O viză de 100.000 de dolari: Trump vrea să limiteze sosirea străinilor în domeniul tehnologiei
Mold-Street, 20 septembrie 2025 13:00
Howard Lutnick, secretarul american pentru comerț, a declarat că această măsură va împiedica companiile să „aducă oameni care să ne ia loc...
Acum 30 minute
13:00
Acum 2 ore
11:50
Potrivit ANRCETI fenomenul CLI Spoofing, a căpătat o amploare îngrijorătoare la nivel internațional și produce efecte directe asupra pieței de c...
Acum 6 ore
08:40
Potrivit analizei e vorba de un mix de ţări, atât din Uniunea Europeană, acordurile EFTA, cât şi din alte locaţii. "Cehia, S...
07:40
UE va impune sancţiuni şi faţă de statele care ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale sau să-şi vândă petrolul # Mold-Street
La două luni după cel de-al 18-lea “pachet”, Uniunea Europeană continuă să exercite presiuni asupra Rusiei. Vineri, 19 septembrie, Comisia...
Acum 24 ore
20:10
Cine afectează cel mai mult exportul Moldovei: condiţiile climaterice sau politicile statului? # Mold-Street
Potrivit analizei tendința se menține și în acest an. Astfel în prima jumătate a anului 2025, exportul de bunuri a scăzut cu 10% față de p...
13:40
Lucrările la cea mai importantă structură de infrastructură de transport peste Prut sunt în grafic # Mold-Street
Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de Stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România a vizitat şantierul împreună cu Mi...
Ieri
10:20
Cum "băieţii deştepţi" din sectorul energetic puteau obţine aprobarea construcţiei de centrale electrice mari # Mold-Street
Potrivit Ministerului Energiei, care a propus introducerea acestei prevederi, în Regulamentul actual, aprobat prin hotărârea Guvernului nr...
08:30
Potrivit New York Times (NYT), China a devenit centrul industriei încălțămintei după deschiderea sa în anii 1980, datorită forței de muncă...
18 septembrie 2025
16:10
Dacă reprezentanţii oficialităţilor s-au referit mai mult la ceea ce fac instituţiile pentru a facilita accesul businessului la piaţa de capital, apoi...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
”Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați # Mold-Street
La această ediție au participat 114 grădinițe care au pregătit materiale creative – desene, colaje și videoclipuri – pe tema „De ce...
12:30
Instituția susține că, această decizie, adoptată în unanimitate, face parte dintr-o serie de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să...
11:10
Astfel Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat emisiunea suplimentară de acțiuni ale SA „Basarabia-Nord”, în sum...
09:10
Potrivit AND suma valorificată pentru toate lucrările executate în prima jumătate a anului 2025 este de peste 1 miliard de lei, ceea ce constitu...
08:50
În acest context Mold-Street.com a solicitat de la Energocom, Ministerul Energiei şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică i...
17 septembrie 2025
22:50
O „singură vară” de vreme severă a avut „efectul imediat” de a reduce producția europeană cu 0,26% față de 2024, conform unui...
18:40
"Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 1...
14:00
Unul din motivele tergiversărilor sunt problemele legale cu care s-ar confrunta APM în relaţia cu acţionarii minoritari Administația Portur...
11:50
Securitate energetică: Americanii vor finanţa construcţia unei linii electrice strategice din Moldova # Mold-Street
Linia electrică va avea o lungime de 190 km, iar investiţia SUA se ridică la 130 milioane de dolari, respectiv noua conexiune va elimina șantajul...
09:20
Potrivit Agenţiei de Investiţii proiectul investițional de circa 20 milioane euro ar urma să fie realizat de Zener Group (Republica Moldova) &ici...
08:10
Datele ANRE arată că decizia a fost luată ca urmare a faptului că Nord Gaz Sîngerei SRL a depus pe 14 august 2025, cererea de retragere a l...
16 septembrie 2025
16:40
Milioane de lei confiscate de la un grup criminal, implicat în finanţarea ilegală a unui partid # Mold-Street
Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coord...
16:30
Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coord...
14:50
BERD precizează că Grimaldi, care deține în prezent o funcție la Londra, ca Șef al Reformelor Sectoriale pentru Infrastructură Durabilă, va avea...
13:20
Victor Slivinschi, administrator ”TURBOENERGY POWER” SRL: Nu am dat, nu am cerut şi nu am primit mită. Suntem antreprenori independenți, nu profitori ai sistemului # Mold-Street
Prin acest comunicat, dorim să prezentăm poziția și să demontăm, punct cu punct, acuzațiile care ni se aduc. Nu am oferit, cerut sau acceptat mită, nu...
11:50
Menţionăm că postul vamal de frontieră Leușeni, a fost şi este cel mai popular şi aglomerat punct de trecere a trecerea frontierei cu Uniunea European...
10:30
Împărtăşind experienţa de listare la bursă a Vinăriei Purcari, Vasile Tofan a relatat succint despre calea parcursă de companie spre piaţa de ca...
