie cu origini românești și prezență regională în Republica Moldova, a intrat oficial pe piața…
Acum 5 minute
08:40
Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea de la începutul invaziei din…
Acum 30 minute
08:10
Românii cuceresc energia Ungariei: tranzacția cuprinde jumătate din capacitatea eoliană a țării vecine # Regional Moldova
Premier Energy Group, companie cu origini românești și prezență regională în Republica Moldova, a intrat oficial pe piața…
Acum 2 ore
07:40
Trotinetele electrice de închiriat interzise într-un oraș din Romania după moartea unui adolescent # Regional Moldova
Un eveniment tragic a zguduit comunitatea din Piatra Neamț și a determinat autoritățile locale să ia o măsură…
07:10
Ziua de 20 septembrie 2025 aduce energii puternice de schimbare și claritate. Luna se află într-un tranzit dinamic,…
Acum 24 ore
18:30
Juriștii „Inima Moldovei” s-au adresat la Curtea de Apel. Irina Vlah: Abuzurile continuă! Ne-au spus că vom putea obține documentul abia luni # Regional Moldova
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că „abuzurile continuă". Juriștii Partidului Republican „Inima Moldovei" au…
17:10
În mai multe școli italiene au fost introduse, la începutul acestui an școlar, noi reguli de cod vestimentar,…
16:10
Iașul a revenit, în 2024, pe prima poziție în clasamentul județelor cu cea mai tânără populație din România,…
15:10
Pe măsură ce temperaturile scad și frunzele capătă nuanțe aurii, piața se umple de legume de sezon –…
14:00
În perioada 4–7 septembrie 2025, orașul Izmit, Turcia, a găzduit cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de…
13:00
Un incident șocant a avut loc vineri după-amiază, în localitatea La Seyne-sur-Mer, de lângă orașul Tulon, în sud-estul…
12:30
(video) Liudmila Karadag: Partidul „Respect Moldova” va oferi sprijin pentru antreprenori și prețuri corecte pentru cetățeni # Regional Moldova
Partidul „Respect Moldova" va susține antreprenorii și cetățenii, prin crearea unui mediu concurențial și predictibil pentru investitori, precum…
12:10
Mașini, cocaină și răpiri: saga Agnelli, povestea unei dinastii italiene care a inspirat „Succession” # Regional Moldova
Gianni Agnelli, patriarhul magnat al Italiei postbelice, a rămas în istorie nu doar ca simbol al luxului, al…
11:10
România – produs care pune record de eexport, dar accesibilitate redusă pe piața internă # Regional Moldova
Industria românească de mobilă trăiește un paradox: este tot mai căutată peste hotare, dar prea scumpă pentru mulți…
10:40
Dean Huijsen, suspendat deși CTA recunoaște greșeala: cine face jocurile în LaLiga? # Regional Moldova
Dean Huijsen a fost protagonistul unui moment tensionat în partida dintre Real Madrid și Real Sociedad, scor 2-1,…
10:10
Uniunea Europeană face un nou pas important pentru consolidarea parcursului economic al Republicii Moldova. În cadrul unui apel…
09:40
UEFA a anunțat că va deschide propria investigație în urma incidentelor tensionate de la meciul Liverpool – Atletico…
09:40
Nagacevschi: Separarea dosarului lui Plahotniuc arată o justiție grăbită și controlată politic # Regional Moldova
Separarea dosarului lui Vlad Plahotniuc de restul inculpaților în cauza penală „Furtul miliardului" arată că procesul este grăbit…
09:10
Poliția britanică a anunțat joi, 18 septembrie, arestarea a trei persoane suspectate că ar fi sprijinit activitatea unui…
08:50
„Flavours of the Republic of Moldova”, documentarul care pune țara pe harta Netflix # Regional Moldova
Documentarul „Flavours of the Republic of Moldova" a fost pre-lansat miercuri, 17 septembrie, la maib park, într-un eveniment…
Ieri
08:40
Tribunalul de instrucţie din San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) a decis deschiderea procesului împotriva a patru fotbalişti…
08:30
Republica Moldova, față în față cu noile cerințe europene pentru controalele agroalimentare # Regional Moldova
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova se aliniază treptat la rigorile europene. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a…
08:20
România se află în fața unui risc major de blackout energetic dacă își va închide centralele pe cărbune…
08:10
Germania pe marginea prăpastiei: Merz recunoaște falimentul modelului social și cere austeritate dureroasă # Regional Moldova
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un avertisment dur, recunoscând public că Germania a trăit „ani de zile…
08:00
Președintele american Donald Trump a lansat joi un nou atac la adresa lui Vladimir Putin, afirmând că armata…
07:50
Zelenski la linia frontului: Ucraina recucerește teritorii, în timp ce Putin aruncă sute de mii de soldați în război fără sfârșit # Regional Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat joi o vizită surpriză pe linia frontului, acolo unde i-a felicitat pe…
07:40
Paris Saint Germain a pornit ca din tun în noul sezon de UEFA Champions League, oferind un adevărat…
07:30
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a anunțat pe 18 septembrie că intenționează să convoace, săptămâna viitoare, discuții…
