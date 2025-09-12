Energocom a achiziţionat gaze în valoare de circa 250 milioane euro
Mold-Street, 12 septembrie 2025 01:50
Este vorba despre un volum de 7,45 milioane de MWH, echivalentul a circa 700 de milioane de metri cubi. Administraţia Energocom nu dezvăluie preţul de...
Alte ştiri de Mold-Street
Acum o oră
01:50
ANRCETI menţionează că reglementarea propusă are scopul asigurării disponibilității suficiente a resurselor, la nivel național, a disponibilității suf...
01:50
„Scopul principal este asigurarea unei creșteri sustenabile și continue a salariilor angajaților din sectorul bugetar, corelată cu ritmul de cre...
01:50
Este vorba despre un volum de 7,45 milioane de MWH, echivalentul a circa 700 de milioane de metri cubi. Administraţia Energocom nu dezvăluie preţul de...
01:50
Banii vor fi distribuiți agricultorilor afectați de înghețuri la cultura de sfeclă de zahăr și la plantațiile perene. De asemenea, o parte din s...
01:50
Încetinirea s-a datorat în principal unei creșteri mai ușoare a prețurilor produselor alimentare, care au înregistrat un avans cu 8,...
01:50
Prețul de export al semințelor de floarea soarelui a trecut de 14 lei, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani # Mold-Street
Este cel mai mare preţ de export al semințelor de floarea-soarelui din ultimii trei ani. Ultima dată când un kilogram de seminţe de floarea...
01:50
Stadiul lucrărilor la linia independenței energetice: au mai rămas de instalat 20% din piloni # Mold-Street
Potrivit UCIPE până în prezent (11 septembrie), circa 80% din piloni au fost instalați, ceea ce marchează un progres vizibil pe ambele cap...
01:50
Cum averea unuia dintre cei mai bogați oameni a crescut cu 101 miliarde USD în decurs de o zi # Mold-Street
Creșterea de 101 miliarde de dolari a avut loc miercuri, 10 septembrie și a fost cea mai mare înregistrată vreodată într-o singură zi de c...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Potrivit Fitch, decizia reflectă "angajamentul față de politici care au menținut stabilitatea macroeconomică și financiară printr-o serie de șocu...
09:30
Astfel în luna august 2025 au fost realizate primele exporturi de ulei de rapiţă, în volum total de 6 432 tone, la un preț mediu de 17.533...
08:50
Băncile şi criminalii. Cazul traficantului Epshtein şi JPMorgan, cea mai mare bancă din America # Mold-Street
JPMorgan nu este o bancă oarecare. Cu active și operațiuni de aproape 4 trilioane de dolari în peste 100 de țări, este constant clasată drept ce...
07:50
Scandal la licitaţia pentru construcția a două centrale electrice. Oferta unei firme a fost descalificată pentru scrierea greşită a denumirii beneficiarului în scrisoarea de garanţie # Mold-Street
Deja de trei ani autorităţile încearcă să identifice compania care ar urma să construiască două centrale electrice cu termoficare (CET-uri) perf...
8 septembrie 2025
20:40
Lider la exportul de benzină pe piața Ucrainei este Lituania, urmată de Polonia, România, Grecia și Germania potrivit datelor publicate de Enkor...
19:20
În deschiderea evenimentului, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Corina Alexa, a menționat că această activitate se pliază perfect pe...
09:10
Pesimism sau realism: Cel mai optimist scenariu de evoluție economică a Moldovei arată că nici în 2028 nu vom ajunge la o creştere economică de 5% # Mold-Street
În acelaşi timp scenariul de bază indică o creştere de maximum 2% pe an până în 2028, iar scenariul moderat - între 2,7% &icir...
08:30
Proprietarul unuia dintre cei mai mari creditori nebancari din Moldova, dat in urmărire de Rusia # Mold-Street
Lituanianul a fost plasat pe lista persoanelor căutate internațional, fiind acuzat de Comitetul de anchetă al Federației Ruse, pentru "circulația...
7 septembrie 2025
18:30
Decizia care l-a înfuriat pe Trump: Amenda de miliarde aplicată de UE gigantului Google # Mold-Street
Vineri, 5 septembrie. Comisia Europeană a sancționat compania californiană pentru abuzul de poziție dominantă în sectorul publicității online. G...
15:50
Încă un domeniu unde Ucraina a întrecut Moldova: Asistenţa UE pentru investiții strategice # Mold-Street
Mai exact, este vorba despre apelul pentru exprimarea interesului în investiții, adresat tuturor companiilor din Uniunea Europeană, Sp...
06:40
Gazele cumpărate în avans nu vor mai fi stocate. Cum explică conducerea Energocom achiziția de gaze scumpe în trecut.***În a...
6 septembrie 2025
14:50
Acordul, semnat pe 3 septembrie, în timpul vizitei în Republica Moldova a ministrului israelian al Agriculturii, MK Avi Dichter, stabileșt...
09:10
În ultimii doi ani, o mare parte din Addis Abeba, capitala Etiopiei, a fost redusă la ruine din cauza demolărilor. Acum, apartamente de lux, par...
09:00
În consecinţă, pe 29 august 2025 activele oficiale de rezervă au constituit 5.131,18 milioane euro, în comparație cu 31 iulie 2025, c&acir...
5 septembrie 2025
17:00
Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), la concurs au participat în total patru candidați, dintre care doi au fost promovați &ic...
16:40
Investigaţie: Cea mai mare firmă-fantomă din România îşi are sediul într-o toaletă publică din Bucureşti, # Mold-Street
Potrivit Recorder, compania RICHRBT 1 SRL a reușit să raporteze venituri anuale de peste 3,6 miliarde de lei româneşti (circa 710 milioane euro)...
