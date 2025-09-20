PAS: Am pornit prin țară! Au rămas 7 zile…
Provincial, 20 septembrie 2025 19:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a pornit dimineață în ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile parlamentare. "Am pornit prin țară! Au rămas 7 zile în care putem ajunge la fiecare ușă și poartă, să explicăm oamenilor că ne votăm viitorul! Împreună, mergem în direcția corectă! Pe 28 septembrie, votăm PAS!", a scris partidul.
• • •
Acum 30 minute
19:20
Acum 8 ore
13:00
Astăzi, 20 septembrie 2025, la Bălți s-a desfășurat tradiționalul tur ciclist de toamnă „Toamna de Aur – 2025". Cu un cuvânt de salut către participanți a venit primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov, care le-a urat succes tuturor și a subliniat că sprijină întotdeauna asemenea inițiative sportive. Turul ciclist s-a desfășurat în două etape, la care […]
12:40
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a avut o întrevedere la Vulcănești. Locuitorii Găgăuziei își doresc să fie auziți și respectați, nu ignorați și discriminați. Ei vor pace și stabilitate pe pământul natal, condiții de muncă și de viață decente acasă. Oamenii s-au săturat de promisiuni goale și de […]
12:30
Astăzi marcăm Ziua Silvicultorului, sărbătoarea profesională a celor care se dedică zilnic creșterii, îngrijirii și dezvoltării pădurilor din țara noastră. Silvicultorii nu doar protejează pădurile, ci veghează asupra fiecărei viețuitoare care le numește acasă, păstrând echilibrul natural și biodiversitatea ecosistemelor. În acest context, conducerea Ministerului Mediului a participat astăzi la o întâlnire dedicată silvicultorilor din […]
12:20
Astăzi, 20 septembrie, în fața Primăriei municipiului Bălți s-a desfășurat prima ediție a turneului „Scutul păcii", dedicată Zilei Internaționale a Păcii. La eveniment au participat veterani, militari, recruți și colaboratori ai poliției. Turneul a devenit o manifestare simbolică, având drept scop consolidarea spiritului de unitate, înțelegere și solidaritate în societate. Cu un mesaj de salut […]
12:10
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu care, prin munca lor, fac Moldova mai verde. Șefa statului le-a mulțumit pentru dedicație și contribuția acestora la programul național de împădurire lansat în 2023. „Datorită silvicultorilor, programul național de împădurire prinde viață: de […]
Acum 12 ore
11:20
Lucrările la sistemul de alimentare cu apă din raionul Glodeni continuă: 15 km de apeduct, construiți
În raionul Glodeni continuă lucrările de construcție și montaj pentru extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă potabilă din râul Prut. Lucrările se desfășoară în cadrul unui proiect finanțat de Guvernul Republicii Moldova, prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Vineri, 19 septembrie, specialiști din […]
10:50
Șeful misiunii diplomatice a SUA în Moldova, Nick Petrovich, a vizitat municipiul Bălți la invitația primarului Alexandr Petkov. În cadrul întrevederii au fost discutate aspecte ce țin de implementarea unor proiecte comune pentru dezvoltarea infrastructurii municipiului Bălți și consolidarea relațiilor bilaterale. Primarul mun. Bălți, Alexandr Petkov, a subliniat deschiderea și disponibilitatea pentru parteneriat și și-a […]
10:30
Granturi de peste 4,32 milioane de dolari pentru 121 de școli din țară, oferite în cadrul proiectului Băncii Mondiale
121 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia fiecare de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari. Instituțiile beneficiare au participat la Programul de Granturi Școlare, anunțat anterior de Ministerul Educației și Cercetării, și au fost selectate în bază de concurs. Inițiativa […]
10:30
Peste 100 de antreprenori din regiunea de sud, instruiți în inițierea afacerilor în cadrul Programului pentru START UP-eri
Peste 100 de antreprenori din regiunea de sud au participat, în perioada 16-18 septembrie curent, la cursul de instruire pentru start-up-eri, organizat de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE", Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și P.P. „Monitorul fiscal FISC.md". Evenimentul a fost deschis de către […]
Ieri
17:20
O sculptură care reprezintă un copil în palmă, a fost inaugurată pe aleea din bd. Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Monumentul a fost realizat la inițiativa Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și susținut de Primăria Municipiului Chișinău, Pretura Ciocana. Sculptura simbolizează iubirea și protecția copilului și trebuie să aducă aminte adulților despre responsabilitatea pe […]
