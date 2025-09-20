Fitch îmbunătățește ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar
20 septembrie 2025
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la ” BBB” la „BBB plus”, cu perspectivă pozitivă, „pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a ţării”, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.În ultimii doi ani Guvernul premierului Giorgia Meloni a adoptat măsuri de austeritate, care au dus la înjumătăţirea defic
8 beneficii de sanatate ale prunelor1. Excelente pentru inlaturarea constipatiei si a problemelor digestive.Pline de fibre alimentare, sorbitol si isatin.2. Iti protejeaza inima.O pruna proaspata medie contine 113 mg de potasiu are ajuta la reglarea hipertensiunii si reduce riscul de anevrism (atac cerebral).3. Protejeaza impotriva cancerului si deteriorarii celulare.Curata
Fitch îmbunătățește ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar # Noi.md
Există foarte multe remedii naturale, însă nu se poate spune despre toate că au un efect dovedit. Acţiunea benefică a acestor nouă remedii este, însă, dovedită de studii.Acestea sunt nouă remedii casnice ciudate care pot fi folosite pentru a trata durerea, pentru îndepărtarea răcelii, pentru calmarea unei dureri de cap sau pentru albirea dinţilor, scrie Business Insider, citat gandul.info.
O nouă ședință amînată în dosarul fostului primar de Boldurești, acuzat de omor prin imprudență # Noi.md
Ședința de judecată în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că a accidentat mortal cu mașina un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost din nou amînată. Inculpatul urma să se prezinte joi în fața magistraților, însă nu a venit.Avocatul său, Radu Dumneanu, a declarat că Ciochină ar fi internat în spital, dar nu a prezentat nicio dovadă medicală. Insta
În perioada 16–20 septembrie 2025, în orașul Đakovo, Croația, s-a desfășurat cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial de Carpfishing, organizată de Federația Croată. La competiție au participat echipe din 33 de țări, cu un total de peste 4,2 tone de pește prins (717 exemplare)Echipa națională a Moldovei a obținut un succes istoric, cucerind pentru prima dată în istorie trei medalii de aur
În medie, unul din 6 oameni care consumă lapte crud - nepasteurizat sau nefiert - se îmbolnăveşte, susţin cercetătorii de la Departmentul de Sănătate al statului Minnesota, SUA, în urma unui studiu extins pe 10 ani, transmite descopera.roCercetătorii au descoperit 530 de cazuri – confirmate prin analize de laborator – de infecţii cu bacterii (Salmonella, E. coli şi Campylobacter) şi infestări
Un tablou semnat de Frida Kahlo ar putea stabili un nou record mondial pentru un artist-femeie. Pictura „El sueño, La cama”, estimată la 40–60 de milioane de dolari, va fi scoasă la licitație de casa Sotheby’s, în noiembrie, la New York.Este un autoportret încărcat de simboluri, care o arată pe artistă în pat, sub un schelet prins de baldachin.Imaginea sugerează durerile care au marcat-o t
Studiile științifice arată în mod clar, că copiii care adorm tîrziu devin iritați, neliniștiți, se concentrează foarte greu pe ceva, au dificultăți de învățare.Acestea nu singurele motive pentru care este atît de important ca copilul să meargă devreme la culcare.Organismul este în creștere: aceasta include nu numai creșterea fizică, ci și psihologică. În primii ani de viață copilul învață
Atenție la manipulări! CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare din stînga Nistrului # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează cetățenii în legătură cu o tentativă gravă de manipulare, apărută pe rețelele sociale. Potrivit falsului, secțiile de votare destinate alegătorilor din stînga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”.CEC subliniază că această informație este complet falsă și provine de pe o pagină clonată a site-ului instituției, cu extensia
România a intrat în Cartea Recordurilor Guinness în 2012, după ce a realizat cea mai lungă trenă de rochie de mireasă din lume, cu o lungime de 2.823 de metri.Rochia, creată de casa de modă Andree Salon, a fost purtată de modelul de 17 ani Emma Dumitrescu, care a plutit într-un balon cu aer cald deasupra Bucureștiului, marcînd deschiderea tîrgului de nuntă Marriage Fest.Trena ivoire, confe
