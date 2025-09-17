Ce impact au avut dezastrele climatice din această vară asupra economiei europene
Mold-Street, 17 septembrie 2025 22:50
O „singură vară” de vreme severă a avut „efectul imediat” de a reduce producția europeană cu 0,26% față de 2024, conform unui...
Acum 2 ore
22:50
O „singură vară” de vreme severă a avut „efectul imediat” de a reduce producția europeană cu 0,26% față de 2024, conform unui...
Acum 6 ore
18:40
"Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 1...
Acum 12 ore
14:00
Unul din motivele tergiversărilor sunt problemele legale cu care s-ar confrunta APM în relaţia cu acţionarii minoritari Administația Portur...
11:50
Securitate energetică: Americanii vor finanţa construcţia unei linii electrice strategice din Moldova # Mold-Street
Linia electrică va avea o lungime de 190 km, iar investiţia SUA se ridică la 130 milioane de dolari, respectiv noua conexiune va elimina șantajul...
Acum 24 ore
09:20
Potrivit Agenţiei de Investiţii proiectul investițional de circa 20 milioane euro ar urma să fie realizat de Zener Group (Republica Moldova) &ici...
08:10
Datele ANRE arată că decizia a fost luată ca urmare a faptului că Nord Gaz Sîngerei SRL a depus pe 14 august 2025, cererea de retragere a l...
Ieri
16:40
Milioane de lei confiscate de la un grup criminal, implicat în finanţarea ilegală a unui partid # Mold-Street
Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coord...
16:30
Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coord...
14:50
BERD precizează că Grimaldi, care deține în prezent o funcție la Londra, ca Șef al Reformelor Sectoriale pentru Infrastructură Durabilă, va avea...
13:20
Victor Slivinschi, administrator ”TURBOENERGY POWER” SRL: Nu am dat, nu am cerut şi nu am primit mită. Suntem antreprenori independenți, nu profitori ai sistemului # Mold-Street
Prin acest comunicat, dorim să prezentăm poziția și să demontăm, punct cu punct, acuzațiile care ni se aduc. Nu am oferit, cerut sau acceptat mită, nu...
11:50
Menţionăm că postul vamal de frontieră Leușeni, a fost şi este cel mai popular şi aglomerat punct de trecere a trecerea frontierei cu Uniunea European...
10:30
Împărtăşind experienţa de listare la bursă a Vinăriei Purcari, Vasile Tofan a relatat succint despre calea parcursă de companie spre piaţa de ca...
10:00
"Achizițiile au fost realizate, în cea mai mare parte, la preț indexat, utilizând cotațiile TTF front month (TTFFM) publicate de agen...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Bolt aduce în Republica Moldova serviciul său principal – cursele cu taxiul (ride-hailing) – prin care pasagerii pot comanda o mașin...
15:40
O platformă bursieră modernă va fi înființată la Chișinău de Bursa de Valori București și Guvernul Republicii Moldova, maib fiind printre cofondatori # Mold-Street
Proiectul are ca scop revitalizarea pieței de capital din țara noastră și îmbunătățirea climatului investițional, inițiativa reprezentând...
10:40
O companie din Moldova a ajuns printre primii zece producători de fibră de sticlă din Europa # Mold-Street
Este vorba Djofra-M, care potrivit MDED este cel mai mare producător de plasă din fibră de sticlă din țară și un furnizor de încredere pentru pa...
08:10
Datele Ministerului Finanțelor arată că în primele șase luni ale anului 2025, soldul datoriei de stat externe exprimat în dolari SUA a &ic...
14 septembrie 2025
17:10
Ministerul Mediului își propune un obiectiv ambițios: împădurirea a peste 145 mii hectare în următorul deceniu, ca parte a Pro...
09:50
Vineri, 12 septembrie, Ministerul Justiției a anunţat că a recepționat, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia de extră...
06:50
În perioada iulie–august 2025, Republica Moldova a exportat circa 307.400 tone de grâu, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani...
05:40
O veste importantă pentru economia și viitorul țării. Fitch Ratings confirmă ratingul Moldovei la nivelul B+, dar sunt riscuri și probleme.***...
13 septembrie 2025
10:50
Cum a devenit China o putere a inovației. Modelul său condus de stat a generat rezultate impresionante, dar costurile cresc, susține The Economist # Mold-Street
"Puterea tehnologică în creștere a țării se datorează parțial benzii rulante a inovației controlate de Partidul Comunist, care preia idei d...
10:00
„Conformarea fiscală reprezintă un proces complex, implementat deja de circa 10 ani și se referă în primul rând la interacțiunea car...
08:50
Potrivit Kommersant, în primele 7 luni din 2025, peste 71,6% din vinurile spumante comercializate pe piaţa rusească au fost produse î...
12 septembrie 2025
21:00
Ungaria şi Slovacia trebuie să renunţe la gazul şi energia nucleară din Rusia, avertizează șeful pe energie din administrația Trump # Mold-Street
Vorbind vineri, 12 septembrie, la un eveniment la Bruxelles, unde a avut întâlniri săptămâna aceasta cu oficiali cu care a discutat...
18:30
Potrivit administrației CFM, în ciuda contextului financiar dificil, în ultimele luni întreprinderea a obținut încasări operaț...