17:20
Dondușeni: Seminar agricol dedicat valorificării potențialului bioeconomic al soiei în condițiile schimbărilor climatice
Astăzi, în raionul Dondușeni, a avut loc seminarul cu genericul „Valorificarea potențialului bioeconomic al soiei în condițiile schimbărilor climatice". Evenimentul a reunit specialiști din domeniul agricol, producători și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor. Seminarul s-a desfășurat la GȚ „Agro-Panfil" din […]
17:10
Pe 19 septembrie 2025, Î.S. „Poșta Moldovei" a lansat, în cadrul Oficiului Poștal 2002, Chișinău, o nouă emisiune filatelică dedicată florilor de magnolii – simboluri ale eleganței și frumuseții naturii. Cu această ocazie a fost aplicată și o Ștampilă Poștală Specială, marcată de un moment aniversar important: 75 de ani de la fondarea Grădinii Botanice […]
17:10
Ungheniul va avea un Parc Științific-Tehnologic – „Ungheni Tech Park". În acest sens, pe 19 septembrie, în cadrul Forumului Regional „Agenda de Transformare și Integrare", a fost semnată o Scrisoare de intenție cu privire la cooperare și parteneriat între Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenția Proprietății Publice, Consiliul Raional Ungheni, Primăria municipiului Ungheni și Primăria […]
16:30
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale avansate, donate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu sprijinul Uniunii Europene, la solicitarea Ministerului Sănătății. Investiția, în valoare de 333.935 de euro, are scopul de a consolida serviciile de control al cancerului și de a îmbunătăți capacitățile de diagnostic și tratament în Republica Moldova. […]
16:30
Poliția de Frontieră continuă eforturile consolidate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor în zona de frontieră, contribuind la siguranța și protecția cetățenilor. În baza unei informații operative, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Est au identificat o cultivare ilegală de cânepă într-o gospodărie situată în proximitatea frontierei de stat. În urma acțiunilor întreprinse, au fost […]
16:20
Medicul și asistentul AMU, reținuți pentru furtul unui lanț de aur de la o victimă a unui accident rutier
Poliția din Orhei a fost sesizată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci la 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gât în momentul accidentului. După accident, bărbatul de 37 de ani, a fost preluat de ambulanță, dar a […]
16:20
Circulație sistată în centrul Capitalei în contextul desfășurării Festivalului Etniilor
Sistarea circulației transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Sfatul Țării, în contextul evenimentului „Festivalul Etniilor", ediția a XXIV-a. Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 20.09.205, ora 08:00 – 21.09.2025, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și […]
16:10
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din cadrul Ligii 7777, Liga 1, Liga 2 dar și partidele din cadrul Ligii Naționale feminine, Ligii Tineret, jocurile din Ligile de juniori și copii. Liga 7777 Etapa 13 20 septembrie, Sâmbătă Ora 16:00. CSF Spartanii Sportul – FC […]
15:40
În data de 18 septembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a convocat în ședință de lucru membrii Comitetului organizatoric responsabil de organizarea și desfășurarea Festivalului Național al Mărului, ediția a XIV-a, organizat de către Consiliul Raional Soroca în parteneriat cu Primăria municipiului Soroca și filiala Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii […]
15:10
Construcția Stației de Tratare a Apei din Edineț reprezintă proiectul emblematic al programului EU4Moldova: Comunități Locale. Cu o investiție de aproximativ 5,8 milioane de euro, proiectul va asigura furnizarea apei potabile de calitate, conform standardelor naționale și europene. Proiectul cuprinde un șir de investiții: Construcția Stației de Tratare a Apei Reabilitarea a trei stații de pompare […]
14:30
Pregătirea sistemului de gaze al țării, inclusiv a rețelelor de distribuție și de transport a gazelor, pentru următorul sezon de încălzire și anul 2026 în general a devenit genericul principal al unui seminar cu participarea inginerilor-șefi și conducerii secțiilor de producere a întreprinderilor din cadrul grupului „Moldovagaz". Printre aspectele cheie s-au numărat executarea cerințelor minime […]
14:20