Roșiile sînt o sursă bogată de vitaminele A și C și acid folic și conțin o gama largă de substanțe nutritive și antioxidanți benefici, inclusiv acidul alfa-lipoic, licopen, colină, betacaroten și luteina, transmite realitatea.netAcidul alfa-lipoic ajută corpul să convertească glucoză în energie. Unele dovezi sugerează că acesta poate regla glucoză în sînge, îmbunătățește vasodilatatia și asigu
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a cerut, vineri, ONU să ancheteze atacurile americane anunţate de preşedintele Donald Trump, care au distrus trei nave în Caraibe.Statele Unite, care au desfăşurat nave de război şi un submarin cu propulsie nucleară în Caraibe, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog, afirmă că au distrus de la începutul lunii trei ambarcaţiuni implicate
1. Alergie. 2 linguri de rădăcini tocate sînt infuzate timp de 2 ore într-un 1 pahar cu apă rece. Beți cîte 1/3 cană de 3 ori pe zi cu 15-20 de minute înainte de mese.2. Boli inflamatorii ale pielii (furuncule, răni purulente etc.).Peste o jumătate de cană de frunze se toarnă oțet pînă se umple cana, se adaugă 1/2 linguriță de sare. Se aplică în zonele inflamate.3. Gastrită.Peste 3
Mod de preparare:Porumbul se fierbe împreună cu zeama din conserve 3-5 min, se scurge prin strecurătoare, se pune în oală, se fierbe puţin, apoi se adaugă untul, sarea, zahărul, prunele opărite, curăţate şi mărunţite, ceapă tăiată şi prăjită, pasta de roşii. Toate se amestecă şi se fierb încă puţin. Merele se curăţă de coajă şi seminţe, se taie felii, se prăjesc puţin cu unt.Cînd se serveş
Președintele american Donald Trump se va întîlni cu omologul chinez, Xi Jinping, la un summit regional, programat la sfîrșitul lunii octombrie, în Coreea de Sud.Anunțul a venit după o convorbire telefonică prelungită între cei doi. Trump a precizat că s-au înregistrat progrese privind așa-numitul "TikTok Deal", ce ar permite ca aplicația să rămînă activă în Statele Unite.Beijingul nu a con
Modificările privind actele de stare civilă au fost promulgate și se aplică din 1 noiembrie # Noi.md
Agenția Servicii Publice trece la un nou sistem informațional automatizat și va presta servicii de stare civilă atît la ghișeu, cît și online.Modificările la Legea privind actele de stare civilă au fost promulgate prin decret prezidențial și vor intra în vigoare la 1 noiembrie, transmite IPN.Odată cu lansarea sistemului informațional „Acte Stare Civilă”, persoanele care au semnătură elec
Trei cetăţeni iranieni au fost depistaţi la Aeroportul „Henri Coandă” Bucureşti în timp ce încercau să intre în spaţiul Schengen cu documente false.„În data de 18.09.2025, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, s-au prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Istanbul - Turcia, trei persoane de sex masculin. La controlul de frontieră persoanele au prezentat două cărţ
Ministerul rus al Apărării a negat sîmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează TVR Info.„Pe 19 septembrie (…) trei avioane de vînătoare ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Carelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad”, o enclava rusească situată între Lituani
Ministrul german al muncii, Barbel Bas, a declarat vineri, 19 septembrie curent, că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizații de șomaj, relatează agerpres.ro.„Sprijinul de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să devină mai rezistent la abuzuri, astfel încât beneficiile să ajungă doar la cei care au nevoie de e
De Ziua lucrătorului din silvicultură, marcată anual în a treia sâmbătă din septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare angajaților din domeniu.Șefa statului le-a mulțumit pentru dedicație și pentru contribuția la programul național de împădurire lansat în 2023.„Datorită silvicultorilor, programul național de împădurire prinde viață: de la lansa
Polițiștii de frontieră, pe biciclete alături de locuitorii din Ungheni, la Săptămâna Europeană a Mobilității # Noi.md
Un grup de polițiști de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest a participat, împreună cu localnicii din Ungheni, la o plimbare pe biciclete organizată în cadrul Săptămînii Europene a Mobilității (16–22 septembrie 2025). Campania promovează un stil de viață activ și soluții de mobilitate durabilă.Polițiștii au parcurs traseul prin oraș alături de reprezentanți ai mai multor instituții pu
