Ucraina, atacată pe parcursul nopții. Sunt cel puțin trei morți și 13 răniți
Radio Moldova, 20 septembrie 2025 09:40
Trei persoane au decedat și peste zece civili au fost răniți în Ucraina, în urma unui atac rusesc cu drone și rachete în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni, citați de The Kyiv Independent.
Directoarea Agenției de Investiții: 1,3% din mașinile produse la nivel global includ piese fabricate în R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova începe să se afirme pe piața internațională prin atragerea unor investiții care schimbă structura economiei naționale. Un exemplu relevant este industria auto, unde primele investiții masive de acum câțiva ani au pus bazele unui sector competitiv.
Ucraina, atacată pe parcursul nopții. O persoană a fost ucisă și cel puțin 13 rănite # Radio Moldova
O persoană a decedat și cel puțin 13 au fost rănite în Dnipropetrovsk, în urma unui atac rusesc cu drone și rachete în noaptea de vineri spre sâmbătă, au raportat oficialii, citați de The Kyiv Independent.
Pe măsură ce ne apropiem de alegerile parlamentare, autoritățile anunță tot mai frecvent anchete deschise pentru fapte de corupere electorală. În ciuda acestor interferențe, mulți alegători rămân fermi și nu se lasă atrași în scheme de acest fel. Echipa postului nostru de televiziune a ajuns la Cahul, unde a stat de vorbă cu localnicii despre importanța scrutinului din 28 septembrie.
09:00
Restricții de circulație în centrul capitalei, în perioada 20-21 septembrie. Măsura este luată în legătură cu evenimentul „Festivalul Etniilor”, ediția a XXIV-a.
Investiție majoră în lupta cu cancerul: Echipamente medicale de ultimă generație pentru Institutul Oncologic # Radio Moldova
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, unele dintre acestea urmând să fie utilizate în premieră de medicii moldoveni. Dispozitivele vor îmbunătăți semnificativ calitatea și precizia tratamentului oncologic, spun specialiștii. Donația include șase dispozitive, în valoare totală de peste șase milioane de lei.
Olimpiada 2026: Rușii și belarușii, la start doar dacă nu sprijină războiul din Ucraina # Radio Moldova
Sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia în aceleași condiții ca și la Olimpiada din 2024 de la Paris, a anunțat Comitetul Internațional Olimpic (CIO) la Milano. La Jocurile de la Paris au concurat 32 de sportivi cu pașapoarte rusești și belaruse, transmite DW.
Senatori americani avertizează că Rusia încearcă să influențeze alegerile din R. Moldova și îndeamnă moldovenii să iasă la vot ca să-și apere suveranitatea # Radio Moldova
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Jim Risch, împreună cu alți membri ai Comitetului pentru Relații Externe din Senat, au emis vineri, 19 septembrie, o declarație oficială înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind riscul unei interferențe externe. Aceștia atrag atenția că există „probe clare și covârșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut.
A decedat Dumitru Amihalachioaie, unul dintre prezentatorii emblematici ai „Mesager”-ului de la Moldova 1 # Radio Moldova
Jurnalistul Dumitru Amihalachioaie, fost prezentator al emisiunii de știri „Mesager” de la Moldova 1 în anii '90 ai secolului trecut, a decedat vineri, 19 septembrie.
Peste 90% din jucăriile din lume sunt din plastic și majoritatea ajung la groapa de gunoi în mai puțin de un an. Asta arată statisticile organizațiilor internaționale. Jucăriile din plastic poluează mediul și pot conține substanțe toxice periculoase pentru copii. Astfel, tot mai mulți părinți caută alternative sigure și durabile. Așa a luat naștere un brand autohton de jucării din lemn - un studio de jucării creative, fondat de Marcela Mastac, în satul Varnița, inspirat de experiența propriei familii.
Senatori americani avertizează: Rusia încearcă să influențeze alegerile din R. Moldova # Radio Moldova
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Jim Risch, împreună cu alți membri ai Comitetului pentru Relații Externe din Senat, au emis vineri o declarație oficială înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind riscul unei interferențe externe. Aceștia atrag atenția că există „probe clare și covârșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut.
Criză de personal în grădinițele din municipiul Chișinău. 164 de posturi de educator sunt vacante, dintr-un total de peste 2.700. Directorii instituțiilor afirmă că este tot mai dificil să acopere locurile libere, în principal din cauza salariilor neatractive. Un tânăr specialist câștigă, în medie, aproximativ 8.500 de lei.
Estonia anunță că trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al țării. În dimineața zilei de vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, în zona insulei Vaindloo din Golful Finlandei, unde au rămas aproape 12 minute, relatează BBC News, citând ERR.
Potrivit directorului Serviciului britanic de informații externe (MI6), Richard Moore, nu există „absolut nicio dovadă” că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ar dori să ajungă la un acord de pace în Ucraina, relatează DW.