La demersul Președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan, care a intervenit în numele locuitorilor raionului pe lângă Guvernul Republicii Moldova, au demarat lucrările de construcție a unui sens giratoriu în orașul Drochia, în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată. Potrivit autorităților raionale, acest proiect de infrastructură are drept scop fluidizarea traficului rutier și sporirea siguranței […]
13:50
În această noapte, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip deschis din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:50. La fața locului a fost îndreptată o echipă de intervenție, […]
13:50
Sergiu Armașu a participat la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană"
Primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, a participat la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană", desfășurat pe 18 septembrie 2025 la Digital Park Chișinău. Evenimentul a reunit peste 300 de primari și lideri locali din Republica Moldova, România, Ucraina și
13:30
Igor Grosu: vin cu îndemnul să ne unim eforturile, sa nu permitem nimănui să ne vândă țara. Votul ne aparține și nu trebuie vândut nimănui # Provincial
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, a lansat un îndemn către cetățeni să voteze asumat, dar și să raporteze cazurile de corupere electorală. „Oameni buni, suntem martorii cum poliția și CNA zi de zi fac percheziții în întreaga țară. Se încearcă din nou prin diferite metode să corupă procesul electoral pentru alegerile parlamentare din […] Post-ul Igor Grosu: vin cu îndemnul să ne unim eforturile, sa nu permitem nimănui să ne vândă țara. Votul ne aparține și nu trebuie vândut nimănui apare prima dată în Provincial.
13:10
Astăzi, la sediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, a fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Baimaclia și satul Taraclia, raionul Căușeni”. Documentul a fost semnat între ADR Sud – în calitate de autoritate contractantă – și Primăriile satului Taraclia și comunei Baimaclia – în calitate […] Post-ul Satele Baimaclia și Taraclia vor beneficia de canalizare modernă și stație de epurare apare prima dată în Provincial.
13:10
Serviciul 112 informează cetățenii despre un caz neobișnuit și potențial periculos înregistrat recent pe teritoriul Republicii Moldova. Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din statul California. Reptila a fost observată în […] Post-ul Șarpe veninos din America de Nord, găsit sub capota unui automobil apare prima dată în Provincial.
13:10
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești informează că un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din orașul Fălești, a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de omor intenționat asupra unui membru de familie, faptă prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. e¹) din Codul penal al Republicii Moldova. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Bălți, inculpatul […] Post-ul Tânăr din Fălești, condamnat pentru omorul intenționat al unui membru de familie apare prima dată în Provincial.
12:50
Pe 17 septembrie curent, 65 de seniori din 12 localități ale raioanelor Nisporeni, Strășeni și Călărași, au primit telefoane mobile inteligente, în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Grupului de Acțiune Locală (GAL) „Plaiul Codrilor”. Aceste telefoane vor facilita comunicarea vârstnicilor cu familia și comunitatea, încurajând totodată digitalizarea și incluziunea lor socială. Evenimentul s-a desfășurat în satul Ciorești, […] Post-ul Telefoane inteligente pentru 65 de seniori din Strășeni, Nisporeni și Călărași apare prima dată în Provincial.
12:40
În perioada 25–27 septembrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din Chișinău va avea loc cea de-a XXVIII-a ediție a expoziției internaționale „MoldMedizin & MoldDent”. Evenimentul este organizat cu suportul oficial al Ministerului Sănătății, iar expoziția reunește anul acesta peste 50 de companii, dintre care 30 participă în premieră. Pilonii pe care se axează […] Post-ul La Chișinău se va desfășura expoziția „MoldMedizin & MoldDent” apare prima dată în Provincial.
12:40
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova va fi organizată Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos. Anul 2025 marchează 10 ani de la inițierea programului. Tema ediției din 2025 este „Sport pentru toți”, cu accent pe incluziune […] Post-ul Săptămâna Europeană a Sportului! Iată când va avea loc apare prima dată în Provincial.