Peste 20 de companii din Moldova participă la un eveniment expozițional din municipiul Baia Mare, Romînia, în perioada 19-21 septembrie.Potrivit organizatorilor, evenimentul confirmă interesul antreprenorilor pentru consolidarea relațiilor economice și comerciale cu Romînia, transmite IPN.Camera de Comerț și Industrie a Moldovei precizează că, în cadrul expoziției, participă companii din
Lidera Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, a lansat un apel către corpul diplomatic și observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, semnalînd ceea ce ea consideră a fi un nou abuz al autorităților asupra formațiunii pe care o conduce.Critici la adresa CEC și Ministerului JustițieiVlah a reamintit că anterior a contestat decizia Comisiei Electorale
Două tinere participante la Programul de stagii plătite în serviciul public, ediția a IV-a, au primit astăzi certificatele de finalizare a stagiului, desfășurat în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova.Timp de aproximativ patru luni, tinerele au activat în Direcția generală documentare parlamentară și Direcția comunicare și relații publice. Îndrumate de mentori, cele două stu
Carabinierii raportează: peste 1.000 de angajați mobilizați pentru siguranța cetățenilor într-o singură săptămînă # Noi.md
Inspectoratul General de Carabinieri a prezentat sinteza activităților desfășurate în perioada 12–18 septembrie 2025.Peste 1.071 de carabinieri au fost implicați în menținerea ordinii și siguranței publice pe un total de 428 itinerare, dintre care 72 patrule mixte și 356 patrule independente.Carabinierii au asigurat securitatea la 92 de activități publice cu peste 21.000 de participanți, f
Persoanele care nu sînt de acord cu rezultatele examenului la proba teoretică sau la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, pot depune contestații.Cererea de contestare poate fi depusă la subdiviziunea care a asigurat examinarea în formă scrisă sau online.{{830750}}Contestația poate fi depusă în termen de 3 zile lucrătoare conform prevederilor pct. 49 din Metodologia desf
Republica Moldova marchează sîmbătă, 20 septembrie, Ziua Mondială a Salubrizării, o inițiativă globală ce adună anual milioane de oameni pentru a lupta împotriva poluării și pentru a promova responsabilitatea față de mediu.Ministerul Mediului subliniază că această zi este un prilej pentru „implicarea în activități de curățenie și creștere a conștientizării că fiecare dintre noi are un impact a
Polițiștii de frontieră din Leova, instruiți pentru intervenții profesioniste și trageri eficiente # Noi.md
Pe parcursul acestei săptămîni, la Sectorul Poliției de Frontieră Leova a avut loc un curs de perfecționare pentru angajați, avînd ca temă „Intervenția profesională și instrucția tragerii”.În cadrul instruirii, participanții au exersat tehnici de intervenție, au consolidat abilitățile de luare a deciziilor și au aprofundat cunoștințele privind aplicarea cadrului legal. Totodată, polițiștii de
Republica Moldova începe să își facă loc pe piața globală prin atragerea de investiții care transformă structura economiei naționale. Industria auto este unul dintre cele mai relevante exemple, a declarat directoarea Agenției de Investiții, Natalia Bejan, la emisiunea „Banii” de la Moldova 1.Industria auto: piese moldovenești pentru branduri de luxPotrivit Nataliei Bejan, astăzi în R. Mold
Armata israeliană a transmis că va lansa o ofensivă de amploare în orașul Gaza. Israelul avertizează că va folosi "o forță fără precedent" împotriva Hamas și a cerut populației civile să evacueze urgent zona, scrie observatornews.ro.Armata israeliană a anunțat vineri, prin vocea colonelului Avichay Adraee, că ofensiva din orașul Gaza va continua cu "o forță fără precedent" împotriva Hamas și a
Grădinițele din capitală se confruntă cu un deficit alarmant de personal. În prezent, 164 de posturi de educator sînt vacante, dintr-un total de peste 2.700. Directorii instituțiilor spun că atragerea și menținerea cadrelor devine tot mai dificilă, în special din cauza salariilor reduse.Salarii mici și muncă epuizantăUn educator debutant cîștigă, în medie, aproximativ 8.500 de lei pe lună.