Transportatorii rutieri de mărfuri din R. Moldova vor putea circula în continuare fără autorizații pe teritoriul UE # Radio Moldova
Transportatorii rutieri de mărfuri din R. Moldova vor putea circula în continuare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la 31 martie 2027.
Expert: Plahotniuc va fi încarcerat după extrădare. Strategia de apărare motivată politic – testul suprem pentru procurori # Radio Moldova
Procesul de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia, continuă să fie marcat de proceduri complexe. În contextul în care procedura de extrădare s-a reluat, după revocarea suspendării anunțate, responsabilitatea deciziilor aparține exclusiv autorităților elene, susține expertul în justiție Alexandru Bot, anticipând că avocații acestuia vor avea „o strategie de apărare motivată politic”.
UE impune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: „Dorim să părăsească câmpul de luptă și să vină la masa negocierilor” # Radio Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca răspuns la intensificarea atacurilor militare asupra Ucrainei și la încălcările recente ale spațiului aerian european. Pachetul cu numărul 19, făcut public vineri, 19 septembrie, include măsuri extinse în domeniul energetic, financiar, comercial și tehnologic.
Screeningul pentru Capitolul 22, încheiat la Bruxelles: R. Moldova trebuie să accelereze pregătirea pentru a putea accesa fonduri europene după aderare # Radio Moldova
Procesul de screening pentru Capitolul 22, care vizează politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, s-a încheiat vineri, 19 septembrie, la Bruxelles, marcând un moment-cheie în parcursul european al Republicii Moldova. Ajustarea legislației naționale la cea europeană va permite Republicii Moldova să pregătească arhitectura necesară pentru a accesa fondurile europene destinate reducerii disparităților regionale, dezvoltării economice locale și creșterii coeziunii sociale.
Tragedie într-o familie din Fălești: tânăr de 27 de ani, găsit vinovat pentru omorul bunicii # Radio Moldova
Un tânăr de 27 de ani, din Fălești, a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru că și-a omorât bunica. Crima a fost comisă în vara acestui an, iar bărbatul era beat când și-a atacat ruda cu un ciocan. Sentința de condamnare a fost pronunțată de Judecătoria Bălți.
Victor Ciobanu a avut o evoluție modestă la Campionatele Mondiale ce se desfășoară la Zagreb # Radio Moldova
Luptătorii moldoveni de stil greco-roman Victor Ciobanu și Mihai Petic, în categoriile de greutate de până la 60 și, respectiv, 72 de kilograme, au suferit înfrângeri în rundele inaugurale ale Campionatele Mondiale de lupte. Ciobanu, de care se lega una dintre marile speranțe la medalii, a pierdut surprinzător, scor 1:3, în fața indianului Surai Surai, în faza optimilor de finală.
Provocare și inovație: instituțiile de învățământ beneficiază de granturi educaționale din partea Băncii Mondiale # Radio Moldova
Peste 120 de instituții de învățământ general din întreaga țară beneficiază de granturi școlare în valoare totală de circa 4.32 milioane de dolari, anunțate de Ministerul Educației și Cercetării. Acestea au fost oferite în cadrul Programului de Granturi Școlare, parte a Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, susținut financiar de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație.
Rusia analizează noi reguli pentru muncitorii străini: mai mult control, mai puțină libertate # Radio Moldova
În Rusia ar trebui analizată posibilitatea anulării sistemului de patente pentru muncitorii migranți. Declarația a fost făcută de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la o întâlnire cu liderii fracțiunilor din Duma de Stat, scrie Gazeta RU, cu referire la TASS.
ELECTORALA 2025 // „Suntem atenți la semnalele privind eventuale acțiuni de corupere a alegătorilor”: CEC monitorizează finanțarea campaniei concurenților electorali # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) monitorizează permanent modul în care partidele și concurenții electorali își finanțează campaniile și atrage atenția asupra riscului de corupere a alegătorilor, precum și asupra necesității asigurării transparenței acestui proces și respectarea legislației.
Trei ani de închisoare cu suspendare pentru Mihail Bagas, în dosarul finanțării ilegale a partidului ALDE # Radio Moldova
Activistul Mihail Bagas a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu suspendare condiționată, într-un dosar de finanțare ilegală a Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE). Sentința a fost pronunțată vineri, 19 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buicani, care a aprobat acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de inculpat la faza de urmărire penală.
VIDEO // Medici reținuți la Orhei: un lanț de aur ar fi fost sustras de la un pacient implicat într-un accident mortal # Radio Moldova
Poliția din Orhei a documentat un caz grav de furt, în care un medic de pe ambulanță este bănuit că a sustras un lanț din aur de la un pacient aflat în stare critică, după un accident rutier produs pe 11 septembrie, în apropiere de localitatea Step-Soci.
