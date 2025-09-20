Lucrările la sistemul de alimentare cu apă din raionul Glodeni continuă: 15 km de apeduct, construiți

15:40

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) atenționează în privința unui „nou fals". „Mai mulți cetățeni au primit sms-uri în care, din partea PAS, li se promite remunerație financiară pentru vot. Sms-urile vin de pe un număr de telefon clonat, care imită numărul oficial al partidului. Sms-urile sunt un FALS grosolan. PAS nu oferă bani pentru voturi!!