Postul de televiziune TV8 a organizat dezbateri electorale, la care au participat Dumitru Roibu, reprezentantul partidului Alianța "MOLDOVENII", Mihai Ghimpu, reprezentantul Partidului Liberal (PL) și Anatol Țăranu, reprezentantul Blocului "Unirea Națiunii", notează Noi.md.În timpul dezbaterii, Dumitru Roibu de la Alianța "MOLDOVENII" s-a arătat ca un interlocutor cumpătat, care, în loc de dec
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a infirmat autenticitatea unui document care circulă în spațiul public și care ar pretinde că a fost emis de instituție.Potrivit procurorilor, actul – care imită antetul oficial și poartă un număr de înregistrare inexistent – ar fi fost adresat unor policlinici din Chișinău, solicitînd liste cu pacienți supuși a
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Forum de investiții - 21 Septembrie 2025, 09:00, Digital Park Festivalul Etniilor 2025 - 21 Septembrie 2025, 10:00 - 17:00, Gradina Publica "Stefan cel Mare" Spectacol științific „Best of
Pe importante aeroporturi din Europa, inclusiv din Bruxelles, Berlin și Londra, sînt anunțate perturbări grave cu întîrzieri și curse anulate.Cauza este un atac cibernetic asupra mai multor furnizori de servicii de înregistrare și îmbarcare. Potrivit presei germane, atacul hackerilor a avut loc vineri seara, iar consecințele vor fi resimțite pe tot parcursul zilei de sîmbătă.Deși aeroportu
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău a ajuns la un grad de realizare de 87%. Pînă în prezent au fost montați 97 de kilometri de cabluri, iar în același timp se desfășoară lucrări la stațiile electrice din Chișinău și Vulcănești.Proiectul, cunoscut și sub denumirea de „linia independenței energetice”, presupune instalarea a peste 500 de piloni și 1 500 de kilometri de conduc
Forțele de ordine seamănă din ce în ce mai puțin cu gardieni ai ordinii și din ce în ce mai mult cu niște moderatori ai rețelelor sociale. În zilele de lucru ei se ocupă nu atît cu căutarea infractorilor, cît cu monitorizarea comentariilor și căutarea voturilor cumpărate.Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma caricaturii, în cadrul unui nou proiect săptămî
Trei avioane de vînătoare rusești MiG-31 au pătruns vineri în spațiul aerian al Estoniei și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze, transmite IPN. Digi24.ro scrie că avioanele MiG-31 – interceptori grei capabili să transporte racheta hipersonică Kinzhal a Rusiei – au zburat în cerc timp de aproximativ 12 minute, iar avioanele italiene F-35 au fos
Ministra sănătății, Ala Nemerenco, a cerut eliberarea din funcție a unui medic și a unui asistent medical de pe ambulanță, acuzați că ar fi sustras un lanț de aur de la un bărbat grav rănit într-un accident rutier, care a decedat ulterior la spital, transmite IPN.„Am solicitat Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească să elibereze din funcție acești angajați, deoarece
Dumitru Roibu, politolog, vicepreședintele Alianței "MOLDOVENII" a participat recent la emisiunea online «Gonța Media», moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța. În cadrul discuției, tînărul politician a argumentat de ce a ales să facă parte din echipa partidului "Alianța MOLDOVENII"."În primul rînd, denumirea partidului mă reprezintă, dar nu acesta a fost punctul de pornire. Atunci cînd vrei s
A decedat Dumitru Amihalachioaie, unul dintre prezentatorii emblematici ai „Mesager”-ului de la Moldova 1 # Noi.md