12:40
Primăria orașului Ialoveni informează cetățenii că au fost finalizate lucrările de reparație capitală a străzii Moldova, realizate în cadrul programului de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere a orașului. Pentru asigurarea unei durabilități sporite și a unei capacități portante adecvate, pe anumite sectoare s-a intervenit cu lucrări de reconstrucție a sistemului rutier de la fundație, […] Post-ul (FOTO) Strada Moldova din Ialoveni, reabilitată capital apare prima dată în Provincial.
12:30
Primăria Municipiului Chișinău a investit 1 493 460 de lei în crearea condițiilor prietenoase și moderne pentru preșcolarii de la Grădinița nr. 203 din satul Ghidighici. Instituția de educație timpurie a fost beneficiarul proiectului municipal de reparație a două săli de grupe și amenajare a teritoriului. La solicitarea personalului didactic, a părinților și administrației locale, […] Post-ul Grădinița nr. 203 din Ghidighici, renovată cu sprijinul Primăriei Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:20
Premierul: prin investiția din Planul de Creștere cu Uniunea Europeană întărim economia țării # Provincial
Asigurarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității întreprinderilor și productivității muncii au fost discutate la întrevederea premierului Dorin Recean cu reprezentanții mediului de afaceri, convocată cu regularitate pe platforma Consiliului economic pe lângă prim-ministru. „Avem o investiție financiară generoasă, prin Planul de Creștere al UE – obiectivul nostru este să întărim […] Post-ul Premierul: prin investiția din Planul de Creștere cu Uniunea Europeană întărim economia țării apare prima dată în Provincial.
12:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează activitățile ilicite ale unui grup de […] Post-ul CNA operează percheziții în capitală. Detalii apare prima dată în Provincial.
11:50
IGSU continuă instruirea copiilor din instituții de învățământ în domeniul bazelor securității vieții # Provincial
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI continuă activ instruirile teoretice și practice în instituțiile de învățământ din întreaga țară, având ca obiectiv principal formarea unui mediu sigur în rândul tinerei generații. În perioada 1 – 17 septembrie 2025, angajații IGSU au efectuat vizite în 119 instituții de învățământ de toate nivelurile, unde au […] Post-ul IGSU continuă instruirea copiilor din instituții de învățământ în domeniul bazelor securității vieții apare prima dată în Provincial.
11:50
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, s-a întâlnit cu alegătorii din Trifănești. Participanții la discuții au vorbit despre importanța nu doar de a obține victoria la alegerile parlamentare care urmează, ci și de a o apăra. Post-ul Igor Dodon s-a întâlnit cu locuitorii din Trifănești apare prima dată în Provincial.
11:30
Ziua Mondială a Salubrizării este un prilej pentru implicarea în activități de curățenie și creștere a conștientizării că fiecare dintre noi are un impact asupra mediului. Astfel, cetățenii sunt încurajați să iasă la curățenie alături de familie, prieteni sau vecini, fie că e vorba de păduri, parcuri, străzile din localitate sau curțile de blocuri. Colectarea […] Post-ul Ziua Mondială a Salubrizării – împreună pentru un viitor mai curat apare prima dată în Provincial.
11:10
Program de dezvoltare regională. Blocul Alternativa: fără sate și orașe prospere nu se poate vorbi despre o Moldovă europeană # Provincial
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 19 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, programul de dezvoltare regională, subliniind că fără sate și orașe prospere nu se poate vorbi despre o Moldovă europeană. „Astăzi, multe localități rămân în urmă: drumurile sunt sparte, spitalele nu mai corespund, școlile au nevoie de reparații, iar tinerii sunt obligați […] Post-ul Program de dezvoltare regională. Blocul Alternativa: fără sate și orașe prospere nu se poate vorbi despre o Moldovă europeană apare prima dată în Provincial.
10:40
Două persoane din Chișinău, cercetate penal de CNA și procurori pentru trafic de influență cu o mită de 16 000 de euro # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unei cauze de trafic de influență, în care este vizat un cuplu din capitală. Persoanele sunt bănuite că ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la doi figuranți într-o cauză penală, în schimbul influențării unor agenți publici și […] Post-ul Două persoane din Chișinău, cercetate penal de CNA și procurori pentru trafic de influență cu o mită de 16 000 de euro apare prima dată în Provincial.
