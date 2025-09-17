România și Moldova semnează Memorandumul pentru o bursă de valori modernă la Chișinău
Good News, 17 septembrie 2025 11:40
Autorităţile din România şi Republica Moldova au semnat un memorandumul de parteneriat care prevede înfiinţarea unei noi Burse de Valori la Chişinău. Documentul a fost parafat în cadrul forumului internaţional…
Acum 5 minute
12:00
Programul „Moldova Startup Tineret” – granturi și mentorat pentru inițiativele tinerilor # Good News
Candidatul Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputat, Andrei Oțel, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că modernizarea educației și sprijinirea tinerilor reprezintă o prioritate pentru programul electoral…
Acum 30 minute
11:40
Acum 2 ore
10:50
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu tinerii din Chișinău, discutând despre provocările și oportunitățile pentru generația tânără, investițiile în domeniul tineretului și rolul…
Acum 4 ore
10:00
În raionul Strășeni au fost lansate recent două proiecte de amploare care vizează îmbunătățirea infrastructurii locale și protejarea mediului. Primul proiect prevede extinderea rețelei de canalizare în mai multe localități,…
Acum 24 ore
18:10
Proiect nou în Republica Moldova: securizare sporită și control coordonat la frontiera cu România # Good News
Autoritățile moldovenești au lansat un proiect care vizează întărirea securităţii frontierei cu România. Inițiativa implică modernizarea punctelor de trecere, simplificarea procedurilor de control și introducerea tehnologiilor moderne pentru supraveghere —…
16:40
„Unire înseamnă fonduri europene și stabilitate” — Boris Volosatîi pledează pentru proiectul de țară # Good News
Boris Volosatîi, liderul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor din Moldova, susține că unirea Republicii Moldova cu România nu mai este doar un ideal, ci devine o necesitate reală, în special…
15:20
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! # Good News
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei", un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor,…
15:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat lucrările de reabilitare realizate la Grădinița nr. 54 din capitală. Clădirea, care anterior era abandonată, a fost reconstruită și transformată într-un bloc modern,…
14:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul "Moldova Europeană". Candidatul la funcția de deputat din partea blocului, Olga Ursu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că…
Ieri
11:40
Moldova și Ucraina lansează un model inovator de colaborare în învățământul profesional tehnic # Good News
Republica Moldova și Ucraina au lansat un nou model de colaborare în învățământul profesional tehnic, vizând consolidarea legăturii dintre educație și piața muncii. Începând cu anul 2025, 18 instituții de…
10:50
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Serghei Afanasenco, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a subliniat că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să…
10:00
Moldova aduce la Muzeul Țăranului Român istorie, știință și artă prin expoziția dedicată lui Donici și Cebotari # Good News
Republica Moldova aduce în lumina reflectoarelor două figuri emblematice ale culturii și științei sale printr-un eveniment special organizat la București. Expoziția „Patrimoniul național al Moldovei: Astronomul Nicolae Donici și Soprana…
15 septembrie 2025
19:10
Pe 14 septembrie, raionul Soroca a fost scena celei de‑a 24‑a ediţii a Festivalului Etniilor „Unitate prin Diversitate", un eveniment care celebrează tradiţiile, cultura şi bucatele comunităţilor locale. Au participat…
17:40
Comuna Donici investește în igienă și infrastructură verde: tomberoane, supraveghere video și securizare a gunoiștei # Good News
În comuna Donici, raionul Orhei, au fost implementate mai multe lucrări menite să îmbunătățească mediul și să sporească siguranța locuitorilor. Printre acestea: îngrădirea rezervoarelor de apă, închidere și securizare a…
16:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA atenționează opinia publică, misiunile de observare și propriii membri din teritoriu asupra unor provocări îndreptate împotriva sa. Potrivit formațiunii, în ultimele zile au fost semnalate cazuri în…
15:50
Întâlnire electorală a partidului Moldova Mare la Cantemir: mesaje de susținere pentru pensionari și tineri # Good News