Jurnalistul Dumitru Amihalachioaie, cunoscut publicului din Republica Moldova ca unul dintre prezentatorii de referință ai emisiunii de știri „Mesager” de la postul public Moldova 1, s-a stins din viață vineri, 19 septembrie.Mesaje de condoleanțeVestea tristă a fost confirmată de colegii de breaslă.„Un coleg m-a întristat azi-dimineață, aducîndu-mi vestea plecării subite spre stele a lui
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil, fără precipitații.Izolat se prevede ceață. Vînt: slab pînă la moderat, din nord-vest, cu trecere spre sud-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +25...+27°C.În centru se așteaptă +23...+25°C, iar în nord termometrele vor indica +20...+22°C.
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:20 septembrie — a 263-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 102 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului. Sf. Mc. Sozont. Sf. Ap. Evod şi Onisif
Dumitru Roibu: "Am ales Alianța "MOLDOVENII" pentru că acest partid mă reprezintă" # Noi.md
Moldova s-a transformat într-o piață de produse importate, în timp ce producția internă a fost distrusă. De aceea, țara are nevoie urgentă de industrializare și protejarea propriei producții.Această opinie a fost exprimată de politologul, vicepreședintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Nicolae Pascaru, în cadrul emisiunii „Главное” de pe canalul TVC-21.El a criticat modelul econo
Institutul Oncologic din Chișinău a recepționat o donație de peste 6,6 milioane de lei, oferită de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății.Echipamentele oferite vor permite diagnosticarea precoce și tratamente minim invazive pentru pacienții cu cancer, transmite ipn.mdNoile techipamente sînt deja instalate și funcționale, iar personalul medical a fost instruit pentru a le uti
Catedrala Notre-Dame își redeschide pentru vizitatori emblematicele turnuri pentru prima oară de la incendiul care a mistuit-o # Noi.md
Începînd de sîmbătă, vizitatorii vor putea din nou să urce în vîrful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea cu șase ani în urmă.Președintele francez Emmanuel Macron urmează să urce vineri pe acoperișul monumentului pentru a sărbători această redeschidere, cu ocazia Zilelor Patrimoniului Francez, un eveniment care se va desfășura p
Emoție, solemnitate și angajament civic – acestea au fost coordonatele ceremoniei din această dimineață la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, unde 159 de studenți proaspăt înmatriculați au depus jurămîntul.Sub privirile pline de mîndrie ale familiilor, ale cadrelor didactice și ale oficialilor prezenți, tinerii au rostit cu fermitate jurămîntul de credință
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău va deveni locul de întîlnire al pasionaților de vin, turiștilor și prietenilor Vinului Moldovei.Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului reunește producători locali și vizitatori pentru degustări, povești autentice și experiențe culturale unice.Evenimentul celebrează tradițiile milenare ale vinificației și oferă ocaz
Într-o piață dominată de produse tradiționale, o companie moldovenească a reușit să aducă o inovație surprinzătoare: desertul japonez mochi.În doar cîțiva ani, acest produs exotic a devenit un adevărat ambasador al Moldovei pe mesele europenilor.Povestea a început în 2015, la Chișinău, odată cu lansarea primei fabrici de mochi din Republica Moldova. Primele încercări au fost prezentate con
