Inovație financiară la Chișinău: Conferință internațională despre tehnologiile emergente în piețele financiare
Good News, 20 septembrie 2025 16:00
Chișinăul a devenit, pe 19 septembrie 2025, gazda unei conferințe internaționale de amploare dedicată viitorului finanțelor în piețele emergente. Evenimentul, organizat în premieră în Republica Moldova, a fost coordonat de…
• • •
Acum 30 minute
16:00
Inovație financiară la Chișinău: Conferință internațională despre tehnologiile emergente în piețele financiare
Chișinăul a devenit, pe 19 septembrie 2025, gazda unei conferințe internaționale de amploare dedicată viitorului finanțelor în piețele emergente. Evenimentul, organizat în premieră în Republica Moldova, a fost coordonat de…
Acum 2 ore
15:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat într-o vizită la piețele din Cahul că majoritatea locuitorilor cu care a discutat sunt nemulțumiți de situația social-economică din țară. Potrivit acestuia, oamenii au…
15:00
Comuna Lozova, din raionul Strășeni, găzduiește în acest weekend tradiționalul Festival al Loziei, un eveniment dedicat promovării culturii și meșteșugurilor populare din regiune. Festivalul reunește meșteșugari din diverse colțuri ale…
Acum 4 ore
14:00
Un nou model de afaceri propus de Partidul Nostru: cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50 – câștigă cetățeanul, câștigă statul, câștigă țara! Partidul Nostru…
14:00
Donald Trump introduce „viza de aur”: investiţie de 1 milion de dolari pentru acces accelerat în SUA # Good News
Preşedintele Donald Trump a semnat un decret care instituie o nouă opţiune de viză, denumită „viza de aur", adresată străinilor dispuşi să plătească suma de 1 milion de dolari pentru accesul la…
13:10
Ambasadorul Japoniei în Moldova subliniază că ţara noastră are avantaje semnificative, precum tinerii calificați din IT și digitalizare, care au experiență în Uniunea Europeană și ar putea reveni pentru a…
Acum 24 ore
19:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că susținerea tinerilor este o prioritate, deoarece aceștia reprezintă prezentul și viitorul țării. El a subliniat importanța asigurării unor condiții decente pentru ca…
19:00
Investiții de 7 milioane de lei la Corlăteni: Stadion, teren de tenis și centrală solară pentru comunitate # Good News
Satul Corlăteni din raionul Rîșcani se transformă treptat într-un exemplu de dezvoltare rurală prin investiții sustenabile și moderne. În ultimul an, prin intermediul Programului Național „Satul European" și „Satul European…
18:50
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile…
18:30
La Bălți a fost lansată o nouă rută de troleibuz. Primarul Alexandr Petkov: Este încă un pas important spre un transport public comod, modern și accesibil pentru locuitorii orașului nostru! # Good News
În municipiul Bălți, începând cu 19 septembrie, a fost lansată o nouă rută – nr. 5. Aceasta leagă direct „Cartierul 8" de Gara de Nord, traversând Bulevardul Victoriei și centrul…
16:30
Primăria Chișinău îi invită pe seniorii din oraş la o nouă ediţie a proiectului socio‑cultural „Dialog între generații", care oferă două zile de relaxare şi divertisment în aer liber. Pe…
Ieri
14:50
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media" că actuala guvernare a folosit toate pârghiile statului capturat, iar acest fapt s-a răsfrânt direct…
13:20
În cadrul emisiunii „Gonța Media", liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat că Blocul Alternativ este constant ținta criticilor din partea PAS și a presei afiliate acestuia. „Din dimineață…
13:00
Într-o atmosferă încărcată de solemnitate, 159 de studenți ai Academiei „Ștefan cel Mare", ministerul de resort al afacerilor interne, au rostit jurământul de credință. Ceremonia a avut loc la începutul…
11:30
Moldova și Franța simplifică accesul la pensii și beneficii sociale pentru lucrătorii migranți # Good News
Republica Moldova și Franța au semnat un Aranjament Administrativ menit să faciliteze aplicarea unui acord bilateral de securitate socială între cele două țări. Inițiativa este rezultatul colaborării dintre Casa Națională de Asigurări…
11:00
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la…
10:40