Liderul partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a avut o întâlnire cu locuitorii din raionul Cantemir, în cadrul campaniei electorale. Evenimentul s-a desfășurat fără materiale tipărite, organizatorii invocând faptul că nu…
15:00
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat…
14:50
Apel la solidaritate din partea Victoriei Grigorcea: „Vom fi aici azi, mâine și oricând va fi nevoie” # Good News
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!", Victoria Grigorcea, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a transmis un mesaj puternic dedicat tinerilor Republicii Moldova. „Este…
14:40
În orașul Anenii Noi, Parohia Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae" a primit recent mobilier bisericesc nou, instalat cu sprijin financiar oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Gestul face…
13:40
Ion Ceban: „Am transformat promisiunile în fapte la Chișinău. Putem face la fel și la nivel național” # Good News
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!", la care au participat candidații la funcția de deputat, zeci de susținători și membri ai formațiunilor componente. În…
13:10
Pe 14 septembrie, Condrița a găzduit a doua ediție a Festivalului Pădurilor, organizat la Reședința Prezidențială, un eveniment dedicat protejării mediului, implicării civice și promovării unui stil de viață sustenabil.…
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
ALTERNATIVA vrea viitor acasă: plan pentru tineri cu salarii decente și șanse reale în Moldova # Good News
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul, elaborat cu experții din cadrul echipei și consultat cu cetățenii, a fost prezentat de unul…
10:10
Maratonul Internațional Chișinău 2025 s-a desfășurat în perioada 13-14 septembrie, transformând capitala în centrul sportiv al țării. Evenimentul a fost organizat de maib și Mastercard și a adunat mii de…
14 septembrie 2025
17:20
Educația, miza electorală: Ceban cere mobilizare împotriva politicii de închidere a școlilor # Good News
Primarul Capitalei și liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a publicat un video de la Gimnaziul din satul Dolna, raionul Strășeni, care a fost închis în acest an școlar. Părinții…
13:10
Liderii Blocului ALTERNATIVA: „Pe 28 septembrie, votați pentru unitate, dreptate și rezultate” # Good News
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!", care a întrunit candidații pentru funcția de deputat și zeci de susținători și membri ai formațiunilor politice ce…
12:20
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! # Good News
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta…
13 septembrie 2025
18:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a publicat un mesaj video în care critică dur guvernarea și campania desfășurată de PAS. În înregistrare, edilul apare ținând în mână o pliante electorală PAS,…
17:00
În cadrul unei întâlniri cu seniorii din sectorul Ciocana al Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a subliniat importanța respectului față de generațiile în vârstă.„Oamenilor în vârstă…
17:00
Partidul Nostru promite schimbarea priorităților: „Fără vectori geopolitici, doar dezvoltare pentru Moldova” # Good News
„Cursul pentru care a optat și optează Partidul Nostru este Doar pentru Moldova! Noi nu mai vrem să fim divizați în proruși sau proeuropeni. Trebuie să renunțăm la discuții geopolitice…
16:20
Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru # Good News
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional…
12 septembrie 2025
20:20
Blocul Electoral ALTERNATIVA condamnă categoric acțiunile guvernării PAS, care a ajuns să organizeze proteste împotriva unui concurent electoral de opoziție, în plină campanie. „Este un moment rușinos pentru democrația din…
18:40
Drum modernizat în Țarigrad: Locuitorii circulă acum în siguranță pe un traseu îmbunătățit # Good News
Locuitorii satului Țarigrad, raionul Drochia, beneficiază acum de un drum modernizat, care le asigură o circulație mai sigură și mai rapidă. Lucrările de reparație a sectorului de drum regional G20…
17:10
La Festivalul Strugurelui desfășurat recent în orașul Cimișlia, un strugure de aproape 5 kilograme a atras toate privirile și a devenit vedeta evenimentului. Acest exemplar impresionant a fost crescut cu…
15:40
Anenii Noi, punct de oprire pentru Chicu și Portean: „Oamenii cer sinceritate, nu iluzii” # Good News
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, împreună cu Adrian Portean, candidat pentru alegerile parlamentare pe lista Blocului, au efectuat o vizită în Anenii Noi, unde au discutat cu…