10:00
"Achizițiile au fost realizate, în cea mai mare parte, la preț indexat, utilizând cotațiile TTF front month (TTFFM) publicate de agen...
15 septembrie 2025
20:10
Bolt aduce în Republica Moldova serviciul său principal – cursele cu taxiul (ride-hailing) – prin care pasagerii pot comanda o mașin...
15:40
O platformă bursieră modernă va fi înființată la Chișinău de Bursa de Valori București și Guvernul Republicii Moldova, maib fiind printre cofondatori # Mold-Street
Proiectul are ca scop revitalizarea pieței de capital din țara noastră și îmbunătățirea climatului investițional, inițiativa reprezentând...
10:40
O companie din Moldova a ajuns printre primii zece producători de fibră de sticlă din Europa # Mold-Street
Este vorba Djofra-M, care potrivit MDED este cel mai mare producător de plasă din fibră de sticlă din țară și un furnizor de încredere pentru pa...
08:10
Datele Ministerului Finanțelor arată că în primele șase luni ale anului 2025, soldul datoriei de stat externe exprimat în dolari SUA a &ic...
14 septembrie 2025
17:10
Ministerul Mediului își propune un obiectiv ambițios: împădurirea a peste 145 mii hectare în următorul deceniu, ca parte a Pro...
09:50
Vineri, 12 septembrie, Ministerul Justiției a anunţat că a recepționat, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia de extră...
06:50
În perioada iulie–august 2025, Republica Moldova a exportat circa 307.400 tone de grâu, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani...
05:40
O veste importantă pentru economia și viitorul țării. Fitch Ratings confirmă ratingul Moldovei la nivelul B+, dar sunt riscuri și probleme.***...
13 septembrie 2025
10:50
Cum a devenit China o putere a inovației. Modelul său condus de stat a generat rezultate impresionante, dar costurile cresc, susține The Economist # Mold-Street
"Puterea tehnologică în creștere a țării se datorează parțial benzii rulante a inovației controlate de Partidul Comunist, care preia idei d...
10:00
„Conformarea fiscală reprezintă un proces complex, implementat deja de circa 10 ani și se referă în primul rând la interacțiunea car...
08:50
Potrivit Kommersant, în primele 7 luni din 2025, peste 71,6% din vinurile spumante comercializate pe piaţa rusească au fost produse î...
12 septembrie 2025
21:00
Ungaria şi Slovacia trebuie să renunţe la gazul şi energia nucleară din Rusia, avertizează șeful pe energie din administrația Trump # Mold-Street
Vorbind vineri, 12 septembrie, la un eveniment la Bruxelles, unde a avut întâlniri săptămâna aceasta cu oficiali cu care a discutat...
18:30
Potrivit administrației CFM, în ciuda contextului financiar dificil, în ultimele luni întreprinderea a obținut încasări operaț...
08:50
Noile modificări în Codul Fiscal au fost adoptate de Parlament pe 10 iulie 2025 şi stipulează că angajatorii vor putea oferi salariaților tichet...
08:10
Moldova va avea o nou strategie energetică. Vântul va lua locul gazului, iar costul se ridică la peste 40 miliarde de euro # Mold-Street
Proiectul Strategiei (publicat câteva săptămâni în urmă) este unul extrem de ambiţios, dar şi foarte costistor. Potrivit autorilor i...
01:50
ANRCETI menţionează că reglementarea propusă are scopul asigurării disponibilității suficiente a resurselor, la nivel național, a disponibilității suf...
01:50
„Scopul principal este asigurarea unei creșteri sustenabile și continue a salariilor angajaților din sectorul bugetar, corelată cu ritmul de cre...
01:50
Este vorba despre un volum de 7,45 milioane de MWH, echivalentul a circa 700 de milioane de metri cubi. Administraţia Energocom nu dezvăluie preţul de...
01:50
Banii vor fi distribuiți agricultorilor afectați de înghețuri la cultura de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene. De asemenea, o parte din s...
01:50
Încetinirea s-a datorat în principal unei creșteri mai ușoare a prețurilor produselor alimentare, care au înregistrat un avans cu 8,...
01:50
Prețul de export al semințelor de floarea soarelui a trecut de 14 lei, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani # Mold-Street
Este cel mai mare preţ de export al semințelor de floarea-soarelui din ultimii trei ani. Ultima dată când un kilogram de seminţe de floarea...
01:50
Stadiul lucrărilor la linia independenței energetice: au mai rămas de instalat 20% din piloni # Mold-Street
Potrivit UCIPE până în prezent (11 septembrie), circa 80% din piloni au fost instalați, ceea ce marchează un progres vizibil pe ambele cap...
01:50
Cum averea unuia dintre cei mai bogați oameni a crescut cu 101 miliarde USD în decurs de o zi # Mold-Street
Creșterea de 101 miliarde de dolari a avut loc miercuri, 10 septembrie și a fost cea mai mare înregistrată vreodată într-o singură zi de c...