PAS a adus Republica Moldova într-o situație financiară extrem de dificilă, acumulând datorii de zeci de miliarde de lei și majorând semnificativ aparatul birocratic al statului. Despre aceasta a vorbit…
10:10
Lucrările de construcție la podul de la Ungheni progresează într-un ritm bun, autoritățile raportând finalizarea unor secțiuni importante. Structura centrală se conturează, iar elementele de infrastructură adiacentă, precum accesul rutier…
18 septembrie 2025
18:40
La Gimnaziul din satul Mingir, raionul Hânceşti, 20 de elevi de etnie romă au primit ghiozdane și rechizite şcolare noi, într-o iniţiativă care vizează sprijinirea participării lor la procesul educaţional. …
17:00
Chișinău devine oraș al tinerilor: incubatoare de afaceri și centre gratuite de instruire # Good News
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că Chișinăul devine tot mai mult un oraș al tinerilor, unde aceștia își pot dezvolta abilitățile și ideile. El a menționat că în toate…
16:40
„CFM este de importanță strategică” – Usatîi avertizează despre exodul specialiștilor feroviari # Good News
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei" (CFM) și asigurarea plății salariilor…
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
În cadrul unei conferințe de presă, Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a prezentat planul blocului pentru sănătatea familiei și prevenția problemelor mintale. „Ne…
15:30
Cum vede Blocul Electoral ALTERNATIVA viitorul digital al Republicii Moldova până în 2030 # Good News
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii Moldova. Candidatul la funcția de deputat, Cornel Iațco, a declarat în cadrul unei conferințe de…
13:00
Guvernul Republicii Moldova acordă un sprijin financiar (indemnizație) soțului sau soției supraviețuitoare atunci când unul dintre soți decedează, cu respectarea unor condiții specifice. Această măsură are ca scop să ofere…
12:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că situația social-economică a Republicii Moldova este una alarmantă, fiecare a treia persoană trăind astăzi la limita sărăciei. Potrivit acestuia, în ultimii ani numărul…
11:30
Guvernul pregătește lansarea unui nou sistem digital care va permite cetățenilor să solicite online înregistrarea nașterii și a căsătoriei, eliminând astfel necesitatea deplasărilor la birourile de evidență a populației. Acest…
11:00
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Olesea Sîrghi, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre unitate, solidaritate și nevoia de…
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat recent sprijinul financiar acordat de Guvernul Statelor Unite pentru finalizarea liniei electrice Strășeni–Gutinaș. Această investiție de 130 de milioane de dolari va conecta…
17 septembrie 2025
18:10
Parlamentarii elvețieni împărtășesc practici de control și evaluare cu omologii moldoveni # Good News
O delegație a Serviciului Parlamentar din Elveția a vizitat Parlamentul Republicii Moldova în zilele de 16‑17 septembrie 2025, având ca scop schimbul de experiență în domenii-cheie precum control parlamentar și…
18:10
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare # Good News
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede…
16:40
O vinărie de familie din Moldova a reușit să transforme 18 hectare de viță‑de‑vie într-un brand de vin prestigios, prezent acum în restaurante şi vinoteci exclusiviste din întreaga Uniune Europeană.…
15:50
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va promova inițiativa de reducere a numărului de deputați din Parlament, argumentând că o astfel de măsură ar…
15:10
Programul „Moldova Verde”: centre regionale de reciclare, protecția apelor și dezvoltarea ecoturismului # Good News
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul "Moldova Verde – teritoriu al vieții". Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un…
12:50
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Pelaghia Țîpu, candidată la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a vorbit despre importanța adevărului, a curajului și…
12:00
Programul „Moldova Startup Tineret” – granturi și mentorat pentru inițiativele tinerilor # Good News
Candidatul Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputat, Andrei Oțel, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că modernizarea educației și sprijinirea tinerilor reprezintă o prioritate pentru programul electoral…