ELECTORALA 2025 // Opinie, despre cazul Partidului „Inima Moldovei”: blocul electoral trebuie să răspundă colectiv pentru ilegalitățile unui membru # Radio Moldova
În cazul în care un partid, parte a unui bloc electoral, comite ilegalități, întreaga alianță ar trebui să-și asume responsabilitatea sau să fie trasă la răspundere, dacă a avut beneficii din asta. Opinia aparține Polinei Panainte, directoarea adjunctă a Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), potrivit căreia blocurile electorale nu pot împărți doar avantajele, ci și consecințele unor abateri de la lege.
Victor Stînă a plecat de la Zimbru Chișinău și va juca în a doua divizie a fotbalului israelian # Radio Moldova
Victor Stînă și-a schimbat din nou echipa de club. Mijlocașul de 27 de ani a plecat de la Zimbru Chișinău și s-a transferat la FC Bnei Yehuda din Tel Aviv. Această grupare evoluează în cea de-a doua divizie valorică a fotbalului israelian, iar după primele 4 etape, noua echipă a internaționalului moldovean se află pe locul 10 în clasament, cu 4 puncte la activ. Victor Stînă ar putea debuta duminică, 21 septembrie, în meciul din deplasare cu formația Kafr Qasim.
Locuințe mai eficiente energetic: 17 gospodării din nordul țării, selectate într-un program de renovări # Radio Moldova
Mai multe familii din nordul Moldovei vor beneficia de locuințe mai călduroase și mai eficiente energetic, datorită unui program finanțat de Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, care prevede investiții de peste patru milioane lei.
Peste un milion de francezi au ieșit în stradă în Franța, pentru a protesta față de măsurile de austeritate anunțate de guvern. Manifestațiile au degenerat în confruntări violente. Cel puțin 10 civili și 26 de polițiști au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentele s-au soldat și cu peste 300 de rețineri.
UE și OMS au donat echipamente medicale performante Institutului Oncologic din Chișinău # Radio Moldova
Institutul Oncologic din Republica Moldova a primit o donație de echipamente medicale performante, în valoare de 6.63 milioane de lei, oferite de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Într-o ceremonie organizată vineri, 19 septembrie, cu ocazia transmiterii donației, s-a subliniat că se face un pas important în modernizarea serviciilor oncologice și că noile echipamente vor contribui la diagnosticarea precoce și aplicarea unor tratamente minim invazive pentru mii de pacienți.
O nouă categorie de străini – nomazii digitali – poate beneficia de dreptul de ședere și muncă în Republica Moldova. Acest statut va fi acordat începând cu data de 20 septembrie 2025, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM).
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) scoate la vânzare 12 loturi de bunuri confiscate, cu valoarea totală de aproape jumătate de milion de lei. Printre acestea se numără telefoane mobile, roți auto, căști, mașini, camere de supraveghere sau sisteme auto multimedia.
Un moldovean a găsit un șarpe extrem de periculos în propria mașină adusă din California # Radio Moldova
Un caz neobișnuit și periculos a fost înregistrat recent în Republica Moldova. Serviciul 112 anunță că un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din statul american California.
ELECTORALA 2025 // Mesajul comun a opt diplomați americani: „Încurajăm fiecare cetățean care alege democrația” # Radio Moldova
Opt ambasadori ai Statelor Unite ale Americii, care, în diferite perioade, s-au aflat în misiune în România și Republica Moldova, au transmis un mesaj comun înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar putea afecta grav securitatea regională și ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei.
Arestovici: Rusia ar putea încerca să ocupe Odesa prin R. Moldova, cu sprijinul forțelor proruse # Radio Moldova
Rusia și-ar fi schimbat planurile de război din Ucraina și ar urmări, mai nou, preluarea controlului asupra R. Moldova prin forțele proruse sprijinite la alegerile din 28 septembrie, înlăturarea Maiei Sandu printr-o „lovitură de stat” și, ulterior, atacarea, cu ajutorul Chișinăului, „din spate”, a regiunii Odesa. Declarația a fost făcută de fostul ofițer de informații militare, analist politic și fost consilier prezidențial ucrainean, Aleksii Arestovici, care a explicat, într-o postare pe Telegram, posibilele etape ale acestui scenariu.
Rusia își intensifică propaganda în R. Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie, avertizează experții # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă fără precedent de dezinformare și corupție electorală orchestrată de Federația Rusă, menită să creeze un climat de haos, să submineze încrederea în autorități și să deturneze parcursul european al țării, avertizează experții. În cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1, președintele Comunității WatchDog.MD, Valeriu Pașa, și jurnalistul român Cătălin Gomboș au îndemnat cetățenii moldoveni la vigilență, rezistență civică în perioada electorală și asumarea responsabilității în ziua scrutinului.