14:10
Dialog permanent între comunităţile etnice şi stat: MINOR+ înfiinţează consilii în raioane şi municipii # Good News
Astăzi a fost lansat proiectul „MINOR+", cu obiectivul creării unei platforme permanente de dialog între minorităţile etnice şi autorităţile publice din Republica Moldova. Iniţiativa prevede formarea de consilii consultative pe…
11:50
Programul ALTERNATIVA pentru sănătate: acces gratuit la controale, medicamente și servicii stomatologice # Good News
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi programul pentru sănătate, prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Ala Reajeva, candidată din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA a atras atenția asupra crizei din…
11:30
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat că reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor # Good News
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri" (DRCD), controlată de „coaliția haosului", cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor", a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a…
10:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări legislative care stabilesc tichetele de vacanță ca un nou mecanism de sprijin pentru turismul rural. Măsura, care va intra în vigoare în anul fiscal…
11 septembrie 2025
22:00
Natalia Băleanu: Cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor. Putem transforma economia într-un motor al dezvoltării! # Good News
Candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, economistă și auditor, Natalia Băleanu a declarat că dezvoltarea economică este una dintre prioritățile principale ale echipei. „Sunt economist și știu cum circulă banii…
22:00
Primarul capitalei: „Republica Moldova are nevoie de pace și dezvoltare, nu de sperietori” # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat într-o conferință de presă că partidele tradiționale de stânga și de dreapta din Republica Moldova promovează mai mult mesaje populiste și…
18:10
UNICEF a lansat recent un program dedicat familiilor cu copii cu vârste între 0 și 6 ani, care își propune să susțină dezvoltarea timpurie a copiilor și să sprijine părinții…
17:30
Ion Ceban: „În loc să discutăm despre soluțiile pentru oameni, guvernarea dezbate doar interdicțiile mele” # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat într-un video publicat pe rețelele sociale că discuțiile publice din partea guvernării și a unor instituții sunt concentrate pe subiectul interdicțiilor…
16:30
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o postare publică faptul că deputații nu ar trebui să beneficieze de salarii din bugetul de stat. „În toată Europa, deputații…
16:10
Fără abandon școlar și fără închideri abuzive: Angajamentul Angelei Cutasevici pentru educație # Good News
Angela Cutasevici, candidata la funcția de deputat, a declarat, în cadrul unei ieșiri la presă, că Blocul electoral ALTERNATIVA vizează garantarea accesului la școală pentru toți copiii, fără abandon și…
13:50
Renato Usatîi critică majorarea vârstei de pensionare: „Sistemul e construit ca să ajungă cât mai puțini la pensie” # Good News
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi,…
13:00
Alexandr Stoianoglo: „Miniștrii trăiesc în lumea lor, apărând doar interesele de partid” # Good News
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre problemele majore cu care se confruntă cetățenii – sărăcia, exodul populației, tarifele enorme la energie…
13:00
Elevii Liceului „Liviu Deleanu” laudă Ministerul Educației pentru mesele gratuite oferite zilnic # Good News
Peste 1.700 de elevi de la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu" din Chișinău beneficiază zilnic de micul dejun gratuit oferit în cadrul cantinei instituției. Această inițiativă face parte din programul Ministerului…
12:10
Angela Cutasevici: „Viitorul Moldovei depinde de calitatea școlilor și respectul față de profesori” # Good News
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil…
10:10
Cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești se desfășoară în aceste zile în Chișinău, aducând pe scenă un
10 septembrie 2025
19:10
Ursula von der Leyen: „UE sprijină ferm Ucraina în lupta pentru libertate și reconstrucție” # Good News
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, angajamentul ferm al UE… Articolul Ursula von der Leyen: „UE sprijină ferm Ucraina în lupta pentru libertate și reconstrucție” apare prima dată în Good News.