11:40
Autorităţile din România şi Republica Moldova au semnat un memorandumul de parteneriat care prevede înfiinţarea unei noi Burse de Valori la Chişinău. Documentul a fost parafat în cadrul forumului internaţional…
10:50
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu tinerii din Chișinău, discutând despre provocările și oportunitățile pentru generația tânără, investițiile în domeniul tineretului și rolul…
10:00
În raionul Strășeni au fost lansate recent două proiecte de amploare care vizează îmbunătățirea infrastructurii locale și protejarea mediului. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare în mai multe localități,…
16 septembrie 2025
18:10
Proiect nou în Republica Moldova: securizare sporită și control coordonat la frontiera cu România # Good News
Autoritățile moldovenești au lansat un proiect care vizează întărirea securităţii frontierei cu România. Inițiativa implică modernizarea punctelor de trecere, simplificarea procedurilor de control și introducerea tehnologiilor moderne pentru supraveghere —…
16:40
„Unire înseamnă fonduri europene și stabilitate” — Boris Volosatîi pledează pentru proiectul de țară # Good News
Boris Volosatîi, liderul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor din Moldova, susține că unirea Republicii Moldova cu România nu mai este doar un ideal, ci devine o necesitate reală, în special…
15:20
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! # Good News
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei", un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor,…
15:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat lucrările de reabilitare realizate la Grădinița nr. 54 din capitală. Clădirea, care anterior era abandonată, a fost reconstruită și transformată într-un bloc modern,…
14:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul "Moldova Europeană". Candidatul la funcția de deputat din partea blocului, Olga Ursu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că…
11:40
Moldova și Ucraina lansează un model inovator de colaborare în învățământul profesional tehnic # Good News
Republica Moldova și Ucraina au lansat un nou model de colaborare în învățământul profesional tehnic, vizând consolidarea legăturii dintre educație și piața muncii. Începând cu anul 2025, 18 instituții de…
10:50
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Serghei Afanasenco, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a subliniat că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să…
10:00
Moldova aduce la Muzeul Țăranului Român istorie, știință și artă prin expoziția dedicată lui Donici și Cebotari # Good News
Republica Moldova aduce în lumina reflectoarelor două figuri emblematice ale culturii și științei sale printr-un eveniment special organizat la București. Expoziția „Patrimoniul național al Moldovei: Astronomul Nicolae Donici și Soprana…
15 septembrie 2025
19:10
Pe 14 septembrie, raionul Soroca a fost scena celei de‑a 24‑a ediţii a Festivalului Etniilor „Unitate prin Diversitate", un eveniment care celebrează tradiţiile, cultura şi bucatele comunităţilor locale. Au participat…
17:40
Comuna Donici investește în igienă și infrastructură verde: tomberoane, supraveghere video și securizare a gunoiștei # Good News
În comuna Donici, raionul Orhei
16:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA atenționează opinia publică, misiunile de observare și propriii membri din teritoriu asupra unor provocări îndreptate împotriva sa. Potrivit formațiunii, în ultimele zile au fost semnalate cazuri în… Articolul Blocul Electoral acuză guvernarea de dezinformare și provocări în campanie apare prima dată în Good News.
15:50
Întâlnire electorală a partidului Moldova Mare la Cantemir: mesaje de susținere pentru pensionari și tineri # Good News
Liderul partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a avut o întâlnire cu locuitorii din raionul Cantemir, în cadrul campaniei electorale. Evenimentul s-a desfășurat fără materiale tipărite, organizatorii invocând faptul că nu… Articolul Întâlnire electorală a partidului Moldova Mare la Cantemir: mesaje de susținere pentru pensionari și tineri apare prima dată în Good News.