08:50
Noile modificări în Codul Fiscal au fost adoptate de Parlament pe 10 iulie 2025 şi stipulează că angajatorii vor putea oferi salariaților tichet...
08:10
Moldova va avea o nou strategie energetică. Vântul va lua locul gazului, iar costul se ridică la peste 40 miliarde de euro # Mold-Street
Proiectul Strategiei (publicat câteva săptămâni în urmă) este unul extrem de ambiţios, dar şi foarte costistor. Potrivit autorilor i...
01:50
ANRCETI menţionează că reglementarea propusă are scopul asigurării disponibilității suficiente a resurselor, la nivel național, a disponibilității suf...
01:50
„Scopul principal este asigurarea unei creșteri sustenabile și continue a salariilor angajaților din sectorul bugetar, corelată cu ritmul de cre...
01:50
Este vorba despre un volum de 7,45 milioane de MWH, echivalentul a circa 700 de milioane de metri cubi. Administraţia Energocom nu dezvăluie preţul de...
01:50
Banii vor fi distribuiți agricultorilor afectați de înghețuri la cultura de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene. De asemenea, o parte din s...
01:50
Încetinirea s-a datorat în principal unei creșteri mai ușoare a prețurilor produselor alimentare, care au înregistrat un avans cu 8,...
01:50
Prețul de export al semințelor de floarea soarelui a trecut de 14 lei, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani # Mold-Street
Este cel mai mare preţ de export al semințelor de floarea-soarelui din ultimii trei ani. Ultima dată când un kilogram de seminţe de floarea...
01:50
Stadiul lucrărilor la linia independenței energetice: au mai rămas de instalat 20% din piloni # Mold-Street
Potrivit UCIPE până în prezent (11 septembrie), circa 80% din piloni au fost instalați, ceea ce marchează un progres vizibil pe ambele cap...
01:50
Cum averea unuia dintre cei mai bogați oameni a crescut cu 101 miliarde USD în decurs de o zi # Mold-Street
Creșterea de 101 miliarde de dolari a avut loc miercuri, 10 septembrie și a fost cea mai mare înregistrată vreodată într-o singură zi de c...
9 septembrie 2025
14:30
Potrivit Fitch, decizia reflectă "angajamentul față de politici care au menținut stabilitatea macroeconomică și financiară printr-o serie de șocu...
09:30
Astfel în luna august 2025 au fost realizate primele exporturi de ulei de rapiţă, în volum total de 6 432 tone, la un preț mediu de 17.533...
08:50
Băncile şi criminalii. Cazul traficantului Epshtein şi JPMorgan, cea mai mare bancă din America # Mold-Street
JPMorgan nu este o bancă oarecare. Cu active și operațiuni de aproape 4 trilioane de dolari în peste 100 de țări, este constant clasată drept ce...
07:50
Scandal la licitaţia pentru construcția a două centrale electrice. Oferta unei firme a fost descalificată pentru scrierea greşită a denumirii beneficiarului în scrisoarea de garanţie # Mold-Street
Deja de trei ani autorităţile încearcă să identifice compania care ar urma să construiască două centrale electrice cu termoficare (CET-uri) perf...
8 septembrie 2025
20:40
Lider la exportul de benzină pe piața Ucrainei este Lituania, urmată de Polonia, România, Grecia și Germania potrivit datelor publicate de Enkor...
19:20
În deschiderea evenimentului, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Corina Alexa, a menționat că această activitate se pliază perfect pe...
09:10
Pesimism sau realism: Cel mai optimist scenariu de evoluție economică a Moldovei arată că nici în 2028 nu vom ajunge la o creştere economică de 5% # Mold-Street
În acelaşi timp scenariul de bază indică o creştere de maximum 2% pe an până în 2028, iar scenariul moderat - între 2,7% &icir...
08:30
Proprietarul unuia dintre cei mai mari creditori nebancari din Moldova, dat in urmărire de Rusia # Mold-Street
Lituanianul a fost plasat pe lista persoanelor căutate internațional, fiind acuzat de Comitetul de anchetă al Federației Ruse, pentru "circulația...
7 septembrie 2025
18:30
Decizia care l-a înfuriat pe Trump: Amenda de miliarde aplicată de UE gigantului Google # Mold-Street
Vineri, 5 septembrie. Comisia Europeană a sancționat compania californiană pentru abuzul de poziție dominantă în sectorul publicității online. G...
15:50
Încă un domeniu unde Ucraina a întrecut Moldova: Asistenţa UE pentru investiții strategice # Mold-Street
Mai exact, este vorba despre apelul pentru exprimarea interesului în investiții, adresat tuturor companiilor din Uniunea Europeană, Sp...
06:40
Gazele cumpărate în avans nu vor mai fi stocate. Cum explică conducerea Energocom achiziția de gaze scumpe în trecut.***În a...
6 septembrie 2025
14:50
Acordul, semnat pe 3 septembrie, în timpul vizitei în Republica Moldova a ministrului israelian al Agriculturii, MK Avi Dichter, stabileșt...
09:10
În ultimii doi ani, o mare parte din Addis Abeba, capitala Etiopiei, a fost redusă la ruine din cauza demolărilor. Acum, apartamente de lux, par...
09:00
În consecinţă, pe 29 august 2025 activele oficiale de rezervă au constituit 5.131,18 milioane euro, în comparație cu 31 iulie 2025, c&acir...