10:30
(FOTO) Lucrările la podul peste Prut de la Ungheni, avansează conform planului: 15 din 18 piloți sunt deja în lucru # Provincial
Pe șantierul viitorului pod peste Prut de la Ungheni se muncește conform graficului stabilit. Progresul lucrărilor a fost evaluat la fața locului de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu. Oficialii au discutat cu constructorul, proiectanții și toți cei implicați în realizarea lucrării despre modul […] Post-ul (FOTO) Lucrările la podul peste Prut de la Ungheni, avansează conform planului: 15 din 18 piloți sunt deja în lucru apare prima dată în Provincial.
10:20
Alte 17 familii din raioanele Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani și Sîngerei vor beneficia de locuințe mai confortabile și mai eficiente energetic, datorită sprijinului acordat de Guvern, Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), gestionat de CNED. Aceste finanțări sunt oferite în cadrul Produsului de finanțare „Eficiența […] Post-ul Alte 17 familii din nordul Moldovei vor beneficia de locuințe eficiente energetic apare prima dată în Provincial.
10:10
Lucrările de reconstrucție a tronsonului de cale ferată din satul Văleni, raionul Cahul, înaintează într-un ritm susținut. La 17 septembrie 2025, directorul general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Serghei Cotelinic, a efectuat o vizită de lucru pe șantier, unde a fost pusă în funcțiune o instalație specializată, capabilă să foreze găuri de […] Post-ul Lucrările de reconstrucție a căii ferate Văleni – în plină desfășurare apare prima dată în Provincial.
10:10
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prezidată de premierul Dorin Recean. „Vreau să apreciez munca echipelor care au asigurat achiziția a peste 90% din necesitățile de gaze naturale pentru următorul sezon. Astfel, la ziua de azi, […] Post-ul Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026 apare prima dată în Provincial.
10:10
Ministerul Energiei și PNUD Moldova monitorizează Programul Pilot de instalare a contoarelor inteligente # Provincial
Ministerul Energiei și PNUD Moldova au organizat astăzi ședința Grupului de lucru pentru monitorizarea Programului Pilot de instalare a contoarelor inteligente. Programul este realizat în parteneriat cu PNUD și beneficiază de sprijinul operatorilor de distribuție. Deschiderea ședinței a fost realizată de Cristina Pereteatcu, Secretar de Stat la Ministerul Energiei, care a subliniat importanța transformării digitale […] Post-ul Ministerul Energiei și PNUD Moldova monitorizează Programul Pilot de instalare a contoarelor inteligente apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
46 de percheziții în dosarul privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor # Provincial
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS “Fulger” și subdiviziunilor teritoriale, au descins cu 46 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Investigațiile oamenilor […] Post-ul 46 de percheziții în dosarul privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor apare prima dată în Provincial.
17:30
Centrul de sănătate publică (CSP) Bălți a fost inaugurat astăzi, 18 septembrie, după reparație capitală. Reabilitarea instituției face parte dintr-un amplu proces de modernizare a infrastructurii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), inițiat în anul 2022 de Ministerul Sănătății. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, directorul ANSP, Nicolae Jelamschi, și personalul instituției. În […] Post-ul (FOTO) Sediul Centrului de sănătate publică Bălți, modernizat apare prima dată în Provincial.
17:30
Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește procedura și cerințele specifice de schimbare a destinaţiei terenurilor agricole de calitate superioară, precum și a criteriilor de selecţie a terenurilor destinate fondului forestier şi fondului apelor. Dispozițiile principale: – eliminarea obligativității avizului autorității publice locale pentru schimbarea destinației terenurilor de stat; – stabilirea cerințelor specifice de schimbare a […] Post-ul Trei proiecte importante pentru agricultură, aprobate de Guvern apare prima dată în Provincial.
16:20
Astăzi, la Chișinău, în prezența miniștrilor culturii din România și Republica Moldova, precum și a reprezentantului ministrului Culturii din Ucraina, a avut loc semnarea Memorandumului de înțelegere privind nominalizarea comună pentru înscrierea pe Lista Patrimoniului Mondial #UNESCO a proprietății transnaționale “Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”. Documentul deschide calea recunoașterii și promovării valorii universale a acestei importante civilizații europene unice, […] Post-ul Memorandum semnat pentru includerea culturii Cucuteni–Trypillia în patrimoniul UNESCO apare prima dată în Provincial.