07:20
Franța a fost joi scena unor proteste de amploare și greve naționale, în care mii de oameni au…
07:10
Horoscop 19 septembrie 2025 – o zi de clarificări și decizii, în care emoțiile și rațiunea trebuie să se echilibreze # Regional Moldova
Ziua de 19 septembrie 2025 aduce energii intense, cu influențe astrale care ne împing spre decizii clare și…
06:30
Deconectări de lumină în toată țara: Lucrări programate de întreținere și modernizare a rețelelor electrice pe 19 septembrie 2025 # Regional Moldova
Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează consumatorii că, în data de vineri, 19 septembrie 2025, vor fi efectuate…
18 septembrie 2025
19:10
Alegeri 28 septembrie: 7 lucruri pe care PAS vrea să le știe toți cetățenii înainte de a vota # Regional Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a lansat un apel către cetățeni înaintea votului din 28 septembrie, prezentând un…
19:00
(video) Renato Usatîi promite revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova: „Oamenii au fost lipsiți de ultima bucurie” # Regional Moldova
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur…
17:40
Marian Lupu, președintele Partidului „Respect Moldova”: Fără susținerea producătorilor locali, nu putem avea o economie funcțională # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, a efectuat o vizită în nordul țării, unde s-a întâlnit cu angajații…
15:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că armata rusă plănuiește încă două campanii ofensive la scară largă în această…
14:10
Spionaj la Riga: Letonia reține un suspect acuzat că furniza Rusiei date despre baze NATO # Regional Moldova
Serviciul de Securitate al Statului din Letonia (VDD/SGB) a anunțat reținerea unui cetățean leton, suspectat că a transmis…
13:10
Ne aflăm în plin Portal al Eclipselor, unul dintre cele mai intense și transformatoare momente ale anului. Astrologii…
13:00
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” către observatorii alegerilor: „Luaţi la control acest caz ieşit din comun” # Regional Moldova
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei", parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul…
12:10
Samsung confirmă calendarul actualizărilor One UI 8 pe Android 16: ce telefoane și tablete primesc update-ul până la final de octombrie # Regional Moldova
Samsung a anunțat oficial calendarul lansărilor pentru interfața One UI 8, bazată pe Android 16, care va ajunge…
11:40
Ucraina își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Rusiei # Regional Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Kiev a transmis un mesaj ferm de solidaritate cu Republica Moldova, avertizând…
11:10
UE deschide negocierile cu UK și Canada pentru fondul de apărare – România primește a doua cea mai mare alocare # Regional Moldova
Uniunea Europeană a decis miercuri să deschidă negocierile cu Regatul Unit și Canada pentru a le permite accesul…
10:40
O familie din regiunea Cernăuți se pregătește să plece în România pentru a rezolva probleme personale, iar chiar…
10:10
Kallas cere sancțiuni: Israelul între presiuni europene și lupta pentru supraviețuire # Regional Moldova
Uniunea Europeană a declanșat miercuri una dintre cele mai radicale schimbări de politică externă din ultimele decenii, vizând…
09:40
Moscova, Biserica și Telegram: cum încearcă Kremlinul să influențeze alegerile din Republica Moldova # Regional Moldova
Republica Moldova se află în plină campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar presa de peste Prut…
09:10
Cadouri simbolice și extravagante la Castelul Windsor: schimbul dintre familia regală britanică și familia Trump # Regional Moldova
Vizita de stat a președintelui american Donald Trump și a soției sale, Melania, la Castelul Windsor a fost…
09:00
Statele Unite au trecut la măsuri radicale după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Secretarul de stat Marco Rubio…
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Dacia lansează în România noul Duster Pick-Up: combinația neașteptată între familie și utilitar! # Regional Moldova
Dacia își surprinde din nou clienții și fanii mărcii prin prezentarea oficială, în România, a noului model Dacia…
08:20
TikTok anunță măsuri ferme împotriva dezinformării electorale în Republica Moldova # Regional Moldova
Compania TikTok a confirmat că a eliminat în ultimele săptămâni mii de materiale și conturi care puneau în…
08:10
Un nou scandal zguduie scena politică din România. Procurorii au anunțat marți că Călin Georgescu, politician ultranaționalist și…
08:00
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează populația asupra intensificării atacurilor de tip phishing desfășurate prin aplicațiile WhatsApp, Signal…
07:40
Atlet din Kenya capturat de armata ucraineană: cum a ajuns să lupte de partea rușilor # Regional Moldova
Un caz neobișnuit a atras atenția opiniei publice internaționale după ce soldații ucraineni din Brigada 57 Infanterie Motorizată…
