Președintele ucrainean confirmă o viitoare întâlnire cu Donald Trump

În ultimii 10 ani, comerțul extern al Republicii Moldova s-a schimbat în mod substanțial. Uniunea Europeană a devenit principalul partener, iar România a absorbit, de fiecare dată, șocurile noastre economice – de la embargourile rusești până la crizele recente – susține economistul Veaceslav Ioniță. Un exemplu elocvent este cel al prunelor. Dacă odinioară 100% din aceste fructe ajungeau în CSI, acum 85% sunt exportate în țările blocului comunitar. Germania, România și Polonia sunt câteva dintre țările Uniunii Europene care au devenit piețe tradiționale pentru exporturile de prune din Republica Moldova.