Prunele moldovenești, pe mesele consumatorilor din UE. Cele mai multe ajung în Germania # Radio Moldova
În ultimii 10 ani, comerțul extern al Republicii Moldova s-a schimbat în mod substanțial. Uniunea Europeană a devenit principalul partener, iar România a absorbit, de fiecare dată, șocurile noastre economice – de la embargourile rusești până la crizele recente – susține economistul Veaceslav Ioniță. Un exemplu elocvent este cel al prunelor. Dacă odinioară 100% din aceste fructe ajungeau în CSI, acum 85% sunt exportate în țările blocului comunitar. Germania, România și Polonia sunt câteva dintre țările Uniunii Europene care au devenit piețe tradiționale pentru exporturile de prune din Republica Moldova.
Piața Marii Adunări Naționale se va transforma în „capitala vinului”, pe 4 și 5 octombrie # Radio Moldova
Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, organizată pe 4 și 5 octombrie, va reuni 106 vinării, inclusiv 43 de mici producători locali, gata să ofere vizitatorilor degustări, povești autentice și experiențe culturale. Evenimentul va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
Îmbrăcămintea produsă în R. Moldova ajunge în „țara lalelelor”, al zecelea partener comercial în UE # Radio Moldova
Volumul comerțului bilateral cu Țările de Jos, al zecelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană, însumează 146.3 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1.16% din comerțul total al țării. Țările de Jos, cunoscute drept „țara lalelelor”, este piață de desfacere pentru o gamă diversă de produse moldovenești, de la îmbrăcăminte și transformatoare electrice, la vinuri, fructe și nuci.
ELECTORALA 2025 // Reformarea CC, majorarea salariilor pentru judecători sau reformă cardinală a justiției, după modelul României, promit concurenții electorali (Partea II) # Radio Moldova
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, practic toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
ELECTORALA 2025 // „Inima Moldovei” riscă limitarea activității pentru 12 luni. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel Centru # Radio Moldova
Ministerul Justiției a depus, la Curtea de Apel Centru, cererea de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”, prin care se solicită limitarea activității formațiunii pe un termen de 12 luni, inclusiv pe perioada examinării cererii în fond.
Celebrul antrenor portughez Jose Mourinho a fost prezentat oficial la Benfica Lisabona # Radio Moldova
Tehnicianul a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului 2026/2027 și are ca obiectiv cucerirea titlului de campioană a Portugaliei cu noua sa echipă. La peste două decenii de la ultima experiență ca antrenor în Portugalia, Jose Mourinho a revenit la un club din țara natală. După a scris istorie cu FC Porto, câștigând trofeul Ligii Campionilor și Cupa UEFA, lusitanul a ajuns la marea rivală Benfica Lisabona.
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, confirmată oficial. Ministerul Justiției elen și-a revăzut decizia de a suspenda procesul # Radio Moldova
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, iar procedura a fost reluată, anunță Procuratura Generală de la Chișinău. Potrivit instituției, situația a fost „deblocată” în urma discuțiilor purtate, pe 18 septembrie, de autoritățile R. Moldova cu oficialii eleni, iar acum urmează să fie stabilite, de comun acord, termenii și modalitatea de predare a fostului lider democrat.
CNA efectuează percheziții la Chișinău într-un dosar de corupere electorală și manipulare a opiniei publice # Radio Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară vineri, 19 septembrie, percheziții în capitală, într-un dosar ce vizează fapte de spălare de bani, corupere electorală și finanțări politice ilegale.
Trump cere Europei să oprească importurile de petrol din Rusia, fără apeluri de pace către Putin # Radio Moldova
Trump afirmă că acum nu este momentul potrivit să se adreseze lui Putin cu apeluri de încetare a focului în Ucraina. În cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele SUA a insistat că Europa ar trebui să renunțe la achizițiile de petrol rusesc, scrie The Insider.
ELECTORALA 2025 // Justiția din programele electorale ale concurenților: procuror general ales „de popor” sau instituție nouă similară DNA din România (Partea I) # Radio Moldova
Supusă unor reforme îndelungate și prezentată drept „călcâiul lui Ahile” în procesul de integrare europeană a R. Moldova, justiția are dedicate paragrafe consistente în programele electorale ale majorității concurenților de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Deși propunerile sunt diverse, aproape toți candidații promit să promoveze depolitizarea sistemului judiciar să punerea acestuia în slujba cetățeanului.
O rețea coordonată de conturi false promovează narațiuni anti-UE și anti-guvernare pe TikTok, avertizează Promo-LEX # Radio Moldova
O rețea masivă de conturi false care promovează conținut manipulator în perioada electorală a fost identificată de Promo-LEX pe platforma TikTok. Potrivit organizației, în doar 72 de ore, hashtagul #alegmoldova a acumulat 1,3 milioane de vizualizări nu prin sprijin autentic, ci printr-o strategie coordonată.