13:50
Un caz recent raportat către FGDSB relevă modul de operare al impostorilor: un cetățean a fost contactat telefonic după ce a accesat o reclamă publica...
10:50
Moldova, pe locul 2 în lume în topul statelor cu cea mai mare adopție a criptomonedelor în raport cu numărul locuitorilor # Mold-Street
Indicele Global de Adopție a Criptomonedelor din 2025 (the 2025 Chainalysis Global Crypto Adoption Index), relevă că la nivel global India și SUA cond...
09:50
Cine sunt principalii beneficiari ai restituirii TVA în primele 6 luni ale anului 2025 # Mold-Street
Astfel ponderea TVA restituită în primele şase luni ale anului 2025 a constituit 7,29% din totalul încasărilor TVA la Bugetul de stat. De...
4 septembrie 2025
22:10
Suma de 18,9 milioane de euro se adaugă pre-finanțării de 270 milioane de euro deja acordate în vara acestui an în cadrul Mecanismului pen...
16:50
Barça Mobile aduce în Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă # Mold-Street
Recunoscută drept una dintre cele mai influente echipe de fotbal din lume, FC Barcelona își extinde de câțiva ani impactul dincolo de spor...
15:20
Totodată compania cu capital maghiar a anunţat alocarea a alte două aeronave la baza sa de la Chișinău, majorând numărul la cinci avioane. Odată...
11:00
"Facem achiziții cu livrare la termen, adică facem achiziții astăzi cu livrare fizică în luna octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie etc...
10:10
Grăul s-a ieftinit, floarea soarelui se scumpeşte: Cum evoluează preţurile la cereale şi oleaginoase # Mold-Street
Conform analizei, pe piața Republicii Moldova, grâul alimentar se vinde în prezent cu 3,10 lei/kg în nordul țării și 3,60 lei/kg &ic...
08:50
Aceleaşi date relevă că față de cu situaţia din prima jumătate de an, când deficitul bugetului public naţional a constituit circa 5,76 miliarde...
3 septembrie 2025
20:20
Hotărârea privind modul de realizare a obligațiilor de securitate cibernetică de către furnizorii de servicii din sectoarele critice reprez...
12:40
Astfel Navitas Energy, a achiziționat 100% din capitalul firmei Elteprod Invest (anterior deţinută de Oleg Lozovan), "entitate care deține permis...
12:40
Deschide digital cardul în aplicația MICB Mobile Banking — rapid, comod și 100% online # Mold-Street
Cu această funcție, deschiderea unui card devine mai simplă ca niciodată: fără vizită la bancă, fără hârtii, fără timp pierdut.Tot ce ai nev...
10:00
Preţurile au crescut de 7,2 ori pentru terenurile de sub garaje. Un nou model de evaluare a garajelor individuale în scopul impozitării # Mold-Street
Documentul aprobat prin ordinul şefului Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, ia locul unui act similar din anul 2007, prevederile căruia nu mai...
08:40
Prognoza de creştere economică a Republicii Moldova fost revizuită: de la 2% la 1,3% în 2025 # Mold-Street
Astfel pentru anul 2025 creșterea PIB a fost revizuită de la 2% până la 1,3%, fiind ajustată la evoluția principalilor indicatori macroeconomici...
07:20
Preţul metalului preţios a crescut până acum, anul acesta, cu circa 34,5%, depăşind nivelul de 3.500 de dolari pentru o uncie, continuându...
2 septembrie 2025
17:30
Companiile din Moldova au majorat cu circa 25% investițiile proprii în trimestrul II 2025 # Mold-Street
Astfel în trimestrul II al acestui an, investițiile făcute din resursele proprii ale antreprenorilor au crescut cu 25% față de aceeași perioadă...
11:20
Cum două firme au trucat ofertele pentru achiziția sistemului de supraveghere video portabil al poliției # Mold-Street
"Investigația autorității de concurență a demonstrat că cele două companii și-au coordonat în mod ilegal comportamentul, stabilind din star...
10:40
Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane lei într-un liceu privat din Chișinău # Mold-Street
Potrivit Fiscului acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025 de către PCCOCS, în temeiul bănuielii rezon...
05:10
Fără a oferi prea multe detalii, cea mai recentă propunere de negociere, consultată de Reuters, arată că statele membre analizează posibilitatea de a...
1 septembrie 2025
20:40
Atât Rucriminal.info, cât și canalul Telegram VChK-OGPU citează surse potrivit cărora Rusia a încetat lupta împotriva spălării...
14:40
Mold-Street.com a analizat evoluția unor indicatori și fenomene din domeniul socioeconomic, pentru a vedea unde suntem și care sunt perspectivele de d...
14:30
Potrivit CNED la sfârșitul lunii iulie 2025, capacitatea totală instalată de energie din surse regenerabile (E-SER) a atins impresionanta valoar...
14:20
Noua șefă a Dacia are aproape 26 de ani de experiență în industria auto, lucrând pentru Daimler, respectiv Mercedes-Benz, inclusiv î...
06:20
Printre aceștia se numără și noua ambasadoare desemnată a UE în Republica Moldova, Iwona Piórko. Ea îl va succeda pe Janis Maz...
31 august 2025
10:20
Măsuri pentru a elimina riscurile pentru stabilitatea operațională a sistemului energetic și continuitatea furnizării energiei # Mold-Street
Motivul principal invocat de autoritatea de reglementare este necesitatea de a asigura funcţionalitatea pieţei energiei electrice de echilibrare și a...
09:50
Trezoreria SUA avertizează asupra unei rețele chineze de spălare a circa 312 miliarde de dolari pentru cartelurile mexicane # Mold-Street
FinCEN a declarat că a analizat peste 137.000 de rapoarte privind Legea secretului bancar din perioada 2020-2024, identificând tranzacții suspec...
